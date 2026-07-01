КОРО

КОРО - город на северо-западе Венесуэлы.

Административный центр шта­та Фаль­кон. Рас­по­ло­жен у ос­но­ва­ния п-ова Па­ра­гуа­на, близ по­бе­ре­жья Ка­риб­ско­го мо­ря. Население 256,4 тыс. человек (2009 год; круп­ней­ший го­род шта­та). Узел ав­то­до­рог: в Коро пе­ре­се­ка­ют­ся шос­се, со­еди­няю­щие го­ро­да Мо­рон и Ка­ра­кас с г. Ма­ра­кай­бо, а так­же трас­са, свя­зы­ваю­щая п-ов Па­ра­гуа­на с другими рай­она­ми стра­ны. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Хо­се Ле­о­нар­до Чи­ри­нос. В 12 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Коро рас­по­ло­жен морской порт Ла-Ве­ла-де-Ко­ро (ори­ен­ти­ро­ван в основном на тор­гов­лю со стра­на­ми Ан­тиль­ско­го ар­хи­пе­ла­га).

Коро ос­но­ван в 1527 году испанским кон­ки­ста­до­ром Х. де Ам­пье­сом.

В 1528 - середина 1540-х годов на­хо­дил­ся под управ­ле­ни­ем аген­тов Вель­зе­ров. До 1578года административный центр пров. Ве­не­су­эла. В 1806 году вре­мен­но за­хва­ты­вал­ся пов­стан­ца­ми под руководством Ф. де Ми­ран­ды, до­би­вав­ши­ми­ся ос­во­бо­ж­де­ния Ве­не­су­элы от исп. гос­под­ства.

В цен­тре го­ро­да (Сен­тро-Ко­ло­ни­аль) с пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц пре­об­ла­да­ют од­но­этаж­ные кир­пич­ные по­бе­лён­ные до­ма; сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - со­бор (1583-1634 годы); церк­ви Сан-Кле­мен­те (XVI-XVIII века), Сан-Фран­си­ско (XVI-XVII века, нео­го­тическая ко­ло­коль­ня - 1900 год), Сан-Ни­ко­лас-де-Ба­ри (1741 8год); ред­кий для Коро 2-этаж­ный «дом Ар­кая» (вторая половина XVIII века); «Дом с же­лез­ны­ми ре­шёт­ка­ми» (1765 год) с асим­мет­рич­но рас­по­ло­жен­ным пор­та­лом. Бла­го­да­ря мно­го­численным со­хра­нив­шим­ся до­мам, по­стро­ен­ным с учё­том ме­ст­ных и голландских тра­ди­ций и под влия­ни­ем испанского сти­ля му­де­хар, ис­то­рический центр Коро вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Национальный экс­пе­риментальный университет Фран­си­ско-де-Ми­ран­да (1977 год), Университет шта­та Фаль­кон (2004 год), от­де­ле­ние Ка­то­лического университета Ан­д­рес Бе­льо, Тех­но­ло­гический институт Алон­со Га­ме­ро. Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (в т. ч. административные, де­ло­вые, а так­же тор­гов­ля, ло­ги­сти­ка и др.). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности: зна­чительное про­изводство мяс­ных и рыб­ных кон­сер­вов.

К се­ве­ру от го­ро­да - национальный парк Ме­да­нос-де-Ко­ро, в пре­де­лах ко­то­ро­го уни­каль­ный при­род­ный объ­ект - несколько гряд пес­ча­ных дюн. Ту­ризм. В 90 км к се­ве­ру от Коро, на п-ове Па­ра­гуа­на, сло­жил­ся круп­ней­ший в стра­не ком­плекс по пе­ре­ра­бот­ке неф­ти: дей­ст­ву­ют два неф­тепе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­да ком­па­нии PDVSA (Аму­ай и Пун­та-Кар­дон; об­щая мощ­ность ок. 950 тыс. барр./сут), на ко­то­рых за­ня­та часть на­се­ле­ния го­ро­да.

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