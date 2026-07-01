КОРОЛЕВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ

Королевские мануфактуры — мануфактуры во Франции в XVI—XVII вв., получившие особые привилегии от королевской власти.

Статус К. м. даровался как отдельным ремесленным предприятиям, так и коллективам цеховых ремесленников в разных городах. Первые К. м., принадлежавшие самой короне и ею управляемые, появились в XVI в. (первая ковровая мануфактура при дворце Фонтенбло, 1528). В XVII в. в собственность короны перешли успешно функционировавшие парижские частные мануфактуры Гобеленов и Савонри. Из государственных мануфактур XVII в. широко известна Севрская фарфоровая мануфактура, государственные арсеналы в Бресте, Рошфоре и Тулоне. Среди частных предприятий, получивших статус К. м. с многочисленными привилегиями, были мануфактура тонких сукон Ван Робе в Абвиле, ковровая мануфактура в Бове, парижская зеркальная мануфактура, созданная на средства специальной акционерной компании (впоследствии стала известна по имени крупнейшей мастерской в Сен-Гобене). Из цеховых коллективов статус К. м. при Ж.-Б. Кольбере получили сукноделие Амьена, Бове, Седана и других городов, шелкоткачество Нима. Предоставление статуса К. м. сопровождалось составлением новых цеховых регламентов, усиливавших государственный контроль над качеством продукции.

Лит.: Boissonnade P. Le socialisme d’Etat. L’industrie et les classes industrielles en France pendant deux premières siècles de l’ère moderne (1453—1661). Paris, 1927;Idem. Colbert, le triomphe de l’étatisme; la fondation de la suprématie industrielle de la France; la dictature du travail; 1661—1683. Paris, 1932; Cole Ch. W. Colbert and a Century of French Mercantilism. 2 vols. New York, 1938; Minard Ph. La fortune du colbertisme. Etat et industrie dans la France des Lumières. Paris, 1998.