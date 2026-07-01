КОРФ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

КОРФ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (Ни­ко­ла­ус Фрид­рих) - ба­рон, российский государственный дея­тель .

Из ро­да Кор­фов.

При­бли­жен ко дво­ру имп. Ели­за­ве­той Пет­ров­ной. Вы­пол­нял осо­бые по­ру­че­ния в Шлез­виг-Голь­штей­не, от­ку­да в 1742 году при­вёз в Российскую им­пе­рию пле­мян­ни­ка императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны - Кар­ла Пе­те­ра Уль­ри­ха (бу­ду­ще­го императора Пет­ра III), и в Шве­ции, где в 1743 году пе­ре­дал по­здрав­ле­ния из­бран­но­му на­след­ни­ком шведского пре­сто­ла Адоль­фу Фред­ри­ку.

В 1744 году ру­ко­во­дил пе­ре­во­дом в ссыл­ку се­мьи быв­ше­го императора Ива­на VI. Прусский гу­бер­натор [30 марта (10 апреля) 1758 год - 5(16) декабря 1760 года], его пол­но­мо­чия рас­про­стра­ня­лись на часть Прусского ко­ро­лев­ст­ва, за­воё­ван­ную российской ар­ми­ей в хо­де Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов и вхо­див­шую в со­став Российской им­пе­рии в 1758-1762 годы, под­чи­нял­ся глав­но­командующему российской ар­ми­ей генерал-гу­бер­на­то­ру В.В. Фер­мо­ру.

Ве­дал гражданскими де­ла­ми (сбор на­ло­гов, ре­кон­ст­рук­ция кре­по­ст­ных со­ору­же­ний, обес­пе­че­ние ох­ра­ны российских вой­ска­ми гра­ни­цы по р. Вис­ла, под­дер­жа­ние по­ряд­ка сре­ди ме­ст­но­го на­се­ле­ния, над­зор за до­бы­чей ян­та­ря), ко­ман­до­вал российскими гар­ни­зо­на­ми, ос­тав­лен­ны­ми в Кё­нигс­бер­ге, Пил­лау, Ме­ме­ле, Тиль­зи­те.

В 1760-1762 годы генерал-по­ли­цей­мей­стер Санкт-Пе­тер­бур­га, в 1762-1763 годы главный ди­рек­тор над все­ми по­ли­ция­ми Рос­сии. По ини­циа­ти­ве Н.А. Корфа ука­зом императора Пет­ра III от 22 марта (2 апреля) 1762 года в про­вин­ци­ях и го­ро­дах, где не бы­ло поли­ции, вво­ди­лась долж­ность по­ли­цей­мей­сте­ра (вско­ре от­ме­не­на ука­зом Се­на­та).

Под­дер­жал за­го­вор императрицы Ека­те­ри­ны II .

Се­на­тор (1762-1765 годы).