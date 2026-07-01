КОРПУС-КРИСТИ
КОРПУС-КРИСТИ - город на юге США, штат Техас.
Население 301,6 тыс. человек (2009 год; в т. ч. свыше 1/2 - испаноязычное население), образует городскую агломерацию с населением 414,4 тыс. человек (2007 год). Расположен при впадении р. Нуэсес в Мексиканский зал. Атлантического океана. Узел автомобильных и железных дорог. Морской порт, самый глубоководный в Мексиканском зал. (грузооборот 70,4 млн. т в 2006 году - 6-е место в стране; основные импортные грузы - нефть и бокситы, гл. обр. из Венесуэлы и Нигерии; вывоз нефтепродуктов, химикатов, сельско-хозяйственной продукции). Международный аэропорт.
Основан в 1838-1839 годы американским полководцем Г.Л. Кинни (1814-1862 годы) как торговое поселение; первоначально упоминался под названиями «Торговый пост Кинни» («Kinney’s Trading Post») или «Ранчо Кинни» («Kinney’s Ranch»). В 1845-1846 годы во время подготовки к войне с Мексикой использовался амер. войсками в качестве военной базы.
Современное название с 1847 года, город с 1852 года.
Парк наследия с 12 домами в викторианском стиле середины XIX - начала XX веков.
Среди учебных заведений - Механико-сельскохозяйственный университет Техаса (1947 год), колледж Дель-Мар (1935 год) и др. Превращённый в музей авианосец «USS Lexington»; художественный музей Южного Техаса (1972 год, новое здание 2004-2006 годов); музеи: азиатских культур, науки и истории, сёрфинга и др. Аквариум штата Техас. В пределах городской агломерации - государственный заповедник на о. Падре.
Центр туризма и пляжного отдыха (7 млн. туристических посещений в 2006 году); обслуживанием туристов и отдыхающих занято около 12 тыс. человек. Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности; глинозёмный завод компании «Sherwin Alumina» (мощностью свыше 1,6 млн. т сырья для производства алюминия в год). Крупнейшие городские работодатели - завод по ремонту армейских вертолётов и база авиации ВМФ (всего свыше 6 тыс. занятых).