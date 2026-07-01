КОТ-ДИДЖИ

КОТ-ДИДЖИ - остатки города середины III - середины II тысячелетия до нашей эры на восточном берегу реки Инд.

(Ны­не пров. Синд, Па­ки­стан), ре­гио­наль­ный центр ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции, рас­по­ло­жен­ный в 40 км к вос­то­ку от Мо­хенд­жо-Да­ро. Рас­коп­ки Ф.А. Ха­на в 1955-1957 ujls. Вы­де­ле­но 2 пе­рио­да: Кот-Диджи I - до­ха­рапп­ский (слои с 16-го по 4-й, мощ­ность ок. 5 м), Кот-Диджи II - «зре­лая» фа­за ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции (слои с 3-го по 1-й, мощ­ность 4,5 м), пе­ре­ход­ный слой 3А, пе­ре­рыв в за­се­ле­нии по­сле слоя 4.

По­строй­ки Кот-Диджи I - гли­но­бит­ные или из сыр­цо­вых кир­пи­чей (38:19×9 см, ти­пич­ных ха­рапп­ских про­пор­ций), час­то на ка­мен­ном фун­да­мен­те, пла­ни­ров­ка не яс­на, сте­ны (до 1,5 м тол­щи­ной) ори­ен­ти­ро­ва­ны по ли­нии се­вер - юг. По­се­ле­ние за­щи­ща­ла кре­по­ст­ная сте­на (высота ок. 4,5 м) с баш­ня­ми, со­ору­жён­ная на ска­ле; ниж­няя часть сте­ны из не­отё­сан­ных ка­мен­ных бло­ков, верх­няя - из сыр­цо­вых кир­пи­чей с до­пол­нит. об­ли­цов­кой внеш­ней по­верх­но­сти сыр­цо­вы­ми кир­пи­ча­ми. Внут­рен­няя сто­ро­на опи­ра­лась на ря­ды го­ри­зон­таль­ной ка­мен­ной клад­ки в ос­но­ва­нии сте­ны, име­ла на­клон внутрь в 8,5° и ме­ж­ду ба­шен бы­ла ук­ре­п­ле­на ка­мен­ной об­ли­цов­кой. Ке­ра­ми­ка Кот-Диджи I сде­ла­на на гон­чар­ном кру­ге, в основном луч­шей вы­дел­ки, чем по­су­да Кот-Диджи II, ко­то­рая бо­лее тол­сто­стен­на и гру­ба.

В ниж­них сло­ях Кот-Диджи I рос­пись (крас­ны­ми, ко­рич­не­вы­ми, чёр­ны­ми го­ри­зон­таль­ны­ми лен­та­ми, вол­ни­сты­ми ли­ния­ми, пет­ля­ми по кре­мо­во­му ан­го­бу) не­мно­го­чис­лен­на; в верх­них сло­ях она бо­лее раз­но­об­раз­на, по­яв­ля­ют­ся пе­ре­се­каю­щие­ся кру­ги, пет­ли, об­ра­зую­щие ор­на­мент «рыбь­ей че­шуи», - эле­мен­ты, ха­рак­тер­ные для «зре­лой» Ха­рап­пы. Вы­со­кие куб­ки, блю­да на нож­ке (ко­ро­че, чем в ха­рапп­ское вре­мя), ок­руг­лые со­су­ды с ко­рот­ким ото­гну­тым вен­чи­ком или с бор­ти­ком по краю вен­чи­ка для удер­жа­ния крыш­ки про­дол­жа­ют бы­то­вать и в Кот-Диджи II, где пре­об­ла­да­ют кув­ши­ны с S-об­раз­ным про­фи­лем и ци­лин­д­рической со­су­ды с пер­фо­ри­ро­ван­ны­ми стен­ка­ми («ку­риль­ни­цы»), ха­рак­тер­ные для «зре­лой» Ха­рап­пы.

Уни­ка­лен со­суд ре­по­вид­ной фор­мы с ко­рот­кой шей­кой и пло­ским дном, с рос­пи­сью по тём­но-ко­рич­не­во­му ан­го­бу: ан­тро­поморф­ную ли­чи­ну (гла­за с чёр­ны­ми зрач­ка­ми, бе­лый нос, две ко­сич­ки) вен­ча­ют ро­га сам­ца буй­во­ла, внут­ри за­вит­ков ко­то­рых на­ри­со­ва­ны 2 шес­ти­ле­пе­ст­ко­вых цвет­ка (чёр­ный кон­тур, за­пол­нен­ный бе­лой крас­кой). По­пе­реч­ные бе­лые лин­зоч­ки на чёр­ных ро­гах ука­зы­ва­ют на пол жи­вот­но­го и его воз­раст - 16 лет. Мо­тив «ро­га­то­го бо­же­ст­ва» ши­ро­ко рас­про­стра­нён в пре­ха­рапп­ское вре­мя (Бур­за­хом, Гум­ла, Ле­ван) и, воз­мож­но, был про­то­ти­пом ро­га­тых бо­жеств на пе­ча­тях «зре­лой» Ха­рап­пы. Бе­лая крас­ка в рос­пи­си - от­ли­чительные чер­та пре­ха­рапп­ской ке­ра­ми­ки во всех куль­ту­рах до­лин Ин­да и Гхаг­га­ра. В Кот-Диджи I най­де­ны длин­ные крем­нё­вые но­же­вид­ные пла­сти­ны, ино­гда с ре­ту­шью, лис­то­вид­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, ка­мен­ные зер­но­тёр­ки, пес­ты, фраг­мент брон­зо­во­го брас­ле­та, бу­сы и брас­ле­ты из ра­ко­вин , гли­ня­ные «хлеб­цы» - ха­рак­тер­ный при­знак «зре­лой» Ха­рап­пы. От­сут­ст­ву­ют ста­ту­эт­ки лю­дей, най­ден лишь гли­ня­ный бы­чок с мощ­ной мор­дой и боль­ши­ми гла­за­ми. Кот-Диджи I бы­ло пе­ре­кры­то слоя­ми зо­лы и обож­жён­ной зем­ли.

Кре­по­сти Кот-Диджи I, Ам­ри, Ба­ла­ко­та на тер­ри­то­рии Син­да, объ­е­ди­няе­мые в куль­ту­ру Кот-Диджи, сви­де­тель­ст­ву­ют о по­сте­пен­ной эво­лю­ции пре­ха­рапп­ской куль­ту­ры в «зре­лую» ха­рапп­скую. Пря­мо­уголь­ная пла­ни­ров­ка, об­ли­цов­ка стен, про­пор­ции кир­пи­ча сви­де­тель­ст­ву­ют о влия­нии ран­ней ха­рапп­ской куль­ту­ры. В др. час­тях Ин­до­ста­на ук­ре­п­ле­ния пре­ха­рапп­ских куль­тур (Ба­на­ва­ли, Дхо­ла­ви­ра, Ка­ли­бан­ган, Лот­хал, Сур­ко­та­да и др.) от­ли­ча­ют­ся от «зре­лых» ха­рапп­ских. Пе­ре­рыв ме­ж­ду слоя­ми Кот-Диджи I и «зре­лой» Ха­рап­пы, как и в Ам­ри, Гум­ле, Нау­ша­ро, по­зво­ля­ет го­во­рить о во­енных столк­но­ве­ни­ях ме­ж­ду або­ри­ге­на­ми и ха­рапп­ски­ми за­хват­чи­ка­ми. По­строй­ки Кот-Диджи II со­хра­ни­лись пло­хо, но фор­мы и мо­ти­вы рос­пи­си ке­ра­ми­ки , квад­рат­ная пе­чать с изо­бра­же­ни­ем бы­ка, брон­зо­вые то­пор, до­ло­то, на­ко­неч­ни­ки стрел, брас­ле­ты, коль­ца, тер­ра­ко­то­вые ко­лё­си­ки и час­ти по­во­зок (рис.), ша­ры для пра­щи, «хлеб­цы», брас­ле­ты и коль­ца из ра­ко­вин и других сви­де­тель­ст­ву­ют о пре­бы­ва­нии в Кот-Диджи II ха­рапп­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)