КОРОЛЮК ВЛАДИМИР ДОРОФЕЕВИЧ

КОРОЛЮК ВЛАДИМИР ДОРОФЕЕВИЧ - российский историк-славист.

Спе­циа­лист по средне-вековой ис­то­рии славянских на­ро­дов, ис­то­рии сла­ви­сти­ки, ис­сле­до­ва­тель экс­либ­ри­са.

В 1943 году окон­чил ис­то­рический факульет МГУ , уче­ник В.И. Пи­че­ты и Н.П. Гра­ци­ан­ско­го. С 1947 года ра­бо­тал в Институте сла­вя­но­ве­дения АН СССР, с 1965 года заведующий сек­то­ром, заместитель главного ре­дак­то­ра журнала «Со­вет­ское сла­вя­но­ве­де­ние».

В.Д. Королюк од­ним из пер­вых сре­ди отечественных учё­ных за­нял­ся раз­ра­бот­кой про­блем ис­то­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний эпо­хи Сред­не­ве­ко­вья. Ори­ги­наль­ную трак­тов­ку от­но­ше­ний ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми Восточной Ев­ро­пы это­го пе­рио­да дал в мо­но­гра­фии «Ли­вон­ская вой­на» (1954 год), раз­ра­бо­тал но­вую кон­цеп­цию раз­ви­тия фео­да­лиз­ма в Поль­ше, ко­то­рая бы­ла от­ра­же­на им в кол­лек­тив­ном тру­де «Ис­то­рия Поль­ши» (т. 1, 1954 год).

Со второй половины 1950-х годов в твор­че­ст­ве В.Д. Королюка пре­ва­ли­ро­ва­ли ис­сле­до­ва­ния по древ­ней­шей ис­то­рии сла­вян. Осо­бое вни­ма­ние уде­лял раз­ра­бот­ке про­блем эт­но­ге­не­за славянского на­ро­дов, при этом ис­хо­дил из но­ва­тор­ско­го и прин­ци­пи­аль­но важ­но­го по­ло­же­ния о ре­шаю­щей ро­ли эт­нич. са­мо­соз­на­ния при фор­ми­ро­ва­нии эт­но­сов. В Институте сла­вя­но­ве­де­ния РАН еже­год­но про­во­дят­ся на­уч. кон­фе­рен­ции «Сла­вя­не и их со­се­ди», по­свя­щён­ные па­мя­ти Ко­ро­лю­ка.

Сочинения:

Древ­не­поль­ское го­су­дар­ст­во. М., 1957;

За­пад­ные сла­вя­не и Ки­ев­ская Русь в X–XI вв. М., 1964;

Со­вре­мен­ный со­вет­ский экс­либ­рис. Там­бов, 1968;

Сла­вя­не и вос­точ­ные ро­ман­цы в эпо­ху ран­не­го сред­не­ве­ко­вья: По­ли­ти­че­ская и эт­ни­че­ская ис­то­рия. М., 1985 (библ.).