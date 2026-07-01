КОРПУС ВИЗАНТИЙСКИХ ИСТОРИКОВ

Корпус византийских историков — собрание трудов византийских авторов, изданное группой немецких историков и филологов — Б. Г. Нибуром , И. Беккером, Ф. Шопеном и Л. Диндорфом — в 1828—1897.

Собрание, насчитывавшее 50 томов, получило название Боннского, по месту издания. Оно содержит источники, изданные Ф. Лаббе, Ж. Гоаром, Ф. Комбефисом, Ш. Фабро в 1649—1819 в Парижском (Луврском) собрании «Византийские историки» («Byzantinae historiae scriptores») или в виде отдельных книг.

Основателем серии стал Б. Г. Нибур (1776—1831) — историк, преподававший в Берлинском (1810—1813) и Боннском (1823—1831) университетах. В Бонне он занялся доработкой 1-го и 2-го томов своего труда «Римская история» и подготовкой к изданию 3-го. В 1828 он приступил к осуществлению давно занимавшей его идеи переиздания Парижского корпуса. В качестве издателя Б. Г. Нибур выбрал местного книготорговца Э. Вебера. К моменту смерти основателя серии в 1831 было выпущено 10 томов, и дальнейшую подготовку издания источников взял на себя Э. Вебер. Он столкнулся с тяжелой ситуацией. С одной стороны, происходившая в то время на Балканах борьба греков за независимость от Османской империи (1821—1832) обусловила подъем филэллинства в Европе, что натолкнулось на ответные меры австрийского канцлера К. Меттерниха (1773—1859). С другой стороны, работа по изданию книг велась в условиях неуклонно сокращавшегося числа подписчиков. Вследствие этого дальнейшее издание без чьей-либо помощи было затруднено. Эту помощь оказал Э. Веберу боннский ученый философ Х. А. Брандис, член-корреспондент, а с 1862 академик Прусской академии наук, который предпринял первые шаги уже в 1831, вскоре после смерти Б. Г. Нибура. Он написал письмо в Академию, прося помочь изданию, находившемуся в плачевном состоянии. На заседании пленума Академии 31 марта 1831 было принято решение оказать помощь Э. Веберу, для чего был создана комиссия, включавшая членов этого учреждения: Ф. В. Вилькена, А. Бёка, И. Беккера, А. Мейнеке и К. Лахмана. Благодаря финансовой поддержке Академии, к началу 1835 Э. Веберу удалось издать еще 12 томов; дальнейшая работа велась под руководством И. Беккера. Находясь под покровительством Академии, серия была расширена. В нее вошли даже те источники, которые ранее не планировались к изданию: «Новая история» Зосимы (1837), рифмованная хроника Ефрема (1840), «История» Михаила Атталиата (1853) и др.

К настоящему времени многие источники, входившие в серию, переизданы в рамках проекта «Корпус источников по истории Византии» («Corpus Fontium Historiae Byzantinae»), начавшегося в 1967.

Публ.: Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae / Editio emendiator et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C.F. instituata, auctoritate Academiae Literarum Regiae Borussiae. T. 1—50. Bonnae, 1828—1897.

Лит.: Курбатов Г. Л. История Византии (историография). Л., 1975. С. 56; Irmscher J. Das Bonner Corpus und die Berliner Akademie // Κρειτικὰ Χρονικά. T. 7. 1953. Σ. 360—388.