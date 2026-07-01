КОШИЦ НИНА ПАВЛОВНА

КОШИЦ НИНА ПАВЛОВНА - российская певица.

Дочь опер­но­го пев­ца П.А. Ко­ши­ца (1863-1904 годы). В 1913 году окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су У.А. Ма­зет­ти. В том же го­ду вы­сту­пи­ла с де­бю­том в Опе­ре С.И. Зи­ми­на в Мо­ск­ве, пе­ла на этой сце­не до 1918 года. В 1917-1918 годах со­ли­ст­ка пе­тербургского Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра. Сре­ди пар­тий: Тать­я­на, На­ста­сья («Ев­ге­ний Оне­гин», «Ча­ро­дей­ка» П.И. Чай­ков­ско­го ), Элек­тра («Оре­стея» С.И. Та­нее­ва). Ве­ла кон­церт­ную дея­тель­ность, при­ни­ма­ла уча­стие в кон­цер­тах А.И. Зи­ло­ти, С.А. Ку­се­виц­ко­го, пе­ла в ан­самб­ле с С.В. Рах­мани­но­вым (в т. ч. в 1917 году в Ки­сло­вод­ске). В 1920 году эмиг­ри­ро­ва­ла в США, где де­бюти­ро­ва­ла с кон­церт­ной про­грам­мой в Дет­рой­те (1921).

Вы­сту­па­ла на опер­ных сце­нах Чи­ка­го (в ро­ли Фа­та Мор­га­ны уча­ст­во­ва­ла в пер­вой по­ста­нов­ке опе­ры «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С.С. Про­кофь­е­ва, 1921), Нью-Йор­ка, Фи­ла­дель­фии, Бу­энос-Ай­ре­са (те­атр «Ко­лон», 1924), га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в стра­нах Ев­ро­пы (в 1925 году - в Па­риж­ской опе­ре). Пе­ла в сим­фо­нических кон­цер­тах под управлением Л. Сто­ков­ско­го в раз­ных го­ро­дах США. В 1926 году в Нью-Йор­ке ор­га­ни­зо­вала кон­цер­ты русской му­зы­ки, в ко­то­рых вы­сту­па­ла вме­сте с Рах­ма­ни­но­вым, А.К. Гла­зу­но­вым, А.Т. Гре­ча­ни­но­вым, Н.К. Мет­не­ром; в 1929-1930 годах вме­сте с Мет­не­ром кон­цер­ти­ро­ва­ла в Нью-Йор­ке и Фи­ла­дель­фии. С 1941 года жи­ла в Гол­ли­ву­де, пре­по­да­ва­ла, сни­ма­лась в зву­ко­вых филь­мах. Ей по­свя­щён ряд ро­ман­сов Рах­ма­ни­но­ва, Мет­не­ра, Про­кофь­е­ва. За­пи­сы­ва­лась на грам­пла­стин­ки.