КОТИ

КОТИ - город в Японии.

Административный центр пре­фек­ту­ры Ко­ти, име­ет ста­тус цен­траль­но­го го­ро­да (1998 год). Население 330,2 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на юге о. Си­ко­ку, на по­бе­ре­жье зал. То­са Ти­хо­го океана. Железнодорожная стан­ция, узел ав­то­до­рог. Че­рез Коти про­хо­дит ско­ро­ст­ная ав­то­стра­да «Ко­ти» (Ка­ва­ноэ - Су­са­ки, 1998 год). Аэ­ро­порт Рё­ма. Морской порт; свя­зан ре­гу­ляр­ной кон­тей­нер­ной ли­ни­ей с южно-корейским пор­том Пу­сан.

По­се­ле­ние на мес­те Коти (вре­мя ос­но­ва­ния не­из­вест­но) бы­ло пе­ре­да­но сё­гу­ном То­ку­га­ва Иэ­я­су дай­мё Ямау­ти Ка­цу­тоё по­сле бит­вы при Се­ки­га­ха­ре (1600 год). В пе­ри­од Мэйд­зи исин Коти вы­сту­пил на сто­ро­не им­пе­ра­то­ра. Го­род с 1889 года. Со­хра­нил­ся за­мок Ко­ти, слу­жив­ший ре­зи­ден­ци­ей гу­бер­на­то­рам пров. То­са (совр. пре­фек­ту­ра Ко­ти) и дав­ший назв. го­ро­ду (1601-1611 год; сго­рел в 1727 году, вос­ста­нов­лен в пер­во­на­чаль­ном сти­ле в 1729-1753 годы, рес­тав­ри­ро­ван в 1948-1959 годы; име­ет ста­тус «важ­но­го куль­тур­но­го дос­тоя­ния» как один из 12 зам­ков Япо­нии, со­хра­нив­ших­ся в ори­ги­наль­ном ви­де); 5-ярус­ная баш­ня зам­ка со смот­ро­вой пло­щад­кой - современный сим­вол го­ро­да.

В пар­ке во­круг зам­ка - библиотека пре­фек­ту­ры Ко­ти, литературный му­зей, кон­ная ста­туя ос­но­ва­те­ля зам­ка фео­да­ла К. Ямау­ти. Зда­ние ре­зи­ден­ции кла­на Ямау­ти (1866; име­ет ста­тус «важ­но­го куль­тур­но­го дос­тоя­ния»). Буд­дий­ские хра­мы Ара­куд­зи, Дзэн­ра­куд­зи, Ти­ку­рин­дзи, Сэк­кэйд­зи (три по­след­ние рас­по­ло­же­ны на по­пу­ляр­ном мар­шру­те ре­лиг. па­лом­ни­че­ст­ва по 88 буд­дий­ским хра­мам о. Си­ко­ку). Син­тои­ст­ские хра­мы То­са-дзинд­зя (V век), Аса­ку­ра-дзинд­зя, Уси­оэ-тэм­ман­гу (903 год), Ямау­ти-дзинд­зя (1935 год).

Па­мят­ник уро­жен­цу го­ро­да, национальному ге­рою Япо­нии, ре­фор­ма­то­ру эпо­хи То­ку­га­ва, Рё­ме Са­ка­мо­то (1835-1867 годы). Осо­бым мо­ну­мен­том от­ме­че­на на­хо­дя­щая­ся на тер­ри­то­рии Коти точ­ка с гео­гра­фич. ко­ор­ди­на­та­ми 33°33′ 33″ c. ш. и 133°33′ 33″ в. д. Ун-т Ко­ти (1949 год), Жен­ский университет Ко­ти (1949 год). Му­зеи: ис­то­ри­че­ский пре­фек­ту­ры Ко­ти, ху­до­же­ст­вен­ный пре­фек­ту­ры Ко­ти (1993 год, в кол­лек­ции неск. кар­тин М. Ша­га­ла); Ме­мо­ри­аль­ный му­зей Рёмы Са­ка­мо­то (1985 год, от­крыт в 1991 году), Му­зей род­но­го го­ро­да Рё­мы Са­ка­мо­то (2004 год, ис­то­рия и куль­ту­ра Коти середина XIX века), са­му­рай­ская ре­зи­ден­ция Ока­ва-суд­зи (1999 год; ти­пич­ная ар­хи­тек­ту­ра и ин­терь­е­ры XIX века); му­зеи - соз­да­те­ля японских ко­мик­сов «ман­га» Йокоя­ма Рюи­ти (2002 год), сво­бо­ды и прав че­ло­ве­ка (соз­дан в честь 100-ле­тия ли­бе­раль­ной пар­тии Япо­нии, ос­но­ван­ной в 1881 году ме­ст­ным уро­жен­цем Т. Ита­га­ки), «То­са-то­кэн» (ис­то­рия тра­диционных ме­ст­ных со­бачь­их бо­ёв; бой­цо­вые со­ба­ки по­ро­ды «то­са» вы­ве­де­ны в начале XX века в пре­фек­ту­ре Ко­ти). Парк и бо­та­нический сад Ма­ки­но (1958 год; на­зван в честь японского бо­та­ни­ка Т. Ма­ки­но; около 200 ви­дов рас­те­ний; при са­де - му­зей Т. Ма­ки­но и ис­сле­до­ва­тель­ская ла­бо­ра­то­рия). Зоо­парк. Океа­на­ри­ум. Еже­год­ный тан­це­валь­ный фес­ти­валь «Йоса­кои» (с 1954 года).

Тор­го­во-фи­нан­со­вый и ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. В Коти рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры ре­гио­наль­ных бан­ков Shi­ko­ku Bank (1878 год, современное название с 1923 года), Bank of Kochi (1930 год) и др. Важ­ная от­расль хо­зяй­ст­ва - транс­порт­ные ус­лу­ги морского пор­та (основные пор­то­вые со­ору­же­ния на на­сып­ном грун­те в восточной час­ти бух­ты Ура­до и на по­бе­ре­жье Ти­хо­го ок.); гру­зо­обо­рот 871,1 тыс. т (2002 год; ок. 1/2 - ка­бо­таж­ные пе­ре­воз­ки). В промышленности ве­ду­щие по­зи­ции при­над­ле­жат ма­ши­но­строе­нию (в т. ч. про­изводство пла­ву­чих кра­нов, стро­ительного обо­ру­до­ва­ния, ас­се­ни­за­ци­он­ной тех­ни­ки), су­до­строе­нию, ме­тал­лур­гии (специальные спла­вы - «Toyo Denka Kogyo Co.»), хи­мические (аб­ра­зив­ные и не­тка­ные ма­те­риа­лы), элек­тро­тех­нические (ди­элек­трич. ма­те­риа­лы для кон­ден­са­то­ров - «Nippon Kodoshi Corp.»), пи­ще­вой, тек­стиль­ной (про­изводство шёл­ка и упа­ко­воч­ных тка­ней), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, це­мент­ной от­рас­лям. Про­изводоство из­вес­ти (ис­поль­зу­ет­ся в ме­тал­лур­гии). Ры­бо­лов­ст­во и ры­бо­пе­ре­ра­бот­ка (в т. ч. про­изводство вя­ле­ной ры­бы бо­ни­то). Те­п­лич­ное цве­то­вод­ст­во. Раз­ра­бот­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния для сле­пых и сла­бо­ви­дя­щих («Kochi System Development, Inc.»). Центр сельско-хозяйственного рай­она (в рай­оне Коти со­би­ра­ют 2 уро­жая риса и др. куль­тур в год; вы­ра­щи­ва­ют ви­но­град, ман­да­ри­ны, яб­ло­ки; раз­ви­ты те­п­лич­ное ово­ще­вод­ст­во и пло­до­вод­ст­во). Еже­не­дель­ные сельско-хозяйственные яр­мар­ки «Ни­тиё-ити». Тра­ди­ци­он­но раз­во­дят пе­ту­хов де­ко­ра­тив­ной по­ро­ды «она­га­до­ри» (хво­сты дос­ти­га­ют дли­ны 10 м).

Близ Коти, в го­ро­де Ино, - ре­мес­лен­ное про­изводство од­ной из раз­но­вид­но­стей тра­диционной японской бу­ма­ги «ва­си» и из­де­лий из неё (му­зей, мас­тер­ские). В 30 км к вос­то­ку от Коти - ста­лак­ти­то­вая пе­ще­ра Рю­га­до (од­на из круп­ней­ших в Япо­нии, дли­на ок. 4 км).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)