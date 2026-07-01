КОТ-ДИВУАР

КОТ-ДИВУАР - республика Кот-д’Ивуар.

Кот-д’Ивуар - го­су­дар­ст­во на за­па­де Центральной Аф­ри­ки. На юге омы­ва­ет­ся Гви­ней­ским зал. Ат­лан­ти­че­ско­го океана (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 515 км). Гра­ни­чит на се­ве­ре с Ма­ли и Бур­ки­на-Фа­со, на вос­то­ке с Га­ной, на за­па­де с Ли­бе­ри­ей и Гви­неей. Площадь 322,5 тыс. км2. Население 20,8 млн. человек (2008 год). Сто­ли­ца - Яму­сук­ро. Официальный язык - фран­цуз­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - франк КФА. Административно-территориальное де­ле­ние: 19 об­лас­тей (табл.).

Кот-д’Ивуар - член ООН (1960 год), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), ВТО (1995 год), Африканского сою­за (1963 год, до 2002 года ОАЕ).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Кот-д’Иивуар - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 23 июля 2000 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка .

Гла­ва государства и ис­пол­нительной вла­сти - пре­зи­дент, из­би­рае­мый на все­об­щих вы­бо­рах на 5 лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Кан­ди­дат дол­жен быть стар­ше 40 лет, гражданином Кот-д’Ивуар и про­живать в стра­не не­пре­рыв­но в те­че­ние 5 лет до вы­бо­ров. Пре­зи­дент яв­ля­ет­ся Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим, на­зна­ча­ет пре­мьер-ми­ни­ст­ра, чле­нов пра­ви­тель­ст­ва и др. выс­ших долж­но­ст­ных лиц.

Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (Нациаональное соб­ра­ние), из­би­рае­мый на­се­ле­ни­ем на 5 лет.

Пра­ви­тель­ст­во - Со­вет ми­ни­ст­ров, функ­цио­ни­ру­ет под ру­ко­во­дством пре­мьер-ми­ни­ст­ра.

В Кот-д’Ивуар су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тические пар­тии: Иву­а­р­ский народный фронт, Де­мо­кра­тическая пар­тия, Объ­е­ди­не­ние рес­пуб­ли­кан­цев.

При­ро­да

Бе­ре­га Гви­ней­ско­го залива сла­бо из­ре­за­ны, в западной час­ти - ска­ли­стые, в вос­точ­ной - по­ло­гие, пес­ча­ные, с про­тя­жён­ной це­пью ла­гун (св. 300 км, круп­ней­шие - Эб­рие, Аби, Эхи), со­еди­нён­ных с мо­рем ис­кусственным ка­на­лом в рай­оне г. Абид­жан.

Рель­еф.

Кот-д’Ивуар рас­по­ло­жен в южной час­ти Се­ве­ро-Гви­ней­ской воз­вы­шен­но­сти. В рель­е­фе тер­ри­то­рии стра­ны пре­об­ла­да­ют сла­бо­рас­чле­нён­ные рав­ни­ны высота 200–500 м. Западная часть за­ни­ма­ют цо­коль­ные де­ну­да­ци­он­ные плос­ко­го­рья и воз­вы­шен­но­сти. На край­нем за­па­де на тер­ри­то­рию Кот-д’Ивуар за­хо­дят от­ро­ги цо­коль­ных глы­бо­вых Лео­но-Ли­бе­рий­ских гор (мас­си­вы Дан, Ту­ра) высота до 1752 м (го­ра Ним­ба, выс­шая точ­ка стра­ны). В восточной час­ти рас­про­стра­не­ны воз­вы­шен­ные де­ну­да­ци­он­ные рав­ни­ны, по­верх­ность ко­то­рых час­то ос­лож­не­на гра­нит­ны­ми ос­тан­ца­ми (т. н. ин­зель­бер­га­ми). Пе­ре­ход к ак­ку­му­ля­тив­ной при­мор­ской низ­мен­но­сти Гви­ней­ско­го залива на юге Кот-д’Ивуар чёт­ко вы­ра­жен се­ри­ей по­ро­гов и во­до­па­дов.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые.

Тер­ри­то­рия К.-д’Ивуар ло­ка­ли­зу­ет­ся в юго-восточной час­ти ран­не­до­кем­брий­ско­го За­пад­но-Аф­ри­кан­ско­го кра­то­на Аф­ри­кан­ской плат­фор­мы. На по­верх­ность вы­сту­па­ют ран­не­про­те­ро­зой­ские ме­та­мор­фи­зо­ван­ные вул­ка­но­ген­но-тер­ри­ген­ные по­ро­ды Бир­рим­ско­го поя­са вост. час­ти Лео­но-Ли­бе­рий­ско­го щи­та, про­рван­ные гра­ни­та­ми. На при­мор­ской низ­мен­но­сти Гви­ней­ско­го залива за­ле­га­ют нео­ген-чет­вер­тич­ные мор­ские и ал­лю­ви­аль­ные осад­ки, пе­ре­кры­ваю­щие бо­лее древ­ние кар­бо­нат­но-тер­ри­ген­ные от­ло­же­ния.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые Кот-д’Ивуар - зо­ло­то (ме­сто­ро­ж­де­ния Ити, Ан­го­вия, Суб­ре и др.), нефть и при­род­ный го­рю­чий газ (шель­фо­вые ме­сто­рож­де­ния Бао­баб, Эс­пу­ар, Лай­он, Пан­тер). Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния ал­ма­зов (ко­рен­ные и рос­сып­ные), руд мар­ган­ца, же­ле­за, ме­ди, ни­ке­ля, ко­баль­та, нио­бия и тан­та­ла, бок­си­тов, а так­же це­мент­но­го сы­рья, квар­це­вых пес­ков, глин, гра­вия, бу­то­во­го кам­ня и др.

Кли­мат.

В южной час­ти стра­ны кли­мат эк­ва­то­ри­аль­ный, по­сто­ян­но-влаж­ный. На по­бе­ре­жье вы­па­да­ет от 1800 (Абид­жан) до 2300 (Та­бу) мм осад­ков в год, от­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха в те­че­ние все­го го­да не опус­ка­ет­ся ни­же 75%. В восточной час­ти по­бе­ре­жья на­блю­да­ют­ся два пе­рио­да с максимальным ко­ли­че­ст­вом осад­ков (март - июль и ок­тябрь - но­ябрь, свыше 100 мм осад­ков в ме­сяц) и два от­но­си­тель­но су­хих пе­рио­да (де­кабрь - фев­раль и ав­густ - сен­тябрь). Мень­ше все­го до­ж­дей (ме­нее 50 мм) вы­па­да­ет в ян­ва­ре и фев­ра­ле. В зап. час­ти по­бе­ре­жья от­ме­ча­ет­ся один крат­ко­вре­мен­ный от­но­си­тель­но су­хой пе­ри­од в ян­ва­ре - фев­ра­ле (ме­нее 50 мм осад­ков), а в ос­таль­ные ме­ся­цы го­да (с мар­та по де­кабрь) вы­па­да­ет бо­лее 100 мм осад­ков еже­ме­сяч­но, са­мый дожд­ли­вый ме­сяц - июнь (бо­лее 500 мм). Го­до­вой ход темп-ры воз­ду­ха рав­но­мер­ный: средей температуры са­мых жар­ких ме­ся­цев (март - ап­рель) 27-28 °С, са­мых про­хлад­ных (ав­густ - сен­тябрь) 24-25 °С.

Су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ный кли­мат центральной и северной час­тей стра­ны ха­рак­те­ри­зу­ет­ся мень­шей сум­мой осад­ков и чёт­ко вы­ра­жен­ным се­зон­ным ув­лаж­не­ни­ем. На рав­ни­нах вы­па­да­ет около 1100 мм осад­ков в год, на севе­ро-за­па­де, в пред­горь­ях Лео­но-Ли­бе­рий­ских гор, - 1300-1500 мм (на скло­нах го­ры Ним­ба - до 2200 мм). Про­дол­жи­тель­ность дожд­ли­во­го се­зо­на 7-8 мес (март - ок­тябрь), наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во осад­ков вы­па­да­ет в ию­ле - сен­тяб­ре (бо­лее 150 мм в ме­сяц). Средей темпепературы от 23-24 °С (де­кабрь - июль) до 28-29 °С (фев­раль - март). В гор­ных рай­онах се­ве­ро-за­па­да стра­ны кли­мат про­хлад­нее (на высота 1500 мм сред­не­го­до­вые температуры 16-19 °С). В су­хой се­зон на тер­ри­то­рии Кот-д’Ивуар гос­под­ству­ет северо-восточный су­хой ве­тер - хар­ма­тан.

Внут­рен­ние во­ды.

Реч­ная сеть гус­тая, при­над­ле­жит главынм образом бас­сей­ну Гви­ней­ско­го зал. Основыне ре­ки: Бан­да­ма (пл. бас­сей­на в пре­де­лах стра­ны 97 тыс. км2, дли­на 1050 км), Ко­моэ (78 тыс. км2, 1160 км), Са­сан­д­ра (75 тыс. км2, 650 км), Ка­вал­ли (15 тыс. км2, 700 км). Не­зна­чительная часть тер­ри­то­рии на се­ве­ре стра­ны (23,7 тыс. км2) от­но­сит­ся к бас­сей­ну р. Ни­гер (ре­ки Бау­ле, Ба­гоэ). Из-за поро­гов в сред­нем и ниж­нем те­че­нии боль­шин­ст­во рек не­су­до­ход­ны. Зна­чи­тель­ны ко­ле­ба­ния реч­но­го сто­ка по се­зо­нам. Реч­ные до­ли­ны вре­за­ны сла­бо, по­это­му ле­том в пе­ри­од до­ж­дей ре­гу­ляр­но слу­ча­ют­ся на­вод­не­ния. Для бе­ре­го­вой зо­ны ха­рак­тер­ны ин­тру­зии мор. вод (еже­год­ный объ­ём 0,74 км3). Соз­да­но неск. во­до­хра­ни­лищ: Ко­су на р. Бан­да­ма (площадь1500 км2), Буйо на р. Са­сан­д­ра (плозадь 900 км2), Ая­ме на р. Био (плозадь 186 км2).

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 81,14 км3, во­до­обес­пе­чен­ность - 4853 м3/человек в год (2002 год). Большая часть по­треб­ляе­мой во­ды (67%) идёт на ну­ж­ды сельского хозяйства (площадь оро­шае­мых зе­мель 72,8 тыс. га, 2003), 22% - на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 11% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Рас­пре­де­ле­ние основных ти­пов почв под­чи­ня­ет­ся ши­рот­но-зо­наль­ным за­ко­но­мер­но­стям. В лес­ной зо­не в зап. час­ти стра­ны в бас­сей­нах рек Ка­вал­ли и Са­сан­д­ра пре­об­ла­да­ют крас­но-жёл­тые и крас­ные фер­рал­лит­ные поч­вы. На вос­то­ке, на­ря­ду с крас­но-жёл­ты­ми поч­ва­ми, не­боль­шие уча­ст­ки за­ни­ма­ют жёл­тые фер­рал­лит­ные. На при­мор­ской ак­ку­му­ля­тив­ной низ­мен­но­сти сфор­ми­ро­ва­лись мар­ше­вые поч­вы. В зо­не ле­со­са­ванн раз­вит ком­плекс фер­рал­лит­ных почв и фер­ро­зё­мов. В центральной час­ти стра­ны в по­ни­же­ни­ях рас­про­стра­не­ны чёр­ные тро­пической поч­вы. В зо­не са­ванн пре­об­ла­да­ют фер­ро­зё­мы; зна­чительная пло­щадь за­ни­ма­ют древ­ние (на по­верх­но­стях вы­рав­ни­ва­ния высота 350-550 м) и мо­ло­дые (150-200 м) ос­тат­ки ла­те­рит­ных кор вы­вет­ри­ва­ния (ки­ра­сы). В до­ли­нах круп­ных рек - уча­ст­ки гид­ро­морф­ных ал­лю­ви­аль­ных почв.

В со­ста­ве фло­ры свыше 3,5 тыс. ви­дов выс­ших рас­те­ний (из них свыше 100 под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния, св. 60 эн­де­мич­ны). В южных рай­онах стра­ны пре­об­ла­дают по­сто­ян­но-влаж­ные веч­но­зе­лё­ные и по­лу­лис­то­пад­ные ле­са гви­ней­ской зо­ны. В веч­но­зе­лё­ных ле­сах ши­ро­ко пред­став­ле­ны дре­вес­ные по­ро­ды из семян бо­бо­вых (пар­кия, пип­та­де­ния, эрит­роф­ле­ум и др.). В по­лу­лис­то­пад­ных ле­сах мно­го­чис­лен­ны по­ро­ды из се­мейств маль­вовых, стер­ку­лие­вых, вя­зо­вых и ту­то­вых. Для обо­их ти­пов ле­сов ха­рак­тер­ны де­ре­вья с цен­ной дре­ве­си­ной - эн­тан­д­роф­раг­ма и кайя. В совр. рас­тит. по­кро­ве ле­са за­ни­ма­ют 7,1 млн. га (2002 год), за вре­мя хо­зяйств. ос­вое­ния тер­ри­то­рии пло­щадь ле­сов су­ще­ст­вен­но умень­ши­лась и про­дол­жа­ет бы­ст­ро со­кра­щать­ся. Тем­пы обез­ле­се­ния в Кот-д’Ивуаре са­мые вы­со­кие в Аф­ри­ке и од­ни из са­мых вы­со­ких в ми­ре (до 7% в год). При­чи­ны обез­ле­се­ния: ле­со­за­го­тов­ки (в т. ч. не­ле­галь­ные), рас­ши­ре­ние план­та­ций ка­као, ко­фе и од­но­лет­них куль­тур (ку­ку­ру­за, рис, ма­ни­ок, ба­нан). На мес­те све­дён­ных веч­но­зе­лё­ных ле­сов пре­об­ла­да­ет бы­ст­ро­ра­сту­щая пио­нер­ная рас­ти­тель­ность (фун­ту­мия, хо­лар­ре­на).

К се­ве­ру от гви­ней­ской зо­ны при уве­ли­че­нии про­дол­жи­тель­но­сти су­хо­го се­зо­на до 3-4 мес ле­са сме­ня­ют­ся ле­со­са­ван­на­ми. Ти­пич­ные вы­со­ко­трав­ные са­ван­ны су­дан­ской зо­ны, за­ни­маю­щие 1/3 тер­рито­рии стра­ны, рас­про­стра­не­ны в северной час­ти. Из дре­вес­ных по­род для са­ванн ха­рак­тер­ны пред­ста­ви­те­ли бо­бо­вых –-бур­кея, аф­зе­лия, изо­бер­ли­ния, а так­же ком­бре­тум, ло­фи­ра и др. На­поч­вен­ный по­кров пред­став­лен зла­ка­ми из ро­дов па­ни­кум, ан­д­ро­по­гон, элио­ну­рус и др., че­ре­дую­щи­ми­ся с за­рос­ля­ми кус­тар­ни­ков из бау­хи­нии, ком­бре­ту­ма и гар­де­нии. По до­ли­нам рек в зо­не са­ванн да­ле­ко на се­вер за­хо­дят га­ле­рей­ные ле­са с пре­об­ла­да­ни­ем ци­но­мет­ры. На пе­рио­ди­че­ски за­то­п­ляе­мых уча­ст­ках реч­ных пойм пре­об­ла­да­ет ги­пар­ре­ния. В зо­не са­ванн ши­ро­ко раз­ви­то бо­гар­ное зем­ле­де­лие (ку­ку­ру­за, рис, ара­хис, хлоп­чат­ник), вы­ра­щи­ва­ют­ся мас­ля­ное де­ре­во (ка­ри­те), ман­го и др.

В го­рах северо-западной час­ти стра­ны вы­ра­же­на вы­сот­ная по­яс­ность. Ниж­ние час­ти скло­нов за­ня­ты веч­но­зе­лё­ны­ми эк­ва­то­ри­аль­ны­ми ле­са­ми (ло­фи­ра, хло­ро­фо­ра, тер­ми­на­лия и др.), на высоте 600-1600 м их сме­ня­ют эда­фической са­ван­ны с га­ле­рей­ны­ми ле­са­ми. Вы­ше рас­по­ло­же­ны вы­со­ко­гор­ные лу­га с аф­ро­аль­пий­ской рас­ти­тель­но­стью и уча­ст­ки ре­лик­то­вых вы­со­ко­гор­ных ле­сов.

Жи­вот­ный мир бо­гат и свое­об­ра­зен.

В со­ста­ве фау­ны 230 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (19 под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), свыше 250 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц (12 под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), 125 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся и ок. 40 ви­дов зем­но­вод­ных, в т. ч. жи­во­ро­дя­щая жа­ба. Осо­бен­но мно­го­чис­лен­ны и раз­но­об­раз­ны обезь­я­ны (св. 10 ви­дов при­ма­тов), сре­ди них - па­ви­ан ану­бис, мар­тыш­ки (диа­на, мо­на и т. д.), ко­ло­бу­сы, за­пад­ный под­вид шим­пан­зе, вне­сён­ный в Крас­ную кни­гу МСОП, а так­же пот­то и га­ла­го. Из­вест­но 28 ви­дов пар­но­ко­пыт­ных: бо­ро­да­воч­ник, кис­те­ухая сви­нья, эн­де­мич­ный для Зап. Аф­ри­ки кар­ли­ко­вый бе­ге­мот, раз­но­об­раз­ные по­ло­ро­гие (буш­бок, ду­ке­ры, бон­го, си­та­тун­га, ори­би, ло­ша­ди­ная ан­ти­ло­па, во­дя­ной и бо­лот­ный коз­лы, аф­ри­кан­ский буй­вол) и др. Свыше 25 ви­дов хищ­ных, в т. ч. раз­но­об­раз­ные ви­вер­ро­вые (ге­не­ты, ци­ве­ты), сре­ди ред­ких ви­дов - ле­о­пард, зо­ло­тая аф­ри­кан­ская кош­ка, гие­но­вид­ная со­ба­ка. Для фау­ны Кот-д’Ивуар ха­рак­тер­ны так­же яще­ры и труб­ко­зуб. Не­ко­гда ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ный на тер­ри­то­рии стра­ны аф­ри­кан­ский слон ны­не оби­та­ет пре­им. в пре­де­лах ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий. На тер­ри­то­рии ре­зер­ва­та Абу­куа­мек­ро ин­тро­ду­ци­ро­ван бе­лый но­со­рог. По­все­ме­ст­но мно­го птиц (фран­ко­ли­ны, ме­до­указ­чи­ки, ти­ме­лии, яс­т­ре­би­ные и др.), змей (пи­то­ны и др.). В ре­ках во­дят­ся кро­ко­ди­лы: ниль­ский, аф­ри­кан­ский уз­ко­ры­лый и ту­по­ры­лый. Рас­про­стра­не­на му­ха це­це. Ве­ли­ко раз­но­об­ра­зие их­тио­фау­ны при­бреж­ных вод (св. 250 ви­дов рыб).

Сис­те­ма ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий дос­та­точ­но ре­пре­зен­та­тив­на и ох­ва­ты­ва­ет ок. 17% площади стра­ны. В спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вклю­че­ны нац. пар­ки Ко­моэ (площадь 1,15 тыс. га, один из круп­ней­ших в Западной Аф­ри­ке) и Таи (один из круп­ней­ших мас­си­вов ма­ло­на­ру­шен­ных влаж­ных веч­но­зе­лё­ных ле­сов), от­не­сён­ные так­же к био­сфер­ным ре­зер­ва­там ЮНЕСКО, транс­гра­нич­ный ре­зер­ват Мон-Ним­ба (Кот-д’Ивуар, Гви­нея).

На­се­ле­ние

По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Кот-д’Ивуара го­во­рит на ни­ге­ро-кон­го­лез­ских язы­ках: на юго-во­сто­ке стра­ны жи­вут на­ро­ды ква (31%), в т. ч. акан - 26% (бау­ле 16%, аньи 4,4%) и ла­гун­ные на­ро­ды; на се­ве­ро-во­сто­ке - гур (18,2%, в т. ч. мо­си 12%, ку­лан­го, ло­би, лиг­би и др.); на се­ве­ре - се­ну­фо (9,6%); на юго-за­па­де - кру (8,5%, в т. ч. бе­те 3,4%, ге­ре и во­бе 2,9%, ди­да, гре­бо, ньяб­ва, го­дье, кру­мен, аи­зи, бак­ве и др.) и др.; на западе, се­ве­ро-за­па­де и се­ве­ро-во­стоке - ман­де­языч­ные на­ро­ды (28,7%), в т. ч. ман­ден 19,4% (малинке 9,6%, бам­ба­ра 5%, дью­ла 2,4%, мау, во­ро­ду­гука и др.), юж­ные ман­де - 8,3% (дан 4,4%, гу­ро 2,6%, бен, ту­ра, му­ан, уан, яу­ре и др.), а так­же со­нин­ке, бо­зо, би­са и др. В го­ро­дах Кот-д’Ивуар жи­вут так­же фуль­бе (2,1%), хау­са (0,6%), йору­ба (0,5%), ара­бы (0,3%), фран­цу­зы, нем­цы, анг­ли­ча­не и др.

Со второй половины XX века чис­лен­ность на­се­ле­ния стра­ны воз­рос­ла бо­лее чем в пять раз (3,9 млн. человек в 1960 году; 20,8 млн. человек в 2008 году); сред­не­го­до­вые тем­пы ес­тественного при­рос­та на­се­ле­ния сни­жа­ют­ся (2,2% в 2008 году; 4,4% в 1973-1982 годы). Ро­ж­дае­мость (32,7 на 1000 жит.; 2008 год) зна­чи­тель­но пре­вы­шает смерт­ность (11,2 на 1000 жителей). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 4,2 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну; мла­ден­че­ская смерт­ность 69,8 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. В воз­раст­ной струк­ту­ре пре­об­ла­да­ет на­се­ле­ние тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–64 го­да) - 56,3%, до­ля де­тей до 14 лет 40,9%, лиц 65 лет и стар­ше - 2,8%. Средний воз­раст на­се­ле­ния 19 лет (2008 год). Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 54,6 го­да (муж­чи­ны - 53,9, жен­щи­ны - 55,4 го­да). Со­от­но­ше­ние муж­чин и жен­щин при­мер­но рав­ное. Саль­до внеш­них ми­гра­ций по­ло­жи­тель­ное, большая часть тру­до­вых ми­гран­тов при­бы­ва­ет из со­сед­них стран (в основном из Бур­ки­на-Фа­со, Ма­ли, Гви­неи). Средняя плот­ность населения 64,5 чел./км2 (2008 год; од­на из наи­бо­лее вы­со­ких в Тро­пической Аф­ри­ке). Наи­бо­лее плот­но за­се­лён юг стра­ны (до 384 чел./км2 в рай­оне Абид­жа­на, 106,2 чел./км2 в области Фро­ма­же). В се­вер­ных, эко­но­ми­че­ски ме­нее раз­ви­тых рай­онах средняя плот­ность на­се­ления зна­чи­тель­но ни­же (14,6 чел./км2 в обл. Ден­ге­ле). До­ля гор. на­се­ле­ния бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­ет­ся за счёт по­сто­ян­но­го при­то­ка сель­ских жи­те­лей и им­ми­гран­тов (24% в 1965 году; 42% в 1985 году; св. 50% в 2008 году). Круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2008 год): Аби­джан (3900), Буа­ке (624,5), Да­лоа (234,7), Яму­сук­ро (227), Ко­ро­го (200,2), Сан-Пед­ро (160,2). В экономике занято 6,9 млн. чел., из них ок. 68% в сельском хозяйстве (2007 год). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 40% (оцен­ка). За чер­той бед­но­сти про­жи­ва­ет 42% населения стра­ны (2006 год).

Ре­ли­гия

Около 40% на­се­ле­ния (2006 год, оцен­ка) Кот-д’Ивуар - му­суль­ма­не -сун­ни­ты, около 28% - хри­стиа­не (в т. ч. около 19% - ка­то­ли­ки, около 6% - про­тес­тан­ты), ок. 30% - адеп­ты тра­диционных куль­тов. Име­ют­ся так­же при­вер­жен­цы аф­рох­ри­сти­ан­ских син­кре­ти­че­ских куль­тов (хар­ризм и др.), буд­ди­сты, ин­дуи­сты, ба­хаи­ты и др.

Дей­ст­ву­ют 4 ми­тро­по­лии и 11 дио­це­зов Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. Круп­ней­шая про­тес­тант­ская организация - Объ­е­ди­нён­ная ме­то­ди­ст­ская цер­ковь Кот-д’Ивуар (ос­но­ва­на в 1924 году, са­мо­сто­ятельный ста­тус с 1985 года). Пра­во­слав­ные при­хо­ды на­хо­дят­ся в юрис­дик­ци­и Алек­сан­д­рий­ской пра­во­слав­ной церк­ви.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Кот-д’Ивуар до об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти. Ар­хео­ло­гические на­ход­ки (т. н. не­о­ли­тические мас­тер­ские по бе­ре­гам рек) сви­де­тель­ст­ву­ют о за­се­ле­нии тер­ри­то­рии Кот-д’Ивуар в ка­мен­ном ве­ке. В III-II тысячилетиях до н. э. в зо­не са­ван­ны, а за­тем в лес­ной зо­не на­ча­лось раз­ви­тие зем­ле­де­лия; в I тысячилетии н. э. ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли же­ле­зо­де­лательное про­изводоство, гон­чар­ное ре­мес­ло, тка­че­ст­во, до­бы­ча зо­ло­та. В начале II тысячилетия здесь рас­се­ли­лись при­шед­шие с се­ве­ро-за­па­да на­ро­ды се­ну­фо; ос­но­ван­ный ими г. Конг стал од­ним из круп­ней­ших в Западной Аф­ри­ке цен­тров ка­ра­ван­ной тор­гов­ли. В XV-XVI веках се­ну­фо бы­ли от­тес­не­ны на се­ве­ро-за­пад ман­де­языч­ны­ми на­ро­да­ми (ма­лин­ке, дью­ла и др.), соз­дав­ши­ми в начале XVIII века государственное об­ра­зо­ва­ние с цен­тром в Кон­ге. В XV веке в ме­ж­ду­ре­чье рек Ка­моэ и Чёр­ная Воль­та сло­жи­лось государство на­ро­да аб­рон - Бо­но; на за­па­де от ре­ки Бан­да­ма - ран­не­го­су­дарственное об­ра­зо­ва­ние анья и бау­ле. Северная часть тер­ри­то­рии Кот-д’Ивуар вхо­ди­ла в сфе­ру влия­ния го­су­дарств Западного Су­да­на - Га­ны, Ма­ли и Сон­гая.

В конце XV века на по­бе­ре­жье Гви­ней­ско­го залива ста­ли про­ни­кать ев­ро­пей­цы, главным образом пор­ту­галь­цы, вы­во­зив­шие от­сю­да сло­но­вую кость (назв. стра­ны - Кот-д’Ивуар в пе­ре­во­де с французского языка оз­на­ча­ет Бе­рег Сло­но­вой Кос­ти, БСК), зо­ло­то и ра­бов. На­ча­ло ко­ло­ни­за­ции Кот-д’Ивуара по­ло­жи­ли в 1637 году французские мис­сио­не­ры. В 1840-х годах фран­цу­зы за­кре­пи­лись на по­бе­ре­жье Кот-д’Ивуар, в 1880-х годов на­ча­лось их про­дви­же­ние в глубь стра­ны. В 1887-1889 годы Фран­ция на­вя­за­ла ряд т. н. со­юз­нич. до­го­во­ров пра­ви­те­лям африканских го­су­дарств и во­ж­дям пле­мён. В 1892 году по фран­ко-ли­бе­рий­ской кон­вен­ции бы­ли оп­ре­де­ле­ны гра­ни­цы французских вла­де­ний и Ли­бе­рии (впо­след­ст­вии ре­ше­ния кон­вен­ции не­од­но­крат­но пе­ре­смат­ри­ва­лись в поль­зу Фран­ции), в 1893 году по фран­ко-британской кон­вен­ции - гра­ни­цы с британской ко­ло­ни­ей Зо­ло­той Бе­рег.

В 1893 году БСК был объ­яв­лен ко­ло­ни­ей Фран­ции (до это­го за­хва­чен­ные фран­цу­за­ми тер­ри­то­рии ад­ми­ни­ст­ра­тив­но вхо­ди­ли в со­став ко­ло­нии Се­не­гал), в 1895 году вклю­чён в со­став Фран­цуз­ской За­пад­ной Аф­ри­ки. Главной от­рас­лью ко­ло­ни­аль­ной эко­но­ми­ки БСК ста­ла гор­но­до­бы­ваю­щая промышленность (до­бы­ча зо­ло­та, ал­ма­зов, мар­ган­це­вой ру­ды), а так­же раз­ра­бот­ка лес­ных бо­гатств; по­лу­чи­ло раз­ви­тие план­тац. хо­зяй­ст­во, куль­ти­ви­ро­ва­лись экс­порт­ные куль­ту­ры - ка­као, ко­фе, ба­на­ны.

В конце 1930-х годов в БСК воз­ник­ли проф­сою­зы и об­щественых ор­га­ни­за­ции аф­ри­кан­цев, вы­сту­пав­шие с тре­бо­ва­ния­ми пре­дос­тав­ле­ния им по­ли­тических прав. В октябре 1946 года БСК по­лу­чил ста­тус за­мор­ской тер­ри­то­рии Фран­ции (в рам­ках Французского Со­об­ще­ст­ва); часть на­се­ле­ния БСК ста­ла уча­ст­во­вать в вы­бо­рах пред­ста­ви­те­лей во французский пар­ла­мент, а так­же в ге­не­раль­ный со­вет тер­ри­то­рии, на­де­лён­ный со­ве­щательными функ­ция­ми (в 1952 году пре­об­ра­зо­ван в тер­ри­то­ри­аль­ную пред­ста­вительственную ас­самб­лею, в 1958 году - в уч­ре­дительную ас­самб­лею). В 1946 году соз­да­на пер­вая пар­тия африканского на­се­ле­ния - Де­мо­кра­тическая пар­тия (ДП; тер­ри­то­ри­аль­ная сек­ция Аф­ри­кан­ско­го де­мо­кра­ти­че­ско­го объ­е­ди­не­ния) во гла­ве с Д.Ф. Уфуэ-Бу­а­ньи. Со­глас­но за­ко­ну 1956 года, в раз­ра­бот­ке ко­то­ро­го при­ни­мал уча­стие Уфуэ-Бу­а­ньи, вво­ди­лось все­об­щее из­би­рательное пра­во, уп­разд­ня­лось де­ле­ние из­би­ра­те­лей на две ку­рии (аф­ри­кан­скую и ев­ро­пей­скую), рас­ши­ря­лись пра­ва тер­ри­то­ри­аль­ной за­ко­но­дательной ас­самб­леи. По ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма, со­сто­яв­ше­го­ся 28 сентября 1958 года, БСК по­лу­чил ста­тус государства - чле­на Французского Со­об­ще­ст­ва. Бы­ло сфор­ми­ро­ва­но пра­ви­тель­ст­во, его пред­се­да­те­лем стал Уфуэ-Бу­а­ньи.

Кот-д’Ивуар с 1960 года.

Рес­пуб­ли­ка Кот-д’Ивуар бы­ла про­воз­гла­ше­на 7 августа 1960 года. Она вы­шла из со­ста­ва Французского Со­об­щест­ва, но со­хра­ни­ла тес­ные свя­зи с быв. мет­ро­по­ли­ей (в 1961 году пра­ви­тель­ст­во Кот-д’Ивуар за­клю­чи­ло с Фран­ци­ей ряд со­гла­ше­ний об эко­но­мическом и во­енном со­труд­ни­че­ст­ве). В но­ября 1960 года бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция стра­ны. Фор­маль­но она не за­пре­ща­ла дея­тель­ность оп­по­зиционной по­ли­тической пар­тий, од­на­ко фак­ти­че­ски един­ст­вен­ной пар­ти­ей Кот-д’Ивуар при­зна­ва­лась ДП, под кон­троль ко­то­рой бы­ли по­став­ле­ны все проф­со­юз­ные и об­щественной ор­га­ни­за­ции. В но­ябре 1960 года ДП одер­жа­ла по­бе­ду на вы­бо­рах в Национальное со­б­ра­ние, то­гда же Д.Ф. Уфуэ-Бу­а­ньи был из­бран пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки. По­сле­дую­щие пре­зи­дент­ские и пар­ла­мент­ские вы­бо­ры так­же про­хо­ди­ли на без­аль­тер­на­тив­ной ос­но­ве. Пра­ви­тель­ст­во про­во­ди­ло ли­бе­раль­ную эко­но­мич. по­ли­ти­ку; был взят курс на при­вле­че­ние иностр. ка­пи­та­ла, раз­ви­тие ча­ст­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва. В 1960-1980-х годах тем­пы эко­номичекого рос­та бы­ли очень вы­со­ки­ми (за счёт ис­поль­зо­ва­ния средств, по­лу­чае­мых от экс­пор­та ко­фе и ка­као-бо­бов), что во мно­гом спо­соб­ство­ва­ло под­дер­жа­нию внут­ри­по­ли­тич. ста­биль­но­сти в рес­пуб­ли­ке.

В 1980-х году вслед­ст­вие па­де­ния ми­ро­вых цен на ко­фе и ка­као-бо­бы эко­но­ми­ка стра­ны всту­пи­ла в за­тяж­ной кри­зис. Ин­фля­ция, мас­со­вая без­ра­бо­ти­ца и рез­кое па­де­ние уров­ня жиз­ни на­се­ле­ния ста­ли при­чи­ной рос­та ан­ти­пра­ви­тельств. на­строе­ний. В мае 1990 года Д.Ф. Уфуэ-Бу­а­ньи ле­га­ли­зо­вал дея­тель­ность оп­по­зиционной по­ли­тической пар­тий и ор­га­ни­за­ций. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 28 октября 1990 года он одер­жал по­бе­ду над кан­ди­да­том от оп­по­зи­ции Л.К. Гбаг­бо.

В пред­две­рии пре­зи­дент­ских вы­бо­ров 1995 года Национальное со­б­ра­ние Кот-д’Ивуар при­ня­ло по­прав­ку к кон­сти­ту­ции, со­глас­но ко­то­рой бал­ло­ти­ро­вать­ся на пре­зи­дент­ский пост мог толь­ко тот, кто имел ро­ди­те­лей-ивуа­р­цев (одного или обоих). Эта по­прав­ка ли­ши­ла ли­де­ра оп­по­зиц. пар­тии Объ­е­ди­не­ние рес­пуб­ли­кан­цев (ос­но­ва­на в 1994 году в ре­зуль­та­те рас­ко­ла ДП) А.Д. Уат­та­ру, бур­ки­ний­ца по про­ис­хо­ж­де­нию, воз­мож­но­сти уча­ст­во­вать в вы­бо­рах. 22 октября 1995 года пре­зи­ден­том из­бран пред­ста­ви­тель ДП Э.А.К. Бе­дье (др. кан­ди­да­ты бой­ко­ти­ро­ва­ли вы­бо­ры).

Пе­ри­од на­хо­ж­де­ния Бе­дье на пре­зи­дент­ском по­сту был от­ме­чен даль­ней­шей дес­та­би­ли­за­ци­ей внут­ри­по­ли­тич. об­ста­нов­ки, вы­зван­ной в т. ч. дис­кри­ми­нац. по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва по от­но­ше­нию к им­ми­гран­там (око­ло чет­вер­ти на­се­ле­ния Кот-д’Ивуар со­став­ля­ют вы­ход­цы из др. стран, главным образом из Бур­ки­на-Фа­со, Бе­нина, Га­ны, Гви­неи). В 1999 году на­ка­ну­не но­вых пре­зи­дент­ских вы­бо­ров в сто­ли­це и других го­ро­дах стра­ны про­шли мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции в под­держ­ку А.Д. Уат­та­ры. Вос­поль­зо­вав­шись си­туа­ци­ей, во­ен­ные во гла­ве с от­став­ным ген. Р. Гюэ­ем со­вер­ши­ли государственный пе­ре­во­рот. Бы­ло объ­яв­ле­но о при­ос­та­нов­ле­нии дей­ст­вия кон­сти­ту­ции, сме­ще­нии пре­зи­ден­та, рос­пус­ке пра­ви­тель­ст­ва и пар­ла­мен­та. Власть пе­ре­шла к Национальному комитету об­щественного спа­се­ния. В января 2000 года сфор­ми­ро­ва­но пе­ре­ход­ное пра­ви­тель­ст­во, в ко­то­ром Гю­эй за­нял пост пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки и министерства обо­ро­ны.

23 июля 2000 года на ре­фе­рен­ду­ме бы­ла одоб­ре­на но­вая Кон­сти­ту­ция Кот-д’Ивуар (всту­пи­ла в си­лу 1 августа 2000 года); ста­тья о тре­бо­ва­ни­ях к кан­ди­да­ту в пре­зи­ден­ты ос­та­лась без из­ме­не­ний. Пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 22 октября 2000 года за­вер­ши­лись по­бе­дой ли­де­ра Ивуа­р­ско­го народного фрон­та (ИНФ; соз­дан в 1983году во Фран­ции) Л.К. Гбаг­бо. По ре­зуль­та­там пар­ла­мент­ских вы­бо­ров (10 декабря 2000 - 14 января 2001 годы) ИНФ и ДП по­лу­чи­ли при­мер­но рав­ное ко­ли­че­ст­во мест. Вы­бо­ры не при­ве­ли к нор­ма­ли­за­ции об­ста­нов­ки в стра­не. 19 сентября 2002 года во­ен­ные за­хва­ти­ли власть в го­ро­дах Аби­джан, Буа­ке и Ко­ро­го. Мя­теж уда­лось по­да­вить, од­на­ко пов­станч. груп­пи­ров­ки взя­ли под кон­троль все се­вер­ные, а так­же часть центрального и запдного рай­онов. На­ча­лись столк­но­ве­ния на эт­нической поч­ве (ме­ж­ду ивуа­р­ца­ми и им­ми­гран­та­ми, а так­же ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми различных на­ро­дов).

В мар­те 2003 года сфор­ми­ро­ва­но коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во национального при­ми­ре­ния, в ко­то­рое во­шли чле­ны ИНФ, ДП, пов­станческой ор­га­ни­за­ций и Объ­е­ди­не­ния рес­пуб­ли­кан­цев. Од­на­ко уже че­рез год ми­ни­ст­ры, пред­став­ляв­шие оп­по­зи­цию, объ­яви­ли о бой­ко­те ра­бо­ты пра­ви­тель­ст­ва в свя­зи с раз­го­ном ма­ни­фе­ста­ций си­ла­ми безо­пас­но­сти Кот-д’Ивуар (по­гиб­ло св. 100 человек). В на­ча­ле апреле 2004 года для ока­за­ния по­мо­щи пра­ви­тель­ст­ву в уре­гу­ли­ро­ва­нии кон­флик­та в стра­не бы­ли на­прав­ле­ны во­енные под­раз­де­ле­ния ООН.

Ле­том 2004 года в г. Ак­кра (Га­на) со­сто­ял­ся сам­мит глав 13 африканских го­су­дарств, на ко­то­ром ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом Кот-д’Ивуар и пов­стан­ца­ми бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние об уре­гу­ли­ро­ва­нии внутреннего кон­флик­та. Од­на­ко си­туа­ция по-преж­не­му ос­та­ва­лась не­ста­биль­ной, по­сколь­ку про­ти­во­бор­ст­вую­щие сто­ро­ны от­ка­за­лись ра­зо­ру­жать­ся. В этих ус­ло­ви­ях Л.К. Гбаг­бо при­нял ре­ше­ние о пе­ре­но­се на бо­лее позд­ний срок пре­зи­дент­ских вы­бо­ров, ко­то­рые пер­во­на­чаль­но пла­ни­ро­ва­лось про­вес­ти в 2005 году (в даль­ней­шем они ещё неск. раз от­кла­ды­ва­лись). В на­ча­ле мар­та 2007 гоа в сто­ли­це Бур­ки­на-Фа­со - г. Уа­га­ду­гу за­вер­ши­лись пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду Гбаг­бо и ли­де­ром ивуа­р­ских оп­по­зиционных сил Г.К. Со­ро. Сто­ро­ны под­пи­са­ли со­гла­ше­ние, пре­ду­смат­ри­ваю­щее соз­да­ние но­во­го пе­ре­ход­но­го пра­ви­тель­ст­ва стра­ны во гла­ве с Со­ро (сфор­ми­ро­ва­но 7 апреля 2007 года). Пе­ред пра­ви­тель­ст­вом Кот-д’Ивуар сто­ят за­да­чи по ра­зо­ру­же­нию пов­станческих от­ря­дов, вос­ста­нов­ле­нию раз­ру­шен­ной ин­фра­струк­ту­ры, уре­гу­ли­ро­ва­нию ме­жэт­нических про­ти­во­ре­чий, а так­же по обес­пе­че­нию про­ве­де­ния пре­зи­дент­ских и пар­ла­мент­ских вы­бо­ров.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду СССР и Кот-д’Ивуар ус­та­нов­ле­ны в 1967 году (пре­рва­ны пра­ви­тель­ст­вом Кот-д’Ивуар в 1969 году, вос­ста­нов­ле­ны в 1986 году). То­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми со­став­ля­ет 153,2 млн. долл. США (2004 год). РФ по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­па­ет за по­ли­тическое уре­гу­ли­ро­ва­ние кон­флик­та в Кот-д’Ивуаре.

Хо­зяй­ст­во

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Кот-д’Ивуар - сельское хозяйство. С начала 2000-х годов эко­но­мическое по­ло­же­ние ос­лож­ни­лось из-за внут­ри­по­ли­тической не­ста­биль­но­сти. С 2004 года пре­кра­ще­но кре­ди­то­ва­ние Кот-д’Ивуар Все­мир­ным бан­ком. Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия стра­ны свя­за­ны с ди­вер­си­фи­ка­ци­ей эко­но­ми­ки, по­вы­ше­ни­ем ро­ли ча­ст­но­го сек­то­ра, при­вле­че­ни­ем иностранной ин­ве­сти­ций, пре­одо­ле­ни­ем бед­но­сти.

Объ­ём ВВП 33,1 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти; 2007 год); в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 1,7 тыс. долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,432 (2005 год; 166-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра). При­рост ре­аль­но­го ВВП 1,6% (2007 год; 11% в 1960-х годах, 6% в 1970-х - начала 1980-х годов, 5% в конце 1990-х годов). В струк­ту­ре ВВП на до­лю сфе­ры ус­луг при­хо­дит­ся 50%, сельского хозяйства - 28%, промышленности - 22%.

Про­мыш­лен­ность.

Важ­ную роль иг­ра­ет до­бы­ча уг­ле­во­до­ро­дов в восточной час­ти шель­фа Гви­ней­ско­го зал. Об­щий объ­ём до­бы­чи неф­ти (на­ча­та в 1980 году) 52 тыс. барр./сут (2007 год; 15 тыс. барр./сут в 2002 году). Круп­ней­шие ме­сто­рож­де­ния (2007 год): Эс­пу­ар (28,1 тыс. барр./сут), Бао­баб (21,1 тыс. барр./сут), Лай­он (1,9 тыс. барр./сут). До­бы­ча ве­дёт­ся главным образом под кон­тролем гос. ком­па­нии «So­ciété Nationale d’Opera­tions Pétrolières de la Côte d’Ivoire» («Pet­roci»). Ок. 60% неф­ти экс­пор­ти­ру­ет­ся, из них 2/3 - в стра­ны Запдной Ев­ро­пы (главынм образом в Гер­ма­нию) и в Ка­на­ду.

До­бы­ча при­род­но­го га­за ве­дёт­ся с начала 1990-х годов (16 млрд. м3 в 2002 году; 22 млрд.м3 в 2006 году). Ве­ду­щие ком­па­нии: «Foxtrot International», «Petroci», «Energy de Côte d’Ivoire» и др. Весь газ ис­пользу­ет­ся внут­ри стра­ны (основной по­тре­би­тель - элек­тро­энер­ге­ти­ка).

По­треб­но­сти в элек­тро­энер­гии пол­но­стью по­кры­ва­ют­ся за счёт собственных то­п­лив­ных ре­сур­сов. Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 1,1 тыс. МВт (2005 год). Про­изводство элек­тро­энер­гии 5,3 млрд. кВт· ч, экспорт - 1,1 млрд. кВт·ч (2006 год). Большая часть вы­ра­ба­ты­вае­мой энер­гии про­из­во­дит­ся на ТЭС (ра­бо­та­ют на при­род­ном га­зе). Круп­ней­шая ТЭС - «Azi­to» в рай­оне Абид­жа­на (1999 год; ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 288 МВт, св. 1/3 вы­раба­ты­вае­мой элек­тро­энер­гии). Около 1/5 элек­тро­энер­гии про­из­во­дит­ся на ГЭС; важ­ней­шие - «Ayame I» и «Ayame II» на р. Био, «Kossou» и «Taabo» на р. Бан­да­ма, «Buyo» на р. Са­сан­д­ра.

Един­ст­вен­ный в стра­не НПЗ ком­па­нии «Société Ivoirienne de Raffinage» (SIR) рас­по­ло­жен в Абид­жа­не (мощ­ность 65 тыс. барр./сут; 47,3% ак­ций при­над­ле­жат государству). Стро­ит­ся (с 2008года, ввод в экс­плуа­та­цию в 2011 году) вто­рой НПЗ в рай­оне Абид­жа­на (мощ­ность 60 тыс. барр./сут). Экс­порт неф­те­про­дук­тов в Ма­ли, Бур­ки­на-Фа­со, Ни­гер.

Ве­дёт­ся до­бы­ча зо­ло­та (1,3 т в 2006 году, 3,6 т в 2002 году; ме­сто­рож­де­ния Ити и Суб­ре; круп­ней­шие ком­па­нии - франц. «La Man­cha Resources Inc.» и государственной «Société pour le Développement Minier en Côte d’Ivoire»), ал­ма­зов (300 тыс. кар в 2006 год; рай­оны Тор­тия и Се­ге­ла на се­ве­ре и за­па­де стра­ны).

Дей­ст­ву­ют не­боль­шие ме­тал­лур­гические и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия (про­изводство сталь­но­го лис­та из им­порт­ных за­го­то­вок, ме­тал­лич. кро­вель­ных ма­те­риа­лов, ар­ма­ту­ры, труб, про­во­ло­ки и др. в Абид­жа­не), за­во­ды по сбор­ке ав­то­мо­би­лей, мо­то­цик­лов, ве­ло­си­пе­дов и бы­то­вых элек­тро­тех­нич. из­де­лий (Аби­д­жан), мно­го­численные хи­мические пред­при­ятия (про­изводство ла­ко­кра­соч­ных из­де­лий и пла­ст­масс, пар­фю­мер­но-кос­ме­тической про­дук­ции, бы­то­вой хи­мии, удоб­ре­ний, пес­ти­ци­дов и др.), за­вод по про­извоству цел­лю­ло­зы (Сан-Пед­ро; около 200 тыс. т цел­лю­ло­зы в год), два тек­стиль­ных ком­би­на­та (Буа­ке и Дим­бок­ро; в основном хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни из ме­ст­но­го хлоп­ка и в не­зна­чительном ко­ли­че­ст­ве - син­те­тические тка­ни из им­порт­но­го сы­рья). Име­ют­ся несколько не­боль­ших ко­же­вен­но-обув­ных пред­при­ятий, спи­чеч­ная фаб­ри­ка (60-100 млн. ко­ро­бок в год), су­до­строи­тель­ные и су­до­ре­монт­ные вер­фи (в Абид­жа­не). Бы­ст­ро раз­ви­ва­ют­ся ле­со­за­го­то­ви­тель­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая от­рас­ли (около 600 тыс. м3 пи­ло­ма­те­риа­лов в год); большая часть пред­при­ятий со­сре­до­то­че­на в юж. рай­онах стра­ны. За­мет­ную роль в эко­но­ми­ке иг­ра­ет про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Ве­дёт­ся до­бы­ча пес­ка, гра­вия, из­вест­ня­ка, другого стро­ительного сы­рья. Дейст­ву­ет ке­ра­мический за­вод в Абид­жа­не. Важ­ное зна­че­ние име­ет пи­ще­вая промышленность. Основная про­дук­ция мно­го­числ. не­боль­ших пред­при­ятий - паль­мо­вое мас­ло, мас­ло ка­као, рас­тво­ри­мый ко­фе, кон­сер­ви­ро­ван­ные ана­на­сы и фрук­то­вые со­ки, рыб­ные кон­сер­вы. Круп­ные му­ко­моль­ные и хле­бо­пе­кар­ные ком­би­на­ты - в Абид­жа­не и Сан-Пед­ро.

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Ве­ду­щая от­расль - рас­те­ние­вод­ст­во. На­ря­ду с современными аг­ро­тех­ническими ме­то­да­ми (осо­бен­но в план­тациях хо­зяй­ст­вах), прак­ти­ку­ет­ся сис­те­ма пе­ре­лож­но­го зем­ле­де­лия. Об­ра­ба­ты­ва­ет­ся 10% тер­ри­то­рии стра­ны (по­сто­ян­но ок. 4%), из них ок. 1/2 при­хо­дит­ся на по­сад­ки ка­као. По про­изводству ка­као-бо­бов Кот-д’Ивуар за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ми­ре (св. 1 млн. т в 2005 гоуд; в ср. ок. 46% ми­ро­во­го про­изводства; 15% стои­мо­сти ВВП). Экс­порт­ное зна­че­ние име­ют так­же ко­фе (сбор 130,8 тыс. т зе­лё­ных зё­рен в 2005 году; 11-е ме­сто в ми­ре, пре­имущественно сорт ро­бу­ста, ок. 5% - ара­би­ка), ара­хис (72,5 тыс. т); оре­хи ке­шью (59 тыс. т; 7-е ме­сто в ми­ре), ба­на­ны (36,1 тыс. т), ана­на­сы (34,8 тыс. т; 18-е ме­сто в ми­ре), са­хар­ный тро­ст­ник (22,8 тыс. т), ко­ко­со­вые оре­хи, аво­ка­до, ман­го, хлоп­чат­ник. Зна­чит. пло­ща­ди за­ня­ты под план­та­ция­ми мас­лич­ной паль­мы (куль­ти­ви­ру­ют для про­из-ва паль­мо­во­го мас­ла), под по­сад­ка­ми ге­веи. Кот-д’Ивуар - круп­ней­ший в Аф­ри­ке про­из­во­ди­тель на­ту­раль­но­го кау­чу­ка (72,4 тыс. т в 2005 году; 8-е ме­сто в ми­ре). Важ­ней­шие про­до­вольственной куль­ту­ры (сбор, тыс. т; 2005): ямс 605, план­тейн 299, рис 245, ма­ни­ок 108, ку­ку­ру­за 106. Жи­вот­но­вод­ст­во раз­ви­то в основном в северных рай­онах, в центральном и южном рай­онах но­сит оча­го­вый ха­рак­тер. В по­го­ло­вье (тыс. го­лов; 2005 год) пре­об­ла­да­ют ко­зы и ов­цы - 2700; круп­ный ро­га­тый скот 1500, сви­ньи 333.

Од­на из пер­спек­тив­ных от­рас­лей - ры­бо­лов­ст­во. Еже­год­ный улов ок. 70 тыс. т (в основном ту­нец и сар­ди­ны).

Транс­порт.

Кот-д’Ивуар име­ет раз­ветв­лён­ную до­рож­ную сеть, её плот­ность осо­бен­но ве­ли­ка в южных рай­онах. Про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 80 тыс. км, в т. ч. 6,5 тыс. км с твёр­дым по­кры­ти­ем (2006 год). Ав­то­транс­порт обес­пе­чи­ва­ет дос­тав­ку прак­ти­че­ски всей экс­порт­ной про­дук­ции к пунк­там вы­во­за на по­бе­ре­жье и транс­пор­ти­ров­ку им­порт­ных гру­зов в различных рай­оны стра­ны. Ав­то­до­ро­га­ми, про­ле­гаю­щи­ми по по­бе­ре­жью Гви­ней­ско­го зал., Кот-д’Ивуар свя­зан с Га­ной, То­го, Бе­ни­ном, Ка­ме­ру­ном, Ни­ге­ри­ей. Дли­на един­ст­вен­ной же­лез­ной до­ро­ги (Абид­жан - гра­ни­ца с Бур­ки­на-Фа­со) - 660 км; объ­ё­мы пас­са­жи­ро- и гру­зо­пе­ре­во­зок со­кра­ща­ют­ся из-за воз­рас­таю­щей кон­ку­рен­ции с ав­то­пе­ре­воз­ка­ми. Морские пор­ты - Аби­джан (гру­зо­обо­рот около 19 млн. т в год, круп­ней­ший в Западной Аф­ри­ке; обес­пе­чи­ва­ет свыше 90% внеш­не­тор­го­вых пе­ре­во­зок) и Сан-Пед­ро (гл. образом вы­воз дре­ве­си­ны и пи­ло­ма­те­риа­лов). 7 аэ­ро­пор­тов име­ют взлёт­но-по­са­доч­ную по­ло­су с твёр­дым по­кры­ти­ем (2007 год). Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты - в Абид­жа­не, Яму­сук­ро и Буа­ке.

Внеш­няя тор­гов­ля.

Стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 18,5 млрд. долл., им­пор­та - 6,1 млрд. долл. (2007 од). В то­вар­ной струк­ту­ре экс­пор­та до­ми­ни­ру­ет аг­рар­ная про­дук­ция: ка­као-бо­бы (околот30% стои­мо­сти) и ка­као-про­дук­ты, ко­фе, хлоп­чат­ник, кау­чук, паль­мо­вое мас­ло, фрук­ты; ок. 25% стои­мо­сти экс­пор­та обес­пе­чи­ва­ют нефть и неф­те­про­дук­ты. Сре­ди других то­ва­ров - дре­ве­си­на и пи­ло­ма­те­риа­лы, рыб­ные кон­сер­вы. Основные по­ку­па­те­ли (2006 год): Гер­ма­ния (9,7% стои­мо­сти), Ни­ге­рия (9,1%), Ни­дер­лан­ды (8,4%), Фран­ция (7,3%), США (7%), Бур­ки­на-Фа­со (4,4%). Кот-д’Ивуар им­пор­ти­ру­ет нефть и неф­те­про­дук­ты (св. 33% стои­мо­сти), ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные сред­ст­ва, про­до­воль­ст­вие. Главные по­став­щи­ки то­ва­ров - Ни­ге­рия (30,5% стои­мо­сти), Фран­ция (16,4%), Ки­тай (6,7%).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руженные си­лы (ВС) Кот-д’Ивуар со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС, ВМС, пре­зи­дент­ской гвар­дии и жан­дар­ме­рии (св. 17,1 тыс. человек; 2007 год), а так­же име­ют­ся вое­ни­зиранные фор­ми­ро­ва­ния - ми­ли­ция (1,5 тыс. чел.; 2007 год). Го­до­вой во­енный бюд­жет 300 млн. долл. (2007 гд).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим яв­ля­ет­ся пре­зи­дент, ко­то­рый ру­ко­во­дит ВС че­рез Министерство обо­ро­ны и штаб ВС. СВ (6,5 тыс. человек) вклю­ча­ют 4 во­енных рай­она, 1 тан­ко­вый и 3 пех. ба­таль­о­на, от­дель­ные арт. ди­ви­зи­он, па­ра­шют­но-де­сант­ную груп­пу, инжинерную ро­ту и зе­нит­но-арт. ба­та­рею. На воо­ру­же­нии 15 тан­ков (в т. ч. 5 лёг­ких), 31 БРМ, 25 БТР, 4 105-мм гау­би­цы, 16 120-мм ми­но­мё­тов, про­ти­во­тан­ко­вые и зе­нит­ные сред­ст­ва. В со­ста­ве ВВС (700 чел.) ис­тре­битель­ная, транс­порт­ная, свя­зи и вер­то­лёт­ная эс­кад­ри­льи (неск. са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов, в т. ч. 4 бое­вых са­мо­лё­та). В со­ста­ве ВМС (950 чел.) несколько де­сант­ных и пат­руль­ных ка­те­ров. Чис­лен­ность пре­зи­дент­ской гвар­дии 1,4 тыс. чел., жан­дар­ме­рии 7,6 тыс. чел. Ору­жие и во­енная тех­ни­ка главным образом французского про­изводства.

Ком­плек­то­ва­ние ВС на ос­но­ве все­об­щей во­ин­ской по­вин­но­сти лиц муж­ско­го по­ла в воз­рас­те 18 лет, а так­же вы­бо­роч­но по кон­трак­ту. Под­го­тов­ка офи­цер­ско­го и ун­тер-офи­цер­ско­го со­ста­ва осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в основном во Фран­ции. Часть офи­це­ров млад­ше­го зве­на го­то­вит­ся в нац. во­ен­ном уч-ще и в лёт­ной шко­ле в Буа­ке. Мо­би­ли­зационные ре­сур­сы 4 млн. человек, в т. ч. год­ных к во­енной служ­бе 2,1 млн. чел. В 1961 году Фран­ция и Кот-д’Ивуар под­пи­са­ли до­го­вор о со­вме­ст­ной обо­ро­не (дис­ло­ци­ру­ют­ся французские вой­ска - ок. 3,8 тыс. чел.).

Здра­во­охра­не­ние

В Кот-д’Ивуар на 100 тыс. жителей при­хо­дит­ся 12 вра­чей, 60 лиц среднего медицинского пер­со­на­ла, 2 сто­ма­то­ло­га, 6 фар­ма­цев­тов (2004 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 3,9% ВВП (2005 год) (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 27,6%, ча­ст­ный сек­тор - 72,4%) (2003 год). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся За­ко­ном о за­щи­те здо­ро­вья на­се­ле­ния и сре­ды оби­та­ния от дей­ст­вия промышленных и ра­дио­ак­тив­ных от­хо­дов (1988 год). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния вклю­ча­ет городские ча­ст­ные медицинские и сто­ма­то­ло­гические уч­ре­ж­де­ния. В сель­ской ме­ст­но­сти медицинской по­мощь ог­ра­ни­че­на в объ­ё­мах и ка­че­ст­ве из-за от­сут­ст­вия кад­ров. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции - бак­те­ри­аль­ная ди­зен­те­рия, ге­па­тит A, ма­ля­рия, жёл­тая ли­хо­рад­ка, шис­то­со­ма­тоз (2008 год). Основные при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: СПИД, ма­ля­рия, бо­лез­ни ниж­них ды­ха­тель­ных пу­тей, ту­бер­ку­лёз, сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния, трав­мы, рак (2004 год). При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт Гран-Ба­сам.

Спорт

Национальный олим­пий­ский комитет ос­но­ван в 1962 году, при­знан МОК в 1963 году. Спорт­сме­ны Кот-д’Ивуар при­ни­ма­ют уча­стие в Олим­пий­ских иг­рах с 1964 года (за ис­клю­че­ни­ем 1980 года); един­ст­вен­ную на­гра­ду за­вое­вал лег­ко­ат­лет Г. Тья­кох, за­няв­ший 2-е ме­сто в бе­ге на 400 м (Лос-Анд­же­лес, 1984 год). В 1960 году уч­ре­ж­де­но Министерство мо­ло­дё­жи и спор­та. В 1960-х годах в стра­не бы­ли соз­да­ны пер­вые спор­тив­ные фе­де­ра­ции и про­ве­дён ряд национальных чем­пио­на­тов.

Са­мые по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та: дзю­до, бокс, фут­бол, ганд­бол, лёг­кая ат­ле­ти­ка, греб­ля на бай­дар­ках и ка­ноэ. Сбор­ная ко­ман­да Кот-д’Ивуар по фут­бо­лу ус­пеш­но вы­сту­па­ет на ме­ж­ду­народных со­рев­но­ва­ни­ях - об­ла­да­тель (1992 год) и фи­на­лист (2006 год) Куб­ка Аф­ри­ки, уча­ст­ник фи­наль­ной час­ти чем­пио­на­та ми­ра в Гер­ма­нии (2006 год). Силь­ней­шие фут­бо­ли­сты стра­ны вы­сту­па­ют в ве­ду­щих ев­ропейских клу­бах: Д. Дрог­ба - в со­ста­ве лон­дон­ско­го «Чел­си» чем­пи­он Анг­лии (2005, 2006 годы); А. К. Кей­та - в со­ста­ве «Лио­на» чем­пи­он Фран­ции (2008 год); К.Х. Ту­ре - в «Ар­се­на­ле» (Лон­дон, с 2002 ода); его брат Я. Ту­ре - в «Бар­се­ло­не» (с 2007 года); Б. Са­но­го - в «Вер­де­ре» (Бре­мен, с 2007 года) и др. Вра­тарь А. Гуа­ме­не уча­ст­во­вал в 7 ро­зы­гры­шах Куб­ка Аф­ри­ки.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­кии куль­ту­ры

Управ­ле­ние об­ра­зо­вательными уч­ре­ж­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ет Министерство национального об­ра­зо­ва­ния и на­учных ис­сле­до­ва­ний. Сеть до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний раз­ви­та сла­бо, в основном они функ­цио­ни­ру­ют в круп­ных го­ро­дах. Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет (2008 год) обя­за­тель­ное бес­плат­ное 6-лет­нее на­чаль­ное обу­че­ние для де­тей с 6-лет­не­го воз­рас­та, 7-лет­нее сред­нее (4-лет­нее не­полное и 3-лет­нее пол­ное) об­ра­зо­ва­ние в го­су­дарственных и не­го­су­дар­ст­вен­ных учеб­ных за­ве­де­ни­ях (кол­лед­жах и ли­це­ях), профессионально-тех­ническое об­ра­зо­ва­ние (на ба­зе на­чаль­ной и не­пол­ной средней шко­лы) в цен­трах уче­ни­че­ст­ва и тех­нических ли­це­ях, выс­шее профессиональное об­ра­зо­ва­ние. До­шко­ль­ным вос­пи­та­ни­ем ох­ва­че­но 3% де­тей, на­чаль­ным обу­че­ни­ем - 71%, сред­ним - 32%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 62,1% (2006 год). В сис­те­му выс­ше­го профессионального об­ра­зо­ва­ния вхо­дят: Университет Ко­ко­ди, Университет д’Абобо-Ад­жа­ме (оба в Абид­жа­не); Университет в Буа­ке - все университеты вы­де­ли­лись в 1995 году из Национального университета (ос­но­ван в 1958 году как Центр выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния в Абид­жа­не), Национальный по­ли­тех­нический интитут (1996 год) в Яму­сук­ро, Национальная шко­ла управ­ле­ния (1960 год), Выс­шая национальная шко­ла изящ­ных ис­кусств (1963 год) - обе в Абид­жа­не; Нацонально инжинерная шко­ла (1963 год), Выс­шая аг­ро­но­мическая шко­ла (1996 год) - обе в Яму­сук­ро. Главые му­зеи, биб­лио­те­ки, на­учные уч­ре­ж­де­ния на­хо­дят­ся в Абид­жа­не, Буа­ке, Ко­ро­го.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Ве­ду­щие пе­рио­дические из­да­ния: еже­днев­ные пра­ви­тельственные га­зе­ты «Fraternité Ma­tin» (вы­хо­дит с 1964 года, ти­раж 25 тыс. экз.), «Ivoir’ Soir» (с 1987 года, 10 тыс. экз.); еже­ме­сяч­ный пра­ви­тельств. вест­ник «Jour­nal Officiel de la République de Côte d’Ivoire» (с 1958 года, 25 тыс. экз.); еже­днев­ные не­за­виси­мые га­зе­ты «Le Jour» (c 1994 года), «Le Patriote» (с 1991 года), «La Nou­velle République», «Notre Voie»; еже­ме­сяч­ный ж. «Eburnéa» (с 1967 года) (все - в г. Абид­жан, на французском языке) и др. Ра­дио­ве­ща­ние с 1949 года (с 1951 ре­гу­ляр­но), те­ле­ви­де­ние с 1963 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач (на французском и ме­ст­ных язы­ках) осу­ще­ст­в­ля­ет государственная служ­ба «Ra­diodiffusion-Télévision Ivoirienne» и др. Национальное ин­фор­мационное агент­ст­во - Agence Ivoi­rienne de Presse (AIP; соз­да­но в 1961 году).

Ли­те­ра­ту­ра

Ли­те­ра­ту­ра Кот-д’Ивуара раз­ви­ва­ет­ся на французском язы­ке. В 1930-е годы за­ро­ж­да­ет­ся национальная дра­ма­тур­гия. В 1938 году соз­дан «Ту­зем­ный те­атр», где ста­ви­лись пье­сы бы­то­вые, ис­то­ри­че­ские, а так­же под­ни­мав­шие те­му ко­ло­ни­аль­ной экс­плуа­та­ции (твор­че­ст­во Б.Б. Да­дье, Ф.Ж. Амо­на д’Аби и др.). В 1952 году уч­ре­ж­де­на Народная ака­де­мия литературы и по­эзии, в 1962 году - национальная Ас­со­циа­ция пи­са­те­лей, пи­шу­щих на французком язы­ке. Расцвет дра­ма­тур­гии на­чал­ся по­сле об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти. В 1960-1970-х годах поя­ви­лась ге­рои­ко-ис­то­рическая дра­ма. Влия­ни­ем французского клас­си­циз­ма от­ме­че­на ди­ло­гия Э. Дер­ве­на: дра­мы «Са­ран, или Пре­ступ­ная ко­ро­ле­ва», в ко­то­рой соз­дан об­раз муд­ро­го африканского пра­ви­те­ля, по­ли­ти­ка и пол­ко­вод­ца, и «Язык и скор­пи­он» (обе 1968 году). Ш. Но­кан в пье­се «Го­ре­сти Ча­ко» (1968 год) по­ста­вил про­бле­му вла­сти­те­ля и на­ро­да; в ос­но­ву со­ци­аль­но-уто­пические пье­сы «Аб­раа По­ку, или Ве­ли­кая аф­ри­кан­ка» (1970 год) по­ло­жил ле­ген­ду о про­ис­хо­ж­де­нии на­ро­да бау­ле. Борь­ба африканских на­ро­дов про­тив ко­ло­ни­за­то­ров нашла от­ра­же­ние в сю­же­тах тя­го­тею­щих к эпич­но­сти драм «Бе­ат­ри­че из Кон­го» (1970 год) и «Ост­ро­ва бу­ри» (1973 год) Да­дье, с твор­че­ст­вом ко­то­ро­го свя­за­но так­же за­ро­ж­де­ние са­ти­рической ко­ме­дии («Гос­по­дин То­го-Ньи­ни», 1970 год; «Муа-Сэль», 1979 год). Ге­рои­за­ция ис­то­рич. про­шло­го - в ос­но­ве пье­сы «Со­фа» Б. За­ди За­уру (1975 год).

По­эзия и про­за на­ча­ли бур­но раз­ви­вать­ся в 1950-х годах. Яр­кий об­ра­зец ре­во­люционной ан­ти­ко­ло­ни­аль­ной по­эзии: сборники «Аф­ри­ка во весь рост» (1950 год), «Лю­ди всех кон­ти­нен­тов» (1967 год) Б.Б. Да­дье; «Су­ро­вый при­зыв на­де­ж­ды» Ж.М. Бонь­и­ни (1961 год). В 1970-х годах в по­эзии яв­ст­вен­ны тен­ден­ции ро­ман­ти­за­ции про­шло­го Аф­ри­ки (твор­че­ст­во Б. За­ди За­уру, А. Ка­ние). С име­нем Да­дье свя­за­но и ста­нов­ле­ние про­зы: сборник «Аф­ри­кан­ские ле­ген­ды» (1954 год), книга ска­зок на фольк­лор­ной ос­но­ве «Чёр­ная по­вяз­ка» (1955 год); ав­то­био­гра­фический ро­ман «Клем­бье» (1956 год) и др. Те­ма кру­ше­ния ил­лю­зий «че­ло­века двух куль­тур» рас­кры­та в ро­ма­не «Ко­кум­бо - чёр­ный сту­дент» А. Ло­бы (1960 год). Ост­ро­той ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го па­фо­са, ро­ман­тическим па­фо­сом, сти­ли­стическим син­кре­тиз­мом (со­че­та­ние ли­риз­ма и пуб­ли­ци­стич­но­сти) от­ли­ча­ют­ся ро­ма­ны «За­ни­ма­ет­ся чёр­ный рас­свет» (1962 год) и «Силь­ный был ве­тер» (1966 год) Ш. Но­ка­на. В 1970-х годах по­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние нра­во­пи­са­тель­ные ро­ма­ны, в ко­то­рых на пер­вый план вы­хо­дят тра­диционые африканские цен­но­сти. В рус­ле нег­ри­тю­да - ро­ма­ны «Юно­ша из Буа­ке» М. Ко­не (1963 год), «Уаз­зи» Ж. До­до, «Мас­се­ни» Т. Де­ма, «Ус­ми­рён­ный под­жи­га­тель» П. дю Прея (все - 1977 год). «Чёр­ное» бы­то­пи­са­тель­ст­во, изо­бра­же­ние мрач­ных яв­ле­ний тра­диционного африканского со­циу­ма (ма­гия, кол­дов­ст­во, тай­ные об­ще­ст­ва) ха­рак­тер­но для ро­ма­на «У по­ро­га ир­ре­аль­но­го» А. Ко­не (1976 год). В ин­тел­лек­ту­аль­ном ро­ма­не-прит­че «Удо­сто­ве­ре­ние лич­но­сти» Ж.М. Адь­яф­фи (1980 год) в сим­во­лической фор­ме вы­ра­жен при­зыв вос­ста­но­вить обор­ван­ные ко­ло­ни­за­то­ра­ми свя­зи с ду­хов­ным и куль­тур­ным на­сле­ди­ем пред­ков. Об­раз­цом вы­со­ко­ху­до­же­ст­вен­но­го син­те­за ин­ди­ви­ду­аль­но-ав­тор­ско­го иро­нического сти­ля, эле­мен­тов уст­ной тра­ди­ции на­ро­да ма­лин­ке и современной ро­ман­ной тех­ни­ки ста­ло твор­че­ст­во А. Ку­ру­мы («Мон­нэ, или Уни­жен­ные бро­са­ют вы­зов», 1990 год; «В ожи­да­нии го­ло­со­ва­ния ди­ких жи­вот­ных», 1998 год, и др.).

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

На­ро­ды юж­ной, лес­ной час­ти стра­ны стро­ят пря­мо­уголь­ные жи­ли­ща с кры­шей из паль­мо­вых вет­вей. У на­ро­дов бау­ле и аньи оваль­ные в пла­не до­ма ок­ру­же­ны на­ве­сом. На се­ве­ро-за­па­де рас­про­стра­не­ны круг­лые в пла­не до­ма с ко­нич. со­ло­мен­ны­ми кры­ша­ми. Этот тип жи­ли­ща на вос­то­ке стра­ны сме­ня­ет­ся гли­но­бит­ны­ми пря­мо­уголь­ны­ми в пла­не до­ма­ми с пло­ской кров­лей. В центральной час­ти Кот-д’Ивуар дом ́а име­ют пря­мо­уголь­ный с за­круг­лён­ны­ми кон­ца­ми план и раз­де­ле­ны на 3-4 по­ме­ще­ния. Сте­ны до­мов час­то рас­пи­сы­ва­ют­ся гео­мет­рическим ор­на­мен­том, фи­гу­ра­ми лю­дей и жи­вот­ных.

По­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти ста­ли воз­во­дить­ся 1-4-этаж­ные жи­лые до­ма; стро­ят­ся мно­го­этаж­ные зда­ния, объ­е­ди­няю­щие рас­по­ло­жен­ный в ниж­ней час­ти тор­го­вый центр, отель, рес­то­ра­ны и кор­пу­са квар­тир или кон­тор: центр «Нур аль-Ха­ят» (ар­хи­тек­то­ры А. Ла­же, Ж.П. Лю­пи, Ж. Мае), офис­ный ком­плекс «Ла Пи­ра­мид» с от­дел­кой из алю­ми­ния (арх. Р. Оливь­е­ри, инж. Р. Мо­ран­ди; оба - в Абид­жа­не, 1960-1970-е годы), аэ­ро­порт близ Абид­жа­на (1969 год, ар­хи­тек­то­ры М. Дю­шарм, Ж. Мо­ро, Ж.П. Ми­но), отель «Кас­ка­ды» в Ма­не (1969 год, Дю­шарм, К. Лар­ра, Ми­но); административное зда­ние SCIAM в Абид­жа­не (1975 год, Ж. Се­ми­шон) в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле. Не­ко­то­рые оте­ли (в Са­сан­д­ре, арх. Бе­нуа-Бар­не; в Аси­ни, ар­хи­тек­то­ры Ж. Се­ми­шон, Л. Ре­нар, А.К. Ви) сти­ли­зо­ва­ны под хи­жи­ны с со­ло­мен­ны­ми кров­ля­ми. Соз­да­ны куль­тур­ные цен­тры в Абид­жа­не и Буа­ке, кры­тые рын­ки. В строи­тель­стве ис­поль­зу­ют­ся же­ле­зо­бе­тон и стек­ло, к от­де­лоч­ным ра­бо­там при­вле­ка­ют­ся ме­ст­ные ре­мес­лен­ни­ки. В 1970-х годы О.К. Ка­ку­бом раз­ра­бо­тан ген­план го­ро­да Яму­сук­ро и вы­стро­ен ком­плекс об­щественных зда­ний в фор­мах бру­та­лиз­ма: Дво­рец Кон­грес­са, Дво­рец Пре­зи­ден­та, отель «Пре­зи­дент», зда­ния мэ­рии и Фон­да Уфуэ-Бу­а­ньи. В 1980-х годах воз­ве­де­ны ка­то­лич. хра­мы: со­бор Св. Пав­ла в Аби­джа­не (1985 год, арх. А. Спи­ри­то) с эле­мен­та­ми по­стмо­дер­низ­ма, гран­ди­оз­ный со­бор Нотр-Дам-де-ла-Пэ в Яму­су­кро (1986-1989 годы, арх. П. Фа­ху­ри; зда­ние по­вто­ря­ет ком­по­зи­цию со­бо­ра Св. Пет­ра в Ва­ти­ка­не); оба со­ору­же­ния оформ­ле­ны вит­ра­жа­ми.

Жи­во­пись как са­мо­сто­ятельный вид искусства воз­ник­ла в Кот-д’Ивуаре лишь в 1960-х годов. Сре­ди ху­дож­ни­ков это­го пе­рио­да - М. Ко­дьо и Э. Ж. Сан­то­ни; оба по­лу­чи­ли об­ра­зо­ва­ние во Фран­ции. На ру­бе­же 1980-1990-х годах при­об­рёл из­вест­ность Я. Бат, в ра­бо­тах ко­то­ро­го приё­мы аб­ст­рак­цио­низ­ма со­че­та­ют­ся с ме­ст­ной ор­на­мен­таль­ной тра­ди­ци­ей. Осо­бое ме­сто в ху­дожественной жиз­ни за­ни­ма­ют пред­ста­ви­те­ли на­ив­но­го ис­кус­ст­ва (З. Мак­ре, Ф. Брю­ли-Бу­аб­ре), про­дол­жаю­щие ре­мес­лен­ную тра­ди­цию из­го­тов­ле­ния вы­ве­сок. Наи­бо­лее из­вест­ный скульп­тор - К. Лат­тье, ра­бо­тав­ший во Фран­ции и на ро­ди­не; соз­да­ёт про­из­ве­де­ния из ме­тал­ла, эле­мен­тов кор­зи­ноч­но­го пле­те­ния, ве­рё­вок и тка­ни. Ке­ра­мической скульп­ту­рой в ду­хе тра­ди­ций бау­ле для оформ­ле­ния ар­хитектурных со­ору­же­ний за­ни­ма­ет­ся С. До­го Яо; в этом жан­ре так­же ра­бо­та­ет К. Му­ру­фье. Раз­ви­ты резь­ба по де­ре­ву (мас­ки, фи­гур­ки лю­дей), об­ра­бот­ка зо­ло­та, брон­зы и ме­ди, тка­че­ст­во. В рай­оне Ка­тио­ла со­сре­до­то­че­но про­из-во гон­чар­ных из­де­лий, рай­он Се­ге­ла зна­ме­нит изящ­ны­ми со­суда­ми «ка­на­ри», в рай­оне Ко­ро­го из­го­тов­ля­ют сфе­рич. горш­ки и ог­ром­ные ре­зер­вуа­ры для зер­на. Раз­ви­ва­ет­ся тра­диц. рос­пись до­мов.

Му­зы­ка

Музыкальная куль­ту­ра ти­пич­на для Западной Аф­ри­ки; пред­став­ле­на профессиональными тра­ди­ция­ми дан, ма­лин­ке (груп­па ман­дин­го), бау­ле, ве (груп­па кру), се­ну­фо. У дан му­зы­ка вы­де­ле­на в са­мо­сто­ятельная ветвь тра­диционной куль­ту­ры, в зна­чительную сте­пе­ни со­хра­ни­лась её связь с куль­то­вой прак­ти­кой (про­ис­хо­ж­де­ние му­зы­ки свя­зы­ва­ет­ся с ми­ром ду­хов; в ма­гических це­лях ис­поль­зу­ют­ся ис­ка­жаю­щие го­лос мас­ки бег­бо). Профессиональные му­зы­кан­ты объ­е­ди­ня­ют­ся в ас­со­циа­ции, спе­циа­ли­за­ция пе­ре­да­ёт­ся по на­след­ст­ву; по­ны­не вы­со­ко це­нит­ся мас­тер­ст­во пев­цов-им­про­ви­за­то­ров (соль­ное пе­ние со­про­во­ж­да­ет­ся иг­рой на ар­фе, ла­мел­ла­фо­не). Му­зы­ка - не­отъ­ем­ле­мая часть об­ря­дов ини­циа­ции, ри­туа­лов, пред­ва­ряю­щих охо­ту, и др. Иг­ра на ба­ра­ба­нах со­про­во­ж­да­ет тру­до­вые дей­ст­вия зем­ле­дель­цев, со­стя­за­ния в борь­бе и тан­цы. Кас­та профессиональных пев­цов и му­зы­кан­тов у ма­лин­ке - дже­ли (грио­ты; ак­ком­па­ни­ру­ют се­бе на ко­ре, кси­ло­фо­не, ар­фе и др.); сре­ди об­ще­ст­вен­но зна­чи­мых функ­ций дже­ли - на­пут­ст­вия вои­нам и их про­слав­ле­ние. Вы­со­кий ста­тус име­ет профессиональная му­зы­ка и в об­ществ. жиз­ни бау­ле: рас­про­стра­не­ны пес­ни в честь бо­жеств и ду­хов пред­ков; в су­деб­ной прак­ти­ке ис­поль­зу­ют­ся ба­ра­ба­ны, ко­то­рые счи­та­ют­ся по­сред­ни­ка­ми ме­ж­ду людь­ми и ду­ха­ми пред­ков; на об­ществ. со­б­ра­ни­ях в со­про­во­ж­де­нии ба­ра­ба­нов и сиг­наль­ных идио­фо­нов рас­пе­ва­ют по­этические тек­сты и по­сло­ви­цы. Для бау­ле ха­рак­тер­но двух­го­ло­сие (пе­ние и иг­ра на ин­стру­мен­тах па­рал­лель­ны­ми тер­ция­ми). У ве в сиг­наль­ной функ­ции ис­поль­зу­ют­ся т. н. го­во­ря­щие ба­ра­ба­ны, на них вос­про­из­во­дят­ся так­же хва­леб­ные пес­ни во­ж­дям и вои­нам. У се­ну­фо кас­ты му­зы­кан­тов от­сут­ст­ву­ют, но му­зы­ка име­ет боль­шое зна­че­ние в об­ря­дах муж­ских и жен­ских тай­ных об­ществ; осо­бен­но ин­те­рес­ны пес­ни об­ря­дов ини­циа­ции, ко­то­рые со­про­во­ж­да­ют­ся боль­ши­ми ин­ст­ру­мен­таль­ны­ми ан­самб­ля­ми. В го­ро­дах рас­про­стра­не­ны до­су­го­вые фор­мы му­зи­ци­ро­ва­ния. Муз. об­ра­зо­ва­ние и изу­че­ние тра­диционной му­зы­ки со­сре­до­то­че­но в Абид­жа­не.

Те­атр, та­нец

Национальная те­ат­раль­ная тра­ди­ция бе­рёт на­ча­ло в искусстве грио­тов. В 1938 году вы­пу­ск­ни­ки шко­лы У. Пон­ти (Да­кар) ор­га­ни­зо­ва­ли в Абид­жа­не «Ту­зем­ный те­атр», уде­ляв­ший осо­бое вни­ма­ние пье­сам, на­прав­лен­ным про­тив шар­ла­тан­ст­ва кол­ду­нов («Бус­са­тье, или Сек­рет чёр­но­го кол­ду­на» Ф.Ж. Амо­на д’Аби, 1939 год, и др.). В начале 1940-х годов поя­ви­лись са­ти­рической по­ста­нов­ки Г. Коф­фи (од­но­го из ос­нова­те­лей африканского те­ат­ра) по собственным пье­сам - «На­ши жё­ны» (1940 год) и «Мой муж» (1941 год); в 1943 году он по­ста­вил свою ан­ти­ко­ло­ни­аль­ную пье­су «Песнь воз­вра­ща­ет­ся». В 1953 году «Ту­зем­ный те­атр» был пре­об­ра­зо­ван в «Куль­тур­ный и фольк­лор­ный кру­жок», за­няв­ший вид­ное ме­сто в куль­тур­ной жиз­ни всей Западной Аф­ри­ки. Ре­пер­ту­ар вклю­чал пье­сы бы­то­во­го и ис­то­рического со­дер­жа­ния (в т. ч. «Ко­ро­на с аук­цио­на» Амо­на д’Аби, «Иа­он­да» Коф­фи, «При­клю­че­ния ко­зы» Д. Ма­ха­ма­на). В 1958 году под руководством К. Нгуа­на бы­ло ос­но­ва­но Те­ат­раль­ное общество Бе­ре­га Сло­но­вой Кос­ти. В это вре­мя ши­ро­ко ста­ви­лись пье­сы ме­ст­ных дра­ма­тур­гов («Сель­ская кол­ду­нья» М. Бер­те, «Тер­ми­ты» Э. Дер­ве­на, и др.). Поль­зо­ва­лась ус­пе­хом труп­па Абид­жан­ско­го университета «Мас­ки и ба­ла­фо­ны». В 1959 году в Аби­д­жа­не от­кры­лась Шко­ла дра­ма­тического искусства, впо­след­ст­вии пре­об­ра­зо­ван­ная в те­ат­раль­ную шко­лу при Национальном институте ис­кусств (соз­дан в 1967 году). Сре­ди зна­чит. спек­так­лей это­го пе­рио­да: «Три пре­тен­ден­та, один муж» Г. Ой­о­но Мбиа (1968 год), «Гос­по­дин То­го-Ньи­ни» Б. Б. Да­дье (1970 год), «Тус­сио» Г. Де­ман-Го (1971 год). В 1971 году на абид­жан­ской сце­не по­став­лена ко­ме­дия «Ре­ви­зор» Н.В. Го­го­ля. В 1980 - начале 2000-х годов по­пу­ляр­ны по­ста­нов­ки драматурга и режиссёра М. Экис­си («Вре­мя крас­ных бе­ре­тов», 1988 год; «Тра­ге­дия ко­ро­ля Кри­сто­фа», 1993 год; «Жес­то­кий празд­ник», 1999 год; «Ме­ня зо­вут Бра­хи­ма», 2001 год). Один из круп­ней­ших те­ат­раль­ных дея­те­лей Кот-д’Ивуара начала XXI века - ак­тёр и ре­жис­сёр С. Ба­ка­ба. С 1993 года каж­дые 2 го­да в Кот-д’Иуаре про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ис­кусств.

Осо­бен­но по­пу­ляр­ны в Кот-д’Ивуар ос­но­ван­ные на фольк­ло­ре тан­це­валь­ные по­ста­нов­ки. В 1974 году в Абид­жа­не соз­дан Национальный ба­лет Кот-д’Ивуара. Наи­бо­лее из­вест­ные тан­це­валь­ные кол­лек­ти­вы: «Мант­че» (1998 год), «Джи­гийа» (1999 год), «Дан­кан» (2006 год), «1 Со­мни­ак» (2008 год). Сре­ди ис­пол­ни­те­лей (начало 2000-х годов) - А.Б. Бам­ба, А. Дра­ме, К. Ма­ма­ди.

Ки­но

За­ро­ж­де­ние национального ки­не­ма­то­гра­фа свя­за­но с име­нем Т. Ба­со­ри, сняв­ше­го в 1960-е годы ко­рот­ко­мет­раж­ные филь­мы «На дю­нах оди­но­че­ст­ва», «Шес­тая бо­роз­да», «Огонь в брус­се» и др. Он же в 1969 году вы­пус­тил пер­вый национальный пол­но­мет­раж­ный фильм «Жен­щи­на с но­жом», за­тро­нув­ший во­про­сы со­от­но­ше­ния афр. и зап. ци­ви­ли­за­ций. В 1970-х годов про­бле­мы национальной дей­ст­ви­тель­но­сти на­шли от­ра­же­ние в ки­но­лен­тах «Ама­нье» и «Шля­па» Р. М’Бала и «Крик му­эд­зи­на» Э. Н’Да­би­ана Во­дио. В 1980-х годах в стра­не вы­шли филь­мы «Че­ло­век из­да­ле­ка» М. Трао­те, «Джел­ли» К. Лан­си­ке Фе­ди­ке, «Ан­жа-Тио» Ж.Л. Ку­ла, «Да­ло­кан» М. До­са, «Це­ли­те­ли» С. Ба­ка­бы. В 1983 году вы­пу­щен фильм «Пе­тан­ки» И. Ко­зо­лоа (совместно с Ни­ге­ри­ей). Зна­чительный зри­тель­ский ин­терес вы­зва­ла «Эк­зо­ти­че­ская ко­ме­дия» К. Ту­ре (1985 год) - о жиз­ни тра­диционного об­ще­ст­ва се­ну­фо. Наи­бо­лее из­вест­ны­ми ки­не­ма­то­гра­фи­ста­ми яв­ля­ют­ся ре­жис­сё­ры Д. Эка­ре («Кон­церт для из­гнан­ни­ка», 1968 год; «Фран­ция для нас дво­их», 1970 год; «Ли­ца жен­щин», 1985 год) и А. Дю­парк («Му­на, или Меч­та ху­дож­ни­ка», 1969 год; «Се­мья», 1972 год; «Ди­кая тра­ва», 1977 год; «Я вы­брал жизнь», 1987 год; «Бал в об­ла­ке пы­ли», 1988 год; «Шес­той па­лец», 1990 год; «Ко­фей­ный цвет», 1998 год), под­ни­маю­щие в сво­их ра­бо­тах ак­ту­аль­ные нравст­вен­ные и об­щественные те­мы и тя­го­тею­щие к жан­ру тра­ги­ко­ме­дии. В 1974 году об­ра­зо­ва­на Ас­со­циа­ция профессиональных ки­но­дея­те­лей Кот-д’Ивуа­ра (вхо­дит в Пан­аф­ри­кан­скую фе­де­ра­цию ки­не­ма­то­гра­фи­стов). С 1969 года филь­мы Кот-д’Ивуар уча­ст­ву­ют во Все­аф­ри­кан­ском ки­но­фес­ти­ва­ле (ФЕСПАКО) в Уа­га­дугу.

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