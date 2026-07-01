КОРПУС-КРИСТИ

КОРПУС-КРИСТИ - город на юге США, штат Техас.

Население 301,6 тыс. человек (2009 год; в т. ч. свыше 1/2 - ис­па­но­языч­ное на­се­ле­ние), об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 414,4 тыс. человек (2007 год). Рас­по­ло­жен при впа­де­нии р. Ну­эсес в Мек­си­кан­ский зал. Ат­лан­ти­че­ско­го океана. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог . Морской порт, са­мый глу­бо­ко­вод­ный в Мек­си­кан­ском зал. (гру­зо­обо­рот 70,4 млн. т в 2006 году - 6-е ме­сто в стра­не; основные им­порт­ные гру­зы - нефть и бок­си­ты, гл. обр. из Ве­не­су­элы и Ни­ге­рии; вы­воз неф­те­про­дук­тов, хи­ми­ка­тов, сельско-хозяйственной про­дук­ции). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1838-1839 годы американским полководцем Г.Л. Кин­ни (1814-1862 годы) как тор­го­вое по­се­ле­ние; пер­во­на­чаль­но упо­ми­нал­ся под на­зва­ния­ми « Тор­го­вый пост Кин­ни» («Kin­ney’s Trading Post») или «Ран­чо Кин­ни» («Kinney’s Ranch»). В 1845-1846 годы во вре­мя под­го­тов­ки к вой­не с Мек­си­кой ис­поль­зо­вал­ся амер. вой­ска­ми в ка­че­ст­ве во­енной ба­зы.

Современное на­зва­ние с 1847 года, го­род с 1852 года.

Парк на­сле­дия с 12 до­ма­ми в вик­то­ри­ан­ском сти­ле середины XIX - начала XX веков.

Сре­ди учеб­ных за­ве­де­ний - Ме­ха­ни­ко-сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ный университет Те­ха­са (1947 год), кол­ледж Дель-Мар (1935 год) и др. Пре­вра­щён­ный в му­зей авиа­но­сец «USS Lexington»; ху­дожественный му­зей Южного Те­ха­са (1972 год, но­вое зда­ние 2004-2006 годов); му­зеи: ази­атских куль­тур, нау­ки и ис­то­рии, сёр­фин­га и др. Ак­ва­ри­ум шта­та Те­хас. В пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции - государственный за­по­вед­ник на о. Пад­ре.

Центр ту­риз­ма и пляж­но­го от­ды­ха (7 млн. ту­ри­стических по­се­ще­ний в 2006 году); об­слу­жи­ва­ни­ем ту­ри­стов и от­ды­хаю­щих за­ня­то около 12 тыс. человек. Пред­при­ятия неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей и неф­те­хи­мической промышленности; гли­но­зём­ный за­вод ком­па­нии «Sherwin Alumina» (мощ­но­стью свыше 1,6 млн. т сы­рья для про­изводства алю­ми­ния в год). Круп­ней­шие городские ра­бо­то­да­те­ли - за­вод по ре­мон­ту ар­мей­ских вер­то­лё­тов и ба­за авиа­ции ВМФ (все­го свыше 6 тыс. за­ня­тых).

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