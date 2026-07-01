КОРО
КОРО - город на северо-западе Венесуэлы.
Административный центр штата Фалькон. Расположен у основания п-ова Парагуана, близ побережья Карибского моря. Население 256,4 тыс. человек (2009 год; крупнейший город штата). Узел автодорог: в Коро пересекаются шоссе, соединяющие города Морон и Каракас с г. Маракайбо, а также трасса, связывающая п-ов Парагуана с другими районами страны. Международный аэропорт Хосе Леонардо Чиринос. В 12 км к северо-востоку от Коро расположен морской порт Ла-Вела-де-Коро (ориентирован в основном на торговлю со странами Антильского архипелага).
Коро основан в 1527 году испанским конкистадором Х. де Ампьесом.
В 1528 - середина 1540-х годов находился под управлением агентов Вельзеров. До 1578года административный центр пров. Венесуэла. В 1806 году временно захватывался повстанцами под руководством Ф. де Миранды, добивавшимися освобождения Венесуэлы от исп. господства.
В центре города (Сентро-Колониаль) с прямоугольной сеткой улиц преобладают одноэтажные кирпичные побелённые дома; среди архитектурных памятников - собор (1583-1634 годы); церкви Сан-Клементе (XVI-XVIII века), Сан-Франсиско (XVI-XVII века, неоготическая колокольня - 1900 год), Сан-Николас-де-Бари (1741 8год); редкий для Коро 2-этажный «дом Аркая» (вторая половина XVIII века); «Дом с железными решётками» (1765 год) с асимметрично расположенным порталом. Благодаря многочисленным сохранившимся домам, построенным с учётом местных и голландских традиций и под влиянием испанского стиля мудехар, исторический центр Коро включён в список Всемирного наследия.
Национальный экспериментальный университет Франсиско-де-Миранда (1977 год), Университет штата Фалькон (2004 год), отделение Католического университета Андрес Бельо, Технологический институт Алонсо Гамеро. Большая часть работающих занята в сфере услуг (в т. ч. административные, деловые, а также торговля, логистика и др.). Предприятия пищевой промышленности: значительное производство мясных и рыбных консервов.
К северу от города - национальный парк Меданос-де-Коро, в пределах которого уникальный природный объект - несколько гряд песчаных дюн. Туризм. В 90 км к северу от Коро, на п-ове Парагуана, сложился крупнейший в стране комплекс по переработке нефти: действуют два нефтеперерабатывающих завода компании PDVSA (Амуай и Пунта-Кардон; общая мощность ок. 950 тыс. барр./сут), на которых занята часть населения города.