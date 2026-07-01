КОТОРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 ГОДА
КОТОРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 ГОДА- восстание матросов австро-венгерских ВМФ в Которской бухте.
(Ныне Черногория) 1-3 февраля 1918 года.
Началось под влиянием Октябрьской революции 1917 года в России, в условиях наметившегося военного поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне и обострения внутриполитической обстановки в стране.
Сигналом к восстанию стало поднятие командой крейсера «Санкт-Георг» красного флага. К восставшему крейсеру присоединились экипажи 40 судов, находившихся в Которской бухте (около 6 тыс. матросов), и рабочие порта. На судах были созданы революционные комитеты.
Участники восстания потребовали немедленного заключения мира на основе предложений правительства Советской России и предоставления народам Австро-Венгрии права на самоопределение.
Сконцентрировав войска и перебросив подводные лодки с военно-морской базы в Пуле, австро-венгерское командование (адмиралы М. Хорти и М. Негован) подавило восстание.
Около 800 человек были арестованы, руководители восстания Ф. Раш, А. Грабар, М. Брничевич, Е. Шишгорич - расстреляны.
Которскому восстанию посвящена драма Ф. Вольфа «Матросы из Катарро» (1930 год, русский перевод 1932 год).