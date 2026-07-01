КОРТРEЙК
КОРТРEЙК - куртре, город на западе Бельгии.
Во Фламандском регионе, в пров. Западная Фландрия. Население 73,7 тыс. человек (2008 год; около 3% - иностранцы); с городами Турне, Мускрон, Ипр и др. образует агломерацию с населением около 230 тыс. человек. Входит в трансграничную французско-бельгийскую агломерацию Лилль - Кортрейк (население около 2 млн. человек). Расположен на р. Лейе, у её пересечения с каналом Лейе - Шельда. Узел автодорог; железнодорожное сообщение с крупнейшими городами страны. Международный аэропорт Кортрейк - Вевелгем.
Основан на месте римского поселения Корториакум (Cortoriacum), во второй половине IX века получил статус города (civitas). Городское право с 1190 года. Предполагаемая резиденция графа Фландрии Балдуина IX (1194-1205 годы). В 1197 года впервые упоминается ежегодная ярмарка в Кортрейк.
C XII века центр производства сукна, шерстяных тканей типа «дамаск», штофных, льняных (традиц. флам. полотно куртрэ) тканей; Кортрейк активно торговал тканями с ганзейскими городами, Францией и Италией.
11 июля 1302 года при Кортрейк фламандцы одержали победу над французскими рыцарями (см. «Битва шпор»), вынудив Францию отказаться от Фландрии. В 1382 году, в ходе Столетней войны 1337-1453 годов, Кортрейк был оккупирован и разграблен французами. В конце XIV - начала XV веков входил в Бургундское герцогство, затем находился под властью Габсбургов. В 1793 году оккупирован Францией, по результатам Венского конгресса 1814-1815 годов отошёл к Нидерландскому королевству, в 1830 году - к Бельгии. Сильно пострадал во время 1-й и 2-й мировых войн.
На главной площади Гроте-маркт - вечевая колокольня с 5 небольшими башенками и «жакмарами» (фигурками, отбивающими время) Белфорт («бефруа»; XIV век, была частью здания снесённых в конце XIX века. Малых суконных рядов; включена в список Всемирного наследия), Ратуша (1420-1616 годы) с фасадом в стиле пламенеющей готики (1520 год) и скульптурными изображениями графов Фландрских в нишах (Зал городского совета и Зал старшин с оформленными скульптурой каминами, оба XVI век).
В историческом центре Кортрейка также готическая церковь Св. Мартина (XII-XVI века; в интерьере - полотна живописцев школы П.П. Рубенса); бегинаж Синт-Элизабет - комплекс 2-этажных построек религиозной женской общины в стиле барокко (XVII век; часовня Св. Матвея, 1464 год; включён в список Всемирного наследия); Онзе-ливе-Врауэкерк (ц. Богородицы, строилась с XIII века, интерьер - XVII века, капелла графов Фландрских - 1374 год; алтарный образ работы А. ван Дейка); бывыший дормиторий цистерцианского аббатства Грунинге (XVI век; ныне Исторический музей).
Сохранились также остатки укреплений на берегу р. Лейе - мост с башнями Брул-Торенс (с XII века; строительство северной башни закончилось около 1413 года, южной - около 1385 года); позднеготическая церковь Св. Михаила (1607-1611 годы, арх. Я. Персейн).
В парке Грунингекаутер, на месте «Битвы шпор» (1302 год), установлены мемориальные ворота (1908 год) и монумент (1906 год, скульптор Г. Девресе). Кампус Католического университета в Лёвене. Музей Брул (Городской музей изящных искусств: собрание флам. живописи XVI-XIX веков, скульптуры и керамики), Национальный музей льна и кружева (1982 год), Музей «Битвы шпор» (2006 год). Театр.
Основа городской экономики - сфера услуг. Кортрейк - центр туризма; место проведения международных выставок-ярмарок: «Interieur» (дизайн интерьеров; с 1970 года раз в два года проводится международный конкурс дизайнеров), «Wij Trouwen» (свадебные аксессуары), «Velofollies» (велосипедный спорт) и др.
В городе - штаб-квартиры и предприятия компаний «Barco NV» (разработка и произ-во систем отображения информации), «NY Beracraft SA» (совр. материалы и покрытия - стеновые, дорожные и др.; металлообработка и др.). Сохраняют значение текстильное производство (ткани из хлопка, льна, шерсти, джута), плетение кружев, изготовление ювелирных изделий. Предприятия химической, бумажной, пищевой (в т. ч. сахарный завод) промышленности. Значительная часть производимой в Кортрейке промышленной продукции ориентирована на экспорт.