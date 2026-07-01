КОТ-ДИВУАР
КОТ-ДИВУАР - республика Кот-д’Ивуар.
Кот-д’Ивуар - государство на западе Центральной Африки. На юге омывается Гвинейским зал. Атлантического океана (длина береговой линии 515 км). Граничит на севере с Мали и Буркина-Фасо, на востоке с Ганой, на западе с Либерией и Гвинеей. Площадь 322,5 тыс. км2. Население 20,8 млн. человек (2008 год). Столица - Ямусукро. Официальный язык - французский. Денежная единица - франк КФА. Административно-территориальное деление: 19 областей (табл.).
Кот-д’Ивуар - член ООН (1960 год), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), ВТО (1995 год), Африканского союза (1963 год, до 2002 года ОАЕ).
Государственный строй
Кот-д’Иивуар - унитарное государство. Конституция принята 23 июля 2000 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства и исполнительной власти - президент, избираемый на всеобщих выборах на 5 лет (с правом одного переизбрания). Кандидат должен быть старше 40 лет, гражданином Кот-д’Ивуар и проживать в стране непрерывно в течение 5 лет до выборов. Президент является Верховным главнокомандующим, назначает премьер-министра, членов правительства и др. высших должностных лиц.
Высший законодательный орган - однопалатный парламент (Нациаональное собрание), избираемый населением на 5 лет.
Правительство - Совет министров, функционирует под руководством премьер-министра.
В Кот-д’Ивуар существует многопартийная система. Ведущие политические партии: Ивуарский народный фронт, Демократическая партия, Объединение республиканцев.
Природа
Берега Гвинейского залива слабо изрезаны, в западной части - скалистые, в восточной - пологие, песчаные, с протяжённой цепью лагун (св. 300 км, крупнейшие - Эбрие, Аби, Эхи), соединённых с морем искусственным каналом в районе г. Абиджан.
Рельеф.
Кот-д’Ивуар расположен в южной части Северо-Гвинейской возвышенности. В рельефе территории страны преобладают слаборасчленённые равнины высота 200–500 м. Западная часть занимают цокольные денудационные плоскогорья и возвышенности. На крайнем западе на территорию Кот-д’Ивуар заходят отроги цокольных глыбовых Леоно-Либерийских гор (массивы Дан, Тура) высота до 1752 м (гора Нимба, высшая точка страны). В восточной части распространены возвышенные денудационные равнины, поверхность которых часто осложнена гранитными останцами (т. н. инзельбергами). Переход к аккумулятивной приморской низменности Гвинейского залива на юге Кот-д’Ивуар чётко выражен серией порогов и водопадов.
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Территория К.-д’Ивуар локализуется в юго-восточной части раннедокембрийского Западно-Африканского кратона Африканской платформы. На поверхность выступают раннепротерозойские метаморфизованные вулканогенно-терригенные породы Бирримского пояса вост. части Леоно-Либерийского щита, прорванные гранитами. На приморской низменности Гвинейского залива залегают неоген-четвертичные морские и аллювиальные осадки, перекрывающие более древние карбонатно-терригенные отложения.
Важнейшие полезные ископаемые Кот-д’Ивуар - золото (месторождения Ити, Анговия, Субре и др.), нефть и природный горючий газ (шельфовые месторождения Баобаб, Эспуар, Лайон, Пантер). Имеются месторождения алмазов (коренные и россыпные), руд марганца, железа, меди, никеля, кобальта, ниобия и тантала, бокситов, а также цементного сырья, кварцевых песков, глин, гравия, бутового камня и др.
Климат.
В южной части страны климат экваториальный, постоянно-влажный. На побережье выпадает от 1800 (Абиджан) до 2300 (Табу) мм осадков в год, относительная влажность воздуха в течение всего года не опускается ниже 75%. В восточной части побережья наблюдаются два периода с максимальным количеством осадков (март - июль и октябрь - ноябрь, свыше 100 мм осадков в месяц) и два относительно сухих периода (декабрь - февраль и август - сентябрь). Меньше всего дождей (менее 50 мм) выпадает в январе и феврале. В зап. части побережья отмечается один кратковременный относительно сухой период в январе - феврале (менее 50 мм осадков), а в остальные месяцы года (с марта по декабрь) выпадает более 100 мм осадков ежемесячно, самый дождливый месяц - июнь (более 500 мм). Годовой ход темп-ры воздуха равномерный: средей температуры самых жарких месяцев (март - апрель) 27-28 °С, самых прохладных (август - сентябрь) 24-25 °С.
Субэкваториальный климат центральной и северной частей страны характеризуется меньшей суммой осадков и чётко выраженным сезонным увлажнением. На равнинах выпадает около 1100 мм осадков в год, на северо-западе, в предгорьях Леоно-Либерийских гор, - 1300-1500 мм (на склонах горы Нимба - до 2200 мм). Продолжительность дождливого сезона 7-8 мес (март - октябрь), наибольшее количество осадков выпадает в июле - сентябре (более 150 мм в месяц). Средей темпепературы от 23-24 °С (декабрь - июль) до 28-29 °С (февраль - март). В горных районах северо-запада страны климат прохладнее (на высота 1500 мм среднегодовые температуры 16-19 °С). В сухой сезон на территории Кот-д’Ивуар господствует северо-восточный сухой ветер - харматан.
Внутренние воды.
Речная сеть густая, принадлежит главынм образом бассейну Гвинейского зал. Основыне реки: Бандама (пл. бассейна в пределах страны 97 тыс. км2, длина 1050 км), Комоэ (78 тыс. км2, 1160 км), Сасандра (75 тыс. км2, 650 км), Кавалли (15 тыс. км2, 700 км). Незначительная часть территории на севере страны (23,7 тыс. км2) относится к бассейну р. Нигер (реки Бауле, Багоэ). Из-за порогов в среднем и нижнем течении большинство рек несудоходны. Значительны колебания речного стока по сезонам. Речные долины врезаны слабо, поэтому летом в период дождей регулярно случаются наводнения. Для береговой зоны характерны интрузии мор. вод (ежегодный объём 0,74 км3). Создано неск. водохранилищ: Косу на р. Бандама (площадь1500 км2), Буйо на р. Сасандра (плозадь 900 км2), Аяме на р. Био (плозадь 186 км2).
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 81,14 км3, водообеспеченность - 4853 м3/человек в год (2002 год). Большая часть потребляемой воды (67%) идёт на нужды сельского хозяйства (площадь орошаемых земель 72,8 тыс. га, 2003), 22% - на коммунально-бытовое водоснабжение, 11% потребляют промышленные предприятия.
Почвы, растительный и животный мир. Распределение основных типов почв подчиняется широтно-зональным закономерностям. В лесной зоне в зап. части страны в бассейнах рек Кавалли и Сасандра преобладают красно-жёлтые и красные ферраллитные почвы. На востоке, наряду с красно-жёлтыми почвами, небольшие участки занимают жёлтые ферраллитные. На приморской аккумулятивной низменности сформировались маршевые почвы. В зоне лесосаванн развит комплекс ферраллитных почв и феррозёмов. В центральной части страны в понижениях распространены чёрные тропической почвы. В зоне саванн преобладают феррозёмы; значительная площадь занимают древние (на поверхностях выравнивания высота 350-550 м) и молодые (150-200 м) остатки латеритных кор выветривания (кирасы). В долинах крупных рек - участки гидроморфных аллювиальных почв.
В составе флоры свыше 3,5 тыс. видов высших растений (из них свыше 100 под угрозой исчезновения, св. 60 эндемичны). В южных районах страны преобладают постоянно-влажные вечнозелёные и полулистопадные леса гвинейской зоны. В вечнозелёных лесах широко представлены древесные породы из семян бобовых (паркия, пиптадения, эритрофлеум и др.). В полулистопадных лесах многочисленны породы из семейств мальвовых, стеркулиевых, вязовых и тутовых. Для обоих типов лесов характерны деревья с ценной древесиной - энтандрофрагма и кайя. В совр. растит. покрове леса занимают 7,1 млн. га (2002 год), за время хозяйств. освоения территории площадь лесов существенно уменьшилась и продолжает быстро сокращаться. Темпы обезлесения в Кот-д’Ивуаре самые высокие в Африке и одни из самых высоких в мире (до 7% в год). Причины обезлесения: лесозаготовки (в т. ч. нелегальные), расширение плантаций какао, кофе и однолетних культур (кукуруза, рис, маниок, банан). На месте сведённых вечнозелёных лесов преобладает быстрорастущая пионерная растительность (фунтумия, холаррена).
К северу от гвинейской зоны при увеличении продолжительности сухого сезона до 3-4 мес леса сменяются лесосаваннами. Типичные высокотравные саванны суданской зоны, занимающие 1/3 территории страны, распространены в северной части. Из древесных пород для саванн характерны представители бобовых –-буркея, афзелия, изоберлиния, а также комбретум, лофира и др. Напочвенный покров представлен злаками из родов паникум, андропогон, элионурус и др., чередующимися с зарослями кустарников из баухинии, комбретума и гардении. По долинам рек в зоне саванн далеко на север заходят галерейные леса с преобладанием цинометры. На периодически затопляемых участках речных пойм преобладает гипаррения. В зоне саванн широко развито богарное земледелие (кукуруза, рис, арахис, хлопчатник), выращиваются масляное дерево (карите), манго и др.
В горах северо-западной части страны выражена высотная поясность. Нижние части склонов заняты вечнозелёными экваториальными лесами (лофира, хлорофора, терминалия и др.), на высоте 600-1600 м их сменяют эдафической саванны с галерейными лесами. Выше расположены высокогорные луга с афроальпийской растительностью и участки реликтовых высокогорных лесов.
Животный мир богат и своеобразен.
В составе фауны 230 видов млекопитающих (19 под угрозой исчезновения), свыше 250 видов гнездящихся птиц (12 под угрозой исчезновения), 125 видов пресмыкающихся и ок. 40 видов земноводных, в т. ч. живородящая жаба. Особенно многочисленны и разнообразны обезьяны (св. 10 видов приматов), среди них - павиан анубис, мартышки (диана, мона и т. д.), колобусы, западный подвид шимпанзе, внесённый в Красную книгу МСОП, а также потто и галаго. Известно 28 видов парнокопытных: бородавочник, кистеухая свинья, эндемичный для Зап. Африки карликовый бегемот, разнообразные полорогие (бушбок, дукеры, бонго, ситатунга, ориби, лошадиная антилопа, водяной и болотный козлы, африканский буйвол) и др. Свыше 25 видов хищных, в т. ч. разнообразные виверровые (генеты, циветы), среди редких видов - леопард, золотая африканская кошка, гиеновидная собака. Для фауны Кот-д’Ивуар характерны также ящеры и трубкозуб. Некогда широко распространённый на территории страны африканский слон ныне обитает преим. в пределах охраняемых территорий. На территории резервата Абукуамекро интродуцирован белый носорог. Повсеместно много птиц (франколины, медоуказчики, тимелии, ястребиные и др.), змей (питоны и др.). В реках водятся крокодилы: нильский, африканский узкорылый и тупорылый. Распространена муха цеце. Велико разнообразие ихтиофауны прибрежных вод (св. 250 видов рыб).
Система охраняемых природных территорий достаточно репрезентативна и охватывает ок. 17% площади страны. В список Всемирного наследия включены нац. парки Комоэ (площадь 1,15 тыс. га, один из крупнейших в Западной Африке) и Таи (один из крупнейших массивов малонарушенных влажных вечнозелёных лесов), отнесённые также к биосферным резерватам ЮНЕСКО, трансграничный резерват Мон-Нимба (Кот-д’Ивуар, Гвинея).
Население
Подавляющее большинство населения Кот-д’Ивуара говорит на нигеро-конголезских языках: на юго-востоке страны живут народы ква (31%), в т. ч. акан - 26% (бауле 16%, аньи 4,4%) и лагунные народы; на северо-востоке - гур (18,2%, в т. ч. моси 12%, куланго, лоби, лигби и др.); на севере - сенуфо (9,6%); на юго-западе - кру (8,5%, в т. ч. бете 3,4%, гере и вобе 2,9%, дида, гребо, ньябва, годье, крумен, аизи, бакве и др.) и др.; на западе, северо-западе и северо-востоке - мандеязычные народы (28,7%), в т. ч. манден 19,4% (малинке 9,6%, бамбара 5%, дьюла 2,4%, мау, вородугука и др.), южные манде - 8,3% (дан 4,4%, гуро 2,6%, бен, тура, муан, уан, яуре и др.), а также сонинке, бозо, биса и др. В городах Кот-д’Ивуар живут также фульбе (2,1%), хауса (0,6%), йоруба (0,5%), арабы (0,3%), французы, немцы, англичане и др.
Со второй половины XX века численность населения страны возросла более чем в пять раз (3,9 млн. человек в 1960 году; 20,8 млн. человек в 2008 году); среднегодовые темпы естественного прироста населения снижаются (2,2% в 2008 году; 4,4% в 1973-1982 годы). Рождаемость (32,7 на 1000 жит.; 2008 год) значительно превышает смертность (11,2 на 1000 жителей). Показатель фертильности 4,2 ребёнка на 1 женщину; младенческая смертность 69,8 на 1000 живорождённых. В возрастной структуре преобладает население трудоспособного возраста (15–64 года) - 56,3%, доля детей до 14 лет 40,9%, лиц 65 лет и старше - 2,8%. Средний возраст населения 19 лет (2008 год). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 54,6 года (мужчины - 53,9, женщины - 55,4 года). Соотношение мужчин и женщин примерно равное. Сальдо внешних миграций положительное, большая часть трудовых мигрантов прибывает из соседних стран (в основном из Буркина-Фасо, Мали, Гвинеи). Средняя плотность населения 64,5 чел./км2 (2008 год; одна из наиболее высоких в Тропической Африке). Наиболее плотно заселён юг страны (до 384 чел./км2 в районе Абиджана, 106,2 чел./км2 в области Фромаже). В северных, экономически менее развитых районах средняя плотность населения значительно ниже (14,6 чел./км2 в обл. Денгеле). Доля гор. населения быстро увеличивается за счёт постоянного притока сельских жителей и иммигрантов (24% в 1965 году; 42% в 1985 году; св. 50% в 2008 году). Крупные города (тыс. чел., 2008 год): Абиджан (3900), Буаке (624,5), Далоа (234,7), Ямусукро (227), Корого (200,2), Сан-Педро (160,2). В экономике занято 6,9 млн. чел., из них ок. 68% в сельском хозяйстве (2007 год). Уровень безработицы 40% (оценка). За чертой бедности проживает 42% населения страны (2006 год).
Религия
Около 40% населения (2006 год, оценка) Кот-д’Ивуар - мусульмане-сунниты, около 28% - христиане (в т. ч. около 19% - католики, около 6% - протестанты), ок. 30% - адепты традиционных культов. Имеются также приверженцы афрохристианских синкретических культов (харризм и др.), буддисты, индуисты, бахаиты и др.
Действуют 4 митрополии и 11 диоцезов Римско-католической церкви. Крупнейшая протестантская организация - Объединённая методистская церковь Кот-д’Ивуар (основана в 1924 году, самостоятельный статус с 1985 года). Православные приходы находятся в юрисдикции Александрийской православной церкви.
Исторический очерк
Кот-д’Ивуар до обретения независимости. Археологические находки (т. н. неолитические мастерские по берегам рек) свидетельствуют о заселении территории Кот-д’Ивуар в каменном веке. В III-II тысячилетиях до н. э. в зоне саванны, а затем в лесной зоне началось развитие земледелия; в I тысячилетии н. э. широкое распространение получили железоделательное производоство, гончарное ремесло, ткачество, добыча золота. В начале II тысячилетия здесь расселились пришедшие с северо-запада народы сенуфо; основанный ими г. Конг стал одним из крупнейших в Западной Африке центров караванной торговли. В XV-XVI веках сенуфо были оттеснены на северо-запад мандеязычными народами (малинке, дьюла и др.), создавшими в начале XVIII века государственное образование с центром в Конге. В XV веке в междуречье рек Камоэ и Чёрная Вольта сложилось государство народа аброн - Боно; на западе от реки Бандама - раннегосударственное образование анья и бауле. Северная часть территории Кот-д’Ивуар входила в сферу влияния государств Западного Судана - Ганы, Мали и Сонгая.
В конце XV века на побережье Гвинейского залива стали проникать европейцы, главным образом португальцы, вывозившие отсюда слоновую кость (назв. страны - Кот-д’Ивуар в переводе с французского языка означает Берег Слоновой Кости, БСК), золото и рабов. Начало колонизации Кот-д’Ивуара положили в 1637 году французские миссионеры. В 1840-х годах французы закрепились на побережье Кот-д’Ивуар, в 1880-х годов началось их продвижение в глубь страны. В 1887-1889 годы Франция навязала ряд т. н. союзнич. договоров правителям африканских государств и вождям племён. В 1892 году по франко-либерийской конвенции были определены границы французских владений и Либерии (впоследствии решения конвенции неоднократно пересматривались в пользу Франции), в 1893 году по франко-британской конвенции - границы с британской колонией Золотой Берег.
В 1893 году БСК был объявлен колонией Франции (до этого захваченные французами территории административно входили в состав колонии Сенегал), в 1895 году включён в состав Французской Западной Африки. Главной отраслью колониальной экономики БСК стала горнодобывающая промышленность (добыча золота, алмазов, марганцевой руды), а также разработка лесных богатств; получило развитие плантац. хозяйство, культивировались экспортные культуры - какао, кофе, бананы.
В конце 1930-х годов в БСК возникли профсоюзы и общественых организации африканцев, выступавшие с требованиями предоставления им политических прав. В октябре 1946 года БСК получил статус заморской территории Франции (в рамках Французского Сообщества); часть населения БСК стала участвовать в выборах представителей во французский парламент, а также в генеральный совет территории, наделённый совещательными функциями (в 1952 году преобразован в территориальную представительственную ассамблею, в 1958 году - в учредительную ассамблею). В 1946 году создана первая партия африканского населения - Демократическая партия (ДП; территориальная секция Африканского демократического объединения) во главе с Д.Ф. Уфуэ-Буаньи. Согласно закону 1956 года, в разработке которого принимал участие Уфуэ-Буаньи, вводилось всеобщее избирательное право, упразднялось деление избирателей на две курии (африканскую и европейскую), расширялись права территориальной законодательной ассамблеи. По результатам референдума, состоявшегося 28 сентября 1958 года, БСК получил статус государства - члена Французского Сообщества. Было сформировано правительство, его председателем стал Уфуэ-Буаньи.
Кот-д’Ивуар с 1960 года.
Республика Кот-д’Ивуар была провозглашена 7 августа 1960 года. Она вышла из состава Французского Сообщества, но сохранила тесные связи с быв. метрополией (в 1961 году правительство Кот-д’Ивуар заключило с Францией ряд соглашений об экономическом и военном сотрудничестве). В ноября 1960 года была принята конституция страны. Формально она не запрещала деятельность оппозиционной политической партий, однако фактически единственной партией Кот-д’Ивуар признавалась ДП, под контроль которой были поставлены все профсоюзные и общественной организации. В ноябре 1960 года ДП одержала победу на выборах в Национальное собрание, тогда же Д.Ф. Уфуэ-Буаньи был избран президентом республики. Последующие президентские и парламентские выборы также проходили на безальтернативной основе. Правительство проводило либеральную экономич. политику; был взят курс на привлечение иностр. капитала, развитие частного предпринимательства. В 1960-1980-х годах темпы экономичекого роста были очень высокими (за счёт использования средств, получаемых от экспорта кофе и какао-бобов), что во многом способствовало поддержанию внутриполитич. стабильности в республике.
В 1980-х году вследствие падения мировых цен на кофе и какао-бобы экономика страны вступила в затяжной кризис. Инфляция, массовая безработица и резкое падение уровня жизни населения стали причиной роста антиправительств. настроений. В мае 1990 года Д.Ф. Уфуэ-Буаньи легализовал деятельность оппозиционной политической партий и организаций. На президентских выборах 28 октября 1990 года он одержал победу над кандидатом от оппозиции Л.К. Гбагбо.
В преддверии президентских выборов 1995 года Национальное собрание Кот-д’Ивуар приняло поправку к конституции, согласно которой баллотироваться на президентский пост мог только тот, кто имел родителей-ивуарцев (одного или обоих). Эта поправка лишила лидера оппозиц. партии Объединение республиканцев (основана в 1994 году в результате раскола ДП) А.Д. Уаттару, буркинийца по происхождению, возможности участвовать в выборах. 22 октября 1995 года президентом избран представитель ДП Э.А.К. Бедье (др. кандидаты бойкотировали выборы).
Период нахождения Бедье на президентском посту был отмечен дальнейшей дестабилизацией внутриполитич. обстановки, вызванной в т. ч. дискриминац. политикой правительства по отношению к иммигрантам (около четверти населения Кот-д’Ивуар составляют выходцы из др. стран, главным образом из Буркина-Фасо, Бенина, Ганы, Гвинеи). В 1999 году накануне новых президентских выборов в столице и других городах страны прошли массовые демонстрации в поддержку А.Д. Уаттары. Воспользовавшись ситуацией, военные во главе с отставным ген. Р. Гюэем совершили государственный переворот. Было объявлено о приостановлении действия конституции, смещении президента, роспуске правительства и парламента. Власть перешла к Национальному комитету общественного спасения. В января 2000 года сформировано переходное правительство, в котором Гюэй занял пост президента республики и министерства обороны.
23 июля 2000 года на референдуме была одобрена новая Конституция Кот-д’Ивуар (вступила в силу 1 августа 2000 года); статья о требованиях к кандидату в президенты осталась без изменений. Президентские выборы 22 октября 2000 года завершились победой лидера Ивуарского народного фронта (ИНФ; создан в 1983году во Франции) Л.К. Гбагбо. По результатам парламентских выборов (10 декабря 2000 - 14 января 2001 годы) ИНФ и ДП получили примерно равное количество мест. Выборы не привели к нормализации обстановки в стране. 19 сентября 2002 года военные захватили власть в городах Абиджан, Буаке и Корого. Мятеж удалось подавить, однако повстанч. группировки взяли под контроль все северные, а также часть центрального и запдного районов. Начались столкновения на этнической почве (между ивуарцами и иммигрантами, а также между представителями различных народов).
В марте 2003 года сформировано коалиционное правительство национального примирения, в которое вошли члены ИНФ, ДП, повстанческой организаций и Объединения республиканцев. Однако уже через год министры, представлявшие оппозицию, объявили о бойкоте работы правительства в связи с разгоном манифестаций силами безопасности Кот-д’Ивуар (погибло св. 100 человек). В начале апреле 2004 года для оказания помощи правительству в урегулировании конфликта в стране были направлены военные подразделения ООН.
Летом 2004 года в г. Аккра (Гана) состоялся саммит глав 13 африканских государств, на котором между правительством Кот-д’Ивуар и повстанцами было достигнуто соглашение об урегулировании внутреннего конфликта. Однако ситуация по-прежнему оставалась нестабильной, поскольку противоборствующие стороны отказались разоружаться. В этих условиях Л.К. Гбагбо принял решение о переносе на более поздний срок президентских выборов, которые первоначально планировалось провести в 2005 году (в дальнейшем они ещё неск. раз откладывались). В начале марта 2007 гоа в столице Буркина-Фасо - г. Уагадугу завершились переговоры между Гбагбо и лидером ивуарских оппозиционных сил Г.К. Соро. Стороны подписали соглашение, предусматривающее создание нового переходного правительства страны во главе с Соро (сформировано 7 апреля 2007 года). Перед правительством Кот-д’Ивуар стоят задачи по разоружению повстанческих отрядов, восстановлению разрушенной инфраструктуры, урегулированию межэтнических противоречий, а также по обеспечению проведения президентских и парламентских выборов.
Дипломатические отношения между СССР и Кот-д’Ивуар установлены в 1967 году (прерваны правительством Кот-д’Ивуар в 1969 году, восстановлены в 1986 году). Товарооборот между двумя странами составляет 153,2 млн. долл. США (2004 год). РФ последовательно выступает за политическое урегулирование конфликта в Кот-д’Ивуаре.
Хозяйство
Основа экономики Кот-д’Ивуар - сельское хозяйство. С начала 2000-х годов экономическое положение осложнилось из-за внутриполитической нестабильности. С 2004 года прекращено кредитование Кот-д’Ивуар Всемирным банком. Перспективы развития страны связаны с диверсификацией экономики, повышением роли частного сектора, привлечением иностранной инвестиций, преодолением бедности.
Объём ВВП 33,1 млрд. долл. (по паритету покупательной способности; 2007 год); в расчёте на душу населения 1,7 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,432 (2005 год; 166-е место среди 177 стран мира). Прирост реального ВВП 1,6% (2007 год; 11% в 1960-х годах, 6% в 1970-х - начала 1980-х годов, 5% в конце 1990-х годов). В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 50%, сельского хозяйства - 28%, промышленности - 22%.
Промышленность.
Важную роль играет добыча углеводородов в восточной части шельфа Гвинейского зал. Общий объём добычи нефти (начата в 1980 году) 52 тыс. барр./сут (2007 год; 15 тыс. барр./сут в 2002 году). Крупнейшие месторождения (2007 год): Эспуар (28,1 тыс. барр./сут), Баобаб (21,1 тыс. барр./сут), Лайон (1,9 тыс. барр./сут). Добыча ведётся главным образом под контролем гос. компании «Société Nationale d’Operations Pétrolières de la Côte d’Ivoire» («Petroci»). Ок. 60% нефти экспортируется, из них 2/3 - в страны Запдной Европы (главынм образом в Германию) и в Канаду.
Добыча природного газа ведётся с начала 1990-х годов (16 млрд. м3 в 2002 году; 22 млрд.м3 в 2006 году). Ведущие компании: «Foxtrot International», «Petroci», «Energy de Côte d’Ivoire» и др. Весь газ используется внутри страны (основной потребитель - электроэнергетика).
Потребности в электроэнергии полностью покрываются за счёт собственных топливных ресурсов. Установленная мощность электростанций 1,1 тыс. МВт (2005 год). Производство электроэнергии 5,3 млрд. кВт· ч, экспорт - 1,1 млрд. кВт·ч (2006 год). Большая часть вырабатываемой энергии производится на ТЭС (работают на природном газе). Крупнейшая ТЭС - «Azito» в районе Абиджана (1999 год; установленная мощность 288 МВт, св. 1/3 вырабатываемой электроэнергии). Около 1/5 электроэнергии производится на ГЭС; важнейшие - «Ayame I» и «Ayame II» на р. Био, «Kossou» и «Taabo» на р. Бандама, «Buyo» на р. Сасандра.
Единственный в стране НПЗ компании «Société Ivoirienne de Raffinage» (SIR) расположен в Абиджане (мощность 65 тыс. барр./сут; 47,3% акций принадлежат государству). Строится (с 2008года, ввод в эксплуатацию в 2011 году) второй НПЗ в районе Абиджана (мощность 60 тыс. барр./сут). Экспорт нефтепродуктов в Мали, Буркина-Фасо, Нигер.
Ведётся добыча золота (1,3 т в 2006 году, 3,6 т в 2002 году; месторождения Ити и Субре; крупнейшие компании - франц. «La Mancha Resources Inc.» и государственной «Société pour le Développement Minier en Côte d’Ivoire»), алмазов (300 тыс. кар в 2006 год; районы Тортия и Сегела на севере и западе страны).
Действуют небольшие металлургические и металлообрабатывающие предприятия (производство стального листа из импортных заготовок, металлич. кровельных материалов, арматуры, труб, проволоки и др. в Абиджане), заводы по сборке автомобилей, мотоциклов, велосипедов и бытовых электротехнич. изделий (Абиджан), многочисленные химические предприятия (производство лакокрасочных изделий и пластмасс, парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, удобрений, пестицидов и др.), завод по произвоству целлюлозы (Сан-Педро; около 200 тыс. т целлюлозы в год), два текстильных комбината (Буаке и Димбокро; в основном хлопчатобумажные ткани из местного хлопка и в незначительном количестве - синтетические ткани из импортного сырья). Имеются несколько небольших кожевенно-обувных предприятий, спичечная фабрика (60-100 млн. коробок в год), судостроительные и судоремонтные верфи (в Абиджане). Быстро развиваются лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли (около 600 тыс. м3 пиломатериалов в год); большая часть предприятий сосредоточена в юж. районах страны. Заметную роль в экономике играет производство стройматериалов. Ведётся добыча песка, гравия, известняка, другого строительного сырья. Действует керамический завод в Абиджане. Важное значение имеет пищевая промышленность. Основная продукция многочисл. небольших предприятий - пальмовое масло, масло какао, растворимый кофе, консервированные ананасы и фруктовые соки, рыбные консервы. Крупные мукомольные и хлебопекарные комбинаты - в Абиджане и Сан-Педро.
Сельское хозяйство.
Ведущая отрасль - растениеводство. Наряду с современными агротехническими методами (особенно в плантациях хозяйствах), практикуется система переложного земледелия. Обрабатывается 10% территории страны (постоянно ок. 4%), из них ок. 1/2 приходится на посадки какао. По производству какао-бобов Кот-д’Ивуар занимает 1-е место в мире (св. 1 млн. т в 2005 гоуд; в ср. ок. 46% мирового производства; 15% стоимости ВВП). Экспортное значение имеют также кофе (сбор 130,8 тыс. т зелёных зёрен в 2005 году; 11-е место в мире, преимущественно сорт робуста, ок. 5% - арабика), арахис (72,5 тыс. т); орехи кешью (59 тыс. т; 7-е место в мире), бананы (36,1 тыс. т), ананасы (34,8 тыс. т; 18-е место в мире), сахарный тростник (22,8 тыс. т), кокосовые орехи, авокадо, манго, хлопчатник. Значит. площади заняты под плантациями масличной пальмы (культивируют для произ-ва пальмового масла), под посадками гевеи. Кот-д’Ивуар - крупнейший в Африке производитель натурального каучука (72,4 тыс. т в 2005 году; 8-е место в мире). Важнейшие продовольственной культуры (сбор, тыс. т; 2005): ямс 605, плантейн 299, рис 245, маниок 108, кукуруза 106. Животноводство развито в основном в северных районах, в центральном и южном районах носит очаговый характер. В поголовье (тыс. голов; 2005 год) преобладают козы и овцы - 2700; крупный рогатый скот 1500, свиньи 333.
Одна из перспективных отраслей - рыболовство. Ежегодный улов ок. 70 тыс. т (в основном тунец и сардины).
Транспорт.
Кот-д’Ивуар имеет разветвлённую дорожную сеть, её плотность особенно велика в южных районах. Протяжённость автодорог 80 тыс. км, в т. ч. 6,5 тыс. км с твёрдым покрытием (2006 год). Автотранспорт обеспечивает доставку практически всей экспортной продукции к пунктам вывоза на побережье и транспортировку импортных грузов в различных районы страны. Автодорогами, пролегающими по побережью Гвинейского зал., Кот-д’Ивуар связан с Ганой, Того, Бенином, Камеруном, Нигерией. Длина единственной железной дороги (Абиджан - граница с Буркина-Фасо) - 660 км; объёмы пассажиро- и грузоперевозок сокращаются из-за возрастающей конкуренции с автоперевозками. Морские порты - Абиджан (грузооборот около 19 млн. т в год, крупнейший в Западной Африке; обеспечивает свыше 90% внешнеторговых перевозок) и Сан-Педро (гл. образом вывоз древесины и пиломатериалов). 7 аэропортов имеют взлётно-посадочную полосу с твёрдым покрытием (2007 год). Международные аэропорты - в Абиджане, Ямусукро и Буаке.
Внешняя торговля.
Стоимость товарного экспорта 18,5 млрд. долл., импорта - 6,1 млрд. долл. (2007 од). В товарной структуре экспорта доминирует аграрная продукция: какао-бобы (околот30% стоимости) и какао-продукты, кофе, хлопчатник, каучук, пальмовое масло, фрукты; ок. 25% стоимости экспорта обеспечивают нефть и нефтепродукты. Среди других товаров - древесина и пиломатериалы, рыбные консервы. Основные покупатели (2006 год): Германия (9,7% стоимости), Нигерия (9,1%), Нидерланды (8,4%), Франция (7,3%), США (7%), Буркина-Фасо (4,4%). Кот-д’Ивуар импортирует нефть и нефтепродукты (св. 33% стоимости), машины и оборудование, транспортные средства, продовольствие. Главные поставщики товаров - Нигерия (30,5% стоимости), Франция (16,4%), Китай (6,7%).
Вооружённые силы
Вооруженные силы (ВС) Кот-д’Ивуар состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС, ВМС, президентской гвардии и жандармерии (св. 17,1 тыс. человек; 2007 год), а также имеются военизиранные формирования - милиция (1,5 тыс. чел.; 2007 год). Годовой военный бюджет 300 млн. долл. (2007 гд).
Верховным главнокомандующим является президент, который руководит ВС через Министерство обороны и штаб ВС. СВ (6,5 тыс. человек) включают 4 военных района, 1 танковый и 3 пех. батальона, отдельные арт. дивизион, парашютно-десантную группу, инжинерную роту и зенитно-арт. батарею. На вооружении 15 танков (в т. ч. 5 лёгких), 31 БРМ, 25 БТР, 4 105-мм гаубицы, 16 120-мм миномётов, противотанковые и зенитные средства. В составе ВВС (700 чел.) истребительная, транспортная, связи и вертолётная эскадрильи (неск. самолётов и вертолётов, в т. ч. 4 боевых самолёта). В составе ВМС (950 чел.) несколько десантных и патрульных катеров. Численность президентской гвардии 1,4 тыс. чел., жандармерии 7,6 тыс. чел. Оружие и военная техника главным образом французского производства.
Комплектование ВС на основе всеобщей воинской повинности лиц мужского пола в возрасте 18 лет, а также выборочно по контракту. Подготовка офицерского и унтер-офицерского состава осуществляется в основном во Франции. Часть офицеров младшего звена готовится в нац. военном уч-ще и в лётной школе в Буаке. Мобилизационные ресурсы 4 млн. человек, в т. ч. годных к военной службе 2,1 млн. чел. В 1961 году Франция и Кот-д’Ивуар подписали договор о совместной обороне (дислоцируются французские войска - ок. 3,8 тыс. чел.).
Здравоохранение
В Кот-д’Ивуар на 100 тыс. жителей приходится 12 врачей, 60 лиц среднего медицинского персонала, 2 стоматолога, 6 фармацевтов (2004 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 3,9% ВВП (2005 год) (бюджетное финансирование - 27,6%, частный сектор - 72,4%) (2003 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Законом о защите здоровья населения и среды обитания от действия промышленных и радиоактивных отходов (1988 год). Система здравоохранения включает городские частные медицинские и стоматологические учреждения. В сельской местности медицинской помощь ограничена в объёмах и качестве из-за отсутствия кадров. Наиболее распространённые инфекции - бактериальная дизентерия, гепатит A, малярия, жёлтая лихорадка, шистосоматоз (2008 год). Основные причины смерти взрослого населения: СПИД, малярия, болезни нижних дыхательных путей, туберкулёз, сердечно-сосудистые заболевания, травмы, рак (2004 год). Приморский климатический курорт Гран-Басам.
Спорт
Национальный олимпийский комитет основан в 1962 году, признан МОК в 1963 году. Спортсмены Кот-д’Ивуар принимают участие в Олимпийских играх с 1964 года (за исключением 1980 года); единственную награду завоевал легкоатлет Г. Тьякох, занявший 2-е место в беге на 400 м (Лос-Анджелес, 1984 год). В 1960 году учреждено Министерство молодёжи и спорта. В 1960-х годах в стране были созданы первые спортивные федерации и проведён ряд национальных чемпионатов.
Самые популярные виды спорта: дзюдо, бокс, футбол, гандбол, лёгкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ. Сборная команда Кот-д’Ивуар по футболу успешно выступает на международных соревнованиях - обладатель (1992 год) и финалист (2006 год) Кубка Африки, участник финальной части чемпионата мира в Германии (2006 год). Сильнейшие футболисты страны выступают в ведущих европейских клубах: Д. Дрогба - в составе лондонского «Челси» чемпион Англии (2005, 2006 годы); А. К. Кейта - в составе «Лиона» чемпион Франции (2008 год); К.Х. Туре - в «Арсенале» (Лондон, с 2002 ода); его брат Я. Туре - в «Барселоне» (с 2007 года); Б. Саного - в «Вердере» (Бремен, с 2007 года) и др. Вратарь А. Гуамене участвовал в 7 розыгрышах Кубка Африки.
Образование. Учреждения наукии культуры
Управление образовательными учреждениями осуществляет Министерство национального образования и научных исследований. Сеть дошкольных учреждений развита слабо, в основном они функционируют в крупных городах. Система образования включает (2008 год) обязательное бесплатное 6-летнее начальное обучение для детей с 6-летнего возраста, 7-летнее среднее (4-летнее неполное и 3-летнее полное) образование в государственных и негосударственных учебных заведениях (колледжах и лицеях), профессионально-техническое образование (на базе начальной и неполной средней школы) в центрах ученичества и технических лицеях, высшее профессиональное образование. Дошкольным воспитанием охвачено 3% детей, начальным обучением - 71%, средним - 32%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 62,1% (2006 год). В систему высшего профессионального образования входят: Университет Кокоди, Университет д’Абобо-Аджаме (оба в Абиджане); Университет в Буаке - все университеты выделились в 1995 году из Национального университета (основан в 1958 году как Центр высшего образования в Абиджане), Национальный политехнический интитут (1996 год) в Ямусукро, Национальная школа управления (1960 год), Высшая национальная школа изящных искусств (1963 год) - обе в Абиджане; Нацонально инжинерная школа (1963 год), Высшая агрономическая школа (1996 год) - обе в Ямусукро. Главые музеи, библиотеки, научные учреждения находятся в Абиджане, Буаке, Корого.
Средства массовой информации
Ведущие периодические издания: ежедневные правительственные газеты «Fraternité Matin» (выходит с 1964 года, тираж 25 тыс. экз.), «Ivoir’ Soir» (с 1987 года, 10 тыс. экз.); ежемесячный правительств. вестник «Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire» (с 1958 года, 25 тыс. экз.); ежедневные независимые газеты «Le Jour» (c 1994 года), «Le Patriote» (с 1991 года), «La Nouvelle République», «Notre Voie»; ежемесячный ж. «Eburnéa» (с 1967 года) (все - в г. Абиджан, на французском языке) и др. Радиовещание с 1949 года (с 1951 регулярно), телевидение с 1963 года. Трансляцию теле- и радиопередач (на французском и местных языках) осуществляет государственная служба «Radiodiffusion-Télévision Ivoirienne» и др. Национальное информационное агентство - Agence Ivoirienne de Presse (AIP; создано в 1961 году).
Литература
Литература Кот-д’Ивуара развивается на французском языке. В 1930-е годы зарождается национальная драматургия. В 1938 году создан «Туземный театр», где ставились пьесы бытовые, исторические, а также поднимавшие тему колониальной эксплуатации (творчество Б.Б. Дадье, Ф.Ж. Амона д’Аби и др.). В 1952 году учреждена Народная академия литературы и поэзии, в 1962 году - национальная Ассоциация писателей, пишущих на французком языке. Расцвет драматургии начался после обретения независимости. В 1960-1970-х годах появилась героико-историческая драма. Влиянием французского классицизма отмечена дилогия Э. Дервена: драмы «Саран, или Преступная королева», в которой создан образ мудрого африканского правителя, политика и полководца, и «Язык и скорпион» (обе 1968 году). Ш. Нокан в пьесе «Горести Чако» (1968 год) поставил проблему властителя и народа; в основу социально-утопические пьесы «Абраа Поку, или Великая африканка» (1970 год) положил легенду о происхождении народа бауле. Борьба африканских народов против колонизаторов нашла отражение в сюжетах тяготеющих к эпичности драм «Беатриче из Конго» (1970 год) и «Острова бури» (1973 год) Дадье, с творчеством которого связано также зарождение сатирической комедии («Господин Того-Ньини», 1970 год; «Муа-Сэль», 1979 год). Героизация историч. прошлого - в основе пьесы «Софа» Б. Зади Зауру (1975 год).
Поэзия и проза начали бурно развиваться в 1950-х годах. Яркий образец революционной антиколониальной поэзии: сборники «Африка во весь рост» (1950 год), «Люди всех континентов» (1967 год) Б.Б. Дадье; «Суровый призыв надежды» Ж.М. Боньини (1961 год). В 1970-х годах в поэзии явственны тенденции романтизации прошлого Африки (творчество Б. Зади Зауру, А. Кание). С именем Дадье связано и становление прозы: сборник «Африканские легенды» (1954 год), книга сказок на фольклорной основе «Чёрная повязка» (1955 год); автобиографический роман «Клембье» (1956 год) и др. Тема крушения иллюзий «человека двух культур» раскрыта в романе «Кокумбо - чёрный студент» А. Лобы (1960 год). Остротой антиколониального пафоса, романтическим пафосом, стилистическим синкретизмом (сочетание лиризма и публицистичности) отличаются романы «Занимается чёрный рассвет» (1962 год) и «Сильный был ветер» (1966 год) Ш. Нокана. В 1970-х годах получают распространение нравописательные романы, в которых на первый план выходят традиционые африканские ценности. В русле негритюда - романы «Юноша из Буаке» М. Коне (1963 год), «Уаззи» Ж. Додо, «Массени» Т. Дема, «Усмирённый поджигатель» П. дю Прея (все - 1977 год). «Чёрное» бытописательство, изображение мрачных явлений традиционного африканского социума (магия, колдовство, тайные общества) характерно для романа «У порога ирреального» А. Коне (1976 год). В интеллектуальном романе-притче «Удостоверение личности» Ж.М. Адьяффи (1980 год) в символической форме выражен призыв восстановить оборванные колонизаторами связи с духовным и культурным наследием предков. Образцом высокохудожественного синтеза индивидуально-авторского иронического стиля, элементов устной традиции народа малинке и современной романной техники стало творчество А. Курумы («Моннэ, или Униженные бросают вызов», 1990 год; «В ожидании голосования диких животных», 1998 год, и др.).
Архитектура и изобразительное искусство
Народы южной, лесной части страны строят прямоугольные жилища с крышей из пальмовых ветвей. У народов бауле и аньи овальные в плане дома окружены навесом. На северо-западе распространены круглые в плане дома с конич. соломенными крышами. Этот тип жилища на востоке страны сменяется глинобитными прямоугольными в плане домами с плоской кровлей. В центральной части Кот-д’Ивуар дом ́а имеют прямоугольный с закруглёнными концами план и разделены на 3-4 помещения. Стены домов часто расписываются геометрическим орнаментом, фигурами людей и животных.
После провозглашения независимости стали возводиться 1-4-этажные жилые дома; строятся многоэтажные здания, объединяющие расположенный в нижней части торговый центр, отель, рестораны и корпуса квартир или контор: центр «Нур аль-Хаят» (архитекторы А. Лаже, Ж.П. Люпи, Ж. Мае), офисный комплекс «Ла Пирамид» с отделкой из алюминия (арх. Р. Оливьери, инж. Р. Моранди; оба - в Абиджане, 1960-1970-е годы), аэропорт близ Абиджана (1969 год, архитекторы М. Дюшарм, Ж. Моро, Ж.П. Мино), отель «Каскады» в Мане (1969 год, Дюшарм, К. Ларра, Мино); административное здание SCIAM в Абиджане (1975 год, Ж. Семишон) в интернациональном стиле. Некоторые отели (в Сасандре, арх. Бенуа-Барне; в Асини, архитекторы Ж. Семишон, Л. Ренар, А.К. Ви) стилизованы под хижины с соломенными кровлями. Созданы культурные центры в Абиджане и Буаке, крытые рынки. В строительстве используются железобетон и стекло, к отделочным работам привлекаются местные ремесленники. В 1970-х годы О.К. Какубом разработан генплан города Ямусукро и выстроен комплекс общественных зданий в формах брутализма: Дворец Конгресса, Дворец Президента, отель «Президент», здания мэрии и Фонда Уфуэ-Буаньи. В 1980-х годах возведены католич. храмы: собор Св. Павла в Абиджане (1985 год, арх. А. Спирито) с элементами постмодернизма, грандиозный собор Нотр-Дам-де-ла-Пэ в Ямусукро (1986-1989 годы, арх. П. Фахури; здание повторяет композицию собора Св. Петра в Ватикане); оба сооружения оформлены витражами.
Живопись как самостоятельный вид искусства возникла в Кот-д’Ивуаре лишь в 1960-х годов. Среди художников этого периода - М. Кодьо и Э. Ж. Сантони; оба получили образование во Франции. На рубеже 1980-1990-х годах приобрёл известность Я. Бат, в работах которого приёмы абстракционизма сочетаются с местной орнаментальной традицией. Особое место в художественной жизни занимают представители наивного искусства (З. Макре, Ф. Брюли-Буабре), продолжающие ремесленную традицию изготовления вывесок. Наиболее известный скульптор - К. Латтье, работавший во Франции и на родине; создаёт произведения из металла, элементов корзиночного плетения, верёвок и ткани. Керамической скульптурой в духе традиций бауле для оформления архитектурных сооружений занимается С. Дого Яо; в этом жанре также работает К. Муруфье. Развиты резьба по дереву (маски, фигурки людей), обработка золота, бронзы и меди, ткачество. В районе Катиола сосредоточено произ-во гончарных изделий, район Сегела знаменит изящными сосудами «канари», в районе Корого изготовляют сферич. горшки и огромные резервуары для зерна. Развивается традиц. роспись домов.
Музыка
Музыкальная культура типична для Западной Африки; представлена профессиональными традициями дан, малинке (группа мандинго), бауле, ве (группа кру), сенуфо. У дан музыка выделена в самостоятельная ветвь традиционной культуры, в значительную степени сохранилась её связь с культовой практикой (происхождение музыки связывается с миром духов; в магических целях используются искажающие голос маски бегбо). Профессиональные музыканты объединяются в ассоциации, специализация передаётся по наследству; поныне высоко ценится мастерство певцов-импровизаторов (сольное пение сопровождается игрой на арфе, ламеллафоне). Музыка - неотъемлемая часть обрядов инициации, ритуалов, предваряющих охоту, и др. Игра на барабанах сопровождает трудовые действия земледельцев, состязания в борьбе и танцы. Каста профессиональных певцов и музыкантов у малинке - джели (гриоты; аккомпанируют себе на коре, ксилофоне, арфе и др.); среди общественно значимых функций джели - напутствия воинам и их прославление. Высокий статус имеет профессиональная музыка и в обществ. жизни бауле: распространены песни в честь божеств и духов предков; в судебной практике используются барабаны, которые считаются посредниками между людьми и духами предков; на обществ. собраниях в сопровождении барабанов и сигнальных идиофонов распевают поэтические тексты и пословицы. Для бауле характерно двухголосие (пение и игра на инструментах параллельными терциями). У ве в сигнальной функции используются т. н. говорящие барабаны, на них воспроизводятся также хвалебные песни вождям и воинам. У сенуфо касты музыкантов отсутствуют, но музыка имеет большое значение в обрядах мужских и женских тайных обществ; особенно интересны песни обрядов инициации, которые сопровождаются большими инструментальными ансамблями. В городах распространены досуговые формы музицирования. Муз. образование и изучение традиционной музыки сосредоточено в Абиджане.
Театр, танец
Национальная театральная традиция берёт начало в искусстве гриотов. В 1938 году выпускники школы У. Понти (Дакар) организовали в Абиджане «Туземный театр», уделявший особое внимание пьесам, направленным против шарлатанства колдунов («Буссатье, или Секрет чёрного колдуна» Ф.Ж. Амона д’Аби, 1939 год, и др.). В начале 1940-х годов появились сатирической постановки Г. Коффи (одного из основателей африканского театра) по собственным пьесам - «Наши жёны» (1940 год) и «Мой муж» (1941 год); в 1943 году он поставил свою антиколониальную пьесу «Песнь возвращается». В 1953 году «Туземный театр» был преобразован в «Культурный и фольклорный кружок», занявший видное место в культурной жизни всей Западной Африки. Репертуар включал пьесы бытового и исторического содержания (в т. ч. «Корона с аукциона» Амона д’Аби, «Иаонда» Коффи, «Приключения козы» Д. Махамана). В 1958 году под руководством К. Нгуана было основано Театральное общество Берега Слоновой Кости. В это время широко ставились пьесы местных драматургов («Сельская колдунья» М. Берте, «Термиты» Э. Дервена, и др.). Пользовалась успехом труппа Абиджанского университета «Маски и балафоны». В 1959 году в Абиджане открылась Школа драматического искусства, впоследствии преобразованная в театральную школу при Национальном институте искусств (создан в 1967 году). Среди значит. спектаклей этого периода: «Три претендента, один муж» Г. Ойоно Мбиа (1968 год), «Господин Того-Ньини» Б. Б. Дадье (1970 год), «Туссио» Г. Деман-Го (1971 год). В 1971 году на абиджанской сцене поставлена комедия «Ревизор» Н.В. Гоголя. В 1980 - начале 2000-х годов популярны постановки драматурга и режиссёра М. Экисси («Время красных беретов», 1988 год; «Трагедия короля Кристофа», 1993 год; «Жестокий праздник», 1999 год; «Меня зовут Брахима», 2001 год). Один из крупнейших театральных деятелей Кот-д’Ивуара начала XXI века - актёр и режиссёр С. Бакаба. С 1993 года каждые 2 года в Кот-д’Иуаре проводится Международный фестиваль искусств.
Особенно популярны в Кот-д’Ивуар основанные на фольклоре танцевальные постановки. В 1974 году в Абиджане создан Национальный балет Кот-д’Ивуара. Наиболее известные танцевальные коллективы: «Мантче» (1998 год), «Джигийа» (1999 год), «Данкан» (2006 год), «1 Сомниак» (2008 год). Среди исполнителей (начало 2000-х годов) - А.Б. Бамба, А. Драме, К. Мамади.
Кино
Зарождение национального кинематографа связано с именем Т. Басори, снявшего в 1960-е годы короткометражные фильмы «На дюнах одиночества», «Шестая борозда», «Огонь в бруссе» и др. Он же в 1969 году выпустил первый национальный полнометражный фильм «Женщина с ножом», затронувший вопросы соотношения афр. и зап. цивилизаций. В 1970-х годов проблемы национальной действительности нашли отражение в кинолентах «Аманье» и «Шляпа» Р. М’Бала и «Крик муэдзина» Э. Н’Дабиана Водио. В 1980-х годах в стране вышли фильмы «Человек издалека» М. Траоте, «Джелли» К. Лансике Федике, «Анжа-Тио» Ж.Л. Кула, «Далокан» М. Доса, «Целители» С. Бакабы. В 1983 году выпущен фильм «Петанки» И. Козолоа (совместно с Нигерией). Значительный зрительский интерес вызвала «Экзотическая комедия» К. Туре (1985 год) - о жизни традиционного общества сенуфо. Наиболее известными кинематографистами являются режиссёры Д. Экаре («Концерт для изгнанника», 1968 год; «Франция для нас двоих», 1970 год; «Лица женщин», 1985 год) и А. Дюпарк («Муна, или Мечта художника», 1969 год; «Семья», 1972 год; «Дикая трава», 1977 год; «Я выбрал жизнь», 1987 год; «Бал в облаке пыли», 1988 год; «Шестой палец», 1990 год; «Кофейный цвет», 1998 год), поднимающие в своих работах актуальные нравственные и общественные темы и тяготеющие к жанру трагикомедии. В 1974 году образована Ассоциация профессиональных кинодеятелей Кот-д’Ивуара (входит в Панафриканскую федерацию кинематографистов). С 1969 года фильмы Кот-д’Ивуар участвуют во Всеафриканском кинофестивале (ФЕСПАКО) в Уагадугу.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.