КОРЯКСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
КОРЯКСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - административно-территориальная единица на Дальнем Востоке в составе РСФСР и РФ.
Образован постановлением ВЦИК СССР от 10 декабря 1930 года как Корякский национальный округ в составе Дальневосточного края.
Центр - Культбаза (1930-1937 годы), с 1937 года - село (с 1962 года поселок городского типа) Палана. Постановлением ВЦИК СССР от 22 июля 1934 года Корякский национальный округ был включён в состав Камчатской области.
По Конституции СССР 1977 года (подтверждено Конституцией РСФСР 1978 года и Законом РСФСР от 20 ноября 1980 года «Об автономных округах») переименован в автономный округ.
Согласно Федеративному договору (1992 год) и Конституции РФ 1993 года, стал самостоятельным субъектом в составе РФ.
По итогам референдума, проведённого в 2005 году в Корякском автономном окурге и Камчатской области, вошёл в состав Камчатского края, образованного 1 июля 2007 года Федеральным законом РФ от 12 июля 2006 года.
Согласно Уставу Камчатского края (принят 14 ноября 2008 года, утверждён губернатором Камчатского края 4 декабря 2008 года) Корякским автономным окургом, преобразованный в Корякский округ, входит в состав Камчатского края как административно-территориальная единица с особым статусом.