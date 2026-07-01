КОРУДЖУТЕПЕ

КОРУДЖУТЕПЕ - многослойное древнее поселение на равнине Алтынова в Восточной Ана­то­лии.

Телль, высота 16 м, диа­метр 190 м.

Ис­сле­до­ван в хо­де строи­тель­ст­ва Ке­бан­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща на р. Ев­фрат в 1968-1970 годв со­вме­ст­ной экс­пе­ди­ци­ей Института Вос­то­ка (Чи­ка­го), Ка­ли­фор­ний­ско­го и Ам­стер­дам­ско­го университетов, в 1973-1975 годы - экс­пе­ди­ци­ей университета Ан­ка­ры. По­лу­че­на се­рия ра­дио­уг­ле­род­ных дат; вы­де­ле­но 12 фаз: A и B - ран­ний (4500-4000 лет до н. э.) и позд­ний (3500-3000 лет до н. э.) эне­о­лит; C, D, E, F - ран­ний брон­зо­вый век Ана­то­лии пе­рио­дов I-II a, II b, III a, III b (3000-2000 лет до н. э.); G и H - сред­ний брон­зо­вый век Ана­то­лии пе­рио­дов I и II (2000-1600 лет до н. э.); I и J - позд­ний брон­зо­вый век Ана­то­лии пе­рио­дов I и II (1600-1200 лет до н. э.); Kорутджутепе - ран­ний же­лез­ный век (1200-800 лет до н. э.); L - Сред­не­ве­ко­вье (сель­джук­ский пе­ри­од, 1200-1400 лет н. э.). Наи­бо­лее важ­ная ин­фор­ма­ция по­лу­че­на для эне­о­ли­та и ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка.

Эне­о­ли­ти­че­ские по­строй­ки, пря­мо­уголь­ные в пла­не из ок­руг­лых сыр­цо­вых бло­ков, сте­ны име­ли де­ревянный кар­кас, кры­ши из плет­ня, об­ма­зан­но­го гли­ной. В цен­тре по­ме­ще­ний от­кры­ты ок­руг­лые оча­ги. Ке­ра­ми­ка ран­не­го эне­о­ли­та леп­ная, в основном ло­щё­ная; ти­пич­ная фор­ма - ко­нической ча­ши, в позд­нем эне­о­ли­те со­су­ды по­кры­ты ан­го­бом; основная фор­ма - кув­ши­ны, ча­ши с S-вид­ным про­фи­лем. Пред­став­ле­на им­порт­ная по­су­да куль­тур Ха­лаф и Убейд. Ме­ст­ной рас­пис­ной ке­ра­ми­ки ма­ло, ор­на­мент гео­мет­рические мо­ти­вы, на­не­сён­ные тём­но-ко­рич­не­вой крас­кой. Ору­дия из­го­тов­ля­лись из об­си­диа­на и ан­де­зи­та. В слое позд­не­го эне­о­ли­та най­де­ны спи­раль­ное мед­ное ук­ра­ше­ние, мел­кие слит­ки ме­ди, сви­де­тель­ст­вую­щие о ме­тал­лур­гии . В пе­ри­од фи­наль­но­го эне­о­ли­та (фа­за B) северо-западный уча­сток по­се­ле­ния был за­бро­шен и за­нят клад­би­щем. Все­го ис­сле­до­ва­но 5 по­гре­бе­ний. Наи­бо­лее ин­те­рес­ны 2, по­ме­щён­ные в смеж­ных пря­мо­уголь­ных ка­ме­рах, об­ло­жен­ных сыр­цо­вы­ми бло­ка­ми и пе­ре­кры­тых де­ре­вом. Сре­ди на­хо­док в жен­ском за­хо­ро­не­нии - се­реб­ря­ные брас­ле­ты, диа­де­ма, оже­релье, серь­ги; в муж­ском - бу­ла­ва из ге­ма­ти­та, се­реб­ря­ные брас­ле­ты, мед­ный или брон­зо­вый кин­жал. Дет­ское бе­зын­вен­тар­ное по­гре­бе­ние по­ме­ще­но в круп­ном со­су­де.

В сло­ях ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка ис­сле­до­ва­ны жи­лая по­строй­ка на ка­мен­ном фун­да­мен­те и свя­ти­ли­ще (6: 9 м) с сыр­цо­вы­ми сте­на­ми, вы­кра­шен­ны­ми бе­лой крас­кой, в его ин­терь­е­ре на­хо­ди­лись гли­ня­ная плат­фор­ма и 3 рас­по­ло­жен­ных друг в дру­ге под­ко­во­об­раз­ных оча­га. По­яв­ля­ет­ся се­рая ке­ра­ми­ка, из­го­тов­лен­ная на гон­чар­ном кру­ге, что ти­пич­но для эпо­хи Уру­ка. Пред­став­ле­ны ха­рак­тер­ная для ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка III чер­но­ло­щё­ная ке­ра­ми­ка (кув­ши­ны, ча­ши, под­став­ки), круп­ные со­су­ды для хра­не­ния с рель­еф­ным ор­на­мен­том, под­ко­во­об­раз­ные пе­ре­нос­ные «очаж­ные под­став­ки», ино­гда со сти­ли­зо­ван­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, при­даю­щи­ми из­де­лию ан­тро­по­морф­ный об­лик. Ос­тат­ки куль­тур­ных рас­те­ний вклю­ча­ют 2 ви­да пше­ни­цы, 2 ви­да яч­ме­ня, че­че­ви­цу, го­рох. Сре­ди на­хо­док позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка мно­го­чис­лен­ны от­тис­ки пе­ча­тей на гли­ня­ных «бул­лах» с гео­мет­ри­зи­ро­ван­ны­ми ан­тро­по- и зоо­морф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми.

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