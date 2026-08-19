КОРРЕА ЧАРЛЗ МАРК

КОРРЕА ЧАРЛЗ МАРК - индийский архитектор .

Ар­хитектурное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в США: в Ми­чи­ган­ском университете в Анн-Ар­бо­ре (1949-1953 годы) и в Мас­са­чу­сет­ском тех­но­ло­гическом институте (1953-1955 годы) у Р.Б. Фул­ле­ра.

Вер­нув­шись в Ин­дию, Ч.М. Корреа в 1958 году от­крыл свою ар­хитектурную мас­тер­скую в Бом­бее (ны­не Мум­баи).

Ис­пы­тал влия­ние многих мас­те­ров мо­дер­низ­ма, но клю­че­вым для Ч.М. Корреа ока­за­лось воз­дей­ст­вие позд­них ра­бот Ле Кор­бю­зье, в ча­ст­но­сти его про­ек­тов для Чан­ди­гар­ха; в этом рус­ле им бы­ли вы­пол­не­ны административное зда­ние (1958-1960 годы) и учеб­ный кор­пус (1959-1960 годы) университета «Сар­дар Па­тел» (близ Анан­да).

Важ­ней­шая по­строй­ка Ч.М. Корреа ран­не­го пе­рио­да - Ме­мо­ри­аль­ный центр Ган­ди в Ах­ма­да­ба­де (1958-1963 годы): ан­самбль из не­сколь­ких рас­по­ло­жен­ных асим­мет­рич­но па­виль­о­нов (вклю­чая дом, где жил М.К. Ган­ди ), сгруп­пи­ро­ван­ных во­круг центрального пру­да на­по­до­бие ти­пич­ной инд. де­рев­ни; в нём ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ны тра­диционные ма­те­риа­лы, за­стек­ле­ние за­ме­не­но де­ревянные жа­лю­зи и т. д. В этой ра­бо­те яр­ко про­яви­лись основные чер­ты твор­че­ст­ва Ч.М. Корреа: со­еди­не­ние прин­ци­пов мо­дер­низ­ма с эле­мен­та­ми тра­диционной индийской ар­хи­тек­ту­ры, вни­ма­ние к осо­бен­но­стям кли­ма­та и со­ци­аль­ной сре­ды. В ком­плек­се штаб-квар­ти­ры ком­па­нии ECIL в Хай­да­ра­ба­де (1965-1968 годы) при­ме­не­на сис­те­ма ес­тественной вен­ти­ля­ции, внутренние дво­ры и ок­на по­ме­ще­ний за­щи­ще­ны от сол­неч­ных лу­чей ре­шёт­ча­ты­ми на­ве­са­ми-пер­го­ла­ми и эк­ра­на­ми из во­дя­ных струй.

На­ря­ду с про­ек­ти­ро­ва­ни­ем ча­ст­ных до­мов (дом Рам­криш­ны, Ах­ма­да­бад, 1962-1964 годы), Ч.М. Корреа боль­шое вни­ма­ние уде­лял гра­до­строи­тель­ст­ву и ре­ше­нию про­бле­мы жи­лья для ма­ло­иму­щих, из­бе­гая строи­тель­ст­ва вы­сот­ных мно­го­квар­тир­ных до­мов, не­бла­го­при­ят­но воз­дей­ст­вую­щих, по его мне­нию, на городской со­ци­ум. Круп­ней­ший про­ект Ч.М. Корреа в этой сфе­ре - план го­ро­да на 2 млн. человек - Нью-Бом­бей (На­ви-Мум­баи, 1964-1974 годы) близ Бом­бея (Мум­баи). Не­смот­ря на вы­со­кую плот­ность на­се­ле­ния, ма­ло­этаж­ная жи­лая за­строй­ка со­че­та­ет­ся здесь с боль­шим ко­ли­че­ст­вом об­щественных про­странств различного ти­па и раз­ви­той ин­фра­струк­ту­рой.

Ра­бо­ты Ч.М. Корреа 1980-х годов от­ме­че­ны чер­та­ми сим­во­лич­но­сти в ду­хе по­стмо­дер­низ­ма: план ад­ми­ни­ст­ра­тив­но­го и пар­ла­мент­ско­го ком­плек­са «Вид­хан Бха­ван» (1980-1996 годы, Бхо­пал) вы­пол­нен в ви­де ве­ди­че­ской ман­да­лы; зда­ние по­сто­ян­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва Ин­дии при ООН (1985 год, Нью-Йорк) пред­став­ля­ет со­бой «ар­хе­ти­пи­че­ский» не­бо­скрёб, над главнм вхо­дом ко­то­ро­го уст­рое­на ни­ша со скульп­тур­ным изо­бра­же­ни­ем гос. фла­га Ин­дии. В ра­бо­тах по­след­них лет Ч.М. Корреа воз­вра­ща­ет­ся к сти­ли­сти­ке мо­дер­низ­ма (дом Гоб­хая близ Мум­баи, 1995-1999 годы; Центр нев­ро­ло­гии Мас­са­чу­сет­ско­го тех­но­ло­гического института, 2000-2005 годы, Кем­бридж, США).

Сочинения:

The new landscape. Bombay, 1985.