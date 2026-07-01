КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ (ПАРИЖ)
КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ - парижская опера.
Оперно-балетный театр, один из центров мировой музыкально-театральной культуры. История Парижской оперы восходит к театру Королевская академия оперы, основанному в 1669 году поэтом Р. Камбером и композитором П. Перреном, которые получили от Людовика XIV привилегию на организацию постоянного оперного театра в Париже. В 1671 году, после объединения с Королевской академией танца, созданной в 1661году под руководством П. Бошана, театр преобразован в Королевскую академию музыки и танца. С 1672 года Королевская академия музыки.
После Французской революции XVIII века название неоднократно менялось: Театр искусств, Театр Республики и искусств, Театр Оперы. В 1804-1814 годы Императорская академия музыки, в 1815-1871 годы Королевская академия музыки и танца, с 1871 года Национальная академия музыки и танца. Во второй половине XX века название вновь изменилось: с 1978 года Национальный театр Парижской оперы (с 1989 года входил в Ассоциацию парижских оперных театров), с 1990 года Парижская опера, с 1994 года Национальная опера Парижа.
В XVII-XIX века спектакли ставились в разных помещениях: во дворце Пале-Рояль (1673-1763, 1770-1781 годы), залах Монтасье (1794-1820 годы), Ле-Пелетье (1821-1873 годы) и др. Главное здание Парижской оперы - «Опер ́а-Гарнье» (Дворец Гарнье - Palais Garnier; в обиходе также «Гранд-Опера́»), репрезентативное сооружение во Второй империи стиле (1861-1875 годы, арх. Ш. Гарнье; см. илл. в статье о нём). Главный фасад снабжён колоннадой из спаренных мраморных колонн. Самая высокая точка здания (около 60 м) - фронтон, завершённый на коньке крыши скульптурной группой «Аполлон между Танцем и Музыкой» (1869-1870 годы, скульптор Э. Милле).
В интерьере ключевую роль играет парадная лестница (выс. 30 м), соединяющая фойе с зрительным залом (около 1,9 тыс. мест). В декорировании здания приняли участие 75 скульпторов и 15 живописцев, среди их работ: скульптурная группа «Танец» на главном фасаде (1866-1869 годы, скульптор Ж.Б. Карпо), скульптурные группы, держащие светильники у подножия парадной лестницы (1873 год, скульптор А.Э. Каррье-Беллёз), росписи главные лестницы (1865-1875 годы, И. Пиль), плафоны фойе (1866-1874 годы, П. Бодри) и Зеркальной ротонды (1889 год, Ж. Клерен). Новый плафон зрительного зала исполнен в 1964 году М.З. Шагалом; в 2011 году создан интерьер ресторана «Фантом» (арх. О. Декк). Площадь, примыкающая с севера к зданию, с 1966 года носит имя С.П. Дягилева. Парижская опера также занимает здание «Опера́ Бастий» («Opéra de la Bastille»; по месту расположения - пл. Бастилии) в русле постмодернизма (1989 год, арх. К. Отт; главный зал - 2703 места; зал-амфитеатр на 450 мест; зал-студия на 237 мест), где идут оперы; Дворец Гарнье используется преимущество для балетных постановок.
Опера.
Парижска опера открылась под названием Королевская академия музыки и танца в 1671 году оперой «Помона» Р. Камбера и П. Перрена (считается первой оперой на французский язык). В XVII-XVIII веках Парижская опера связана в основном с двумя жанрами - лирических трагедией и оперой-балетом. В 1672-1687 годы театр возглавлял Ж.Б. Люлли, который поставил в нём множество собственных опер («Празднества Амура и Вакха», 1672 год, «Альцеста», 1674 год, «Атис», 1676 год, «Психея», 1678 год, «Роланд», 1685 год, «Армида», 1686 год, оперы-балеты «Триумф любви», 1681 год, «Храм мира», 1685 год, и др.).
После смерти Люлли ставились оперы его последователей: М.А. Шарпантье, А. Кампра («Галантная Европа», 1697 год, «Венецианские празднества», 1710 год) и др. В 1733-1760 годы на сцене Парижской оперы поставил собственные оперы Ж.Ф. Рамо («Ипполит и Арисия», 1733 год, «Кастор и Поллукс», 1737 год, «Зороастр», 1749 год, «Анакреон», 1754 год, оперы-балеты «Галантные Индии», 1735 год, «Храм славы», 1745 год, «Паладины», 1760 год, и др.).
Наиболее значительные постановки второй половины XVIII века - реформаторские оперы К.В. Глюка («Ифигения в Авлиде», «Орфей и Эвридика», обе 1774 год, «Альцеста», 1776 год, «Армида», 1777 год, «Ифигения в Тавриде», 1779 год, и др.). Популярностью пользовались оперы в итальянском вкусе Н. Пиччинни (1-я пост. на сцене Парижской оперы - «Адель де Понтьё», 1781 год).
В годы Французской революции XVIII века ставились героические оперы Ф.Ж. Госсека («Дар свободе», 1792 год, «Триумф Республики, или Лагерь при Гранпре», 1793 год), А.Э.М. Гретри («Республиканская избранница, или Праздник разума», «Тиран Дионисий», обе 1794 год), явившиеся откликом на революционные события. Начиная с постановки «Весталки» Г. Спонтини (1807 год) на протяжении десятилетий в Парижской опере господствовал помпезный стиль «большой оперы» с характерной для него исторической и героико-патриотической тематикой.
С 1820-х годах Парижская опера становится одним из мировых центров романтического искусства, на её сцене осуществляются первые постановки разножанровых опер Дж. Россини («Осада Коринфа», 1826 год, «Моисей», 1827 год, «Вильгельм Телль», 1829 год), Д.Ф.Э. Обера («Немая из Портичи», 1828 год), Дж. Мейербера («Роберт-дьявол», 1831 год, «Гугеноты», 1836 год, «Пророк», 1849 год), Ф. Галеви («Дочь кардинала», 1835 год), Г. Берлиоза («Бенвенуто Челлини», 1838 год), Г. Доницетти («Фаворитка», 1840 год) и др.
С середины XIX века новый репертуар представлен операми Ш. Гуно («Сафо», 1851 год, «Фауст», 1869 год, «Ромео и Джульетта», 1888 год), Дж. Верди («Сицилийская вечерня», 1855 год, «Дон Карлос», 1867 год, «Риголетто», 1885 год, «Отелло», 1894 год), Р. Вагнера («Тангейзер», 1861 год, «Лоэнгрин», 1891 год), А. Тома («Гамлет», 1868 год), Ж. Массне («Таис», 1894 год), К. Сен-Санса («Генрих VIII», 1883 год, «Самсон и Далила», 1892 шлж). Здание «Опера́ Гарнье» открыто в 1875 году гала-концертом франц.-итал. оперной музыки (Россини, Обер, Галеви и др.).
В XIX веке на сцене Парижской оперы выступали многие исполнители с мировым именем: дирижёры Ш. Ламурё, Э. Колонн; певцы М. Малибран, П. Виардо-Гарсия, Джулия Гризи, М.Ж.Д. Aртo, А. Патти, В. Морель, Э. де и Я. де Решке и др.
В рамках Русских сезонов, организованных С.П. Дягилевым, состоялась первая во Франции постановка русской оперы - «Борис Годунов» М.П. Мусоргского с Ф.И. Шаляпиным в главной роли (1908 год), затем были поставлены «Саломея» Р. Штрауса (1910 год), «Соловей» (1914 год) и «Мавра» (1922 год) И.Ф. Стравинского.
Сочинения совр. композиторов занимали значительное место в репертуаре до Второй мировой войны, среди них - оратория «Легенда о Св. Кристофе» В. д’Энди (1920 год), оперы «Семь канцон» Дж.Ф. Малипьеро (1920 год), «Максимилиан» Д. Мийо (1932 год), «Эдип» Дж. Энеску (1936 год), «Пармская обитель» A. Coгe (1939 год) и др. В этот период в Парижской опере выступали: дирижёры П. Монтё, Р. Дезормьер; певцы Р. Карон, М. Журне, М. Рено, Ж.Ф. Дельмас, Л. Бреваль, Ж. Любен, Ж. Тиль, Э. Карузо и др.
После Второй мировой войны Парижская опера сохраняла значение одного из крупнейших академических оперных театров Европы. Консервативная традиция Парижской оперы, не допускавшая в опере разговорных диалогов, а также иных языков, кроме французского, была прервана в 1950-е годы («Саломея» Р. Штрауса, 1951 год, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта, 1954 год). Среди важнейших постановок второй половины XX века: «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка (1-я пост. во Франции, 1957 год), «Кармен» Ж. Бизе (впервые в Парижскоя опера, 1959 год), «Воццек» (1963 год) и «Лулу» (1979 год) А. Берга (обе впервые в Парижской опере), «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси (впервые в П. о., 1977 год), «Св. Франциск Ассизский» О. Мессиана (1-я пост., 1983 год), «Юлий Цезарь» Г.Ф. Генделя (1987 год, аутентичное исполнение). В эти годы в театре выступали: дирижёры Ш. Мюнш, А. Клюитенс, Л. Форестье, Ж. Претр, И. Маркевич, П. Булез, К. фон Донаньи, певцы Р. Креспен, Р. Гор, Д. Дюваль, М. Каллас, Т. Гобби, Н. Гедда, А. Силья, Б. Хендрикс и др.
С 1990 года оперы ставятся также на сцене «Опера́ Бастий», которая была открыта оперой «Троянцы» Г. Берлиоза. Репертуар отличается значительным разнообразием, при этом важнейшее место занимают шедевры мировой оперы; среди постановок конца XX - начла XXI века: «Арабелла» (1981 год) и «Саломея» (2003 год) Р. Штрауса, «Пиковая дама» П.И. Чайковского (1991, 1999 годы), «Ипполит и Арисия» Ж.Ф. Рамо (1996 год), «Лулу» А. Берга (1998 год), «Милосердие Тита» (1997 год) и «Дон Жуан» (1999 год) В.А. Моцарта, «Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева (2005 год), «Тангейзер» Р. Вагнера (2007 год). В спектаклях участвовали: дирижёры - Мюнг Ван Чунг, К. Нагано, Дж. Конлон, Д.М. и В.М. Юровские; певцы - К. Те Канава, К. Маттила, С.П. Лейферкус, В.В. Галузин, С. Ларин, О.Ю. Гурякова, Р. Флеминг и др.; среди режиссёров-постановщиков - Р. Уилсон, Л.А. Додин.
Оркестр Парижской оперы, кроме участия в спектаклях, ведёт самостоят. концертную деятельность.
Балет.
Старейшая балетная компания мира, по образцу которой формировались европейские труппы, в начале XXI века сохраняет одну из лидирующих позиций в балете. Этому способствует созданная в 1713 году при театре балетная школа (L’Ecole de Danse).
В XVII - начале XVIII веков здесь закладывались традиции классического балета, формировался стиль французской школы. Не слишком значительная в первые годы существования театра, роль балетной труппы изменилась с приходом в Парижскую оперу в 1672 году композитора Ж.Б. Люлли и началом его реформаторской деятельности. Ведущие мастера П. Бошан, Л. Пекур (возглавлял труппу в 1687-1729 годы) и др. являлись практиками и теоретиками танца. В это время развитие балета связано с творчеством композиторов Ж.Ф. Рамо и К.В. Глюка, чьи оперы включали развёрнутые хореографические сцены.
В середине XVIII века, когда в Европе существенно возрос интерес к балету, укрепился статус Парижской оперы как хранителя классической традиций, из-за чего актуальные веяния воспринимались с некоторым опозданием. Так, реформатор Ж.Ж. Новерр, стремившийся в своих постановках воплотить идеи эпохи Просвещения и французских энциклопедистов, стал руководителем балета (в 1776 году) только после того, как получил европейское признание в Штутгарте, Милане и Вене. Он перенёс в Парижскую оперу свои постановки «Апеллес и Компаспа» Ф. Аспельмайера (1776 год), «Горации и Куриации» Й. Старцера (1777 год), «Медея и Ясон» Ж.Ж. Родольфа (1780 год), а также поставил оригинальные балеты: «Безделушки» В.А. Моцарта, «Аннета и Любен» (оба 1778 год). Преемниками Новерра на посту главного балетмейстера стали его ученики - М. и П. Гардель, Ж. Доберваль.
В первой половине XIX века Парижская опера - центр развития танцевального романтизма, когда балет вошёл в число серьёзных искусств наряду с поэзией, драматургией, музыкой, живописью. Здесь состоялась премьера «Сильфиды» Ж. Шнейцхоффера в постановке Ф. Тальони (1832 год, главную партию исполнила М. Тальони), а затем таких балетов, как «Жизель» А. Адана (1841 год, балетм. Ж. Перро), «Пахита» Э.М. Дельдевеза (1846 год), «Корсар» Адана (1856 год, оба - балетм. Ж. Мазилье), «Коппелия» Л. Делиба (1870 год, балетм. А. Сен-Леон). Успех этих постановок способствовал повсеместному утверждению в Европе французской школы и триумфальному распространению балетов, которые в обновлённых хореографич. редакциях входят в репертуар ведущих трупп мира и в начале XXI века. Среди солистов в тот период: Л. Гран, К. Гризи, Л. Мерант, Л. Петипа, К. Розати, Ф. Черрито, Ф. Эльслер; среди гастролёров - русские артистки Е.И. Андреянова, М.Н. Муравьёва, М.С. Суровщикова-Петипа.
При этом во второй половине XIX века Парижская опера переживала период упадка. К концу столетия роль балета в спектаклях была сведена преимущественно к исполнению дивертисментов в оперных спектаклях. Возобновлению интереса к жанру способствовали Русские сезоны С.П. Дягилева в Париже. Под их влиянием активизировалась деятельность труппы Парижской оперы, во главе которой в 1908-1909 и в 1919-1926 годы стоял Л. Статс. Школа обрела новые ориентиры в освоении техники классического танца.
Эпохой в возрождении Парижчкой оперы стала деятельность С. Лифаря. Постановщик около 200 спектаклей и дивертисментов, он привлёк к сотрудничеству Дж. Баланчина, Х. Ландера, Ж. Скибина и др., создал новый имидж и новый репертуар французского балета. Культивируя интерес к современной хореографии, одновременно особое внимание уделял и классическим образцам. Оба эти направления с тех пор остаются равноправными в репертуаре труппы.
Интерес к собственному наследию Парижская операпроявила, пригласив хореографа П. Лакотта для воссоздания «Сильфиды» (1972 год) и «Коппелии» (1973 год). В то же время труппа постоянно сотрудничала с хореографами Р. Пети, М. Бежаром. Середина XX века отмечена расширением стилистических возможностей классических танцовщиков. Среди солистов: И. Шовире, С. Перетти, Л. Дарсонваль, Л. Дейде, К. Воссар, К. Бесси, М. Рено, К. Мот, А. Лабис, Ж.П. Бонфу, П. Бар, Г. Тесмар, Н. Понтуа, М. Денар, С. Атанасов, Ж. Гизерикс. Балеты для Парижской оперы ставили европейские и американские хореографы: К. Макмиллан, Х. ван Манен, В.П. Бурмейстер, Ю.Н. Григорович, М. Каннингем, Дж. Роббинс, Дж. Ноймайер и др.
Особое место в истории балетной труппы Парижской оперы занимает деятельность Р. Х. Нуреева, возглавлявшего её в 1983-1989 годы. Он придал амбициозность, динамизм и молодую энергию респектабельному академизму труппы, включил в репертуар отредактированные им балеты - «Раймонда» А.К. Глазунова (1983 год); «Лебединое озеро» (1984 год), «Щелкунчик» (1985 год) и «Спящая красавица» (1989 год) П.И. Чайковского; «Ромео и Джульетта» (1984 год) и «Золушка» (1986 год) С.С. Прокофьева; «Дон Кихот» (1981 год) и «Баядерка» (1992 год) Л.Ф. Минкуса - доведя танец до выдающегося уровня виртуозности в соединении с традиционной французской чистотой исполнения, вниманием к деталям, мелкой технике. Благодаря Нурееву на сцену вышло новое поколение артистов, занявших ведущее положение не только в Парижской опере, но и в мировом балете: С. Гилем, М. Легри, Л. Илер, Ш. Жюд, Ф. Клер, Ф. Легре, М. Лудьер, И. Герен, Э. Платель, М.К. Пьетрагалла, П. Дюпон, А. Летестю, Ж. Мартинез, Н. Ле Риш, Ж.Г. Бар и др. В годы руководства Нуреева в Парижской опере состоялись мировые премьеры балетов К. Армитадж («GV-10» на музыку К. Штокхаузена, 1984 год), Бежара («AREPO» на музыку Ш. Гуно, 1986 год), У. Форсайта («In the Middle Somewhat Elevated» Т. Виллемса, 1987 год).
В 1995 году труппу возглавила Б. Лефевр. Этот период отмечен радикализацией репертуара - соединением эстетики классического балета с углублённым интересом к различным направлениям современного танца. Среди постановок 1990-2010-х годов: балеты Ноймайера («Сильвия» Делиба, 1997 год), Пети («Клавиго» Г. Яреда, 1999 год), К. Карлсон («Знаки» Р. Обри, 1997 год), М. Эка («Квартира» на музыку Fleshquartet, 2000 год), Э. Лока («AndréAuria», 2002 год), С. Вальц («Ромео и Джульетта» на музыку Г. Берлиоза, 2007 год), У. Макгрегора («Genus» на музыку Дж. Тэлбота и Дерю, 2007 год; «Анатомия чувств для Фрэнсиса Бэкона» на музыку М.А. Тернеджа, 2011 год), А. Прельжокажа («Сиддхарта» Б. Монтавани, 2010 год), А.О. Ратманского («Психея» Ж. Орика, 2011 год) и др.
К постановочной деятельности обратились солисты балета: К. Белярби («Грозовой перевал» Ф. Эрсана, 2002 год), Ле Риш («Калигула» на музыку А. Вивальди, 2005 год), Мартинез («Дети райка» на музыку М. О. Дюпина, 2008 год), Ж.Г. Бар («Ручей» Делиба и Минкуса, 2011 год), которых отличает интерес к полнометражным спектаклям с литературным сюжетом. О повышении внимания к этому жанру свидетельствует расширение репертуара за счёт ранее не шедшей в Париже хореодрамы: «Дама с камелиями» на музыку Ф. Шопена (хореография Ноймайера, 2006 год), «Тщетная предосторожность» Л. Герольда (хореография Ф. Аштона, 2007 год), «Онегин» на музыку Чайковского (хореография Дж. Кранко, 2009 год).
Среди ведущих солистов в начале XXI века: И. Сьяравола, О. Дюпон, М.А. Жилло, Л. Пюжоль, К. Оста, Б. Пеш, С. Буйон, М. Ганьо, Д. Жильбер, Э. Козет, М. Эйман.
С 2014 года труппу возглавляет Б. Мильпье.