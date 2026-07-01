КОШИЦ НИНА ПАВЛОВНА
КОШИЦ НИНА ПАВЛОВНА - российская певица.
Дочь оперного певца П.А. Кошица (1863-1904 годы). В 1913 году окончила Московскую консерваторию по классу У.А. Мазетти. В том же году выступила с дебютом в Опере С.И. Зимина в Москве, пела на этой сцене до 1918 года. В 1917-1918 годах солистка петербургского Мариинского театра. Среди партий: Татьяна, Настасья («Евгений Онегин», «Чародейка» П.И. Чайковского), Электра («Орестея» С.И. Танеева). Вела концертную деятельность, принимала участие в концертах А.И. Зилоти, С.А. Кусевицкого, пела в ансамбле с С.В. Рахманиновым (в т. ч. в 1917 году в Кисловодске). В 1920 году эмигрировала в США, где дебютировала с концертной программой в Детройте (1921).
Выступала на оперных сценах Чикаго (в роли Фата Морганы участвовала в первой постановке оперы «Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева, 1921), Нью-Йорка, Филадельфии, Буэнос-Айреса (театр «Колон», 1924), гастролировала в странах Европы (в 1925 году - в Парижской опере). Пела в симфонических концертах под управлением Л. Стоковского в разных городах США. В 1926 году в Нью-Йорке организовала концерты русской музыки, в которых выступала вместе с Рахманиновым, А.К. Глазуновым, А.Т. Гречаниновым, Н.К. Метнером; в 1929-1930 годах вместе с Метнером концертировала в Нью-Йорке и Филадельфии. С 1941 года жила в Голливуде, преподавала, снималась в звуковых фильмах. Ей посвящён ряд романсов Рахманинова, Метнера, Прокофьева. Записывалась на грампластинки.