КОШИЦКИЙ ПРИВИЛЕЙ 1374

КОШИЦКИЙ ПРИВИЛЕЙ 1374 года - нормативный акт , положивший начало процессу становления в Польше строя шляхетской демократии.

Про­воз­гла­шён ко­ро­лём Венг­рии и Поль­ши Лай­о­шем I Ве­ли­ким (в Поль­ше име­но­вал­ся Лю­до­ви­ком I, Лю­до­ви­ком I Ан­жуй­ским) 17.9.1374 года на съез­де пред­ста­ви­те­лей шлях­ты в городе Ко­ши­це. Кошицкий привелей был из­дан для то­го, что­бы до­бить­ся при­знания ди­на­стических при­тя­за­ний Лай­о­ша I, в т. ч. пра­ва на на­сле­до­ва­ние польской ко­ро­ны его по­том­ка­ми по жен­ской ли­нии. В об­мен на это Лай­ош I обя­зал­ся: ог­ра­ни­чить на­лог на зем­лю 2 гро­ша­ми с ла­на для шлях­ты и 4 гро­ша­ми с ла­на для мо­на­сты­рей (пре­ж­де со­став­лял со­от­вет­ст­вен­но 12 и 24 гро­ша); ос­во­бо­дить шлях­ту от уча­стия в строи­тель­ст­ве го­ро­дов и мос­тов, а так­же в воз­ве­де­нии и ре­мон­те зам­ков (за ис­клю­че­ни­ем по­гра­нич­ных ук­ре­п­ле­ний в ус­ло­ви­ях во­енной уг­ро­зы); на­зна­чать на долж­но­сти ста­рост, вое­вод, каш­те­ля­нов толь­ко ме­ст­ных кан­ди­да­тов; вы­пла­чи­вать шлях­те жа­ло­ва­нье за уча­стие в за­гра­нич­ных по­хо­дах и по­кры­вать рас­хо­ды на вы­куп плен­ных; ос­вобо­дить её от рас­хо­дов на со­дер­жа­ние ко­ро­лев­ско­го дво­ра во вре­мя по­ез­док по стра­не.

Ус­ло­вия Кошицкого привелея, имев­ше­го ге­не­раль­ный ха­рак­тер, рас­про­стра­ня­лись на всю польскую шлях­ту.

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