КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ (ПАРИЖ)

КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ - парижская опера .

Опер­но-ба­лет­ный те­атр, один из цен­тров ми­ро­вой му­зы­каль­но-те­ат­раль­ной куль­ту­ры. Ис­то­рия Парижской оперы вос­хо­дит к те­ат­ру Ко­ро­лев­ская ака­де­мия опе­ры, ос­но­ван­но­му в 1669 году по­этом Р. Кам­бе­ром и ком­по­зи­тором П. Пер­ре­ном, ко­то­рые по­лу­чи­ли от Лю­до­ви­ка XIV при­ви­ле­гию на ор­га­ни­за­цию по­сто­ян­но­го опер­но­го те­ат­ра в Па­ри­же. В 1671 году, по­сле объ­е­ди­не­ния с Ко­ро­лев­ской ака­де­ми­ей тан­ца, соз­дан­ной в 1661году под руководством П. Бо­ша­на, те­атр пре­об­ра­зо­ван в Ко­ро­лев­скую ака­де­мию му­зы­ки и тан­ца. С 1672 года Ко­ро­лев­ская ака­де­мия му­зы­ки.

По­сле Французской ре­во­лю­ции XVIII века на­зва­ние не­од­но­крат­но ме­ня­лось: Те­атр ис­кусств, Те­атр Рес­пуб­ли­ки и ис­кусств, Те­атр Опе­ры. В 1804-1814 годы Императорская ака­де­мия му­зы­ки, в 1815-1871 годы Ко­ролев­ская ака­де­мия му­зы­ки и тан­ца, с 1871 года Национальная ака­де­мия му­зы­ки и тан­ца. Во второй половине XX века на­зва­ние вновь из­ме­нилось: с 1978 года Национальный те­атр Па­риж­ской опе­ры (с 1989 года вхо­дил в Ас­со­циа­цию па­риж­ских опер­ных те­ат­ров), с 1990 года Па­риж­ская опе­ра, с 1994 года Национальная опе­ра Па­ри­жа.

В XVII-XIX века спек­так­ли ста­ви­лись в раз­ных по­ме­ще­ни­ях: во двор­це Па­ле-Ро­яль (1673-1763, 1770-1781 годы), за­лах Мон­та­сье (1794-1820 годы), Ле-Пе­ле­тье (1821-1873 годы) и др. Главное зда­ние Парижской оперы - «Опе­р ́а-Гар­нье» (Дво­рец Гар­нье - Palais Garnier; в оби­хо­де так­же « Гранд-Опе­ра́ »), ре­пре­зен­та­тив­ное со­ору­же­ние во Вто­рой им­пе­рии сти­ле (1861-1875 годы, арх. Ш. Гар­нье; см. илл. в ста­тье о нём). Главный фа­сад снаб­жён ко­лон­на­дой из спа­рен­ных мра­мор­ных ко­лонн. Са­мая вы­со­кая точ­ка зда­ния (около 60 м) - фрон­тон, за­вер­шён­ный на конь­ке кры­ши скульп­тур­ной груп­пой «Апол­лон ме­ж­ду Тан­цем и Му­зы­кой» (1869-1870 годы, скульп­тор Э. Мил­ле).

В ин­терь­е­ре клю­че­вую роль иг­ра­ет па­рад­ная ле­ст­ни­ца (выс. 30 м), со­еди­няю­щая фойе с зри­тель­ным за­лом (около 1,9 тыс. мест). В де­ко­ри­ро­ва­нии зда­ния при­ня­ли уча­стие 75 скульп­то­ров и 15 жи­во­пис­цев, сре­ди их ра­бот: скульп­тур­ная груп­па «Та­нец» на главном фа­са­де (1866-1869 годы, скульп­тор Ж.Б. Кар­по), скульп­тур­ные груп­пы, дер­жа­щие све­тиль­ни­ки у под­но­жия па­рад­ной ле­ст­ни­цы (1873 год, скульп­тор А.Э. Кар­рье-Бел­лёз), рос­пи­си главные ле­ст­ни­цы (1865-1875 годы, И. Пиль), пла­фо­ны фойе (1866-1874 годы, П. Бод­ри) и Зер­каль­ной ро­тон­ды (1889 год, Ж. Кле­рен). Но­вый пла­фон зри­тель­но­го за­ла ис­пол­нен в 1964 году М.З. Ша­га­лом; в 2011 году соз­дан ин­терь­ер рес­то­ра­на «Фан­том» (арх. О. Декк). Пло­щадь, при­мы­каю­щая с се­ве­ра к зда­нию, с 1966 года но­сит имя С.П. Дя­ги­ле­ва. Парижская опера так­же за­ни­ма­ет зда­ние «Опе­ра́ Бас­тий» («Opéra de la Bastille»; по мес­ту рас­по­ло­же­ния - пл. Бас­ти­лии) в рус­ле пост­мо­дер­низ­ма (1989 год, арх. К. Отт; главный зал - 2703 мес­та; зал-ам­фи­те­атр на 450 мест; зал-сту­дия на 237 мест), где идут опе­ры; Дво­рец Гар­нье ис­поль­зу­ет­ся пре­имущество для ба­лет­ных по­ста­но­вок.

Опе­ра.

Парижска опера от­кры­лась под названием Ко­ро­лев­ская ака­де­мия му­зы­ки и тан­ца в 1671 году опе­рой «По­мо­на» Р. Кам­бе­ра и П. Пер­ре­на (счи­та­ет­ся пер­вой опе­рой на французский язык). В XVII-XVIII веках Парижская опера свя­за­на в основном с дву­мя жан­ра­ми - ли­рических тра­ге­ди­ей и опе­рой-ба­ле­том. В 1672-1687 годы те­атр воз­глав­лял Ж.Б. Люл­ли, ко­то­рый по­ста­вил в нём мно­же­ст­во собственных опер («Празд­не­ст­ва Аму­ра и Вак­ха», 1672 год, «Аль­це­ста», 1674 год, «Атис», 1676 год, «Пси­хея», 1678 год, «Ро­ланд», 1685 год, «Ар­ми­да», 1686 год, опе­ры-ба­ле­ты «Три­умф люб­ви», 1681 год, «Храм ми­ра», 1685 год, и др.).

По­сле смер­ти Люл­ли ста­ви­лись опе­ры его по­сле­до­ва­те­лей: М.А. Шар­пан­тье, А. Кам­пра («Га­лант­ная Ев­ро­па», 1697 год, «Ве­не­ци­ан­ские празд­не­ст­ва», 1710 год) и др. В 1733-1760 годы на сце­не Парижской оперы по­ста­вил собственные опе­ры Ж.Ф. Ра­мо («Ип­по­лит и Ари­сия», 1733 год, «Кас­тор и Пол­лукс», 1737 год, «Зо­ро­астр», 1749 год, «Ана­кре­он», 1754 год, опе­ры-ба­ле­ты «Га­лант­ные Ин­дии», 1735 год, «Храм сла­вы», 1745 год, «Па­ла­ди­ны», 1760 год, и др.).

Наи­бо­лее зна­чительные по­ста­нов­ки второй половины XVIII века - ре­фор­ма­тор­ские опе­ры К.В. Глю­ка («Ифи­ге­ния в Ав­ли­де», «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка», обе 1774 год, «Аль­це­ста», 1776 год, «Ар­ми­да», 1777 год, «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де», 1779 год, и др.). По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись опе­ры в итальянском вку­се Н. Пич­чин­ни (1-я пост. на сце­не Парижской оперы - «Адель де Пон­тьё», 1781 год).

В го­ды Французской ре­во­лю­ции XVIII века ста­ви­лись ге­ро­ические опе­ры Ф.Ж. Гос­се­ка («Дар сво­бо­де», 1792 год, «Три­умф Рес­пуб­ли­ки, или Ла­герь при Гран­пре», 1793 год), А.Э.М. Гре­т­ри («Рес­пуб­ли­кан­ская из­бран­ни­ца, или Празд­ник ра­зу­ма», «Ти­ран Дио­ни­сий», обе 1794 год), явив­шие­ся от­кли­ком на ре­во­люционные со­бы­тия. На­чи­ная с по­ста­нов­ки «Вес­тал­ки» Г. Спон­ти­ни (1807 год) на про­тя­же­нии де­ся­ти­ле­тий в Парижской опере гос­под­ство­вал пом­пез­ный стиль «боль­шой опе­ры» с ха­рак­тер­ной для не­го ис­то­рической и ге­рои­ко-пат­рио­тической те­ма­ти­кой.

С 1820-х годах Парижская опера ста­но­вит­ся од­ним из ми­ро­вых цен­тров ро­ман­тического искусства, на её сце­не осу­ще­ст­в­ля­ют­ся пер­вые по­ста­нов­ки раз­но­жан­ро­вых опер Дж. Рос­си­ни («Оса­да Ко­рин­фа», 1826 год, «Мои­сей», 1827 год, «Виль­гельм Телль», 1829 год), Д.Ф.Э. Обе­ра («Не­мая из Пор­ти­чи», 1828 год), Дж. Мей­ер­бера («Ро­берт-дья­вол», 1831 год, «Гу­ге­но­ты», 1836 год, «Про­рок», 1849 год), Ф. Га­ле­ви («Дочь кар­ди­на­ла», 1835 год), Г. Бер­лио­за («Бен­ве­ну­то Чел­ли­ни», 1838 год), Г. До­ни­цет­ти («Фа­во­рит­ка», 1840 год) и др.

С середины XIX века но­вый ре­пер­ту­ар пред­став­лен опе­ра­ми Ш. Гу­но («Са­фо», 1851 год, «Фа­уст», 1869 год, «Ро­мео и Джуль­ет­та», 1888 год), Дж. Вер­ди («Си­ци­лий­ская ве­чер­ня», 1855 год, «Дон Кар­лос», 1867 год, «Ри­го­лет­то», 1885 год, «Отел­ло», 1894 год), Р. Ваг­не­ра («Тан­гей­зер», 1861 год, «Ло­эн­грин», 1891 год), А. То­ма («Гам­лет», 1868 год), Ж. Масс­не («Та­ис», 1894 год), К. Сен-Сан­са («Ген­рих VIII», 1883 год, «Сам­сон и Да­ли­ла», 1892 шлж). Зда­ние «Опе­ра́ Гар­нье» от­кры­то в 1875 году га­ла-кон­цер­том франц.-итал. опер­ной му­зы­ки (Рос­си­ни, Обер, Га­ле­ви и др.).

В XIX веке на сце­не Парижской оперы вы­сту­па­ли многие ис­пол­ни­те­ли с ми­ро­вым име­нем: ди­ри­жё­ры Ш. Ла­му­рё, Э. Ко­лонн; пев­цы М. Ма­либ­ран, П. Ви­ар­до-Гар­сия, Джу­лия Гри­зи, М.Ж.Д. Aртo, А. Пат­ти, В. Мо­рель, Э. де и Я. де Реш­ке и др.

В рам­ках Рус­ских се­зо­нов, ор­га­ни­зо­ван­ных С.П. Дя­ги­ле­вым, со­стоя­лась пер­вая во Фран­ции по­ста­нов­ка русской опе­ры - «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го с Ф.И. Ша­ля­пи­ным в главной ро­ли (1908 год), за­тем бы­ли по­став­лены «Са­ло­мея» Р. Штрау­са (1910 год), «Со­ло­вей» (1914 год) и «Мав­ра» (1922 год) И.Ф. Стра­вин­ско­го.

Со­чи­не­ния совр. ком­по­зи­то­ров за­ни­ма­ли зна­чительное ме­сто в ре­пер­туа­ре до Второй ми­ро­вой вой­ны, сре­ди них - ора­то­рия «Ле­ген­да о Св. Кри­сто­фе» В. д’Энди (1920 год), опе­ры «Семь кан­цон» Дж.Ф. Ма­липь­е­ро (1920 год), «Мак­си­ми­ли­ан» Д. Мийо (1932 год), «Эдип» Дж. Эне­ску (1936 год), «Парм­ская оби­тель» A. Coгe (1939 год) и др. В этот пе­ри­од в Парижской опере вы­сту­па­ли: ди­ри­жё­ры П. Мон­тё, Р. Де­зор­мь­ер; пев­цы Р. Ка­рон, М. Жур­не, М. Ре­но, Ж.Ф. Дель­мас, Л. Бре­валь, Ж. Лю­бен, Ж. Тиль, Э. Ка­ру­зо и др.

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны Парижская опера со­хра­ня­ла зна­че­ние од­но­го из круп­ней­ших ака­де­мических опер­ных те­ат­ров Ев­ро­пы. Кон­сер­ва­тив­ная тра­ди­ция Парижской оперы, не до­пус­кав­шая в опе­ре раз­го­вор­ных диа­ло­гов, а так­же иных язы­ков, кро­ме фран­цуз­ско­го, бы­ла пре­рва­на в 1950-е годы («Са­ло­мея» Р. Штрау­са, 1951 год, «Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та, 1954 год). Сре­ди важ­ней­ших по­ста­но­вок второй половины XX века: «Диа­ло­ги кар­ме­ли­ток» Ф. Пу­лен­ка (1-я пост. во Фран­ции, 1957 год), «Кар­мен» Ж. Би­зе (впер­вые в Парижскоя опера, 1959 год), «Воц­цек» (1963 год) и «Лу­лу» (1979 год) А. Бер­га (обе впер­вые в Парижской опере), «Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» К. Де­бюс­си (впер­вые в П. о., 1977 год), «Св. Фран­циск Ас­сиз­ский» О. Мес­сиа­на (1-я пост., 1983 год), «Юлий Це­зарь» Г.Ф. Ген­де­ля (1987 год, аутен­тич­ное ис­пол­не­ние). В эти го­ды в те­ат­ре вы­сту­па­ли: ди­ри­жё­ры Ш. Мюнш, А. Клюи­тенс, Л. Фо­ре­стье, Ж. Претр, И. Мар­ке­вич, П. Бу­лез, К. фон До­на­ньи, пев­цы Р. Крес­пен, Р. Гор, Д. Дю­валь, М. Кал­лас, Т. Гоб­би, Н. Гед­да, А. Си­лья, Б. Хен­д­рикс и др.

С 1990 года опе­ры ста­вят­ся так­же на сце­не «Опе­ра́ Бас­тий», ко­то­рая бы­ла от­кры­та опе­рой «Тро­ян­цы» Г. Бер­лио­за. Ре­пер­ту­ар от­ли­ча­ет­ся зна­чительным раз­но­об­ра­зи­ем, при этом важ­ней­шее ме­сто за­ни­ма­ют ше­дев­ры ми­ро­вой опе­ры; сре­ди по­ста­но­вок конца XX - начла XXI века: «Ара­бел­ла» (1981 год) и «Са­ло­мея» (2003 год) Р. Штрау­са, «Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го (1991, 1999 годы), «Ип­по­лит и Ари­сия» Ж.Ф. Ра­мо (1996 год), «Лу­лу» А. Бер­га (1998 год), «Ми­ло­сер­дие Ти­та» (1997 год) и «Дон Жу­ан» (1999 год) В.А. Мо­цар­та, «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С.С. Про­кофь­е­ва (2005 год), «Тан­гей­зер» Р. Ваг­не­ра (2007 год). В спек­так­лях уча­ст­во­ва­ли: ди­ри­жё­ры - Мюнг Ван Чунг, К. На­га­но, Дж. Кон­лон, Д.М. и В.М. Юров­ские; пев­цы - К. Те Ка­на­ва, К. Мат­ти­ла, С.П. Лей­фер­кус, В.В. Га­лу­зин, С. Ла­рин, О.Ю. Гу­ря­ко­ва, Р. Фле­минг и др.; сре­ди ре­жис­сё­ров-по­ста­нов­щи­ков - Р. Уил­сон, Л.А. До­дин.

Ор­кестр Парижской оперы, кро­ме уча­стия в спек­так­лях, ве­дёт са­мо­сто­ят. кон­церт­ную дея­тель­ность.

Ба­лет.

Ста­рей­шая ба­лет­ная ком­па­ния ми­ра, по об­раз­цу ко­то­рой фор­ми­ро­ва­лись ев­ропейские труп­пы, в начале XXI века со­хра­ня­ет од­ну из ли­ди­рую­щих по­зи­ций в ба­ле­те. Это­му спо­соб­ст­ву­ет соз­дан­ная в 1713 году при те­ат­ре ба­лет­ная шко­ла (L’Ecole de Danse).

В XVII - начале XVIII веков здесь за­кла­ды­ва­лись тра­ди­ции клас­сического ба­ле­та, фор­ми­ро­вал­ся стиль французской шко­лы. Не слиш­ком зна­чи­тель­ная в пер­вые го­ды су­ще­ст­во­ва­ния те­ат­ра, роль ба­лет­ной труп­пы из­ме­ни­лась с при­хо­дом в Парижскую оперу в 1672 году ком­по­зи­то­ра Ж.Б. Люл­ли и на­ча­лом его ре­фор­ма­тор­ской дея­тель­но­сти. Ве­ду­щие мас­те­ра П. Бо­шан, Л. Пе­кур (воз­глав­лял труп­пу в 1687-1729 годы) и др. яв­ля­лись прак­ти­ка­ми и тео­ре­ти­ка­ми тан­ца. В это вре­мя раз­ви­тие ба­ле­та свя­за­но с твор­че­ст­вом ком­по­зи­то­ров Ж.Ф. Ра­мо и К.В. Глю­ка, чьи опе­ры вклю­ча­ли раз­вёр­ну­тые хо­рео­гра­фические сце­ны.

В середине XVIII века, ко­гда в Ев­ро­пе су­ще­ст­вен­но воз­рос ин­те­рес к ба­ле­ту, ук­ре­пил­ся ста­тус Парижской оперы как хра­ни­те­ля клас­сической тра­ди­ций, из-за че­го ак­ту­аль­ные вея­ния вос­при­ни­ма­лись с не­ко­то­рым опо­зда­ни­ем. Так, ре­фор­ма­тор Ж.Ж. Но­верр, стре­мив­ший­ся в сво­их по­ста­нов­ках во­пло­тить идеи эпо­хи Про­све­ще­ния и французских эн­цик­ло­пе­ди­стов, стал ру­ко­во­ди­те­лем ба­ле­та (в 1776 году) толь­ко по­сле то­го, как по­лу­чил ев­ропейское при­зна­ние в Штут­гар­те, Ми­ла­не и Ве­не. Он пе­ре­нёс в Парижскую оперу свои по­ста­нов­ки «Апел­лес и Ком­пас­па» Ф. Ас­пель­май­е­ра (1776 год), «Го­ра­ции и Ку­риа­ции» Й. Стар­це­ра (1777 год), «Ме­дея и Ясон» Ж.Ж. Ро­доль­фа (1780 год), а так­же по­ста­вил ори­ги­наль­ные ба­ле­ты: «Без­де­луш­ки» В.А. Мо­цар­та, «Ан­не­та и Лю­бен» (оба 1778 год). Пре­ем­ни­ка­ми Но­вер­ра на по­сту главного ба­лет­мей­сте­ра ста­ли его уче­ни­ки - М. и П. Гар­дель, Ж. До­бер­валь.

В первой половине XIX века Парижская опера - центр раз­ви­тия тан­це­валь­но­го ро­ман­тиз­ма, ко­гда ба­лет во­шёл в чис­ло серь­ёз­ных ис­кусств на­ря­ду с по­эзи­ей, дра­ма­тур­ги­ей, му­зы­кой, жи­во­пи­сью. Здесь со­стоя­лась пре­мье­ра «Силь­фи­ды» Ж. Шнейц­хоф­фе­ра в по­ста­нов­ке Ф. Таль­о­ни (1832 год, главную пар­тию ис­пол­ни­ла М. Таль­о­ни), а за­тем та­ких ба­ле­тов, как «Жи­зель» А. Ада­на (1841 год, ба­летм. Ж. Пер­ро), «Па­хи­та» Э.М. Дельдевеза (1846 год), «Кор­сар» Ада­на (1856 год, оба - ба­летм. Ж. Ма­зи­лье), «Коп­пе­лия» Л. Де­ли­ба (1870 год, ба­летм. А. Сен-Ле­он). Ус­пех этих по­ста­но­вок спо­соб­ст­во­вал по­все­мест­но­му ут­вер­жде­нию в Ев­ро­пе французской шко­лы и три­ум­фаль­но­му рас­про­стра­не­нию ба­ле­тов, ко­то­рые в об­нов­лён­ных хо­рео­гра­фич. ре­дак­ци­ях вхо­дят в ре­пер­ту­ар ве­ду­щих трупп ми­ра и в начале XXI века. Сре­ди со­лис­тов в тот пе­ри­од: Л. Гран, К. Гри­зи, Л. Ме­рант, Л. Пе­ти­па, К. Ро­за­ти, Ф. Чер­ри­то, Ф. Эльс­лер; сре­ди га­ст­ро­лё­ров - русские ар­ти­ст­ки Е.И. Ан­д­рея­но­ва, М.Н. Му­равь­ё­ва, М.С. Су­ров­щи­ко­ва-Пе­ти­па.

При этом во второй половине XIX века Парижская опера пе­ре­жи­ва­ла пе­ри­од упад­ка. К кон­цу сто­ле­тия роль ба­ле­та в спек­так­лях бы­ла све­де­на пре­имущественно к ис­пол­не­нию ди­вер­тис­мен­тов в опер­ных спек­так­лях. Во­зоб­нов­ле­нию ин­те­ре­са к жан­ру спо­соб­ст­во­ва­ли Рус­ские се­зо­ны С.П. Дя­ги­ле­ва в Па­ри­же. Под их влия­ни­ем ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась дея­тель­ность труп­пы Парижской оперы, во гла­ве ко­то­рой в 1908-1909 и в 1919-1926 годы сто­ял Л. Статс. Шко­ла об­ре­ла но­вые ори­ен­ти­ры в ос­вое­нии тех­ни­ки клас­сического тан­ца.

Эпо­хой в воз­ро­ж­де­нии Парижчкой оперы ста­ла дея­тель­ность С. Ли­фа­ря. По­ста­нов­щик около 200 спек­так­лей и ди­вер­тис­мен­тов, он при­влёк к со­труд­ни­че­ст­ву Дж. Ба­лан­чи­на, Х. Лан­де­ра, Ж. Ски­би­на и др., соз­дал но­вый имидж и но­вый ре­пер­ту­ар французского ба­ле­та. Куль­ти­ви­руя ин­те­рес к современной хо­рео­гра­фии, од­но­вре­мен­но осо­бое вни­ма­ние уде­лял и клас­сическим об­раз­цам. Оба эти на­прав­ле­ния с тех пор ос­та­ют­ся рав­но­прав­ны­ми в ре­пер­туа­ре труп­пы.

Ин­те­рес к собственному на­сле­дию Парижская операпро­яви­ла, при­гла­сив хо­рео­гра­фа П. Ла­кот­та для вос­соз­да­ния «Силь­фи­ды» (1972 год) и «Коп­пе­лии» (1973 год). В то же вре­мя труп­па по­сто­ян­но со­труд­ни­ча­ла с хо­рео­гра­фа­ми Р. Пе­ти, М. Бе­жа­ром. Середина XX века от­ме­че­на рас­ши­ре­ни­ем сти­ли­стических воз­мож­но­стей клас­сических тан­цов­щи­ков. Сре­ди со­лис­тов: И. Шо­ви­ре, С. Пе­рет­ти, Л. Дар­сон­валь, Л. Дей­де, К. Вос­сар, К. Бес­си, М. Ре­но, К. Мот, А. Ла­бис, Ж.П. Бон­фу, П. Бар, Г. Тес­мар, Н. Пон­туа, М. Де­нар, С. Ата­на­сов, Ж. Ги­зе­рикс. Ба­ле­ты для Парижской оперы ста­ви­ли ев­ропейские и американские хо­рео­гра­фы: К. Мак­мил­лан, Х. ван Ма­нен, В.П. Бур­мей­стер, Ю.Н. Гри­го­ро­вич, М. Кан­нин­гем, Дж. Роб­бинс, Дж. Ной­май­ер и др.

Осо­бое ме­сто в ис­то­рии ба­лет­ной труп­пы Парижской оперы за­ни­ма­ет дея­тель­ность Р. Х. Ну­рее­ва, воз­глав­ляв­ше­го её в 1983-1989 годы. Он при­дал ам­би­ци­оз­ность, ди­на­мизм и мо­ло­дую энер­гию рес­пек­та­бель­но­му ака­де­миз­му труп­пы, вклю­чил в ре­пер­ту­ар от­ре­дак­ти­ро­ван­ные им ба­ле­ты - «Рай­мон­да» А.К. Гла­зу­но­ва (1983 год); «Ле­бе­ди­ное озе­ро» (1984 год), «Щел­кун­чик» (1985 год) и «Спя­щая кра­са­ви­ца» (1989 год) П.И. Чай­ков­ско­го; «Ро­мео и Джуль­ет­та» (1984 год) и «Зо­луш­ка» (1986 год) С.С. Про­кофь­е­ва; «Дон Ки­хот» (1981 год) и «Бая­дер­ка» (1992 год) Л.Ф. Мин­ку­са - до­ве­дя та­нец до вы­даю­ще­го­ся уров­ня вир­ту­оз­но­сти в со­еди­не­нии с тра­диционной французской чис­то­той ис­пол­не­ния, вни­ма­ни­ем к де­та­лям, мел­кой тех­ни­ке. Бла­го­да­ря Ну­рее­ву на сце­ну вы­шло но­вое по­ко­ле­ние ар­ти­стов, за­няв­ших ве­ду­щее по­ло­же­ние не толь­ко в Парижской опере, но и в ми­ро­вом ба­ле­те: С. Ги­лем, М. Лег­ри, Л. Илер, Ш. Жюд, Ф. Клер, Ф. Лег­ре, М. Лудь­ер, И. Ге­рен, Э. Пла­тель, М.К. Пьет­ра­гал­ла, П. Дю­пон, А. Ле­те­стю, Ж. Мар­ти­нез, Н. Ле Риш, Ж.Г. Бар и др. В го­ды руко­во­дства Ну­рее­ва в Парижской опере со­стоя­лись ми­ро­вые пре­мье­ры ба­ле­тов К. Ар­ми­тадж («GV-10» на музыку К. Шток­хау­зе­на, 1984 год), Бе­жа­ра («AREPO» на музыку Ш. Гу­но, 1986 год), У. Фор­сай­та («In the Middle Somewhat Elevated» Т. Вил­лем­са, 1987 год).

В 1995 году труп­пу воз­главила Б. Ле­февр. Этот пе­ри­од от­ме­чен ра­ди­ка­ли­за­ци­ей ре­пер­туа­ра - со­еди­не­ни­ем эс­те­ти­ки клас­сического ба­ле­та с уг­луб­лён­ным ин­те­ре­сом к различным на­прав­ле­ни­ям современного тан­ца. Сре­ди по­ста­но­вок 1990-2010-х годов: ба­ле­ты Ной­май­е­ра («Силь­вия» Де­ли­ба, 1997 год), Пе­ти («Кла­ви­го» Г. Яре­да, 1999 год), К. Карл­сон («Зна­ки» Р. Об­ри, 1997 год), М. Эка («Квар­ти­ра» на музыку Fle­sh­qu­artet, 2000 год), Э. Ло­ка («André­Auria», 2002 год), С. Вальц («Ро­мео и Джуль­ет­та» на музыку Г. Бер­лио­за, 2007 год), У. Мак­гре­го­ра («Genus» на музыку Дж. Тэл­бо­та и Де­рю, 2007 год; «Ана­то­мия чувств для Фрэн­си­са Бэ­ко­на» на музыку М.А. Тер­нед­жа, 2011 год), А. Прель­жо­ка­жа («Сид­д­хар­та» Б. Мон­та­ва­ни, 2010 год), А.О. Рат­ман­ско­го («Пси­хея» Ж. Ори­ка, 2011 год) и др.

К по­ста­но­воч­ной дея­тель­но­сти об­ра­ти­лись со­лис­ты ба­ле­та: К. Бе­ляр­би («Гро­зо­вой пе­ре­вал» Ф. Эр­са­на, 2002 год), Ле Риш («Ка­ли­гу­ла» на музыку А. Ви­валь­ди, 2005 год), Мар­ти­нез («Де­ти рай­ка» на музыку М. О. Дю­пи­на, 2008 год), Ж.Г. Бар («Ру­чей» Де­ли­ба и Мин­ку­са, 2011 год), ко­то­рых от­ли­ча­ет ин­те­рес к пол­но­мет­раж­ным спек­так­лям с литературным сю­же­том. О по­вы­ше­нии вни­ма­ния к это­му жан­ру сви­де­тель­ст­ву­ет рас­ши­ре­ние ре­пер­туа­ра за счёт ра­нее не шед­шей в Па­ри­же хо­ре­од­ра­мы: «Да­ма с ка­ме­лия­ми» на музыку Ф. Шо­пена (хо­рео­гра­фия Ной­май­е­ра, 2006 год), «Тщет­ная пре­дос­то­рож­ность» Л. Ге­роль­да (хо­рео­гра­фия Ф. Аш­то­на, 2007 год), «Оне­гин» на музыку Чай­ков­ско­го (хо­рео­гра­фия Дж. Кран­ко, 2009 год).

Сре­ди ве­ду­щих со­лис­тов в начале XXI века: И. Сья­ра­во­ла, О. Дю­пон, М.А. Жил­ло, Л. Пю­жоль, К. Ос­та, Б. Пеш, С. Буй­он, М. Га­ньо, Д. Жиль­бер, Э. Ко­зет, М. Эй­ман.

С 2014 года труппу возглав­ляет Б. Мильпье.

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