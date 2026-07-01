КОРИНТ ЛОВИС

КОРИНТ ЛОВИС (Франц Ген­рих Лу­ис) - немецкий живописец , график, сценограф.

Учил­ся в АХ в Кё­нигс­бер­ге (1876-1880 годы) у О. Гюн­те­ра, в мюн­хен­ской АХ (1880-1884 годы) у Ф. фон Деф­рег­ге­ра и Л. фон Лёф­фца, в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на в Па­ри­же (1884-1887 годы) у Т. Ро­бер-Флё­ри и А. Бу­гро. Ра­бо­тал в Кё­нигс­бер­ге (1888-1891 годы), Мюн­хе­не (1891-1901 годы); с 1901 года жил в Бер­ли­не, где был дру­жен с М. Ли­бер­ма­ном, В. Лей­сти­ко­вым и П. Кас­си­ре­ром. Член мюн­хен­ско­го (с 1892 года) и бер­лин­ско­го (с 1901 года) Се­цес­сио­на. Профессор (1918 год) и член (1919 год) бер­лин­ской АХ, почетный член ба­вар­ской АХ (1925 год).

В 1880-1890-е годы пи­сал в тра­ди­ци­ях ака­де­мической жи­во­пи­си порт­ре­ты-ти­пы («Ста­рая италь­ян­ка», 1883 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мюн­хен) и бы­то­вые сце­ны, так­же кар­ти­ны на ре­лигиозные, ми­фо­ло­гические, ли­те­ра­тур­ные и ори­ен­таль­ные сю­же­ты, не­ред­ко трак­то­ван­ные в иро­ническом клю­че («Отел­ло», 1884 год, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен; «Са­ло­мея», 1899 год, Му­зей изо­бра­зит. ис­кусств, Лейп­циг). Ис­пол­нял так­же порт­ре­ты (В. Лей­сти­ко­ва, 1883 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Бер­лин; «Ав­то­порт­рет со ске­летом», 1896 год, Лен­бах­ха­ус, Мюн­хен) и пей­за­жи («Вид из ате­лье», 1891 год, Кун­ст­хал­ле, Кар­лс­руэ).

Ра­бо­ты 1890-х годов сви­де­тель­ст­ву­ют о влия­нии французского им­прес­сио­низ­ма , стрем­ле­нии бо­лее тон­ко пе­ре­дать на­строе­ние мо­де­лей, ха­рак­тер пей­за­жа. В них зна­чи­тель­но сла­бее, чем в по­лот­нах 1880-х годов, ак­цен­ти­ро­ва­на све­то­вая леп­ка форм. По све­же­сти вос­при­ятия пей­за­жа ра­бо­ты Л. Коринта на­по­ми­на­ют ран­нее твор­че­ст­во А. фон Мен­це­ля. В свет­лой, ма­жор­ной ко­ло­ри­стич. гам­ме на­пи­са­ны кар­ти­ны 1910–20-х годов: «Мен­то­на» (1913 год, Ху­дожественный му­зей, Бре­мен), «Да­ма в ро­зо­вой шляп­ке» (1912 год, Государственный му­зеи, Бер­лин), порт­ре­ты ху­дож­ни­ков В. Трюб­не­ра (1913 год, Германский национальный му­зей, Нюрн­берг) и Л.О. Пас­тер­на­ка (1923 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Рос­сия), «Боль­шой ав­то­порт­рет на фо­не Валь­хен­зе» (1924 год, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен). В пле­нэр­ной ма­не­ре ис­пол­не­ны ви­ды оз. Валь­хен­зе (1920-е годы).

С 1902 года ра­бо­тал в те­ат­ре, офор­мил по­ста­нов­ки бер­лин­ских те­ат­ров: «Са­ло­мея» О. Уай­ль­да (1902 год, реж. Х. Обер­лен­дер), «Элек­тра» Г. фон Гоф­ман­ста­ля (1903 год, реж. М. Рейн­хардт; обе - совместно с художником М. Кру­зе, «Клай­нес теа­тер»), «Пел­ле­ас и Ме­ли­сан­да» М. Ме­тер­лин­ка (1903 год, реж. Рейн­хардт; совместно с художником Л. Им­пе­ко­фе­ном, «Ной­ес теа­тер ам Шиф­фбау­эр­дамм»), тра­ге­дия «Фа­уст. 1-я часть» И.В. Гё­те (1922 год, реж. В. Бар­нов­ски, «Лес­синг-теа­тер»).

В 1936-1937 годы в хо­де про­во­ди­мой по ука­за­нию А. Гит­ле­ра «чи­ст­ки» немецких му­зе­ев из них бы­ло изъ­я­то около 300 ра­бот Л. Кортина. В позд­ние го­ды Л. Кортин час­то об­ра­щал­ся к на­тюр­мор­ту. Из­вес­тен так­же как книж­ный ил­лю­ст­ра­тор; в тех­ни­ке ли­то­гра­фии и офор­та ис­пол­нил ряд се­рий («Ан­тич­ные ле­ген­ды», 1919 год; «На Валь­хен­зе», 1920 год, и др.).

Сочинения:

Selbstbiographie. Lpz., 1926.