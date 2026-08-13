«КОРОЛЕВСКИЙ ЗАКОН» 1665 ГОДА
«КОРОЛЕВСКИЙ ЗАКОН» 1665 ГОДА - законодательный акт, завершивший установление абсолютизма в Дании и Норвегии, входивших во владения династии Ольденбургов.
Составлен группой юристов под руководством королевского секретаря П. Шумахера (графа Гриффенфельда).
Подписан Фредериком III 14 ноября 1665 года.
Установил наследственую самодержавную власть короля («Король впредь должен рассматриваться всеми своими подданными как стоящий над всеми человеческими законами и не знающий над собой иного вышестоящего или судьи в предметах духовных или светских, кроме Бога») и порядок престолонаследия, в соответствии с которым в случае пресечения прямой мужской линии потомков Фредерика III допускалось наследование по женской линии.
«Королевский закон» налагал на монарха три обязательства: соблюдать верность аугсбургскому (лютеранскому) вероисповеданию, поддерживать целостность королевства, не делить его, в т. ч. между детьми, и не изменять сам «Королевский закон».
Впервые «Королевский закон» был оглашён Кристианом V при вступлении на престол. Опубликован 4 сентября 1709 года.
Действовал в Дании до 1849 года, в Норвегии – до 1814года.