КОРИНТ ЛОВИС
КОРИНТ ЛОВИС (Франц Генрих Луис) - немецкий живописец, график, сценограф.
Учился в АХ в Кёнигсберге (1876-1880 годы) у О. Гюнтера, в мюнхенской АХ (1880-1884 годы) у Ф. фон Дефреггера и Л. фон Лёффца, в академии Р. Жюлиана в Париже (1884-1887 годы) у Т. Робер-Флёри и А. Бугро. Работал в Кёнигсберге (1888-1891 годы), Мюнхене (1891-1901 годы); с 1901 года жил в Берлине, где был дружен с М. Либерманом, В. Лейстиковым и П. Кассирером. Член мюнхенского (с 1892 года) и берлинского (с 1901 года) Сецессиона. Профессор (1918 год) и член (1919 год) берлинской АХ, почетный член баварской АХ (1925 год).
В 1880-1890-е годы писал в традициях академической живописи портреты-типы («Старая итальянка», 1883 год, частное собрание, Мюнхен) и бытовые сцены, также картины на религиозные, мифологические, литературные и ориентальные сюжеты, нередко трактованные в ироническом ключе («Отелло», 1884 год, Новая пинакотека, Мюнхен; «Саломея», 1899 год, Музей изобразит. искусств, Лейпциг). Исполнял также портреты (В. Лейстикова, 1883 год, частное собрание, Берлин; «Автопортрет со скелетом», 1896 год, Ленбаххаус, Мюнхен) и пейзажи («Вид из ателье», 1891 год, Кунстхалле, Карлсруэ).
Работы 1890-х годов свидетельствуют о влиянии французского импрессионизма, стремлении более тонко передать настроение моделей, характер пейзажа. В них значительно слабее, чем в полотнах 1880-х годов, акцентирована световая лепка форм. По свежести восприятия пейзажа работы Л. Коринта напоминают раннее творчество А. фон Менцеля. В светлой, мажорной колористич. гамме написаны картины 1910–20-х годов: «Ментона» (1913 год, Художественный музей, Бремен), «Дама в розовой шляпке» (1912 год, Государственный музеи, Берлин), портреты художников В. Трюбнера (1913 год, Германский национальный музей, Нюрнберг) и Л.О. Пастернака (1923 год, частное собрание, Россия), «Большой автопортрет на фоне Вальхензе» (1924 год, Новая пинакотека, Мюнхен). В пленэрной манере исполнены виды оз. Вальхензе (1920-е годы).
С 1902 года работал в театре, оформил постановки берлинских театров: «Саломея» О. Уайльда (1902 год, реж. Х. Оберлендер), «Электра» Г. фон Гофмансталя (1903 год, реж. М. Рейнхардт; обе - совместно с художником М. Крузе, «Клайнес театер»), «Пеллеас и Мелисанда» М. Метерлинка (1903 год, реж. Рейнхардт; совместно с художником Л. Импекофеном, «Нойес театер ам Шиффбауэрдамм»), трагедия «Фауст. 1-я часть» И.В. Гёте (1922 год, реж. В. Барновски, «Лессинг-театер»).
В 1936-1937 годы в ходе проводимой по указанию А. Гитлера «чистки» немецких музеев из них было изъято около 300 работ Л. Кортина. В поздние годы Л. Кортин часто обращался к натюрморту. Известен также как книжный иллюстратор; в технике литографии и офорта исполнил ряд серий («Античные легенды», 1919 год; «На Вальхензе», 1920 год, и др.).
Сочинения:
Selbstbiographie. Lpz., 1926.