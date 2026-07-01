КОШИЦКИЙ ПРИВИЛЕЙ 1374
КОШИЦКИЙ ПРИВИЛЕЙ 1374 года - нормативный акт, положивший начало процессу становления в Польше строя шляхетской демократии.
Провозглашён королём Венгрии и Польши Лайошем I Великим (в Польше именовался Людовиком I, Людовиком I Анжуйским) 17.9.1374 года на съезде представителей шляхты в городе Кошице. Кошицкий привелей был издан для того, чтобы добиться признания династических притязаний Лайоша I, в т. ч. права на наследование польской короны его потомками по женской линии. В обмен на это Лайош I обязался: ограничить налог на землю 2 грошами с лана для шляхты и 4 грошами с лана для монастырей (прежде составлял соответственно 12 и 24 гроша); освободить шляхту от участия в строительстве городов и мостов, а также в возведении и ремонте замков (за исключением пограничных укреплений в условиях военной угрозы); назначать на должности старост, воевод, каштелянов только местных кандидатов; выплачивать шляхте жалованье за участие в заграничных походах и покрывать расходы на выкуп пленных; освободить её от расходов на содержание королевского двора во время поездок по стране.
Условия Кошицкого привелея, имевшего генеральный характер, распространялись на всю польскую шляхту.