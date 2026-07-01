КОШЕР
КОШЕР - в иудаизме заповеданное Торой и кодифицированное в Талмуде представление о сакральной пригодности вещей, а также отношений и действий, включающих широкий круг понятий.
Например возможность исполнения каких-либо социальных функций (наследование, свидетельство, допущение к ритуалам и др.), этическую или бытовую характеристику (способности; профессионализм; достойное поведение властителя) и др.
В талмудический период понятие «Кошер» в быту применимо в основном к постановлениям и запретам в пище (Лев. 11; Втор. 14:4-20 и др.). Пригодная к употреблению пища называется кошерной, непригодная - трефной. Контроль над соблюдением Кошера осуществляет специальное лицо - машгиах. Правила Кошера распространяются на белковую пищу, преимущественно мясную. Пригодным в пищу считается мясо только жвачных парнокопытных млекопитающих (крупный и мелкий рогатый скот и дикие животные этого отряда), а также птиц (за исключением хищных, страусов, ибисов, удодов, чаек и некоторых болотных водоплавающих), рыб, обладающих чешуёй и плавниками, и 4 видов саранчи. Особо Тора выделяет несколько видов млекопитающих, запрещённых к поеданию: свиньи, верблюды, зайцы и даманы. Иудейское религиозное право - галаха - устанавливает правила ритуального забоя скота (шхита), только при соблюдении которых мясо становится кошерным. Этими правилами должны руководствоваться профессиональные резники (шохеты). Правила, в частности, регламентируют удаление берцовой жилы и спускание всей крови, затем полное обескровливание мяса при помощи кратковременного отмачивания и засаливания. Правила шхиты практически исключают из рациона ортодоксальных иудаистов мясо диких животных.
К понятию «Кошер» относится также галахический запрет на смешение мясной и молочной пищи, который выводится из библейского запрета отваривать козлёнка в молоке его матери (Исх. 23:19, 34:26; Втор. 14:21). Правила Кошера распространяются на вино и изделия из виноградного сока, которые должны изготавливаться под наблюдением «соблюдающего иудея», чтобы предотвратить использование этого продукта для идолослужения.
В различных направлениях иудаизма Кошер соблюдается по-разному. Реформистский иудаизм считает, что каждый вправе придерживаться или не придерживаться пищевых предписаний. Консервативный иудаизм обязывает соблюдать Кошер, но не столь строго, как ортодоксальный иудаизм. Ультраортодоксы распространяют правила Кошера практически на все виды пищи, следя за тем, чтобы в неё не попало что-либо запретное.
В иудаистской экзегезе существует множество интерпретаций Кошера на основе моральных или гигиенических соображений. Историки и антропологи усматривают происхождение правил Кошера из диетарных табу, свойственных культурам скотоводов-кочевников древности.