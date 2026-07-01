КОРЖЕВ ГЕЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
КОРЖЕВ (Коржев-Чувелёв) ГЕЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский живописец.
Д. член АХ СССР (1970 год), народный художник СССР (1979 год).
Сын архитектора Михаила Петровича Коржева (1897-1986 годы).
Учился в МХИ (1944-1950 годы) у С.В. Герасимова, В.В. Почиталова.
В своих крупномасштабных, сдержанных по цвету полотнах Г.М. Коржев обращается преимущественно к гражданственным темам: триптих «Коммунисты» (1957-1960 годы), произведения серии «Опалённые огнём войны» (1962-1967 годы, все - в ГРМ) проникнуты трагическим пафосом.
В некоторых его работах ощутимо влияние кинематографических композиционных принципов итальянского неореализма.
Среди живописных циклов - «Дон Кихот и Санчо Панса» (1980-1997 годы), «Адам и Ева» (1990-1998 годы), «Тюрлики» (1993-1996 годы).
Создал также монументальное полотно «Ополченцы» (2001 год), картины «Ночные бабочки» (2003 год), «Мечтатель» (2004 год), серию «Невостребованные» (2004 год).
С 1951 года преподаёт в МВХПУ (профессор с 1967 года).
Государственная премия РСФСР (1966 год).