КОШУТ ЛАЙОШ

КОШУТ ЛАЙОШ - венгерский государственный и политический деятель.

Из обед­нев­шей дво­рян­ской се­мьи. В 1823 году в Пеш­те по­лу­чил дип­лом юри­ста. В 1824-1832 годах вёл юри­дическую прак­ти­ку в ко­ми­та­те Зем­плен. В 1832-1836 годах в ка­че­ст­ве пред­ста­ви­те­ля от­сут­ст­вую­ще­го чле­на верх­ней па­ла­ты уча­ст­во­вал в за­се­дани­ях Государственного со­б­ра­ния в городе По­жонь (ны­не Бра­ти­сла­ва) и из­да­вал ру­ко­пис­ные «Из­вес­тия Го­су­дар­ст­вен­но­го со­б­ра­ния» («Or­s­zággyűlе́si Tudósítások»), в ко­то­рых, ком­мен­ти­руя де­ба­ты, из­ла­гал взгля­ды ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции, вы­сту­пав­шей за про­ве­де­ние без­от­ла­га­тель­ных ре­форм с це­лью мо­дер­ни­за­ции стра­ны. В 1836-1837 годах рас­сы­лал под­пис­чи­кам в ви­де ча­ст­ных пи­сем «Из­вес­тия са­мо­управ­ле­ний» («Törvényhatósági Tudósítások»). Из­да­ние бы­ло за­пре­ще­но вла­стя­ми, а Кошут в мае 1837 года аре­сто­ван по об­ви­не­нию в государственной из­ме­не и при­го­во­рён к 4 го­дам тюрь­мы. В мае 1840 года, бла­го­да­ря уси­ли­ям оп­по­зи­ции и ши­ро­ко­му об­щественному дви­же­нию, ос­во­бо­ж­дён из тюрь­мы по ам­ни­стии. В 1841-1844 годах главный ре­дак­тор пер­вой венгерской по­ли­тической газеты «Pesti Hirlap». Вы­сту­пал за от­ме­ну феодальных по­вин­но­стей и со­слов­ных при­ви­ле­гий, за вве­де­ние все­об­ще­го на­ло­го­об­ло­же­ния, сво­бо­ду сло­ва и пе­ча­ти, соз­да­ние от­вет­ст­вен­но­го пе­ред пар­ла­мен­том пра­ви­тель­ст­ва, ут­вер­жде­ние венгерского языка вме­сто ла­ты­ни в ка­че­ст­ве го­су­дар­ст­вен­но­го, ра­то­вал за раз­ви­тие отечественной промышленности . Дея­тель­ность Кошута не толь­ко вы­зва­ла не­до­воль­ство австрийских вла­стей, но и ста­ла пред­ме­том ост­рой по­ле­ми­ки с ли­де­ром дви­же­ния за ре­фор­мы И. Се­че­ньи, счи­тав­шим, что чрез­мер­ный ра­ди­ка­лизм Кошута при­ве­дёт стра­ну к ре­во­лю­ции и ги­бе­ли.

В 1847 году на ос­но­ве идей Кошута раз­роз­нен­ные груп­пы сто­рон­ни­ков де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний объ­е­ди­ни­лись в Оп­по­зиционную пар­тию. В 1847-1848 годах воз­глав­лял оп­по­зи­цию в венгерском Государственном со­б­ра­нии, где 3.3.1848 года вы­сту­пил с про­грамм­ной ре­чью, в ко­то­рой по­тре­бо­вал вве­де­ния кон­сти­туционного уст­рой­ст­ва для всей Австрийской им­пе­рии, от­мены кре­по­ст­но­го пра­ва, ус­та­нов­ле­ния гражданского рав­но­пра­вия, народного пред­ста­ви­тель­ст­ва и фор­ми­ро­ва­ния венгерского пра­ви­тель­ст­ва, от­вет­ст­вен­но­го пе­ред пар­ла­мен­том.

С на­ча­лом Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии 15.3.1848 года при­был в Ве­ну с де­ле­га­ци­ей венгерского Государственного со­б­ра­ния, ко­то­рая пе­ре­да­ла австрийскому им­пе­ра­то­ру пе­ти­цию, со­дер­жав­шую сфор­му­ли­ро­ван­ную Кошутом про­грам­му ре­форм. В мар­те - сентябре 1848 года министр фи­нан­сов в пра­ви­тель­ст­ве Л. Бат­ть­я­ни. На­ла­дил вы­пуск пер­вых венгерских ас­сиг­на­ций - так называемых ко­шу­тов­ских банк­нот. В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния ре­во­лю­ции (кре­сть­ян­ские вол­не­ния на юге стра­ны, сербское вос­ста­ние, уг­ро­за втор­же­ния хорватских войск ба­на Й. Ела­чи­ча и др.) 11.7.1848 года до­бил­ся от пар­ла­мен­та одоб­ре­ния во­енного бюд­же­та в раз­ме­ре 42 миллионов фо­рин­тов и на­бо­ра 200 тысяч но­во­бран­цев. В кон­це сентября - на­ча­ле октября 1848 года со­вер­шил по­езд­ку по го­ро­дам Венг­рии, при­зы­вая на­се­ле­ние всту­пать в ря­ды за­щит­ни­ков оте­че­ст­ва. В ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти Кошута бы­ла сфор­ми­ро­ва­на ре­гу­ляр­ная венгерская ар­мия.

В сен­тяб­ре воз­гла­вил Комитет обо­ро­ны, ко­то­ро­му 8.10.1848 года пар­ла­мент пе­ре­дал всю пол­но­ту ис­пол­нительной вла­сти. По пред­ло­же­нию Кошута 14.4.1849 года Государственное со­б­ра­ние в Деб­ре­це­не про­воз­гла­си­ло не­за­ви­си­мость Венг­рии и низ­ло­жи­ло ди­на­стию Габс­бур­гов с венгерского пре­сто­ла. Кошут стал временным гла­вой государства - пра­ви­те­лем-пре­зи­ден­том Венг­рии. По­сле ря­да по­ра­же­ний венгерской ар­мии в кон­це ию­ля - на­ча­ле августа 1849 года Кошут по­дал в от­став­ку с по­ста пра­ви­те­ля-пре­зи­ден­та (11.8.1849 года) и пе­ре­дал власть во­енному ми­ни­ст­ру генералу А. Гёр­гею, а по­сле ка­пи­ту­ля­ции основных сил венгерской ар­мии при Ви­ла­гоше пе­ред русскими вой­ска­ми под ко­манд. генерала-фельдмаршала И.Ф. Пас­ке­ви­ча (смотри Вен­гер­ский по­ход 1849 года) 13.8.1849 года по­ки­нул стра­ну.

Кошут ук­ры­вал­ся на тер­ри­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии, ко­то­рая от­ка­за­лась вы­дать его австрийским и российским вла­стям (на ро­ди­не Кошут был за­оч­но при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни). С августа 1849 по февраль 1850 годов про­жи­вал в болгарских го­ро­дах Ви­дин и Шу­мен, за­тем по ре­ше­нию турецкого пра­ви­тель­ст­ва был ин­тер­ни­ро­ван в Кю­та­хью (Ана­то­лия). В 1851 году раз­ра­бо­тал про­ект де­мо­кра­тического пе­ре­уст­рой­ст­ва Венг­рии. С декабря 1851 года на­хо­дил­ся в США, где про­па­ган­ди­ро­вал идеи венгерской ре­во­лю­ции и за­ни­мал­ся сбо­ром средств для про­дол­же­ния борь­бы венг­ров за не­за­ви­си­мость. В июле 1852 года пе­ре­ехал в Лон­дон, где ус­та­но­вил кон­так­ты с пред­ста­ви­те­ля­ми итальянской, польской и российской эмиг­ра­ции.

В пред­две­рии ав­ст­ро-ита­ло-фран­цуз­ской вой­ны 1859 года в на­де­ж­де на во­зоб­нов­ле­ние воо­руженной борь­бы за не­за­ви­си­мость Венг­рии и на по­мощь На­по­ле­о­на III и К.Б. Ка­ву­ра об­ра­зо­вал вме­сте с Л. Те­ле­ки и Д. Клап­кой Венгерскую национальную ди­рек­то­рию и вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой соз­да­ния Венгерского ле­гио­на (впо­след­ст­вии этот ле­ги­он вое­вал про­тив австрийских войск на сто­ро­не Дж. Га­ри­баль­ди). Кошут до­го­во­рил­ся с пра­ви­тель­ст­вом Ва­ла­хии о раз­ме­ще­нии на её тер­ри­то­рии скла­дов ору­жия. Вы­на­ши­вал идею со­вме­ст­ной борь­бы на­ро­дов Ду­най­ско­го бас­сей­на за не­за­ви­си­мость и их по­сле­дую­ще­го объ­еди­не­ния в кон­фе­де­ра­цию, ко­то­рая ста­ла бы опо­рой ев­ропейского рав­но­ве­сия и га­ран­том меж­на­цио­наль­но­го ми­ра в ре­гио­не. В 1861 году Кошут пе­ре­се­лил­ся в Ита­лию. Вы­ра­зил про­тест про­тив за­клю­че­ния ав­ст­ро-вен­гер­ско­го со­гла­ше­ния 1867 года, счёл его пре­да­тель­ст­вом идеи не­за­ви­си­мо­сти Вен­г­рии. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах различные ок­ру­га Венг­рии не­од­но­крат­но из­би­ра­ли Кошута сво­им де­пу­та­том, но он ни ра­зу не при­нял де­пу­тат­ско­го ман­да­та.

По за­ко­ну 1879 года Кошут ут­ра­тил венгерское гра­ж­дан­ст­во, что вы­зва­ло воз­му­ще­ние в стра­не. Мно­гие го­ро­да из­бра­ли его сво­им почетным гра­ж­да­ни­ном. По­сле кон­чи­ны Кошута гроб с его те­лом был пе­ре­ве­зён в Бу­да­пешт и 2.4.1894 года тор­же­ст­вен­но пре­дан зем­ле.