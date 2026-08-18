КОТОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Котовский, Григорий Иванович (12[24].06.1881, м. Ганчешты Бессарабской губ. — 06.08.1925, пос. Чабанка, ныне Черноморское Лиманского р-на Одесской обл., Украина) — советский военачальник, участник Гражданской войны в России 1917—1922 .

Из семьи заводского механика, обрусевшего поляка. В 2 года лишился матери, в 16 — отца. С детства страдал заиканием, в то же время обладал большой физической силой и смелостью. В 1900 окончил Кокорозенское сельскохозяйственное училище, работал помощником управляющего и управляющим имения. За защиту батраков подвергался аресту в 1902 и 1903. В январе 1905 направлен в 19-й Костромской пехотный полк, но вскоре дезертировал и организовал в Бессарабии вооруженный отряд, с которым совершал нападения на имения (грабил помещиков, часть добычи раздавал беднякам). После неоднократных арестов и побегов в 1907 осужден на 12 лет каторги, в 1910 отправлен в Сибирь, где работал на строительстве Амурской железной дороги. В феврале 1913 бежал с каторги, скрывался, работал грузчиком и чернорабочим. С 1915 снова руководил вооруженным отрядом в Бессарабии. В октябре 1916 приговорен к смертной казни, замененной на пожизненную каторгу. В мае 1917 условно освобожден и направлен в армию на Румынский фронт. Награжден Георгиевским крестом за храбрость в бою и удостоен чина прапорщика. Примыкал к левым эсерам, избирался членом полкового комитета 136-го Таганрогского пехотного полка и солдатского комитета 6-й армии. В начале 1918 организовал в Тирасполе партизанский отряд, который вел борьбу против румынских захватчиков. С июня 1918 находился в большевистском подполье в Одессе. С июля 1919 — командир бригады 45-й стрелковой дивизии, участвовавшей в 400-километровом походе от р. Днестр до г. Житомир в составе Южной группы войск 12-й армии. За этот прорыв награжден золотыми часами. В ноябре 1919 в составе 45-й стрелковой дивизии участвовал в обороне Петрограда. В январе — марте 1920 — начальник кавалерии 45-й стрелковой дивизии, с марта — командир Отдельной кавалерийской бригады, действовавшей на юге Украины и на советско-польском фронте. С декабря — начальник 17-й кавалерийской дивизии, воевал против повстанческих формирований Н. И. Махно , А. С. Антонова и др. Член РКП(б) с 1920. С сентября 1921 — начальник 9-й Крымской кавалерийской дивизии, принимавшей участие в ликвидации группировки атамана Ю. Тютюнника на Украине. За освобождение Одессы и Тирасполя от деникинцев награжден орденом Красного Знамени (июнь 1921), за бои с петлюровцами — вторым орденом Красного Знамени (июль 1921), за разгром последней крупной группировки антоновских войск под руководством И. С. Матюхина — почетным революционным оружием (сентябрь 1921), за бои против Ю. Тютюнника — третьим орденом Красного Знамени (июнь 1924). С октября 1922 — командир 2-го Кавказского корпуса им. СНК УССР. В ходе реализации Новой экономической политики на территории корпуса создавал предприятия потребительской кооперации, к работе в которых привлекал уволенных в запас бойцов. Один из создателей Молдавской АССР в составе УССР (1924). Неоднократно избирался в состав Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик, Центрального исполнительного комитета Украинской Советской Социалистической Республики, Центрального исполнительного комитета Молдавской Автономной Советской Социалистической республики. Погиб при невыясненных обстоятельствах — либо в результате несчастного случая, либо застрелен. В его убийстве обвинен М. Зайдер, который был приговорен к 10 годам лишения свободы, но через 2 года освобожден за примерное поведение и осенью 1930 погиб от рук ветеранов-котовцев. Похоронен в г. Бирзула (ныне г. Подольск Одесской обл., Украина). Тело было забальзамировано и помещено в мавзолей его имени. В Великую Отечественную войну мавзолей разрушен румынскими оккупантами, в 1960-е восстановлен в виде памятника-склепа. В 2016 депутатами городского совета Подольска было принято решение похоронить останки К. на городском кладбище.

Соч.: Автобиография // Исторический архив. 1955. № 4. С. 220—223.

Лит.: Герои Гражданской войны в СССР. Чапаев, Щорс, Лазо, Котовский, Фабрициус, Пархоменко, Руднев, Дундич. М., 1938; Ковалев А. Архивные документы о Г. И. Котовском // Военно-исторический журнал. М., 1940. № 9. С. 141—144; Розанов М. Д. Народный герой Г. И. Котовский. Л., 1941; Котовская О. П. Григорий Иванович Котовский. Киев, 1950; Шмерлинг В.Г. Котовский. М., 1951; Г. И. Котовский: Документы и материалы к истории Гражданской войны в СССР. Кишинев, 1956; Есауленко А. С. Революционный путь Г. И. Котовского. Кишинев, 1956; Полководцы Гражданской войны. (ЖЗЛ). М., 1960; Четвериков Б. Д. Котовский. М., 1968; Имена из легенды. Рассказы о героях Гражданской войны. Петрозаводск, 1974; Кузьмин Н. П. Меч и плуг: Повесть о Г. Котовском. М., 1976; Казаков В. Г. Красный комбриг. М., 1981; Легендарный полководец: Сборник воспоминаний о Г. И. Котовском. Киев, 1981; Ананьев Г. А. Котовский. (ЖЗЛ). М., 1982; Гуль Р. Б. Красные маршалы: Тухачевский, Ворошилов, Блюхер, Котовский. М., 1990; Савченко В. А. Котовский. М., 2010; Смыслов О. С. Котовский. Робин Гуд революции. М., 2013.