КОТТЕРЫ (англ. Cotters)

Коттеры - категория зависимого крестьянства отличительной чертой которой была невозможность содержать себя и свою семью за счет собственного хозяйства. Термин "коттер" фиксируется, как в Книге Страшного Суда, так и в более позднее время, например, в "Истории правления короля Генриха VII" Ф. Бэкона.

Если представить, что структура общества - набор деталей, расположенных иерархически, и обладающих четкими границами, то коттеры находятся в этой модели где-то между нищими, бродягами и йоменами . Вобщем-то коттер не нищий, он имеет некотороее хозяйство, которое часто ограничивается лишь его собственным домом и тем, что мы бы назвали огородом, и ведет его. Чаще всего он копигольдер , точнее это его нехитрое хозяйство он держит в соответствии с обычаем манора. Основной же его источник средств к существованию - наемный труд или мелкое ремесло.

Иллюстрация:

Крестьянский праздник. Картина неизвестного художника XVIII в.

Автор статьи: Боварь В. В.