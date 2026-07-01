КОРРЕЙЯ РАЙМУНДУ

КОРРЕЙЯ РАЙМУНДУ - бразильский поэт , общественный деятель.

Сын вы­со­ко­по­став­лен­но­го чи­нов­ни­ка.

Учил­ся в Национальном кол­лед­же Рио-де-Жа­ней­ро, окон­чил юри­дический факультет Университета Сан-Пау­лу.

За­ни­мал различные по­сты в сис­те­ме государственного управ­ле­ния, пре­по­да­вал.

Со­труд­ни­чал с прес­сой.

Де­бю­ти­ро­вал сборником сти­хов в ду­хе ро­ман­тиз­ма «Пер­вые пес­ни» («Pri­meiros sonhos», 1879 год).

По­сле­дую­щее твор­че­ст­во Р. Коррейя от­ра­зи­ло влия­ние французской по­эзии (по­этов «Пар­на­са» и сим­во­ли­стов): по­этические сборники «Сим­фо­нии» («Sinfonias», 1883 год), «Ал­ли­луйи» («Aleluias», 1891 год), «Сти­хи» («Poesias», 1898 год) и др.

Основными те­ма­ми твор­че­ст­ва Р. Коррейя ста­ли со­бы­тия со­вре­мен­но­сти и дав­но ушед­шей ис­то­рии, час­то пре­лом­лён­ные в ми­фо­ло­гическом и ме­та­фи­зическом пла­не.

По­эзия Р. Коррейя, от­ли­чаю­щая­ся вир­ту­оз­ным изя­ще­ст­вом в рам­ках стро­гой фор­мы (со­не­та, рон­до и др.), ста­ла зна­чительным дос­ти­же­ни­ем бразильской «пар­нас­ской» по­этической шко­лы.

Сочинения:

Poesias completa e prosa. Rio de J., 1961;

Poesias. Rio de J., 1976.