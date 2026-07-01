КОТЁНОЧКИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Советский режиссер-мультипликатор, режиссер и художник.

Вячеслав Котёночкин родился 20 июня 1927 года в Москве. Отец его был бухгалтером, мать – домохозяйкой. Впечатления детства – катание на велосипеде, купание, рыбалку, коньки – художник перенёс позже в свои мультфильмы. Одним из главных увлечений было кино. Под впечатлением от фильма «Чапаев» Котёночкин рисовал свои варианты подвигов героя. Позже художник вспоминал: «В 1938-м году для школьников впервые начали устраивать новогодние ёлки в Колонном зале Дома союзов, и нам на празднике показали сборник первых цветных советских мультфильмов. С тех пор я “заболел” мультипликацией».

Котёночкин начал заниматься в изостудии при Дворце пионеров. Его картина по мотивам «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Лермонтова была даже удостоена премии.

Вскоре началась война . Отец Котёночкина умер в 1941 году от туберкулеза, мать устроилась работать в столовую. Славу вместе с другими детьми эвакуировали в Подмосковье. Здесь он продолжал ходить в школу, был оформителем и художником стенгазеты, начал играть в духовом оркестре , а все свободное время продолжал уделять рисованию – его иллюстрации к «Горю от ума» получили премию.

За работу в годы войны в городе Прокопьевске (здесь он трудился в колхозе, в шахте, разгружал вагоны) он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Вернувшись в Москву, Котёночкин окончил артиллерийскую школу, но в военное училище его не взяли: врачи признали его негодным к службе из-за сильного истощения. В это время он познакомился с мультипликатором Борисом Дёжкиным, который и предложил ему попробовать поступить на курсы художников-мультипликаторов при студии «Союзмультфильм». Готовясь к поступлению, юноша ходил в зоопарк рисовать животных. Эти рисунки понравились членам комиссии, и, несмотря на большой конкурс, Котёночкин смог поступить на курсы. Сам Котёночкин в шутку говорил, что в мультипликацию его привела «легкомысленная» фамилия.

Учителем его стал И. Иванов-Вано. В его мультфильме «Чужой голос» Котёночкину разрешили сделать несколько кадров. В 1947 году художник окончил курсы и пришел работать на студию «Союзмультфильм». В 1948 году он впервые работал в качестве художника-мультипликатора над сказкой «Серая Шейка». В 1951 году В. Полковников и Л. Амальрик пригласили Котёночкина работать над картиной «Высокая горка». К 1957 году он выступал уже как художник-постановщик.

В 1962 году Котёночкин впервые работал в качестве режиссера-постановщика. Его мультфильм «Мы такие мастера» был задуман как зарисовка для киножурнала «Фитиль», однако превратился в самостоятельную работу.

За годы работы на студии Котёночкин принимал участие в создании более 80-ти картин. Среди его мультфильмов – «Следы на асфальте» (1964, в 1967 году мультфильм был удостоен премии МКФ в Будапеште), «Межа» (1967), «Попался, который кусался!» (1983), «Котенок с улицы Лизюкова» (1988). Большой успех имел мультфильм «Лягушка-путешественница», вышедший на экраны в 1965 году, однако настоящую славу Котёночкину принес мультсериал «Ну, погоди!» Режиссер писал: «В 1968 году для очередного номера мульткиножурнала “Весёлая карусель” я снял крошечную новеллу о похождениях хулигана Волка и добропорядочного Зайца. Мы даже не подозревали тогда, чем это обернется». В течение 25 лет было снято 18 серий приключений Волка и Зайца, изготовлено 270 тысяч рисунков. На роль Волка Котёночкин предлагал взять Владимира Высоцкого, но худсовет отклонил это предложение. Тогда единогласно была утверждена кандидатура актера Анатолия Папанова.

Фигура Волка во многом напоминает самого Котёночкина: чтобы сделать ее максимально выразительной, художник много времени проводил перед зеркалом, продумывая особенности персонажа, его движения, мимику и жесты. Динамичные, подвижные, живые персонажи удавались режиссеру лучше всего. Е. Мигунов вспоминал: «Ритмическое чутье и мелодическое осмысление «необходимостей» движения, слитно с музыкальным сопровождением, позволило ему стать любимцем многих режиссеров…». В разработке движений и танцев ему помогала и его жена – балерина, в прошлом артистка Театра оперетты Тамара Вишнёва.

На фестивале 1972 года в Италии «Ну, погоди!» был отмечен премией. В 1987 году режиссер был удостоен звания Народного артиста России, в 1988-м – Государственной премии СССР. Однако больше всего Котёночкин гордился «Орденом улыбки», который присудили ему польские дети в 1985 году.

К сожалению, слава Котёночкина не принесла ему денег. Когда у пожилого режиссера был обнаружен сахарный диабет, средства на лечение помогали собирать друзья и знакомые. В последний год художник был прикован к постели. Умер он 20 ноября 2000 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

В 1999 году вышла книга воспоминаний Котёночкина «Ну, Котёночкин, погоди!»