КОСМА ЖОЗЕФ

КОСМА ЖОЗЕФ - французский композитор.

В 1927 году окон­чил Бу­да­пешт­скую музыкальную ака­де­мию как ком­по­зи­тор (у Л. Вай­не­ра) и ди­ри­жёр. Про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Бер­ли­не, где сбли­зил­ся с Б. Брех­том, X. Эйс­ле­ром, Э. Пис­ка­то­ром.

С 1933 года жил во Фран­ции, во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния.

Со­труд­ни­чал с ки­но­ре­жис­сё­ра­ми Ж. Ре­нуа­ром (му­зы­ка к филь­мам «За­го­род­ная про­гул­ка», «Ве­ли­кая ил­лю­зия», «Мар­сель­е­за», «Че­ло­век-зверь», «Пра­ви­ла иг­ры»), М. Кар­не [«Де­ти рай­ка», «Вра­та но­чи», «Ма­рия из пор­та», «Жюль­ет­та, или Ключ к сно­ви­де­ни­ям» (пр. Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­ва­ля в Кан­не 1951 года за луч­шую му­зы­ку к филь­му) и др.], Ж.П. Ле Ша­нуа («Ад­рес не­из­вес­тен»), хо­рео­гра­фом Р. Пе­ти (ба­лет «Сви­да­ние», 1945 год, те­атр Са­ры Бер­нар, Па­риж), ак­тё­ра­ми Ж.Л. Бар­ро и М. Мар­со (му­зы­ка к пан­то­ми­мам).

Пи­сал пес­ни на сти­хи Р. Ке­но, Ж. Не­вё, Л. Ара­го­на, Г. Апол­ли­не­ра, П. Элюа­ра и др. Творч. друж­ба свя­зы­ва­ла Ж. Косма с Ж. Пре­ве­ром, на сти­хи ко­то­ро­го он на­пи­сал ора­то­рию «Мос­ты Па­ри­жа» (1947 год) и свыше 50 пе­сен, в т. ч. «Опав­шие ли­стья» («Les feuilles mor­tes»), «Бар­ба­ра».

Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ра (сце­ническая ора­тория) «Вос­ста­ние ли­он­ских тка­чей» (1959 год, Бер­лин; 2-я ред. - «Тка­чи», 1964 год, Ли­он), ко­мические опе­ры «Элек­трон­ная лю­бовь» (1962 год, Те­атр Фран­ции, Па­риж), «Гу­са­ры» (1969 год, Ли­он); опе­рет­та «Пес­ни Би­ли­тис» (1954 год, Па­риж); кан­та­та «Бал­ла­да о том, кто пел под пыт­ка­ми» (на сти­хи Ара­го­на, 1951 год).

Му­зы­ка Ж. Косма от­ли­ча­ет­ся ме­ло­дич­но­стью, эмо­цио­наль­но­стью и про­сто­той, ко­ло­рит­но­стью ин­ст­ру­мен­тов­ки.