КОСОВСКА-МИТРОВИЦА
КОСОВСКА-МИТРОВИЦА - город в южной части Сербии, в автономном крае Косово и Метохия.
Население 75,8 тыс. человек (2009 год). Расположен в исторической обл. Косово, к югу от горного массива Копаоник, у впадения р. Ситница в р. Ибар. Узел автомагистралей и железных дорог.
Возник на месте села в XIV веке (название - от ц. Св. Димитрия, XIV-XV века).
В 1434 году в окрестностях Косовска-Митровица по инициативе сербского правителя Г. Бранковича построен монастырь Девич. С 1459 года под властью Османской империи. В 1690 года разграблен турками и пришёл в запустение, восстановление и подъём Косовская-Митровица начались после 1873 года.
С 1913 года в составе Сербии, с 1918 года - в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия). В 1981-1989 годы назывался Титова-Митровица (в честь И. Тито). После распада Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) один из главных центров противостояния сербов и албанцев в Косово. В 1999 году, после вывода из Косово сербских войск и полиции, б. ч. сербов покинули город, а оставшиеся (ок. 10 тыс. человек) создали зону компактного проживания к северу от р. Ибар, близ кварталов албанцев (ок. 2 тыс. человек в 2008 году) и славян-мусульман (ок. 2 тыс. человек); южная часть Косовска-Митровица населена исключительно албанцами (св. 60 тыс. человек); в городе расквартированы международные Силы для Косово (КФОР). В марте 2004 года в Косовска-Митровица имели место массовые беспорядки, многие сербские дома были разграблены и сожжены. После одностороннего провозглашения независимости Косово (17 февраля 2008 год) произошли столкновения между сербами и полицией.
Православный собор Св. Саввы (1896 год, арх. А. Стефанович) и другие церковные постройки южной части города, населённой албанцами, разрушены или сильно повреждены. В сербскрм анклаве Косовска-Митровица - церковь Св. Димитрия (2003-2005 годы; построена вместо утраченного храма XIV-XV веков). Сохранились здания турецкой бани (первая половиа XVIII века), быв рос. консульства (2-я пол. 19 в.), дом Джорджевича (1901-1913 годы), памятник борцам за свободу в годы Второй мировой войны.
В северной части города - сербский Приштинский университет (основан в 2001 году сербскими преподавателями университета Приштины), Технический институт. Музеи: городской, современной истории сербов Косово и Метохии.
Косовска-Митровица - ядро промышленного узла (в его составе - близлежащие г. Звечан и пос. Трепча), одного из крупнейших центров цветной металлургии на юго-востоке Европы. Горно-металлургический комбинат «Трепча» в Звечане (производил свинец, цинк, олово, серебро, золото, висмут, а также химикаты) остановлен в 1999 году. На базе комбината ныне действует ряд предприятий, объединённых в государственый холдинг «Трепча» (ок. 10 тыс. занятых), в т. ч. по производству горного оборудования, аккумуляторных батарей, строительных материалов. В связи с почти полной приостановкой добычи лигнитов Косовского бассейна простаивают мощности ТЭС «Косово-А» (800 МВт) и «Косово-Б» (678 МВт).
В Косовска-Митровица действуют предприятия металло- и деревообрабатывающей (материалы для строительной индустрии), лёгкой (швейные изделия, трикотаж; фабрика «Mitrov ̌canka» сербской фирмы YUMCA), пищевой промышленности; строительной организации. Большую проблему представляет незаконный оборот оружия и наркотиков. В окрестностях Косовска-Митровица - ГЭС «Газиводе» на р. Ибар (37 МВт).
В городе-спутнике Звечан - руины сербской крепости (впервые упоминается в 1091-1094 годы, занята турками в 1399 году, опустела к XVIII веку). К северо-западу от Косовска-Митровица - православный монастырь Баньска (с собором Св. Стефана, 1313-1317 годы; построен по образцу церкви в Студенице) - один из немногих, сохранившихся в автономном крае Косово и Метохия.