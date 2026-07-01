КОРТРEЙК

КОРТРEЙК - куртре, го­род на за­па­де Бель­гии.

Во Фламандском ре­гио­не, в пров. Западная Флан­д­рия. Население 73,7 тыс. человек (2008 год; около 3% - ино­стран­цы); с го­ро­да­ми Тур­не, Мус­крон, Ипр и др. об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию с населением около 230 тыс. человек. Вхо­дит в транс­гра­нич­ную французско-бельгийскую аг­ло­ме­ра­цию Лилль - Корт­рейк (население около 2 млн. человек). Рас­по­ло­жен на р. Лейе, у её пе­ре­се­че­ния с ка­на­лом Лейе - Шель­да. Узел ав­то­до­рог; железнодорожное со­об­ще­ние с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми стра­ны. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Кортрейк - Ве­вел­гем.

Ос­но­ван на мес­те римского по­се­ле­ния Кор­то­риа­кум (Cortoriacum), во второй половине IX века по­лу­чил ста­тус го­ро­да (civitas). Городское пра­во с 1190 года. Пред­по­ла­гае­мая ре­зи­ден­ция гра­фа Флан­д­рии Бал­дуи­на IX (1194-1205 годы). В 1197 года впер­вые упо­ми­на­ет­ся еже­год­ная яр­мар­ка в Кортрейк.

C XII века центр про­изводства сук­на, шер­стя­ных тка­ней ти­па «да­маск», штоф­ных, льня­ных (тра­диц. флам. по­лот­но кур­трэ) тка­ней; Кортрейк ак­тив­но тор­го­вал тка­ня­ми с ган­зей­ски­ми го­ро­да­ми, Фран­ци­ей и Ита­ли­ей.

11 июля 1302 года при Кортрейк фла­манд­цы одер­жа­ли по­бе­ду над французскими ры­ца­ря­ми (см. «Бит­ва шпор»), вы­ну­див Фран­цию от­ка­зать­ся от Флан­д­рии. В 1382 году, в хо­де Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов, Кортрейк был ок­ку­пи­ро­ван и раз­граб­лен фран­цу­за­ми. В конце XIV - начала XV веков вхо­дил в Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во, за­тем на­хо­дил­ся под вла­стью Габс­бур­гов. В 1793 году ок­ку­пи­ро­ван Фран­ци­ей, по ре­зуль­та­там Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов ото­шёл к Ни­дерландскому ко­ро­лев­ст­ву, в 1830 году - к Бель­гии. Силь­но по­стра­дал во вре­мя 1-й и 2-й ми­ро­вых войн.

На глав­ной площади Гро­те-маркт - ве­че­вая ко­ло­коль­ня с 5 не­боль­ши­ми ба­шен­ка­ми и «жак­ма­ра­ми» (фи­гур­ка­ми, от­би­ваю­щи­ми вре­мя) Бел­форт («беф­руа»; XIV век, бы­ла ча­стью зда­ния сне­сён­ных в конце XIX века. Ма­лых су­кон­ных ря­дов; вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), Ра­ту­ша (1420-1616 годы) с фа­са­дом в сти­ле пла­ме­нею­щей го­ти­ки (1520 год) и скульп­тур­ны­ми изо­бра­же­ния­ми гра­фов Флан­д­р­ских в ни­шах (Зал городского со­ве­та и Зал стар­шин с оформ­лен­ны­ми скульп­ту­рой ка­ми­на­ми, оба XVI век).

В ис­то­рическом цен­тре Кортрейка так­же го­тическая церковь Св. Мар­ти­на (XII-XVI века; в ин­терь­е­ре - по­лот­на жи­во­пис­цев шко­лы П.П. Ру­бен­са); бе­ги­наж Синт-Эли­за­бет - ком­плекс 2-этаж­ных по­стро­ек ре­лигиозной жен­ской об­щи­ны в сти­ле ба­рок­ко (XVII век; ча­сов­ня Св. Мат­вея, 1464 год; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия); Он­зе-ли­ве-Врау­экерк (ц. Бо­го­ро­ди­цы, строи­лась с XIII века, ин­терь­ер - XVII века, ка­пел­ла гра­фов Флан­д­р­ских - 1374 год; ал­тар­ный об­раз ра­бо­ты А. ван Дей­ка); бывыший дор­ми­то­рий цис­тер­ци­ан­ско­го аб­бат­ст­ва Гру­нин­ге (XVI век; ны­не Ис­то­рический му­зей).

Со­хра­ни­лись так­же ос­тат­ки ук­ре­п­ле­ний на бе­ре­гу р. Лейе - мост с баш­ня­ми Брул-То­ренс (с XII века; строи­тель­ст­во се­вер­ной баш­ни за­кон­чи­лось около 1413 года, юж­ной - около 1385 года); позд­не­го­тическая церковь Св. Ми­хаи­ла (1607-1611 годы, арх. Я. Пер­сейн).

В пар­ке Гру­нин­ге­кау­тер, на мес­те «Бит­вы шпор» (1302 год), ус­та­нов­ле­ны ме­мо­ри­аль­ные во­ро­та (1908 год) и мо­ну­мент (1906 год, скульп­тор Г. Дев­ре­се). Кам­пус Ка­то­лического университета в Лё­ве­не. Му­зей Брул (Городской му­зей изящ­ных ис­кусств: со­б­ра­ние флам. жи­во­пи­си XVI-XIX веков, скульп­ту­ры и ке­ра­ми­ки), Национальный му­зей льна и кру­же­ва (1982 год), Му­зей «Бит­вы шпор» (2006 год). Те­атр.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг. Кортрейк - центр ту­риз­ма; ме­сто про­ве­де­ния ме­ж­ду­народных вы­ста­вок-яр­ма­рок: «In­te­rieur» (ди­зайн ин­терь­е­ров; с 1970 года раз в два года про­во­дит­ся ме­ж­ду­народный кон­курс ди­зай­не­ров), «Wij Trouwen» (сва­деб­ные ак­сес­суа­ры), «Velofollies» (ве­ло­си­пед­ный спорт) и др.

В го­ро­де - штаб-квар­ти­ры и пред­при­ятия ком­па­ний «Barco NV» (раз­ра­бот­ка и про­из-во сис­тем ото­бра­же­ния ин­фор­ма­ции), «NY Beracraft SA» (совр. ма­те­риа­лы и по­кры­тия - сте­но­вые, до­рож­ные и др.; ме­тал­ло­об­ра­бот­ка и др.). Со­хра­ня­ют зна­че­ние тек­стиль­ное про­изводство (тка­ни из хлоп­ка, льна, шер­сти, джу­та), пле­те­ние кру­жев, из­го­тов­ле­ние юве­лир­ных из­де­лий. Пред­при­ятия хи­мической, бу­маж­ной, пи­ще­вой (в т. ч. са­хар­ный за­вод) промышленности. Зна­чительная часть про­из­во­ди­мой в Кортрейке промышленной про­дук­ции ори­ен­ти­ро­ва­на на экс­порт.

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