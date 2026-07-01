КОРЯКСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

КОРЯКСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - административно-территориальная единица на Дальнем Востоке в составе РСФСР и РФ.

Об­ра­зо­ван по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК СССР от 10 декабря 1930 года как Ко­ряк­ский национальный ок­руг в со­ста­ве Даль­не­во­сточ­но­го края.

Центр - Культ­ба­за (1930-1937 годы), с 1937 года - се­ло (с 1962 года поселок городского ти­па) Па­ла­на. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК СССР от 22 июля 1934 года Ко­ряк­ский национальный ок­руг был вклю­чён в со­став Кам­чат­ской об­лас­ти.

По Кон­сти­ту­ции СССР 1977 года (под­твер­жде­но Кон­сти­ту­ци­ей РСФСР 1978 года и За­ко­ном РСФСР от 20 ноября 1980 года «Об ав­то­ном­ных ок­ру­гах») пе­ре­име­но­ван в ав­то­ном­ный ок­руг.

Со­глас­но Фе­де­ра­тив­но­му до­го­во­ру (1992 год) и Кон­сти­ту­ции РФ 1993 года, стал са­мо­сто­ятельным субъ­ек­том в со­ста­ве РФ.

По ито­гам ре­фе­рен­ду­ма, про­ве­дён­но­го в 2005 году в Корякском автономном окурге и Кам­чат­ской области, во­шёл в со­став Кам­чат­ско­го края, об­ра­зо­ван­но­го 1 июля 2007 года Фе­де­раль­ным за­ко­ном РФ от 12 июля 2006 года.

Со­глас­но Ус­та­ву Кам­чат­ско­го края (при­нят 14 ноября 2008 года, ут­ве­рж­дён гу­бер­на­то­ром Кам­чат­ско­го края 4 декабря 2008 года) Корякским автономным окургом, пре­об­ра­зо­ван­ный в Ко­ряк­ский округ, вхо­дит в со­став Кам­чат­ско­го края как административно-территориальная еди­ни­ца с осо­бым ста­ту­сом.

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