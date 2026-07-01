КОШУТ ЛАЙОШ
КОШУТ ЛАЙОШ - венгерский государственный и политический деятель.
Из обедневшей дворянской семьи. В 1823 году в Пеште получил диплом юриста. В 1824-1832 годах вёл юридическую практику в комитате Земплен. В 1832-1836 годах в качестве представителя отсутствующего члена верхней палаты участвовал в заседаниях Государственного собрания в городе Пожонь (ныне Братислава) и издавал рукописные «Известия Государственного собрания» («Országgyűlе́si Tudósítások»), в которых, комментируя дебаты, излагал взгляды либеральной оппозиции, выступавшей за проведение безотлагательных реформ с целью модернизации страны. В 1836-1837 годах рассылал подписчикам в виде частных писем «Известия самоуправлений» («Törvényhatósági Tudósítások»). Издание было запрещено властями, а Кошут в мае 1837 года арестован по обвинению в государственной измене и приговорён к 4 годам тюрьмы. В мае 1840 года, благодаря усилиям оппозиции и широкому общественному движению, освобождён из тюрьмы по амнистии. В 1841-1844 годах главный редактор первой венгерской политической газеты «Pesti Hirlap». Выступал за отмену феодальных повинностей и сословных привилегий, за введение всеобщего налогообложения, свободу слова и печати, создание ответственного перед парламентом правительства, утверждение венгерского языка вместо латыни в качестве государственного, ратовал за развитие отечественной промышленности. Деятельность Кошута не только вызвала недовольство австрийских властей, но и стала предметом острой полемики с лидером движения за реформы И. Сеченьи, считавшим, что чрезмерный радикализм Кошута приведёт страну к революции и гибели.
В 1847 году на основе идей Кошута разрозненные группы сторонников демократических преобразований объединились в Оппозиционную партию. В 1847-1848 годах возглавлял оппозицию в венгерском Государственном собрании, где 3.3.1848 года выступил с программной речью, в которой потребовал введения конституционного устройства для всей Австрийской империи, отмены крепостного права, установления гражданского равноправия, народного представительства и формирования венгерского правительства, ответственного перед парламентом.
С началом Революции 1848-1849 годов в Венгрии 15.3.1848 года прибыл в Вену с делегацией венгерского Государственного собрания, которая передала австрийскому императору петицию, содержавшую сформулированную Кошутом программу реформ. В марте - сентябре 1848 года министр финансов в правительстве Л. Баттьяни. Наладил выпуск первых венгерских ассигнаций - так называемых кошутовских банкнот. В условиях нарастания революции (крестьянские волнения на юге страны, сербское восстание, угроза вторжения хорватских войск бана Й. Елачича и др.) 11.7.1848 года добился от парламента одобрения военного бюджета в размере 42 миллионов форинтов и набора 200 тысяч новобранцев. В конце сентября - начале октября 1848 года совершил поездку по городам Венгрии, призывая население вступать в ряды защитников отечества. В результате деятельности Кошута была сформирована регулярная венгерская армия.
В сентябре возглавил Комитет обороны, которому 8.10.1848 года парламент передал всю полноту исполнительной власти. По предложению Кошута 14.4.1849 года Государственное собрание в Дебрецене провозгласило независимость Венгрии и низложило династию Габсбургов с венгерского престола. Кошут стал временным главой государства - правителем-президентом Венгрии. После ряда поражений венгерской армии в конце июля - начале августа 1849 года Кошут подал в отставку с поста правителя-президента (11.8.1849 года) и передал власть военному министру генералу А. Гёргею, а после капитуляции основных сил венгерской армии при Вилагоше перед русскими войсками под команд. генерала-фельдмаршала И.Ф. Паскевича (смотри Венгерский поход 1849 года) 13.8.1849 года покинул страну.
Кошут укрывался на территории Османской империи, которая отказалась выдать его австрийским и российским властям (на родине Кошут был заочно приговорён к смертной казни). С августа 1849 по февраль 1850 годов проживал в болгарских городах Видин и Шумен, затем по решению турецкого правительства был интернирован в Кютахью (Анатолия). В 1851 году разработал проект демократического переустройства Венгрии. С декабря 1851 года находился в США, где пропагандировал идеи венгерской революции и занимался сбором средств для продолжения борьбы венгров за независимость. В июле 1852 года переехал в Лондон, где установил контакты с представителями итальянской, польской и российской эмиграции.
В преддверии австро-итало-французской войны 1859 года в надежде на возобновление вооруженной борьбы за независимость Венгрии и на помощь Наполеона III и К.Б. Кавура образовал вместе с Л. Телеки и Д. Клапкой Венгерскую национальную директорию и выступил с инициативой создания Венгерского легиона (впоследствии этот легион воевал против австрийских войск на стороне Дж. Гарибальди). Кошут договорился с правительством Валахии о размещении на её территории складов оружия. Вынашивал идею совместной борьбы народов Дунайского бассейна за независимость и их последующего объединения в конфедерацию, которая стала бы опорой европейского равновесия и гарантом межнационального мира в регионе. В 1861 году Кошут переселился в Италию. Выразил протест против заключения австро-венгерского соглашения 1867 года, счёл его предательством идеи независимости Венгрии. На парламентских выборах различные округа Венгрии неоднократно избирали Кошута своим депутатом, но он ни разу не принял депутатского мандата.
По закону 1879 года Кошут утратил венгерское гражданство, что вызвало возмущение в стране. Многие города избрали его своим почетным гражданином. После кончины Кошута гроб с его телом был перевезён в Будапешт и 2.4.1894 года торжественно предан земле.