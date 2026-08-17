КОСМА ИНДИКОПЛОВ

КОСМА ИНДИКОПЛОВ - автор географический сочинения «Христианская топография».

Ви­зантийский ку­пец из Алек­сан­д­рии (Еги­пет), за­ни­мал­ся тор­гов­лей на Крас­ном море, в 520-540-х годах по­бы­вал в Ак­су­ме (ны­не Эфио­пия), стра­нах Пер­сид­ско­го залива, в Ира­не, Южной Ин­дии и на о. Та­про­ба­на (ны­не Шри-Лан­ка).

В 540-х годах Косма Индикоплов при­нял мо­на­ше­ст­во и ра­бо­тал над свои­ми тру­да­ми в монстырь Св. Ека­те­ри­ны на Си­нае.

В «Хри­сти­ан­ской то­по­гра­фии» Косма Индикоплов дал мно­го важ­ных све­де­ний о жиз­ни в стра­нах, ко­то­рые по­се­тил. Косма Индикоплов рез­ко от­ри­ца­тель­но от­но­сил­ся к ан­тич­ной учё­но­сти, вос­при­ни­мая её как язы­че­ское за­блу­ж­де­ние. Он от­ри­цал пред­став­ле­ние о ша­ро­об­раз­но­сти Зем­ли, к то­му вре­ме­ни ут­вер­див­шее­ся в ан­тич­ной нау­ке. По его мне­нию, пло­ская Зем­ля ок­ру­же­на Ми­ро­вым ок. и за­клю­че­на в по­лу­сфе­ру не­бес­ной твер­ди, над ку­по­лом ко­то­рой на­хо­дят­ся вто­рые не­бе­са, об­ра­зую­щие рай. Под зем­ной по­верх­но­стью су­ще­ст­ву­ет про­стран­ст­во ада, где оби­та­ют де­мо­ны.

Бо­го­слов­ские взгля­ды Космы Индикоплова близ­ки к не­сто­ри­ан­ст­ву. Он с пие­те­том от­но­сил­ся к воз­зре­ни­ям Фео­до­ра Моп­суе­стий­ско­го и других ос­но­ва­те­лей не­сто­ри­ан­ско­го уче­ния, поль­зо­вал­ся тру­да­ми алек­сан­д­рий­ско­го фи­ло­со­фа Ио­ан­на Фи­ло­по­на.

Со­чи­не­ние Космы Индикоплова - важ­ное сви­де­тель­ст­во о при­сут­ст­вии рим­ских и за­тем ви­зантийских тор­го­вых фак­то­рий и по­се­ле­ний на западном по­бе­ре­жье Ин­дии. По све­де­ни­ям Космы Индикоплова, в Ин­дии и Та­про­ба­не в его вре­мя су­ще­ст­во­ва­ли об­щи­ны хри­сти­ан не­сто­ри­ан­ско­го тол­ка. «Хри­сти­ан­ская то­по­гра­фия» бы­ла по­пу­ляр­на в сред­ние ве­ка в Ви­зан­тии, хо­тя взгля­ды Космы Индикоплова от­вер­га­лись ча­стью эли­ты ви­зантийского об­ще­ст­ва (в IX веке его кри­ти­ко­вал пат­ри­арх Фо­тий).

Воз­мож­но, уже ори­ги­наль­ная ру­ко­пись со­чи­не­ния бы­ла снаб­же­на ил­лю­ст­ра­ция­ми са­мим Космой Индикопловым. Это изо­бра­же­ния стран све­та, зем­ли, ас­тро­но­мических яв­ле­ний, ред­ких жи­вот­ных и рас­те­ний раз­ных стран, пер­со­на­жей из Свя­щен­но­го Пи­са­ния, хри­сти­ан­ских ре­ли­к­вий, в т. ч. Св. Кре­ста , и др. при­ме­ча­тель­ных для ав­то­ра и чи­та­те­лей яв­лений. Из­вест­ны три гре­че­ские, бо­га­то ил­лю­ст­ри­ро­ван­ные ру­ко­пи­си то­по­гра­фии: Vaticanus gr. 699 (IX век), Sinaiticus gr. 1186 (XI век) и Flo­rence. Laur. plut. 9.28 (XI век).

«Хри­сти­ан­ская то­по­гра­фия» пе­ре­ве­де­на на славянский язык и ста­ла из­вест­на на Ру­си не позд­нее XIV века, поль­зо­ва­лась по­пу­ляр­но­стью и, как пра­ви­ло, бо­га­то ил­лю­ст­ри­ро­ва­лась. Косма Индикоплов так­же со­ста­вил бо­го­слов­ские ком­мен­та­рии на Песнь Пес­ней Со­ло­мо­на и Псал­тирь , со­хра­нив­шие­ся фраг­мен­тар­но.

Иллюстрации:

«Ко­с­ма Ин­ди­коп­лов». Ми­ниа­тю­раиз «Хри­сти­ан­ской то­по­гра­фии» (Кни­га на­ри­цае­ма Козь­ма Ин­ди­коп­лов). 1495. Яро­с­лавль. Ис­то­ри­чес­кий му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.