КОСА
КОСА - народ группы нгони в Южной Африке.
Живут в ЮАР (второй по численности народ; в Восточной Капской провинции - 5,4 млн. человек, в основном на территории бывших бантустанов Транскей и Сискей; в Западной Капской провинции - 1,1 млн. человек; в провинции Гаутенг - 0,7 млн. человек; в провинциях Свободное гос-во и Квазулу-Натал - по 0,2 млн. человек; 2001 год, перепись), Зимбабве (29 тыс. человек), на юге Лесото (22 тыс. человек) и в Ботсване (9,9 тыс. человек). Говорят на языке коса; распространены также языки зулу, свати, африкаанс, английский. По религии в основном протестанты, часть придерживается афрохристианских синкретических культов и традиционных верований.
Династические генеалогии возводят косов к вождю Коса, преемнику родоначальника нгони Мнгуни (по другой версии, название «коса» происходит из койсанских языков). Возможно, что с поисками прародины связаны миграции отрядов нгони в середине XIX века на север, вплоть до оз. Виктория. Ко времени появления европейцев (середина XVII века) косы занимали восточную часть Южной Африки, к востоку от р. Фиш.
В XVIII веке возник союз племён косов под властью вождя Фало (1715-1775 годы). В основе союза лежали генеалогическая иерархия родовых групп и военная организация, основанная на половозрастной стратификации. Власть вождя наследовалась патрилатерально.
Постоянные контакты с африканерами с начала XVIII века. С 1770-х годов оказывали вооруженное сопротивление африканерским и английскими колонизаторам (т. н. Кафрские войны), завершившееся поражением косов при Нгоайчеби (1877 год) и потерей косов своих земель. В 1856-1857 годы в результате массового падежа скота и голода (погибло около 50 тыс. косов) распространилось религиозное движение, выражавшееся в истреблении стад. Христианство стало распространяться с 1820-х годов и особенно с начала XX века.
Традиционая культура характерна для Южной Африки. Основные занятия - ручное подсечно-огневое земледелие (просо, сорго, кукуруза, бобовые, табак) и скотоводство. Скот был престижной ценностью и основой выкупа за невесту (лобола). Традиционные ремёсла - плавка и ковка железа (оружие, орудия и украшения). Гончарство развито слабо.
В основе социальной организации большая полигинная семья (усапхо), патрилинейные роды, восходящие к мифическим предкам (Тьене, Зумбе, Бхуквана и др.), линиджи (умилово) глубиной до 4 поколений (у знати до 25 поколений), связанные ритуалами жизненного цикла, культом предков и жертвоприношениями. Система терминов родства бифуркативного типа; сиблинги делятся по относительному возрасту и относительно полу. Практикуются мужские (улвалуко) и женские (интонджане) инициации, сопровождающиеся обрезанием; особые арго имеют юноши (исикхветха) и замужние женщины (хлонипха); распространены шаманизм (в основном женский; шаманы - амагкъиха - проходят пятилетнее посвящение), культ предков, верховного божества Утхильо (Укьмата). Устное творчество - общие для нгони генеалогич. и этногенетич. легенды, исторический эпос (исибонго), исполняемый профессиональными сказителями имбонджи, сказки (интсоми), песни и танцы (наиболее известны свадебные песни конгконгтване).
Развиты отходничество в города, работа по найму. В XX веке развивается профессиональная литература, музыка. Коса принимали активное участие в борьбе с апартхейдом. Представители коса занимают лидирующее положение в Африканском национальном конгрессе.