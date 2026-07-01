КОРРЕЙЯ РАЙМУНДУ
КОРРЕЙЯ РАЙМУНДУ - бразильский поэт, общественный деятель.
Сын высокопоставленного чиновника.
Учился в Национальном колледже Рио-де-Жанейро, окончил юридический факультет Университета Сан-Паулу.
Занимал различные посты в системе государственного управления, преподавал.
Сотрудничал с прессой.
Дебютировал сборником стихов в духе романтизма «Первые песни» («Primeiros sonhos», 1879 год).
Последующее творчество Р. Коррейя отразило влияние французской поэзии (поэтов «Парнаса» и символистов): поэтические сборники «Симфонии» («Sinfonias», 1883 год), «Аллилуйи» («Aleluias», 1891 год), «Стихи» («Poesias», 1898 год) и др.
Основными темами творчества Р. Коррейя стали события современности и давно ушедшей истории, часто преломлённые в мифологическом и метафизическом плане.
Поэзия Р. Коррейя, отличающаяся виртуозным изяществом в рамках строгой формы (сонета, рондо и др.), стала значительным достижением бразильской «парнасской» поэтической школы.
Сочинения:
Poesias completa e prosa. Rio de J., 1961;
Poesias. Rio de J., 1976.