КОУЛ ДЖОРДЖ ДУГЛАС ХОУАРД

КОУЛ ДЖОРДЖ ДУГЛАС ХОУАРД - британский общественный деятель, историк, экономист, социолог, писатель .

Из се­мьи строи­те­ля. Окон­чил Окс­форд­ский университет (1919); его ми­ро­воз­зре­ние оп­ре­де­ли­лось под воз­дей­ст­ви­ем со­ци­аль­ной уто­пии У. Мор­ри­са. В 1908 году Коул всту­пил в Фа­би­ан­ское общество (в 1939-1946, 1948-1950 годах его председатель, в 1952-1959 годах пре­зи­дент); в 1915 году стал од­ним из уч­ре­ди­те­лей Национальной гиль­дей­ской ли­ги. Член Не­за­ви­си­мой ра­бо­чей пар­тии. В кни­гах «Мир тру­да» (1913) и «Са­мо­управ­ле­ние в про­мыш­лен­но­сти» (1917) вы­сту­пил за про­ве­де­ние со­ци­аль­ных ре­форм на ос­но­ве обоб­ще­ст­в­ле­ния соб­ст­вен­но­сти в главных от­рас­лях промышленности и пе­ре­да­чи их под кон­троль ас­со­циа­ций ти­па средневековых гиль­дий. По­сле прак­тических не­удач гиль­дей­ско­го со­циа­лиз­ма в начале 1920-х годов про­дол­жил ор­га­ни­за­тор­скую дея­тель­ность в тред-юнио­нах; с 1924 года ре­гу­ляр­но пи­сал для « Гар­ди­ан ». С 1925 года пре­по­да­ва­тель эко­но­ми­ки, в 1944-1957 годах профессор со­ци­аль­ной и по­ли­тической тео­рии в Окс­форд­ском университете; сре­ди уче­ни­ков Коула - Дж.Р. Хикс и Г. Виль­сон.

В ра­бо­тах 1940-1950-х годов вы­сту­пал с пред­ло­же­ни­ем о «промышленном парт­нёр­ст­ве» - уча­стии ра­бо­чих в кон­тро­ле над про­изводством при га­ран­ти­ро­ва­нии им за­щи­ты от про­из­во­ла пред­при­ни­ма­те­лей. В по­след­ние го­ды жиз­ни под воз­дей­ст­ви­ем кейн­си­ан­ст­ва при­нял кон­цеп­цию сме­шан­ной эко­но­ми­ки; боль­шое зна­че­ние при­да­вал дос­ти­же­нию «коо­пе­ра­тив­но­го бла­го­сос­тоя­ния» без уча­стия го­су­дар­ст­ва. Как со­цио­лог Коул от­стаи­вал кон­цеп­цию рос­та «но­во­го сред­не­го клас­са» в свя­зи с ин­тел­лек­туа­ли­за­ци­ей тру­да. В сво­их ис­то­рических тру­дах свя­зы­вал осо­бен­но­сти раз­ви­тия британского ра­бо­че­го дви­же­ния с из­ме­не­ни­ем по­ло­же­ния и ро­ли Ве­ли­ко­бри­та­нии в ми­ре. Ре­ши­тель­но осу­ж­дал фа­шизм, со­чув­ст­вен­но от­но­сил­ся к идее фор­ми­ро­ва­ния На­род­но­го фрон­та, ко­то­рый счи­тал важ­ным ин­ст­ру­мен­том борь­бы за де­мо­кра­тические пре­об­ра­зо­ва­ния, про­тив по­ли­ти­ки аг­рес­сии.

Ав­тор 5-том­ной «Ис­то­рии со­циа­ли­сти­че­ской мыс­ли» (1953-1960 годы). Известен как автор свыше 30 де­тективов, написанных в соавторстве с же­ной М.И. Постгейт (1893-1980 годы).