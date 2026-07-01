КОСМА ЖОЗЕФ
КОСМА ЖОЗЕФ - французский композитор.
В 1927 году окончил Будапештскую музыкальную академию как композитор (у Л. Вайнера) и дирижёр. Продолжил образование в Берлине, где сблизился с Б. Брехтом, X. Эйслером, Э. Пискатором.
С 1933 года жил во Франции, во время Второй мировой войны участвовал в Движении Сопротивления.
Сотрудничал с кинорежиссёрами Ж. Ренуаром (музыка к фильмам «Загородная прогулка», «Великая иллюзия», «Марсельеза», «Человек-зверь», «Правила игры»), М. Карне [«Дети райка», «Врата ночи», «Мария из порта», «Жюльетта, или Ключ к сновидениям» (пр. Междунар. кинофестиваля в Канне 1951 года за лучшую музыку к фильму) и др.], Ж.П. Ле Шануа («Адрес неизвестен»), хореографом Р. Пети (балет «Свидание», 1945 год, театр Сары Бернар, Париж), актёрами Ж.Л. Барро и М. Марсо (музыка к пантомимам).
Писал песни на стихи Р. Кено, Ж. Невё, Л. Арагона, Г. Аполлинера, П. Элюара и др. Творч. дружба связывала Ж. Косма с Ж. Превером, на стихи которого он написал ораторию «Мосты Парижа» (1947 год) и свыше 50 песен, в т. ч. «Опавшие листья» («Les feuilles mortes»), «Барбара».
Среди других сочинений: опера (сценическая оратория) «Восстание лионских ткачей» (1959 год, Берлин; 2-я ред. - «Ткачи», 1964 год, Лион), комические оперы «Электронная любовь» (1962 год, Театр Франции, Париж), «Гусары» (1969 год, Лион); оперетта «Песни Билитис» (1954 год, Париж); кантата «Баллада о том, кто пел под пытками» (на стихи Арагона, 1951 год).
Музыка Ж. Косма отличается мелодичностью, эмоциональностью и простотой, колоритностью инструментовки.