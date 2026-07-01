КОСА

КОСА - народ группы нгони в Южной Африке.

Жи­вут в ЮАР (вто­рой по чис­лен­но­сти на­род; в Восточной Кап­ской провинции - 5,4 млн. человек, в основном на тер­ри­то­рии бывших бан­ту­ста­нов Транс­кей и Сис­кей; в Западной Кап­ской провинции - 1,1 млн. человек; в провинции Гау­тенг - 0,7 млн. человек; в про­вин­ци­ях Сво­бод­ное гос-во и Ква­зу­лу-На­тал - по 0,2 млн. человек; 2001 год, пе­ре­пись), Зим­баб­ве (29 тыс. человек), на юге Ле­со­то (22 тыс. человек) и в Бот­сване (9,9 тыс. человек). Го­во­рят на языке ко­са; рас­про­ст­ра­не­ны так­же язы­ки зу­лу , сва­ти, аф­ри­ка­анс, анг­лий­ский. По ре­ли­гии в основном про­тес­тан­ты, часть при­дер­жи­ва­ет­ся аф­рох­ри­сти­ан­ских син­кре­тических куль­тов и тра­диционных ве­ро­ва­ний.

Ди­на­стические ге­неа­ло­гии воз­во­дят косов к во­ж­дю Ко­са, пре­ем­ни­ку ро­до­на­чаль­ни­ка нго­ни Мнгу­ни (по другой вер­сии, название «коса» про­ис­хо­дит из кой­сан­ских язы­ков). Воз­мож­но, что с по­ис­ка­ми пра­ро­ди­ны свя­за­ны ми­гра­ции от­ря­дов нго­ни в середине XIX века на се­вер, вплоть до оз. Вик­то­рия. Ко вре­ме­ни по­яв­ле­ния ев­ро­пей­цев (середина XVII века) косы за­ни­ма­ли восточную часть Южной Аф­ри­ки, к вос­то­ку от р. Фиш.

В XVIII веке воз­ник со­юз пле­мён косов под вла­стью во­ж­дя Фа­ло (1715-1775 годы). В ос­но­ве сою­за ле­жа­ли ге­неа­ло­гическая ие­рар­хия ро­до­вых групп и во­енная ор­га­ни­за­ция, ос­но­ван­ная на поло­воз­ра­ст­ной стра­ти­фи­ка­ции. Власть во­ж­дя на­сле­до­ва­лась пат­ри­ла­те­раль­но.

По­сто­ян­ные кон­так­ты с аф­ри­ка­не­ра­ми с начала XVIII века. С 1770-х годов ока­зы­ва­ли во­оруж енное со­про­тив­ле­ние аф­ри­ка­нер­ским и английскими ко­ло­ни­за­то­рам (т. н. Кафр­ские вой­ны), за­вер­шив­шее­ся по­ра­же­ни­ем косов при Нго­ай­че­би (1877 год) и по­те­рей косов сво­их зе­мель. В 1856-1857 годы в ре­зуль­та­те мас­со­во­го па­де­жа ско­та и го­ло­да (по­гиб­ло около 50 тыс. косов) рас­про­стра­ни­лось ре­лигиозное дви­же­ние, вы­ра­жав­шее­ся в ис­треб­ле­нии стад. Хри­сти­ан­ст­во ста­ло рас­про­стра­нять­ся с 1820-х годов и осо­бен­но с начала XX века.

Тра­диционая куль­ту­ра ха­рак­тер­на для Южной Аф­ри­ки. Основные за­ня­тия - руч­ное под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (про­со, сор­го, ку­ку­ру­за, бо­бо­вые, та­бак) и ско­то­вод­ст­во. Скот был пре­стиж­ной цен­но­стью и ос­но­вой вы­ку­па за не­вес­ту (ло­бо­ла). Тра­диционные ре­мёс­ла - плав­ка и ков­ка же­ле­за (ору­жие, ору­дия и ук­ра­ше­ния). Гон­чар­ст­во раз­ви­то сла­бо.

В ос­но­ве со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции боль­шая по­ли­гин­ная се­мья (усап­хо), пат­ри­ли­ней­ные ро­ды, вос­хо­дя­щие к ми­фическим пред­кам (Тье­не, Зум­бе, Бхук­ва­на и др.), ли­нид­жи (уми­ло­во) глу­би­ной до 4 по­ко­ле­ний (у зна­ти до 25 по­ко­ле­ний), свя­зан­ные ри­туа­ла­ми жиз­нен­но­го цик­ла, куль­том пред­ков и же­рт­во­при­но­ше­ния­ми. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па; сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту и от­но­сительно по­лу. Прак­ти­ку­ют­ся муж­ские (ул­ва­лу­ко) и жен­ские (ин­тонд­жа­не) ини­циа­ции, со­про­во­ж­даю­щие­ся об­ре­за­ни­ем; осо­бые ар­го име­ют юно­ши (исик­хвет­ха) и за­муж­ние жен­щи­ны (хло­нип­ха); рас­про­ст­ра­не­ны ша­ма­низм (в основном жен­ский; ша­ма­ны - амаг­къи­ха - про­хо­дят пя­ти­лет­нее по­свя­ще­ние), культ пред­ков, вер­хов­но­го бо­же­ст­ва Ут­хи­льо (Укьма­та). Устное твор­че­ст­во - об­щие для нго­ни ге­неа­ло­гич. и эт­но­ге­не­тич. ле­ген­ды, ис­то­рический эпос (иси­бон­го), ис­пол­няе­мый профессиональными ска­зи­те­ля­ми им­бонд­жи, сказ­ки (ин­тсо­ми), пес­ни и тан­цы (наи­бо­лее из­вест­ны сва­деб­ные пес­ни конг­конг­т­ва­не).

Раз­ви­ты от­ход­ни­че­ст­во в го­ро­да, ра­бо­та по най­му. В XX веке раз­ви­ва­ет­ся профессиональная литература, му­зы­ка. Коса при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в борь­бе с апарт­хей­дом. Пред­ста­ви­те­ли коса за­ни­ма­ют ли­ди­рую­щее по­ло­же­ние в Аф­ри­кан­ском на­цио­наль­ном кон­грес­се.

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