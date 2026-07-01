КОТ-ДИДЖИ
КОТ-ДИДЖИ - остатки города середины III - середины II тысячелетия до нашей эры на восточном берегу реки Инд.
(Ныне пров. Синд, Пакистан), региональный центр хараппской цивилизации, расположенный в 40 км к востоку от Мохенджо-Даро. Раскопки Ф.А. Хана в 1955-1957 ujls. Выделено 2 периода: Кот-Диджи I - дохараппский (слои с 16-го по 4-й, мощность ок. 5 м), Кот-Диджи II - «зрелая» фаза хараппской цивилизации (слои с 3-го по 1-й, мощность 4,5 м), переходный слой 3А, перерыв в заселении после слоя 4.
Постройки Кот-Диджи I - глинобитные или из сырцовых кирпичей (38:19×9 см, типичных хараппских пропорций), часто на каменном фундаменте, планировка не ясна, стены (до 1,5 м толщиной) ориентированы по линии север - юг. Поселение защищала крепостная стена (высота ок. 4,5 м) с башнями, сооружённая на скале; нижняя часть стены из неотёсанных каменных блоков, верхняя - из сырцовых кирпичей с дополнит. облицовкой внешней поверхности сырцовыми кирпичами. Внутренняя сторона опиралась на ряды горизонтальной каменной кладки в основании стены, имела наклон внутрь в 8,5° и между башен была укреплена каменной облицовкой. Керамика Кот-Диджи I сделана на гончарном круге, в основном лучшей выделки, чем посуда Кот-Диджи II, которая более толстостенна и груба.
В нижних слоях Кот-Диджи I роспись (красными, коричневыми, чёрными горизонтальными лентами, волнистыми линиями, петлями по кремовому ангобу) немногочисленна; в верхних слоях она более разнообразна, появляются пересекающиеся круги, петли, образующие орнамент «рыбьей чешуи», - элементы, характерные для «зрелой» Хараппы. Высокие кубки, блюда на ножке (короче, чем в хараппское время), округлые сосуды с коротким отогнутым венчиком или с бортиком по краю венчика для удержания крышки продолжают бытовать и в Кот-Диджи II, где преобладают кувшины с S-образным профилем и цилиндрической сосуды с перфорированными стенками («курильницы»), характерные для «зрелой» Хараппы.
Уникален сосуд реповидной формы с короткой шейкой и плоским дном, с росписью по тёмно-коричневому ангобу: антропоморфную личину (глаза с чёрными зрачками, белый нос, две косички) венчают рога самца буйвола, внутри завитков которых нарисованы 2 шестилепестковых цветка (чёрный контур, заполненный белой краской). Поперечные белые линзочки на чёрных рогах указывают на пол животного и его возраст - 16 лет. Мотив «рогатого божества» широко распространён в прехараппское время (Бурзахом, Гумла, Леван) и, возможно, был прототипом рогатых божеств на печатях «зрелой» Хараппы. Белая краска в росписи - отличительные черта прехараппской керамики во всех культурах долин Инда и Гхаггара. В Кот-Диджи I найдены длинные кремнёвые ножевидные пластины, иногда с ретушью, листовидные наконечники стрел, каменные зернотёрки, песты, фрагмент бронзового браслета, бусы и браслеты из раковин, глиняные «хлебцы» - характерный признак «зрелой» Хараппы. Отсутствуют статуэтки людей, найден лишь глиняный бычок с мощной мордой и большими глазами. Кот-Диджи I было перекрыто слоями золы и обожжённой земли.
Крепости Кот-Диджи I, Амри, Балакота на территории Синда, объединяемые в культуру Кот-Диджи, свидетельствуют о постепенной эволюции прехараппской культуры в «зрелую» хараппскую. Прямоугольная планировка, облицовка стен, пропорции кирпича свидетельствуют о влиянии ранней хараппской культуры. В др. частях Индостана укрепления прехараппских культур (Банавали, Дхолавира, Калибанган, Лотхал, Суркотада и др.) отличаются от «зрелых» хараппских. Перерыв между слоями Кот-Диджи I и «зрелой» Хараппы, как и в Амри, Гумле, Наушаро, позволяет говорить о военных столкновениях между аборигенами и хараппскими захватчиками. Постройки Кот-Диджи II сохранились плохо, но формы и мотивы росписи керамики, квадратная печать с изображением быка, бронзовые топор, долото, наконечники стрел, браслеты, кольца, терракотовые колёсики и части повозок (рис.), шары для пращи, «хлебцы», браслеты и кольца из раковин и других свидетельствуют о пребывании в Кот-Диджи II хараппцев.