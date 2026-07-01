КОРОЛЮК ВЛАДИМИР ДОРОФЕЕВИЧ
КОРОЛЮК ВЛАДИМИР ДОРОФЕЕВИЧ - российский историк-славист.
Специалист по средне-вековой истории славянских народов, истории славистики, исследователь экслибриса.
В 1943 году окончил исторический факульет МГУ, ученик В.И. Пичеты и Н.П. Грацианского. С 1947 года работал в Институте славяноведения АН СССР, с 1965 года заведующий сектором, заместитель главного редактора журнала «Советское славяноведение».
В.Д. Королюк одним из первых среди отечественных учёных занялся разработкой проблем истории международных отношений эпохи Средневековья. Оригинальную трактовку отношений между государствами Восточной Европы этого периода дал в монографии «Ливонская война» (1954 год), разработал новую концепцию развития феодализма в Польше, которая была отражена им в коллективном труде «История Польши» (т. 1, 1954 год).
Со второй половины 1950-х годов в творчестве В.Д. Королюка превалировали исследования по древнейшей истории славян. Особое внимание уделял разработке проблем этногенеза славянского народов, при этом исходил из новаторского и принципиально важного положения о решающей роли этнич. самосознания при формировании этносов. В Институте славяноведения РАН ежегодно проводятся науч. конференции «Славяне и их соседи», посвящённые памяти Королюка.
Сочинения:
Древнепольское государство. М., 1957;
Западные славяне и Киевская Русь в X–XI вв. М., 1964;
Современный советский экслибрис. Тамбов, 1968;
Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья: Политическая и этническая история. М., 1985 (библ.).