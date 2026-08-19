КОРСАКОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

Российский историк. Кандидат исторических наук (2005), старший научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родилась 20 апреля 1952 года в Ленинграде. В 1976 году окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1976 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 1990 по 2005 год, с 2014 года по настоящее время – ученый секретарь отдела всеобщей истории. С 1995 года – старший научный сотрудник отдела всеобщей истории.

В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Французская дипломатия и Кубинский кризис».

Автор более 50 научных публикаций. В область научных интересов входят история международных отношений и дипломатии, история Санкт-Петербурга, петровские памятники России и Европы.

Сочинения

Французская дипломатия и Кубинский кризис. СПб., 2006;

К истории крестьянского вопроса в России: Записка неизвестного автора «Об освобождении крестьян в России» с пометами на полях императора Николая I // Петербургский исторический журнал. Исследования по российской и всеобщей истории. 2015. № 3 (7) (В соавторстве с Т.В. Андреевой);

К истории русско-французских культурных связей: братья Рейнак и Россия // Санкт-Петербург—Франция: наука, культура, политика. СПб., 2010;

Петровские памятники в культурном наследии России (совм. с Е.В.Анисимовы и А.В.Кобаком) // Свод исторических и мемориальных памятников петровского времени. СПб., 2010;

Петровские памятники России. Опыт составления // Культурные инициативы Петра

Великого: Материалы II Международного конгресса петровских городов. 9—11 июня 2010 г. Сб. статей. СПб., 2011;

«Петровский миф» в памятниках // Петровские памятники России и Европы: Изучение, сохранение, культурный туризм: Материалы VII Международного петровского конгресса. СПб., 5-7 июня 2015 года. СПб., 2016. С. 115-127;

«Поддерживал письменную связь на языке Эсперанто…»: малоизвестные страницы биографии В.И.Рутербурга // Италия и Европа. Сборник памяти Виктора Ивановича Рутенбурга. СПб., 2013;

Свод «Петровские памятники России» и проблемы краеведения // Актуальные проблемы современного краеведения на Среднем Урале. Материалы Всероссийской научной конференции. Екатеринбург, 2015. С. 26-31;

Списки дипломатического корпуса в Санкт-Петербурге, 1835 г. (по материалам РГИА) // Петербургский исторический журнал. Исследования по российской и всеобщей истории. 2014. – № 4. – С. 172–210. – (Совместно с В.В.Носковым);

Статья «Дворцы Романовых в своде «Петровские памятники России» // Дворцы Романовых как памятники истории и культуры: Материалы международной конференции, Санкт-Петербург-Царское-Село-Петергоф. СПб.: Европейский Дом, 2015. С. 30-44.

Храмы петровского времени в истории русской архитектуры (1680-е—1720-е гг.) // Труды государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 22. Храмы Петровской эпохи: Материалы международной науч. конференции. СПб., Петропавловская крепость, 7-9 июня 2012 г. СПб., 2012 (В соавторстве с А.В. Кобаком).