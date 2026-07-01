КОРУДЖУТЕПЕ
КОРУДЖУТЕПЕ - многослойное древнее поселение на равнине Алтынова в Восточной Анатолии.
Телль, высота 16 м, диаметр 190 м.
Исследован в ходе строительства Кебанского водохранилища на р. Евфрат в 1968-1970 годв совместной экспедицией Института Востока (Чикаго), Калифорнийского и Амстердамского университетов, в 1973-1975 годы - экспедицией университета Анкары. Получена серия радиоуглеродных дат; выделено 12 фаз: A и B - ранний (4500-4000 лет до н. э.) и поздний (3500-3000 лет до н. э.) энеолит; C, D, E, F - ранний бронзовый век Анатолии периодов I-II a, II b, III a, III b (3000-2000 лет до н. э.); G и H - средний бронзовый век Анатолии периодов I и II (2000-1600 лет до н. э.); I и J - поздний бронзовый век Анатолии периодов I и II (1600-1200 лет до н. э.); Kорутджутепе - ранний железный век (1200-800 лет до н. э.); L - Средневековье (сельджукский период, 1200-1400 лет н. э.). Наиболее важная информация получена для энеолита и раннего бронзового века.
Энеолитические постройки, прямоугольные в плане из округлых сырцовых блоков, стены имели деревянный каркас, крыши из плетня, обмазанного глиной. В центре помещений открыты округлые очаги. Керамика раннего энеолита лепная, в основном лощёная; типичная форма - конической чаши, в позднем энеолите сосуды покрыты ангобом; основная форма - кувшины, чаши с S-видным профилем. Представлена импортная посуда культур Халаф и Убейд. Местной расписной керамики мало, орнамент геометрические мотивы, нанесённые тёмно-коричневой краской. Орудия изготовлялись из обсидиана и андезита. В слое позднего энеолита найдены спиральное медное украшение, мелкие слитки меди, свидетельствующие о металлургии. В период финального энеолита (фаза B) северо-западный участок поселения был заброшен и занят кладбищем. Всего исследовано 5 погребений. Наиболее интересны 2, помещённые в смежных прямоугольных камерах, обложенных сырцовыми блоками и перекрытых деревом. Среди находок в женском захоронении - серебряные браслеты, диадема, ожерелье, серьги; в мужском - булава из гематита, серебряные браслеты, медный или бронзовый кинжал. Детское безынвентарное погребение помещено в крупном сосуде.
В слоях раннего бронзового века исследованы жилая постройка на каменном фундаменте и святилище (6: 9 м) с сырцовыми стенами, выкрашенными белой краской, в его интерьере находились глиняная платформа и 3 расположенных друг в друге подковообразных очага. Появляется серая керамика, изготовленная на гончарном круге, что типично для эпохи Урука. Представлены характерная для раннего бронзового века III чернолощёная керамика (кувшины, чаши, подставки), крупные сосуды для хранения с рельефным орнаментом, подковообразные переносные «очажные подставки», иногда со стилизованными изображениями, придающими изделию антропоморфный облик. Остатки культурных растений включают 2 вида пшеницы, 2 вида ячменя, чечевицу, горох. Среди находок позднего бронзового века многочисленны оттиски печатей на глиняных «буллах» с геометризированными антропо- и зооморфными изображениями.