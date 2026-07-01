КОРНИЛОВА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1917 года (Корниловский мятеж )

Попытка изменения государственно-политической системы России с помощью вооруженной силы, предпринятая в 1917 г. главнокомандующим Л. Корниловым .

Между главой Временного правительства А. Керенским и Л. Корниловым шли переговоры о путях укрепления авторитета правительственной власти и дисциплины на фронте и в тылу. Корнилов и управляющий Военным министерством Б. Савинков настаивали на введении смертной казни в тылу и реорганизации правительства, удалении из него левых министров В. Чернова и др. Керенский был готов обсуждать такие решения, но опасался, что правые силы во главе с Корниловым могут сместить его с поста председателя правительства. По просьбе Керенского, опасавшегося также и левого восстания, Корнилов направил к Петрограду части 3 конного корпуса и “дикую дивизию”, однако вопреки указанию премьер-министра назначил командовать этими силами близкого себе по взглядам А. Крымова. Корнилов и Крымов планировали, что после прибытия этих сил в Петроград необходимо разогнать Советы и установить контроль над столицей, не останавливаясь перед репрессиями против левых сил. По плану генералов Керенский должен был прибыть в ставку и принять участие в реорганизации правительства. 26 августа Керенский имел беседу с экс-главой Синода В. Львовым, который изложил свое понимание намерений Корнилова так, как будто генерал передал ультиматум Керенскому. Сравнив эти сведения с имевшейся у него информацией и проведя беседу с Корниловым по прямому проводу, Керенский 27 августа принял решение о снятии генерала с поста главнокомандующего.

Однако Корнилов не подчинился этому указанию, начав таким образом выступление уже против Керенского . Верные Корнилову части продолжили движение на Петроград. Под утро 28 августа Корнилов подписал обращение, в котором сообщал, что отказался подчиниться приказу Временного правительства. Генерал приглашал министров приехать к себе в Ставку, чтобы создать здесь правительство народной обороны. Корнилова телеграфно поддержали 13 генералов, но большинство из них уже к 29 августа заявили о лояльности Временному правительству. 29 августа Исполком Юго-западного фронта арестовал своего командующего А. Деникина , поддержавшего Корнилова, а армейские комитеты – своих командармов.

27 августа Керенский получил от правительства чрезвычайные полномочия, но само правительство развалилось из-за сочувствия кадетов выступлению Корнилова.

В ночь на 28 августа на заседании ЦИК рабочих и солдатских депутатов и Исполкома Совета крестьянских депутатов было решено создать Комитет народной борьбы с контрреволюцией, в который вошли представители ЦИК, ИК СКД, Петросовета, профсоюзов и других организаций. Советы, профсоюзы, войсковые комитеты, социалистические партии и движения (в том числе большевики и анархисты) немедленно мобилизовали десятки тысяч солдат, матросов и рабочих на борьбу с Корниловым. Революционные комитеты создавались по всей стране, которая встала на грань гражданской войны. Войска, двигавшиеся на столицу, в районе г. Луга были встречены агитаторами, которые разъясняли солдатам, что их ведут на войну с Советами. Организаторы наступления на Петроград надеялись на “дикую дивизию”, в которой служили жители Кавказа. Но и они были “сагитированы” делегацией Исполкома Всероссийского мусульманского съезда во главе с А. Цаликовым. Солдаты не хотели воевать за власть для генералов. 30 августа генерал Крымов выехал на переговоры к Керенскому, после беседы с которым 31 августа застрелился. 1 сентября Корнилов был арестован в Могилеве генералом М. Алексеевым.

Выступление Корнилова резко сдвинуло политическую ситуацию в России влево. Влияние кадетов и правого по взглядам генералитета ослабло. Эти силы были скомпрометированы. Восстановилось влияние большевиков, которые приняли участие в борьбе против Корнилова. Усилились радикальные настроения среди социалистов. 1 сентября в России была провозглашена республика.

Исторические источники:

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Август 1917 – июнь 1918. Документы. М., 2003;

Керенский А.Ф. Прелюдия к большевизму. М., 2006.

Автор статьи: Шубин А.В.