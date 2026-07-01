КОТИ
КОТИ - город в Японии.
Административный центр префектуры Коти, имеет статус центрального города (1998 год). Население 330,2 тыс. человек (2009 год). Расположен на юге о. Сикоку, на побережье зал. Тоса Тихого океана. Железнодорожная станция, узел автодорог. Через Коти проходит скоростная автострада «Коти» (Каваноэ - Сусаки, 1998 год). Аэропорт Рёма. Морской порт; связан регулярной контейнерной линией с южно-корейским портом Пусан.
Поселение на месте Коти (время основания неизвестно) было передано сёгуном Токугава Иэясу даймё Ямаути Кацутоё после битвы при Секигахаре (1600 год). В период Мэйдзи исин Коти выступил на стороне императора. Город с 1889 года. Сохранился замок Коти, служивший резиденцией губернаторам пров. Тоса (совр. префектура Коти) и давший назв. городу (1601-1611 год; сгорел в 1727 году, восстановлен в первоначальном стиле в 1729-1753 годы, реставрирован в 1948-1959 годы; имеет статус «важного культурного достояния» как один из 12 замков Японии, сохранившихся в оригинальном виде); 5-ярусная башня замка со смотровой площадкой - современный символ города.
В парке вокруг замка - библиотека префектуры Коти, литературный музей, конная статуя основателя замка феодала К. Ямаути. Здание резиденции клана Ямаути (1866; имеет статус «важного культурного достояния»). Буддийские храмы Аракудзи, Дзэнракудзи, Тикуриндзи, Сэккэйдзи (три последние расположены на популярном маршруте религ. паломничества по 88 буддийским храмам о. Сикоку). Синтоистские храмы Тоса-дзиндзя (V век), Асакура-дзиндзя, Усиоэ-тэммангу (903 год), Ямаути-дзиндзя (1935 год).
Памятник уроженцу города, национальному герою Японии, реформатору эпохи Токугава, Рёме Сакамото (1835-1867 годы). Особым монументом отмечена находящаяся на территории Коти точка с географич. координатами 33°33′ 33″ c. ш. и 133°33′ 33″ в. д. Ун-т Коти (1949 год), Женский университет Коти (1949 год). Музеи: исторический префектуры Коти, художественный префектуры Коти (1993 год, в коллекции неск. картин М. Шагала); Мемориальный музей Рёмы Сакамото (1985 год, открыт в 1991 году), Музей родного города Рёмы Сакамото (2004 год, история и культура Коти середина XIX века), самурайская резиденция Окава-судзи (1999 год; типичная архитектура и интерьеры XIX века); музеи - создателя японских комиксов «манга» Йокояма Рюити (2002 год), свободы и прав человека (создан в честь 100-летия либеральной партии Японии, основанной в 1881 году местным уроженцем Т. Итагаки), «Тоса-токэн» (история традиционных местных собачьих боёв; бойцовые собаки породы «тоса» выведены в начале XX века в префектуре Коти). Парк и ботанический сад Макино (1958 год; назван в честь японского ботаника Т. Макино; около 200 видов растений; при саде - музей Т. Макино и исследовательская лаборатория). Зоопарк. Океанариум. Ежегодный танцевальный фестиваль «Йосакои» (с 1954 года).
Торгово-финансовый и индустриальный центр. В Коти расположены штаб-квартиры региональных банков Shikoku Bank (1878 год, современное название с 1923 года), Bank of Kochi (1930 год) и др. Важная отрасль хозяйства - транспортные услуги морского порта (основные портовые сооружения на насыпном грунте в восточной части бухты Урадо и на побережье Тихого ок.); грузооборот 871,1 тыс. т (2002 год; ок. 1/2 - каботажные перевозки). В промышленности ведущие позиции принадлежат машиностроению (в т. ч. производство плавучих кранов, строительного оборудования, ассенизационной техники), судостроению, металлургии (специальные сплавы - «Toyo Denka Kogyo Co.»), химические (абразивные и нетканые материалы), электротехнические (диэлектрич. материалы для конденсаторов - «Nippon Kodoshi Corp.»), пищевой, текстильной (производство шёлка и упаковочных тканей), деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, цементной отраслям. Производоство извести (используется в металлургии). Рыболовство и рыбопереработка (в т. ч. производство вяленой рыбы бонито). Тепличное цветоводство. Разработка программного обеспечения для слепых и слабовидящих («Kochi System Development, Inc.»). Центр сельско-хозяйственного района (в районе Коти собирают 2 урожая риса и др. культур в год; выращивают виноград, мандарины, яблоки; развиты тепличное овощеводство и плодоводство). Еженедельные сельско-хозяйственные ярмарки «Нитиё-ити». Традиционно разводят петухов декоративной породы «онагадори» (хвосты достигают длины 10 м).
Близ Коти, в городе Ино, - ремесленное производство одной из разновидностей традиционной японской бумаги «васи» и изделий из неё (музей, мастерские). В 30 км к востоку от Коти - сталактитовая пещера Рюгадо (одна из крупнейших в Японии, длина ок. 4 км).