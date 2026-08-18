КОРНУОЛЛ БАРРИ

КОРНУОЛЛ БАРРИ - английский писатель .

В 1801-1803 годы (по другим ис­точ­ни­кам, 1804 год) учил­ся в ари­сто­кра­тической шко­ле в Хар­роу, близ Лон­до­на (од­но­вре­мен­но с Дж. Бай­ро­ном).

С 1807 года жил в Лон­до­не, за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой. С 1817 года ак­тив­но уча­ст­во­вал в литературной жиз­ни Лон­до­на: со­труд­ни­чал с «The Literary Gazette», «The London Magazine»; по­зна­ко­мил­ся с Дж.Г.Л. Хан­том, Ч. Лэ­мом, С.Т. Кол­рид­жем, У. Вор­дс­вор­том, Т. Му­ром, В. Скот­том и др.

Пер­вые сти­хи опуб­ли­ко­вал в 1817 году. Из­вест­ность Б. Корнуоллу при­нес­ли «Дра­ма­ти­че­ские сце­ны» («Dramatic scenes», 1819 год) - ми­ниа­тюр­ные, спрес­со­ван­ные до од­но­го ак­та тра­ге­дии, в сю­же­тах ко­то­рых от­ра­зи­лось ув­ле­че­ние Б. Корнуолла твор­че­ст­вом Дж. Бок­кач­чо, У. Шек­спи­ра , пред­ста­ви­те­лей ели­за­ве­тин­ской дра­мы. Кри­ти­ка от­ме­ти­ла жан­ро­вую но­виз­ну, си­лу стра­стей, ху­дожественную це­ло­ст­ность, жи­вость и му­зы­каль­ность язы­ка пьес Б. Корнуолла.

Ав­тор по­эм «Си­ци­лий­ская по­весть» («The Sicilian story»), «Дие­го де Мон­тил­ла» («Diego de Montilla», обе 1819 год), тра­ге­дии «Ми­ран­до­ла» («Mirandola», 1820 год), сборника сти­хов «Анг­лий­ские пес­ни и дру­гие ма­лые сти­хо­тво­ре­ния» («English songs and other small poems», 1832 год), ста­тей об английской литературе, ме­муа­ров. Прак­ти­че­ски все позд­ние сти­хи Б. Корнуолла опуб­ли­ко­ва­ны в жур­на­ле Ч. Дик­кен­са «All the Year Round».

С твор­че­ст­вом Б. Корнуолли был хо­ро­шо зна­ком А.С. Пуш­кин, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют вольные пе­ре­во­ды («Пью за здра­вие Ме­ри», «Я здесь, Ине­зи­лья», «За­кли­на­ние», «О бед­ность, за­твер­дил я на­ко­нец…»), жан­ро­вые, те­ма­тические, тек­сту­аль­ные пе­ре­клич­ки «Ма­лень­ких тра­ге­дий», 8-й гла­вы «Ев­ге­ния Оне­ги­на» с про­из­ве­де­ния­ми Б. Корнуолли. В день сво­ей по­след­ней ду­эли Пуш­кин по­слал том, со­дер­жав­ший тек­сты Б. Корнуолла, А.О. Иши­мо­вой с прось­бой пе­ре­вес­ти от­ме­чен­ные им дра­ма­тические сце­ны (пе­ре­во­ды опубл. в 1837 году), что да­ло по­вод на­звать Б. Корнуолли «по­след­ним литературным со­бе­сед­ни­ком Пуш­ки­на» (Н.В. Яков­лев).

На русский язык Б. Корнуолли пе­ре­во­ди­ли так­же Д.Д. Ми­на­ев, М. Л. Ми­хай­лов и др.

Сочинения:

Poetical works. L., 1822. Vol. 1–3;

Essays and tales in prose. Boston, 1853. Vol. 1–2;

An autobiographical fragment and biographi­cal notes. L., 1877.