КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ - совокупность юридических норм и принципов, обеспечивающих междунарадное сотрудничество в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Космическое право международное - одна из наиболее молодых отраслей междунарадного публичного права. С запуска в СССР 4 октября 1957 года первого в истории искусственного спутника Земли началось практическое исследование и освоение космического пространства.
СССР - инициатор разработки международных соглашений, регламентирующих космическая деятельность. 13 декабря 1963 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и использованию космического пространства (проект был внесён СССР в 1962 году), - первый международный документ в этой области. В РФ утвердилось наименование «космическое право», в зарубежных странах чаще употребляется термин «внешнепространственное право» (Law of Outer Space, Weltraumrecht).
Основные источники Космического права международного: Устав ООН; Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963 год); Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и др. небесные тела (1967 год); Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство (1968 год); Конвенция о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами (1972 год); Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство (1974 год); Соглашение о деятельности государств на Луне и др. небесных телах (1979 год) и др. Ряд вопросов использования космического пространства регламентируется обычными нормами международного права.
В международных документах закреплены основные принципы Космического права международного: исследование и использование космич. пространства, включая Луну и другие небесные тела, на благо и в интересах всех стран; открытость исследования и использования космич. пространства всеми государствами без каких-либо дискриминации, на основе равенства и в соответствии с международным правом, при свободном доступе во все районы небесных тел; невозможность национального присвоения космического пространства, включая Луну и др. небесные тела, ни путём провозглашения на них суверенитета, ни путём использования или оккупации, ни любыми другими средствами; частичная демилитаризация космического пространства и полная демилитаризация небесных тел (запрещается выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми др. видами оружия массового поражения, устанавливать такое оружие на небесных телах и размещать в космическом пространстве); предотвращение загрязнения космического пространства, включая Луну и др. небесные тела. Устанавливается междунар. ответственность за нац. деятельность в космич. пространстве. При этом космическое пространство рассматривается как res extra commercium (вещь, изъятая из оборота), т. е. достоянием человечества являются результаты исследования и использования космоса, но не само космическое пространство.
Субъекты Космического права международного - государства и межправительственные организации, прежде всего международной космической организации.
Исследования в космосе осуществляются пилотируемыми объектами, запускаемыми в космическое пространство (космическими кораблями, орбитальными станциями и др.). Разумная и упорядоченная космическая деятельность требует систематического учёта произведённых запусков таких объектов. К.осмическое право международное устанавливает обязательную систему регистрации объектов, запущенных в космическое пространство, которая способствует их идентификации и используется для сохранения юрисдикции государства и контроля над таким объектом. Каждое государство регистрации предоставляет Генеральному секретарю ООН информацию о каждом запускаемом в космич. пространство объекте, занесённом в его реестр (название запускающего государства или запускающих государств, обозначение объекта или его регистрационный номер, дату и территорию или место запуска, основные параметры орбиты, общее название объекта).
Нормами Космического права международного и национального права определяется правовой статус космонавтов. Все государства рассматривают космонавтов как «посланцев человечества в космос» и оказывают им всемерную помощь в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки на территории другого государства или в открытом море. Космонавты, которые совершают вынужденную посадку, должны быть в безопасности и незамедлительно возвращены государству, в реестр которого занесён их космич. корабль.
Космическое право международное детально регламентирует порядок запуска КА, дистанционного зондирования Земли из космоса, использования КА для целей метеорологии, процессы коммерциализации в области спутниковой связи, использования ядерных источников энергии в космическом пространстве и др.
Космическое право международное устанавливает правовые основы ответственности за ущерб, причинённый космическим объектами. Государство несёт абсолютную ответственность (независимо от наличия или отсутствия вины) и обязано выплатить компенсацию за ущерб, причинённый его космич. объектом на поверхности Земли или воздушному судну в полёте. Если запуск осуществляется в процессе совместной деятельности ряда государств, ответственность за ущерб должна быть солидарной. Бремя компенсации распределяется сообразно степени вины; если эту степень установить невозможно - между запускающими государствами поровну.
Космическое право международное регламентирует правовой статус Луны, орбит вокруг неё или др. траекторий полёта к Луне или вокруг неё.
В РФ исследование и использование космического пространства, в т. ч. Луны и других небесных тел, являются важнейшими приоритетами государственных интересов и регламентируются Законом РФ «О космической деятельности» (1993 год). Со многими странами (Франция, ФРГ, Италия, Казахстан и др.) и междунар. организациями (напр., Европейским космическим агентством) заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве в космич. деятельности.