КОСМОВСКАЯ ИРЕНА

Космовская (пол. Kosmowska), Ирена (20.12.1879, Варшава — 21.08.1945, Берлин) — деятельница польского крестьянского движения.

Родилась в семье интеллигентов, в 1905—1908 — вольнослушательница Львовского университета. В 1908—1915 участвовала в издании еженедельника для крестьян «Zaranie» («Заря»), популяризировала кооперацию и просвещение на селе, была связана с течением в польском национально-освободительном движении, которое возглавлял Ю. Пилсудский , в том числе с Польской военной организацией (ПОВ). В 1915 арестована русскими властями за политическую деятельность, в 1915—1916 находилась в заключении в Москве, выпущена под залог. В 1918 вернулась в независимую Польшу, член крестьянской партии «Wyzwolenie», в ноябре — заместитель министра пропаганды и социальной защиты в левом правительстве И. Дашиньского, в 1919—1930 — депутат сейма. За участие в движении за отстранение режима «санации» от власти арестовывалась. С 1931 — член руководства оппозиционного Стронництва людового (СЛ), редактор ее центрального партийного органа — газеты «Зеленый штандар», состояла в Лиге защиты прав человека и гражданина и польской секции «Красной помощи».

Во время Второй мировой войны состояла в крестьянском течении Сопротивления движения (партия «Рох»), после ареста в июле 1942 находилась в заключении, в том числе в тюрьме «Моабит». Была ранена во время бомбардировки Берлина в 1945. В 1962 перезахоронена в Варшаве. Посмертно награждена орденом «Грюнвальдский крест» I степени.

Лит.: Kociowa R. Irena Kosmowska. Warszawa, 1960; Stankiewicz W. Polski s^lownik biograficzny. T. XIV. Warszawa, 1968—1969. S. 237—239; Wspomnienia o Irenie Kosmowskiej. Warszawa, 1974.