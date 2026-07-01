КОРОЛЕНКО ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ
КОРОЛЕНКО ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ - русский прозаик, публицист.
Почетный академик Петербургской АН (1900-1902 годы) и РАН (1918 год).
Отец украинец, из старинного казачьего рода, мать полька, католичка.
Учился в Санкт-Петербургском технологическом институте (с 1871 года), Петровской земледельческой и лесной академии в Москве (с 1874 года), Санкт-Петербургском горном институте (с 1877 года); ни одно из этих учебных заведений не окончил вследствие арестов по политическим мотивам и длительных ссылок в Вятскую губ. и Якутию, давших богатый материал для его дальнейшего творчества.
В 1885-1896 годы жил в Нижнем Новгороде; в 1893 году совершил поездку в США (впечатления от этой поездки отразились, в частности, в повести «Без языка», 1895 год) и Западную Европу. В 1896 году переехал в С.-Петербург, где совместно с Н.К. Михайловским издавал жургнал «Русское богатство». С 1900 года в Полтаве. Убеждённый гуманист, ставший для многих современников олицетворением гражд. совести (М. Горький называл его «честнейшим русским писателем»), В.Г. Короленко Октябрбскую революцию 1917 года не принял; выступал против большевистского террора («Письма к Луначарскому», опубликовано в Париже в 1922 году, в СССР в 1988 году). К В.Г. Короленко относились с демонстративным уважением, но его неоднократные призывы к гуманности игнорировали.
Дебютировал в печати как корреспондент газеты «Новости» (1878 год). Первый рассказ «Эпизоды из жизни "искателя"» (1879 год) о молодом разночинце отразил увлечение В.Г. Короленко идеями народничества. Известность принёс рассказ «Сон Макара» (1885 год) - проникнутое глубоким сочувствием повествование о жизни человека из народа, страдания которого перевешивают на весах Господа его грехи.
Cреди лучших произведений В.Г. Короленко: рассказ «Чудная» (1880 год, опубликавано в 1905 году) о несгибаемом характере ссыльной девушки-революционерки; «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахиме, сыне Иегуды» (1886 год) о восстании иудеев против своих поработителей-римлян, носящее аллегорич. характер; «полесская легенда» «Лес шумит» (1886 год), изображающая времена запорожского казачества; повести: «В дурном обществе» (1885 год) - не лишённое романтизации и построенное отчасти на автобиографич. материале повествование об обитателях социального «дна»; «Слепой музыкант» (1886 год) – «этюд» о торжестве духа над плотью, включающий в себя элементы естественно-научного исследования; символический «эскиз» «Река играет» (1892 год).
В.Г. Короленко много работал в документально-художественным и публицистичеком жанрах. В 1895-1896 годы В.Г. Короленко успешно выступал в качестве общественного защитника в суде по делу крестьян-удмуртов из с. Старый Мултан, ложно обвинённых в ритуальном убийстве; его очерки об этом деле составили цикл «Мултанское жертвоприношение» (1895-1898 годы). Цикл очерков «Сорочинская трагедия» (1907 год) - о расправе с крестьянами местечка Сорочинцы. В очерках «Бытовое явление», «Черты военного правосудия» (оба 1910 год), «В успокоенной деревне» (1911 год) и др. В.Г. Короленко обличает власть за массовые казни участников первой русской революции. Пафосом борьбы с национализмом проникнуты статьи и корреспонденции В.Г. Короленко, связанные с «делом Бейлиса» (1913 год).
Самое крупное произведение В.Г. Короленко - многотомная автобиография «История моего современника» (опубликовано в 1922-1929 годы), сочетающая художественное и публицистическое начала, лиризм и очерковость; повествование в ней доведено до 1884 года. Автор литературно-критических статей и воспоминаний о Н.Г. Чернышевском (1890 год), В.Г. Белинском (1898 год), Г.И. Успенском (1902 год), А.П. Чехове (1904 год), Л.Н. Толстом (1908 год), Н.В. Гоголе (1909 год).
Отрицая натурализм, порождённый рационалистическим позитивистским мировоззрением, В.Г. Короленко в своём творчестве тяготел к синтезу реалистического и романтического начал; достоверность, а порой и этнографическую точность в воссоздании быта сочетаются в его произведениях с интересом к скрытым силам человеческой души, понимаемой В.Г. Короленко как часть общемирового «бесконечного сознания». Оптимистич. отношение к жизни, обострённое чувство справедливости и вера в торжество добра нашли выражение в знаменитой формуле: «человек создан для счастья, как птица для полёта» (рассказ «Парадокс», 1894 год).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Полн. собр. соч.: В 51 т. Хар.; Полтава, 1922–1929. [Изд.] Т. 1–5, 7, 8, 13, 15–22, 24, 50, 51;
Собр. соч.: В 10 т. М., 1953–1956;
Собр. соч.: В 5 т. Л., 1989–1991.