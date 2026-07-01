КОТОРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 ГОДА

КОТОРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 ГОДА- восстание матросов австро-венгерских ВМФ в Ко­тор­ской бух­те.

(Ны­не Чер­но­го­рия) 1-3 февраля 1918 года.

На­ча­лось под влия­ни­ем Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 года в Рос­сии, в ус­ло­ви­ях на­ме­тив­ше­гося во­енного по­ра­же­ния Ав­ст­ро-Венг­рии в Первой ми­ро­вой вой­не и обо­ст­ре­ния внут­ри­по­ли­тической об­ста­нов­ки в стра­не.

Сиг­на­лом к вос­ста­нию ста­ло под­ня­тие ко­ман­дой крей­се­ра «Санкт-Ге­орг» крас­но­го фла­га. К вос­став­ше­му крей­се­ру при­со­еди­ни­лись эки­па­жи 40 су­дов, на­хо­див­ших­ся в Ко­тор­ской бух­те (около 6 тыс. мат­ро­сов), и ра­бо­чие пор­та. На су­дах бы­ли соз­да­ны ре­во­люционные ко­ми­те­ты.

Уча­ст­ни­ки вос­ста­ния по­тре­бо­ва­ли не­мед­лен­но­го за­клю­че­ния ми­ра на ос­но­ве пред­ло­же­ний пра­ви­тель­ст­ва Советской Рос­сии и пре­дос­тав­ле­ния на­ро­дам Ав­ст­ро-Венг­рии пра­ва на са­мо­оп­ре­де­ле­ние .

Скон­цен­три­ро­вав вой­ска и пе­ре­бро­сив под­вод­ные лод­ки с во­енно-морской ба­зы в Пу­ле, ав­ст­ро-венгерское ко­ман­до­ва­ние (ад­ми­ра­лы М. Хор­ти и М. Не­го­ван) по­да­ви­ло вос­ста­ние.

Около 800 человек бы­ли аре­сто­ва­ны, ру­ко­во­ди­те­ли вос­ста­ния Ф. Раш, А. Гра­бар, М. Брни­че­вич, Е. Шиш­го­рич - рас­стре­ля­ны.

Которскому восстанию по­свя­ще­на дра­ма Ф. Воль­фа «Мат­ро­сы из Ка­тар­ро» (1930 год, русский перевод 1932 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)