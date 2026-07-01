КОСОВСКА-МИТРОВИЦА

КОСОВСКА-МИТРОВИЦА - город в южной части Сербии, в автономном крае Косово и Метохия.

Население 75,8 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в ис­то­рической обл. Ко­со­во, к югу от гор­но­го мас­си­ва Ко­пао­ник, у впа­де­ния р. Сит­ни­ца в р. Ибар. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог .

Воз­ник на мес­те се­ла в XIV веке (на­зва­ние - от ц. Св. Ди­мит­рия, XIV-XV века).

В 1434 году в ок­ре­ст­но­стях Косовска-Митровица по ини­циа­ти­ве сербского пра­ви­те­ля Г. Бран­ко­ви­ча по­стро­ен монастырь Де­вич. С 1459 года под вла­стью Ос­ман­ской им­пе­рии. В 1690 года раз­граб­лен тур­ка­ми и при­шёл в за­пус­те­ние, вос­ста­нов­ле­ние и подъ­ём Косовская-Митровица на­ча­лись по­сле 1873 года.

С 1913 года в со­ста­ве Сер­бии, с 1918 года - в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия). В 1981-1989 годы на­зы­вал­ся Ти­то­ва-Мит­ро­ви­ца (в честь И. Ти­то). По­сле рас­па­да Со­циа­ли­стической Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия (СФРЮ) один из главных цен­тров про­ти­во­стоя­ния сер­бов и ал­бан­цев в Ко­со­во. В 1999 году, по­сле вы­во­да из Ко­со­во сербских войск и по­ли­ции , б. ч. сер­бов по­ки­ну­ли го­род, а ос­тав­шие­ся (ок. 10 тыс. человек) соз­да­ли зо­ну ком­пакт­но­го про­жи­ва­ния к се­ве­ру от р. Ибар, близ квар­та­лов ал­бан­цев (ок. 2 тыс. человек в 2008 году) и сла­вян-му­суль­ман (ок. 2 тыс. человек); южная часть Косовска-Митровица на­се­ле­на ис­клю­чи­тель­но ал­бан­ца­ми (св. 60 тыс. человек); в го­роде рас­квар­ти­ро­ва­ны ме­ж­ду­народные Си­лы для Ко­со­во (КФОР). В мар­те 2004 года в Косовска-Митровица име­ли ме­сто мас­со­вые бес­по­ряд­ки, многие сербские до­ма были раз­граб­ле­ны и со­жже­ны. По­сле од­но­сто­рон­не­го про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти Ко­со­во (17 февраля 2008 год) про­изош­ли столк­но­ве­ния ме­ж­ду сер­ба­ми и по­ли­ци­ей.

Пра­во­слав­ный со­бор Св. Сав­вы (1896 год, арх. А. Сте­фа­но­вич) и другие цер­ков­ные по­строй­ки южной час­ти го­ро­да, на­се­лён­ной ал­бан­ца­ми, раз­ру­ше­ны или силь­но по­вре­ж­де­ны. В сербскрм анк­ла­ве Косовска-Митровица - церковь Св. Ди­мит­рия (2003-2005 годы; по­строе­на вме­сто ут­ра­чен­но­го хра­ма XIV-XV веков). Со­хра­ни­лись зда­ния турецкой ба­ни (первая половиа XVIII века), быв рос. кон­суль­ст­ва (2-я пол. 19 в.), дом Джорд­же­ви­ча (1901-1913 годы), па­мят­ник бор­цам за сво­бо­ду в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны .

В северной час­ти го­ро­да - сербский При­штин­ский университет (ос­но­ван в 2001 году сербскими пре­по­да­ва­те­ля­ми университета При­шти­ны), Тех­нический институт. Му­зеи: го­род­ской, современной ис­то­рии сер­бов Ко­со­во и Ме­то­хии.

Косовска-Митровица - яд­ро промышленного уз­ла (в его со­ста­ве - близ­ле­жа­щие г. Зве­чан и пос. Треп­ча), од­но­го из круп­ней­ших цен­тров цвет­ной ме­тал­лур­гии на юго-вос­то­ке Ев­ро­пы. Гор­но-ме­тал­лур­гический ком­би­нат «Треп­ча» в Зве­ча­не (про­из­во­дил сви­нец, цинк, оло­во, се­реб­ро, зо­ло­то, вис­мут, а так­же хи­ми­ка­ты) ос­та­нов­лен в 1999 году. На ба­зе ком­би­на­та ны­не дей­ст­ву­ет ряд пред­приятий, объ­е­ди­нён­ных в государственый хол­динг «Треп­ча» (ок. 10 тыс. за­ня­тых), в т. ч. по про­изводству гор­но­го обо­ру­до­ва­ния, ак­ку­му­ля­тор­ных ба­та­рей, стро­ительных ма­те­риа­лов. В свя­зи с поч­ти пол­ной при­ос­та­нов­кой до­бы­чи лиг­ни­тов Ко­сов­ско­го бас­сей­на про­стаи­ва­ют мощ­но­сти ТЭС «Ко­со­во-А» (800 МВт) и «Ко­со­во-Б» (678 МВт).

В Косовска-Митровица дей­ст­ву­ют пред­при­ятия ме­тал­ло- и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (ма­те­риа­лы для стро­ительной ин­ду­ст­рии), лёг­кой (швей­ные из­де­лия, три­ко­таж; фаб­ри­ка «Mit­rov­ ̌can­ka» сербской фир­мы YUMCA), пи­ще­вой промышленности; стро­ительной ор­га­ни­за­ции. Боль­шую про­бле­му пред­став­ля­ет не­за­кон­ный обо­рот ору­жия и нар­ко­ти­ков. В ок­ре­ст­но­стях Косовска-Митровица - ГЭС «Га­зи­во­де» на р. Ибар (37 МВт).

В го­ро­де-спут­ни­ке Зве­чан - руи­ны сербской кре­по­сти (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1091-1094 годы, за­ня­та тур­ка­ми в 1399 году, опус­те­ла к XVIII веку). К се­ве­ро-за­па­ду от Косовска-Митровица - пра­во­слав­ный монастырь Бань­ска (с со­бо­ром Св. Сте­фа­на, 1313-1317 годы; по­стро­ен по об­раз­цу церк­ви в Сту­де­ни­це) - один из не­мно­гих, со­хра­нив­ших­ся в ав­то­ном­ном крае Ко­со­во и Ме­то­хия.

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