КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА

Военная разведчица, партизанка , Герой Советского Союза.

Родилась в селе Осиновые Гаи Гавриловского района Тамбовской области. В 1930 году семья Космодемьянских переехала в Москву. Перед Великой Отечественной войной Зоя училась в 201-й московской средней школе, осенью 1941 года она была десятиклассницей. В октябре 1941 года, в самые тяжелые для обороны столицы дни, когда не исключалась возможность прорыва врага непосредственно к городу, Зоя оставалась в Москве. Узнав, что начался отбор комсомольцев для выполнения заданий в тылу противника, она по собственной инициативе пошла в райком комсомола, получила путевку, прошла собеседование и была зачислена рядовой в состав разведывательно-диверсионной воинской части № 9903. Ее, как и других добровольцев, обучали навыкам разведывательной работы, умению минировать и взрывать, перерезать проводную связь, совершать поджоги, добывать информацию.

В начале ноября Зоя и другие бойцы получили первое задание. Они заминировали дороги в тылу противника и благополучно вернулись в расположение части. 17 ноября 1941 года появился секретный приказ № 0428 Ставки Верховного Главнокомандования , в котором ставилась задача «выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». Для этого приказывалось «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и 20-30 км вправо и влево от дорог».

Вскоре командирам диверсионных групп воинской части № 9903 было дано задание: в течение 5-7 дней сжечь в тылу противника 10 подмосковных населенных пунктов, в число которых входила деревня Петрищево Верейского района. Зоя вместе с другими бойцами была привлечена к выполнению этого задания. Ей удалось поджечь в Петрищеве три дома, где расположились оккупанты. Через некоторое время она попыталась осуществить второй поджог, но была схвачена фашистами. Несмотря на пытки и издевательства, Зоя не выдала никого из своих товарищей, номер части и другие сведения, составлявшие военную тайну. Она не сказала даже своего точного имени, назвавшись на допросе Таней. Фашисты для устрашения населения решили повесить Зою на глазах у всей деревни. Казнь состоялась 29 ноября 1941 года. Уже с петлей, накинутой на шею, Зоя успела крикнуть врагам: «Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». Тело Зои немцы долго не разрешали предать земле и глумились над ним. Ее именем названы улицы ряда городов, установлен памятник на Минском шоссе близ деревни Петрищево.