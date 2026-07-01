КОШЕР

КОШЕР - в иудаизме заповеданное Торой и кодифицированное в Талмуде представление о сакральной пригодности вещей, а также отношений и действий, включающих широкий круг понятий.

Например воз­мож­ность ис­пол­не­ния каких-либо со­ци­аль­ных функ­ций (на­сле­до­ва­ние, сви­де­тель­ст­во, до­пу­ще­ние к ри­туа­лам и др.), этическую или бы­то­вую ха­рак­те­ри­сти­ку (спо­соб­но­сти; про­фес­сио­на­лизм; до­стой­ное по­ве­де­ние вла­сти­те­ля) и др.

В тал­му­дический пе­ри­од по­ня­тие «Кошер» в бы­ту при­ме­ни­мо в основном к по­ста­нов­ле­ни­ям и за­пре­там в пи­ще (Лев. 11; Втор. 14:4-20 и др.). При­год­ная к упот­реб­ле­нию пи­ща на­зы­ва­ет­ся ко­шер­ной, не­при­год­ная - треф­ной. Кон­троль над со­блю­де­ни­ем Кошера осу­ще­ст­в­ля­ет специальное ли­цо - маш­ги­ах. Пра­ви­ла Кошера рас­про­стра­ня­ют­ся на бел­ко­вую пи­щу, пре­имущественно мяс­ную. При­год­ным в пи­щу счи­та­ет­ся мя­со толь­ко жвач­ных пар­но­ко­пыт­ных мле­ко­пи­таю­щих (круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот и ди­кие жи­вот­ные это­го от­ря­да), а так­же птиц (за ис­клю­че­ни­ем хищ­ных, страу­сов, иби­сов, удо­дов, ча­ек и не­ко­то­рых бо­лот­ных во­до­пла­ваю­щих), рыб, об­ла­даю­щих че­шу­ёй и плав­ни­ка­ми, и 4 ви­дов са­ран­чи. Осо­бо То­ра вы­де­ля­ет несколько ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, за­пре­щён­ных к по­еда­нию: сви­ньи, верб­лю­ды, зай­цы и да­ма­ны. Иу­дей­ское ре­лигиозное пра­во - га­ла­ха - ус­та­нав­ли­ва­ет пра­ви­ла ри­ту­аль­но­го за­боя ско­та (шхи­та), толь­ко при со­блю­де­нии ко­то­рых мя­со ста­но­вит­ся ко­шер­ным. Эти­ми пра­ви­ла­ми долж­ны ру­ко­во­дство­вать­ся профессиональные рез­ни­ки (шо­хе­ты). Пра­ви­ла, в ча­ст­но­сти, рег­ла­мен­ти­ру­ют уда­ле­ние бер­цо­вой жи­лы и спус­ка­ние всей кро­ви, за­тем пол­ное обес­кров­ли­ва­ние мя­са при по­мо­щи крат­ко­вре­мен­но­го от­ма­чи­ва­ния и за­са­ли­ва­ния. Пра­ви­ла шхи­ты прак­ти­че­ски ис­клю­ча­ют из ра­цио­на ор­то­док­саль­ных иу­даи­стов мя­со ди­ких жи­вот­ных.

К по­ня­тию «Кошер» от­но­сит­ся так­же га­ла­хический за­прет на сме­ше­ние мяс­ной и мо­лоч­ной пи­щи, ко­то­рый вы­во­дит­ся из биб­лей­ско­го за­пре­та от­ва­ри­вать коз­лён­ка в мо­ло­ке его ма­те­ри (Исх. 23:19, 34:26; Втор. 14:21). Пра­ви­ла Кошера рас­про­стра­ня­ют­ся на ви­но и из­де­лия из ви­но­град­но­го со­ка, ко­то­рые долж­ны из­го­тав­ливать­ся под на­блю­де­ни­ем «со­блю­даю­ще­го иу­дея», что­бы пре­дот­вра­тить ис­поль­зо­ва­ние это­го про­дук­та для идо­ло­слу­же­ния.

В различных на­прав­ле­ни­ях иу­да­из­ма Кошер со­блю­да­ет­ся по-раз­но­му. Ре­фор­ми­ст­ский иу­да­изм счи­та­ет, что ка­ж­дый впра­ве при­дер­жи­вать­ся или не при­дер­жи­вать­ся пи­ще­вых пред­пи­са­ний. Кон­сер­ва­тив­ный иу­да­изм обя­зы­ва­ет со­блю­дать Кошер, но не столь стро­го, как ор­то­док­саль­ный иу­да­изм. Ульт­ра­ор­то­док­сы рас­про­стра­ня­ют пра­ви­ла Кошера прак­ти­че­ски на все ви­ды пи­щи, сле­дя за тем, что­бы в неё не по­па­ло что-либо за­прет­ное.

В иу­даи­ст­ской эк­зе­ге­зе су­ще­ст­ву­ет мно­же­ст­во ин­тер­пре­та­ций Кошера на ос­но­ве мо­раль­ных или ги­гие­нических со­об­ра­же­ний. Ис­то­ри­ки и ан­тро­по­ло­ги ус­мат­ри­ва­ют про­ис­хо­ж­де­ние пра­вил Кошера из дие­тар­ных та­бу, свой­ст­вен­ных куль­ту­рам ско­то­водов-ко­чев­ни­ков древ­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)