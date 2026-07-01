КОУЛ ДЖОРДЖ ДУГЛАС ХОУАРД
КОУЛ ДЖОРДЖ ДУГЛАС ХОУАРД - британский общественный деятель, историк, экономист, социолог, писатель.
Из семьи строителя. Окончил Оксфордский университет (1919); его мировоззрение определилось под воздействием социальной утопии У. Морриса. В 1908 году Коул вступил в Фабианское общество (в 1939-1946, 1948-1950 годах его председатель, в 1952-1959 годах президент); в 1915 году стал одним из учредителей Национальной гильдейской лиги. Член Независимой рабочей партии. В книгах «Мир труда» (1913) и «Самоуправление в промышленности» (1917) выступил за проведение социальных реформ на основе обобществления собственности в главных отраслях промышленности и передачи их под контроль ассоциаций типа средневековых гильдий. После практических неудач гильдейского социализма в начале 1920-х годов продолжил организаторскую деятельность в тред-юнионах; с 1924 года регулярно писал для «Гардиан». С 1925 года преподаватель экономики, в 1944-1957 годах профессор социальной и политической теории в Оксфордском университете; среди учеников Коула - Дж.Р. Хикс и Г. Вильсон.
В работах 1940-1950-х годов выступал с предложением о «промышленном партнёрстве» - участии рабочих в контроле над производством при гарантировании им защиты от произвола предпринимателей. В последние годы жизни под воздействием кейнсианства принял концепцию смешанной экономики; большое значение придавал достижению «кооперативного благосостояния» без участия государства. Как социолог Коул отстаивал концепцию роста «нового среднего класса» в связи с интеллектуализацией труда. В своих исторических трудах связывал особенности развития британского рабочего движения с изменением положения и роли Великобритании в мире. Решительно осуждал фашизм, сочувственно относился к идее формирования Народного фронта, который считал важным инструментом борьбы за демократические преобразования, против политики агрессии.
Автор 5-томной «Истории социалистической мысли» (1953-1960 годы). Известен как автор свыше 30 детективов, написанных в соавторстве с женой М.И. Постгейт (1893-1980 годы).