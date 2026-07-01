КОРЖЕВ ГЕЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

КОРЖЕВ (Кор­жев-Чу­ве­лёв) ГЕЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский живописец .

Д. член АХ СССР (1970 год), народный художник СССР (1979 год).

Сын архитектора Михаила Пет­ро­вича Коржева (1897-1986 годы).

Учил­ся в МХИ (1944-1950 годы) у С.В. Ге­ра­си­мо­ва, В.В. По­чи­та­ло­ва.

В сво­их круп­но­мас­штаб­ных, сдер­жан­ных по цве­ту по­лот­нах Г.М. Коржев об­ра­ща­ет­ся пре­имущественно к гра­ж­дан­ст­вен­ным те­мам: трип­тих « Ком­му­ни­сты » (1957-1960 годы), про­из­ве­де­ния се­рии «Опа­лён­ные ог­нём вой­ны» (1962-1967 годы, все - в ГРМ) про­ник­ну­ты тра­гическим па­фо­сом.

В не­ко­то­рых его ра­бо­тах ощу­ти­мо влия­ние ки­не­ма­то­гра­фических ком­по­зи­ционных прин­ци­пов итальянского нео­реа­лиз­ма.

Сре­ди жи­во­пис­ных цик­лов - «Дон Ки­хот и Сан­чо Пан­са» (1980-1997 годы), «Адам и Ева» (1990-1998 годы), «Тюр­ли­ки» (1993-1996 годы).

Соз­дал так­же мо­ну­мен­таль­ное по­лот­но «Опол­чен­цы» (2001 год), кар­ти­ны «Ноч­ные ба­боч­ки» (2003 год), «Меч­та­тель» (2004 год), се­рию «Не­вос­тре­бо­ван­ные» (2004 год).

С 1951 года пре­по­да­ёт в МВХПУ (профессор с 1967 года).

Государственная премия РСФСР (1966 год).