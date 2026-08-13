КОШТУНИЦА ВОИСЛАВ
КОШТУНИЦА ВОИСЛАВ - югославский и сербский государственный и политический деятель, юрист.
В 1966 году окончил юридический факультет Белградского университета, доктор юридических наук (1974). С 1970 года ассистент юридического факультета Белградского университета, в 1974 году уволен за оппозиционную политическую деятельность. С 1974 года сотрудник Института общественных наук, с 1981 года - Института философии и общественной теории, член Комитета защиты свободы мнения и слова, один из основателей Демократической партии Югославии (1989). В 1990-1997 годах входил в оппозиционную депутатскую группу в Скупщине (парламенте) Сербии. В 1992 году основал и возглавил Демократическую партию Сербии (ДПС). В своей политике пытался объединить демократические и националистические принципы, именуя себя «умеренным националистом».
В 1992-1995 годах критиковал как политику НАТО в отношении Югославии, так и С. Милошевича за недостаточную, по мнению Коштуницы, поддержку Республики Сербской в ходе межэтнического конфликта в Боснии и Герцеговине. Не поддержал заключение Дейтонских соглашений. На выборах президента Союзной Республики Югославии (СРЮ) в сентябре 2000 года как кандидат от Объединения оппозиционных партий победил Милошевича, но не получил абсолютного большинства голосов. Отказался от участия в повторном голосовании, намеченном на 8.10.2000 года, выразив сомнение в том, что его результат не будет подтасован. После отставки Милошевича в результате массовых выступлений оппозиции в Белграде 7.10.2000 года занял пост президента СРЮ. Выступал против выхода Черногории из состава СРЮ, предоставления независимости Косово и выдачи Милошевича Международному трибуналу по бывшей Югославии в Гааге (тем не менее не воспрепятствовал его экстрадиции).
В феврале 2003 года в связи с распадом СРЮ президентские полномочия Коштуницы были прекращены. С марта 2004 года премьер-министр Сербии. После провозглашения в феврале 2008 года независимости Косово заявил о намерении уйти в отставку со своего поста в связи с отсутствием единства в руководстве страны по косовскому вопросу и потребовал досрочного проведения парламентских выборов. На выборах, состоявшихся 11.5.2008 года, возглавляемый Коштуницей блок «Демократическая партия Сербии - Новая Сербия» завоевал лишь 30 депутатских мандатов (около 11,6% голосов избирателей). 7.7.2008 года Коштуница оставил пост премьер-министра Сербии.
В 2005 году награждён орденом преподобного Сергия Радонежского 2-й степени за большой вклад в укрепление духовных связей между народами России и Сербии.