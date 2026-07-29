КОРОБИЦЫН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ранние годы

Александр Александрович родился 21 августа 1862 г. в Соломбале (район Архангельска на Соломбальских о-вах). Происходил из морской военной семьи. Отец исполнял должность унтер-офицера Корпуса морской артиллерии, однако в дальнейшем вышел в отставку.

Свое образование К. начал с Технического училища, находящегося в ведении Морского ведомства, на отделении штурманов, которое успешно окончил в 1882 г. с производством в прапорщики Корпуса флотских штурманов.

Штурманская карьера

Начало штурманской карьеры связано Балтийским и Средиземным морями, где К. бороздил водные просторы на разных судах. В 1885 г. на «Владимире Мономахе» совершил плавание на Дальний Восток, который по прибытии вошел в состав Тихоокеанской эскадры. Здесь К. занимался описанием берегов пол-ва Корея, подготовкой планов рейдов в порту Чемульпо. Кроме того, К. изучал южное побережье Анадырского залива; именно в этот период была открыта и описана бухта Угольная.

В 1887 г. на «Владимире Мономахе» вернулся в Кронштадт, после чего последовал его перевод в партию отдельной съемки, занимавшейся работами по гидрографии в Белом море.

С 1890 г. – поручик. С 1891 г. – старший штурман «Дмитрия Донского». На нем К. повторил свое путешествие в Дальневосточный регион. По прибытии он вошел в состав группы, изучавшей фарватер устья р. Сучан и залив Америка.

В 1893 г. совершил переход из Нагасаки в Средиземное море. Находясь в составе эскадры Атлантического океана Н.И. Казнакова, отправился из Алжира в США, побывал в крупных американских городах и портах Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне.

С 1894 г. исполнял должность штабс-капитана, с 1895 г. – старшего штурмана «Рюрика» Балтийского флота, позднее – флагманского штурмана в эскадре Средиземного моря.

Дальневосточная служба

В 1896 г. на «Дмитрии Донском» прибыл в далекий Нагасаки. На следующий год он стал флагманским штурманом штаба командующего Тихоокеанской эскадрой. С апреля 1900 г. – капитан. Бороздил Японское и Желтое моря на «России», затем – на «Петропавловске».

С апреля 1903 г. – подполковник Корпуса флотских штурманов. 9 марта 1904 г. занял должность флагманского штурмана штаба командующего Тихоокеанским флотом С.О. Макарова.

Жизнь К. оборвалась в связи с началом Русско-японской войны. 31 марта 1904 г. «Петропавловск» подорвался на мине неподалеку от Порт-Артура. На нем находились адмирал С.О. Макаров, К. и весь экипаж.