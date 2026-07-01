КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ

КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ - совокупность юридических норм и принципов, обеспечивающих междунарадное сотрудничество в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Космическое право международное - од­на из наи­бо­лее мо­ло­дых от­рас­лей ме­ж­ду­нарадного пуб­лич­но­го пра­ва. С за­пус­ка в СССР 4 октября 1957 года пер­во­го в ис­то­рии ис­кус­ст­вен­но­го спут­ни­ка Зем­ли на­ча­лось прак­ти­че­ское ис­сле­до­ва­ние и ос­вое­ние кос­ми­че­ско­го про­стран­ст­ва.

СССР - ини­циа­тор раз­ра­бот­ки ме­ж­ду­народных со­гла­ше­ний, рег­ла­мен­ти­рую­щих кос­мическая дея­тель­ность. 13 декабря 1963 года Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН при­ня­ла Дек­ла­ра­цию пра­во­вых прин­ци­пов, ре­гу­ли­рую­щих дея­тель­ность го­су­дарств по ис­сле­до­ва­нию и ис­поль­зо­ва­нию кос­мического про­стран­ст­ва (про­ект был вне­сён СССР в 1962 году), - пер­вый ме­ж­ду­народный до­ку­мент в этой об­лас­ти. В РФ ут­вер­ди­лось на­име­но­ва­ние «кос­ми­че­ское пра­во», в за­ру­беж­ных стра­нах ча­ще упот­реб­ля­ет­ся тер­мин «внеш­не­про­стран­ст­вен­ное пра­во» (Law of Outer Space, Weltraum­recht).

Основные ис­точ­ни­ки Космического права международного: Ус­тав ООН; До­го­вор о за­пре­ще­нии ис­пы­та­ний ядер­но­го ору­жия в ат­мо­сфе­ре, в кос­мическом про­стран­ст­ве и под во­дой (1963 год); До­го­вор о прин­ци­пах дея­тель­но­сти го­су­дарств по ис­сле­до­ва­нию и ис­поль­зо­ва­нию кос­мического про­стран­ст­ва, вклю­чая Лу­ну и др. не­бес­ные те­ла (1967 год); Со­гла­ше­ние о спа­са­нии кос­мо­нав­тов, воз­вра­ще­нии кос­мо­нав­тов и воз­вра­ще­нии объ­ектов, за­пу­щен­ных в кос­мическое про­стран­ст­во (1968 год); Кон­вен­ция о ме­ж­ду­народной от­вет­ст­вен­но­сти за ущерб, при­чи­нён­ный кос­мическими объ­ек­та­ми (1972 год); Кон­вен­ция о ре­ги­ст­ра­ции объ­ек­тов, за­пус­кае­мых в кос­мическое про­стран­ст­во (1974 год); Со­гла­ше­ние о дея­тель­но­сти го­су­дарств на Лу­не и др. не­бес­ных те­лах (1979 год) и др. Ряд во­про­сов ис­поль­зо­ва­ния кос­мического про­стран­ст­ва рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся обыч­ны­ми нор­ма­ми ме­ж­ду­народного пра­ва.

В ме­ж­ду­народных до­ку­мен­тах за­кре­п­ле­ны основные прин­ци­пы Космического права международного: ис­сле­до­ва­ние и ис­поль­зо­ва­ние кос­мич. про­стран­ст­ва, вклю­чая Лу­ну и другие не­бес­ные те­ла, на бла­го и в ин­те­ре­сах всех стран; от­кры­тость ис­сле­до­ва­ния и ис­поль­зо­ва­ния кос­мич. про­стран­ст­ва все­ми го­су­дар­ст­ва­ми без каких-либо дис­кри­ми­на­ции, на ос­но­ве ра­вен­ст­ва и в со­от­вет­ст­вии с ме­ж­ду­народным пра­вом, при сво­бод­ном дос­ту­пе во все рай­оны не­бес­ных тел; не­воз­мож­ность национального при­свое­ния кос­мического про­стран­ст­ва, вклю­чая Лу­ну и др. не­бес­ные те­ла, ни пу­тём про­воз­гла­ше­ния на них су­ве­ре­ни­те­та, ни пу­тём ис­поль­зо­ва­ния или ок­ку­па­ции, ни лю­бы­ми другими сред­ст­ва­ми; час­тич­ная де­ми­ли­та­ри­за­ция кос­мического про­стран­ст­ва и пол­ная де­ми­ли­та­ри­за­ция не­бес­ных тел (за­пре­ща­ет­ся вы­во­дить на ор­би­ту во­круг Зем­ли лю­бые объ­ек­ты с ядер­ным ору­жи­ем или лю­бы­ми др. ви­да­ми ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния, ус­та­нав­ли­вать та­кое ору­жие на не­бес­ных те­лах и раз­ме­щать в кос­ми­че­ском про­стран­ст­ве); пре­дот­вра­ще­ние за­гряз­не­ния кос­мического про­стран­ст­ва, вклю­чая Лу­ну и др. не­бес­ные те­ла. Ус­та­нав­ли­ва­ет­ся ме­ж­ду­нар. от­вет­ст­вен­ность за нац. дея­тель­ность в кос­мич. про­стран­ст­ве. При этом кос­мическое про­стран­ст­во рас­смат­ри­ва­ет­ся как res extra commercium (вещь, изъ­я­тая из обо­ро­та), т. е. дос­тоя­ни­ем че­ло­ве­че­ст­ва яв­ля­ют­ся ре­зуль­та­ты ис­сле­до­ва­ния и ис­поль­зо­ва­ния кос­мо­са, но не са­мо кос­мическое про­стран­ст­во.

Субъ­ек­ты Космического права международного - го­су­дар­ст­ва и меж­пра­ви­тель­ст­вен­ные ор­га­ни­за­ции, преж­де все­го меж­ду­народной кос­мической ор­га­ни­за­ции.

Ис­сле­до­ва­ния в кос­мо­се осу­ще­ст­в­ля­ют­ся пи­ло­ти­руе­мы­ми объ­ек­та­ми, за­пус­кае­мы­ми в кос­мическое про­ст­ран­ст­во (кос­ми­че­ски­ми ко­раб­ля­ми, ор­би­таль­ны­ми стан­ция­ми и др.). Ра­зум­ная и упо­ря­до­чен­ная кос­мическая дея­тель­ность тре­бу­ет сис­те­ма­тического учё­та про­из­ве­дён­ных за­пус­ков та­ких объ­ек­тов. К.осмическое право международное ус­та­нав­ли­ва­ет обя­за­тель­ную сис­те­му ре­ги­ст­ра­ции объ­ек­тов, за­пу­щен­ных в кос­мическое про­стран­ст­во, ко­то­рая спо­соб­ст­ву­ет их иден­ти­фи­ка­ции и ис­поль­зу­ет­ся для со­хра­не­ния юрис­дик­ции го­су­дар­ст­ва и кон­тро­ля над та­ким объ­ек­том. Ка­ж­дое го­су­дар­ст­во ре­ги­ст­ра­ции предо­став­ля­ет Ге­не­раль­но­му сек­ре­та­рю ООН ин­фор­ма­цию о ка­ж­дом за­пус­кае­мом в кос­мич. про­ст­ран­ст­во объ­ек­те, за­не­сён­ном в его ре­естр (название за­пус­каю­ще­го го­су­дар­ст­ва или за­пус­каю­щих го­су­дарств, обо­зна­че­ние объ­ек­та или его ре­ги­ст­ра­ци­он­ный но­мер, да­ту и тер­ри­то­рию или ме­сто за­пус­ка, основные па­ра­мет­ры ор­би­ты, об­щее название объ­ек­та).

Нор­ма­ми Космического права международного и национального пра­ва оп­ре­де­ля­ет­ся пра­во­вой ста­тус кос­мо­нав­тов. Все го­су­дар­ст­ва рас­смат­ри­ва­ют кос­мо­нав­тов как «по­слан­цев че­ло­ве­че­ст­ва в кос­мос» и ока­зы­ва­ют им все­мер­ную по­мощь в слу­чае ава­рии, бед­ст­вия или вы­ну­ж­ден­ной по­сад­ки на тер­ри­то­рии другого го­су­дар­ст­ва или в от­кры­том мо­ре. Кос­мо­нав­ты, ко­то­рые со­вер­ша­ют вы­ну­ж­ден­ную по­сад­ку, долж­ны быть в безо­пас­но­сти и не­за­мед­ли­тель­но воз­вра­ще­ны го­су­дар­ст­ву, в ре­естр ко­то­ро­го за­не­сён их кос­мич. ко­рабль.

Космическое право международное де­таль­но рег­ла­мен­ти­ру­ет по­ря­док за­пус­ка КА, дис­тан­ци­он­но­го зон­ди­ро­ва­ния Зем­ли из кос­мо­са, ис­поль­зо­ва­ния КА для це­лей ме­тео­ро­ло­гии, про­цес­сы ком­мер­циа­ли­за­ции в об­лас­ти спут­ни­ко­вой свя­зи, ис­поль­зо­ва­ния ядер­ных ис­точ­ни­ков энер­гии в кос­мическом про­стран­ст­ве и др.

Космическое право международное ус­та­нав­ли­ва­ет пра­во­вые ос­но­вы от­вет­ст­вен­но­сти за ущерб, при­чи­нён­ный кос­мическим объ­ек­та­ми. Го­су­дар­ст­во не­сёт аб­со­лют­ную от­вет­ст­вен­ность (не­за­ви­си­мо от на­ли­чия или от­сут­ст­вия ви­ны) и обя­за­но вы­пла­тить ком­пен­са­цию за ущерб, при­чи­нён­ный его кос­мич. объ­ек­том на по­верх­но­сти Зем­ли или воздушному суд­ну в по­лё­те. Ес­ли за­пуск осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в про­цес­се со­вме­ст­ной дея­тель­но­сти ря­да го­су­дарств, от­вет­ст­вен­ность за ущерб долж­на быть со­ли­дар­ной. Бре­мя ком­пен­са­ции рас­пре­де­ля­ет­ся со­об­раз­но сте­пе­ни ви­ны; ес­ли эту сте­пень ус­та­но­вить не­воз­мож­но - ме­ж­ду за­пус­каю­щи­ми го­су­дар­ст­ва­ми по­ров­ну.

Космическое право международное рег­ла­мен­ти­ру­ет пра­во­вой ста­тус Лу­ны, ор­бит во­круг неё или др. тра­ек­то­рий по­лё­та к Лу­не или во­круг неё.

В РФ ис­сле­до­ва­ние и ис­поль­зо­ва­ние кос­мического про­стран­ст­ва, в т. ч. Лу­ны и других не­бес­ных тел, яв­ля­ют­ся важ­ней­ши­ми при­ори­те­та­ми государственных ин­те­ре­сов и рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся За­ко­ном РФ «О кос­ми­че­ской дея­тель­но­сти» (1993 год). Со мно­ги­ми стра­на­ми (Фран­ция, ФРГ, Ита­лия, Ка­зах­стан и др.) и ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ция­ми (напр., Ев­ро­пей­ским кос­ми­че­ским агент­ст­вом) за­клю­че­ны дву­сто­рон­ние со­гла­ше­ния о со­труд­ни­че­ст­ве в кос­мич. дея­тель­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)