КОРОЛЕНКО ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ

КОРОЛЕНКО ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ - русский прозаик , публицист.

Почетный академик Пе­тербургской АН (1900-1902 годы) и РАН (1918 год).

Отец ук­раи­нец, из ста­рин­но­го ка­зачь­е­го ро­да, мать поль­ка, ка­то­лич­ка.

Учил­ся в Санкт-Пе­тербургском тех­но­ло­гическом институте (с 1871 года), Пет­ров­ской зем­ле­дельческой и лес­ной ака­де­мии в Мо­ск­ве (с 1874 года), Санкт-Пе­тербургском гор­ном институте (с 1877 года); ни од­но из этих учеб­ных за­ве­де­ний не окон­чил вслед­ст­вие аре­стов по по­ли­тическим мо­ти­вам и дли­тель­ных ссы­лок в Вят­скую губ. и Яку­тию, дав­ших бо­га­тый ма­те­ри­ал для его даль­ней­ше­го твор­че­ст­ва.

В 1885-1896 годы жил в Ниж­нем Нов­го­ро­де; в 1893 году со­вер­шил по­езд­ку в США (впе­чат­ле­ния от этой по­езд­ки от­ра­зи­лись, в ча­ст­но­сти, в по­вес­ти «Без язы­ка», 1895 год) и Западную Ев­ро­пу. В 1896 году пе­ре­ехал в С.-Пе­тер­бург, где совместно с Н.К. Ми­хай­лов­ским из­да­вал жургнал «Рус­ское бо­гат­ст­во». С 1900 года в Пол­та­ве. Убе­ж­дён­ный гу­ма­нист, став­ший для мно­гих со­вре­мен­ни­ков оли­це­тво­ре­ни­ем гражд. со­вес­ти (М. Горь­кий на­зы­вал его «че­ст­ней­шим рус­ским пи­са­те­лем»), В.Г. Короленко Октябрбскую ре­во­лю­цию 1917 года не при­нял; вы­ступал про­тив боль­ше­ви­ст­ско­го тер­ро­ра («Пись­ма к Лу­на­чар­ско­му», опубликовано в Па­ри­же в 1922 году, в СССР в 1988 году). К В.Г. Короленко от­но­си­лись с де­мон­ст­ра­тив­ным ува­же­ни­ем, но его не­од­но­крат­ные при­зы­вы к гу­ман­но­сти иг­но­ри­ро­ва­ли.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти как кор­рес­пон­дент газеты «Но­во­сти» (1878 год). Пер­вый рас­сказ «Эпи­зо­ды из жиз­ни "ис­ка­те­ля"» (1879 год) о мо­ло­дом раз­но­чин­це от­ра­зил ув­ле­че­ние В.Г. Короленко идея­ми на­род­ни­че­ст­ва. Из­вест­ность при­нёс рас­сказ «Сон Ма­ка­ра» (1885 год) - про­ник­ну­тое глу­бо­ким со­чув­ст­ви­ем по­ве­ст­во­ва­ние о жиз­ни че­ло­ве­ка из на­ро­да, стра­да­ния ко­то­ро­го пе­ре­ве­ши­ва­ют на ве­сах Гос­по­да его гре­хи.

Cреди луч­ших про­из­ве­де­ний В.Г. Короленко: рас­сказ «Чуд­ная» (1880 год, опубликавано в 1905 году) о не­сги­бае­мом ха­рак­те­ре ссыль­ной де­вуш­ки-ре­во­лю­цио­нер­ки; «Ска­за­ние о Фло­ре, Аг­рип­пе и Ме­на­хи­ме, сы­не Ие­гу­ды» (1886 год) о вос­ста­нии иу­де­ев про­тив сво­их по­ра­бо­ти­те­лей-рим­лян, но­ся­щее ал­ле­го­рич. ха­рак­тер; «по­лес­ская ле­ген­да» «Лес шу­мит» (1886 год), изо­бра­жаю­щая вре­ме­на за­по­рож­ско­го ка­за­че­ст­ва; по­вес­ти: «В дур­ном об­ще­ст­ве» (1885 год) - не ли­шён­ное ро­ман­ти­за­ции и по­стро­ен­ное от­час­ти на ав­то­био­гра­фич. ма­те­риа­ле по­ве­ст­во­ва­ние об оби­та­те­лях со­ци­аль­но­го «дна»; «Сле­пой му­зы­кант» (1886 год) – «этюд» о тор­же­ст­ве ду­ха над пло­тью, вклю­чаю­щий в се­бя эле­мен­ты ес­те­ст­вен­но-на­уч­но­го ис­сле­до­ва­ния; сим­во­ли­че­ский «эс­киз» «Ре­ка иг­ра­ет» (1892 год).

В.Г. Короленко мно­го ра­бо­тал в до­ку­мен­таль­но-ху­дожественным и пуб­ли­ци­стичеком жан­рах. В 1895-1896 годы В.Г. Короленко ус­пеш­но вы­сту­пал в ка­че­ст­ве об­щественного за­щит­ни­ка в су­де по де­лу кре­сть­ян-уд­мур­тов из с. Ста­рый Мул­тан, лож­но об­ви­нён­ных в ри­ту­аль­ном убий­ст­ве; его очер­ки об этом де­ле со­ста­ви­ли цикл «Мул­тан­ское жерт­во­при­но­ше­ние» (1895-1898 годы). Цикл очер­ков «Со­ро­чин­ская тра­ге­дия» (1907 год) - о рас­пра­ве с кре­сть­я­на­ми мес­теч­ка Со­ро­чин­цы. В очер­ках «Бы­то­вое яв­ле­ние», «Чер­ты во­ен­но­го пра­во­су­дия» (оба 1910 год), «В ус­по­ко­ен­ной де­рев­не» (1911 год) и др. В.Г. Короленко об­ли­ча­ет власть за мас­со­вые каз­ни уча­ст­ни­ков пер­вой русской ре­во­лю­ции. Па­фо­сом борь­бы с на­цио­на­лиз­мом про­ник­ну­ты статьи и кор­рес­пон­ден­ции В.Г. Короленко, свя­зан­ные с «де­лом Бей­ли­са» (1913 год).

Са­мое круп­ное про­из­ве­де­ние В.Г. Короленко - мно­го­том­ная ав­то­био­гра­фия «Ис­то­рия мое­го со­вре­мен­ни­ка» (опубликовано в 1922-1929 годы), со­че­таю­щая ху­дожественное и пуб­ли­ци­стическое на­ча­ла, ли­ризм и очер­ко­вость; по­ве­ст­во­ва­ние в ней до­ве­де­но до 1884 года. Ав­тор литературно-кри­тических ста­тей и вос­по­ми­на­ний о Н.Г. Чер­ны­шев­ском (1890 год), В.Г. Бе­лин­ском (1898 год), Г.И. Ус­пен­ском (1902 год), А.П. Че­хо­ве (1904 год), Л.Н. Тол­стом (1908 год), Н.В. Го­го­ле (1909 год).

От­ри­цая на­ту­ра­лизм, по­ро­ж­дён­ный ра­цио­на­ли­сти­че­ским по­зи­ти­ви­ст­ским ми­ро­воз­зре­ни­ем, В.Г. Короленко в сво­ём твор­че­ст­ве тя­го­тел к син­те­зу реа­ли­стического и ро­ман­тического на­чал; дос­то­вер­ность, а по­рой и эт­но­гра­фическую точ­ность в вос­соз­да­нии бы­та со­че­та­ют­ся в его про­из­ве­де­ни­ях с ин­те­ре­сом к скры­тым си­лам че­ло­ве­че­ской ду­ши, пони­мае­мой В.Г. Короленко как часть об­ще­ми­ро­во­го «бес­ко­неч­но­го соз­на­ния». Оп­ти­ми­стич. от­но­ше­ние к жиз­ни, обо­ст­рён­ное чув­ст­во спра­вед­ли­во­сти и ве­ра в тор­же­ст­во до­б­ра на­шли вы­ра­же­ние в зна­ме­ни­той фор­му­ле: «че­ло­век соз­дан для сча­стья, как пти­ца для по­лё­та» (рас­сказ «Па­ра­докс», 1894 год).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Полн. собр. соч.: В 51 т. Хар.; Пол­та­ва, 1922–1929. [Изд.] Т. 1–5, 7, 8, 13, 15–22, 24, 50, 51;

Собр. соч.: В 10 т. М., 1953–1956;

Собр. соч.: В 5 т. Л., 1989–1991.