КОРФ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
КОРФ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (Николаус Фридрих) - барон, российский государственный деятель.
Из рода Корфов.
Приближен ко двору имп. Елизаветой Петровной. Выполнял особые поручения в Шлезвиг-Гольштейне, откуда в 1742 году привёз в Российскую империю племянника императрицы Елизаветы Петровны - Карла Петера Ульриха (будущего императора Петра III), и в Швеции, где в 1743 году передал поздравления избранному наследником шведского престола Адольфу Фредрику.
В 1744 году руководил переводом в ссылку семьи бывшего императора Ивана VI. Прусский губернатор [30 марта (10 апреля) 1758 год - 5(16) декабря 1760 года], его полномочия распространялись на часть Прусского королевства, завоёванную российской армией в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов и входившую в состав Российской империи в 1758-1762 годы, подчинялся главнокомандующему российской армией генерал-губернатору В.В. Фермору.
Ведал гражданскими делами (сбор налогов, реконструкция крепостных сооружений, обеспечение охраны российских войсками границы по р. Висла, поддержание порядка среди местного населения, надзор за добычей янтаря), командовал российскими гарнизонами, оставленными в Кёнигсберге, Пиллау, Мемеле, Тильзите.
В 1760-1762 годы генерал-полицеймейстер Санкт-Петербурга, в 1762-1763 годы главный директор над всеми полициями России. По инициативе Н.А. Корфа указом императора Петра III от 22 марта (2 апреля) 1762 года в провинциях и городах, где не было полиции, вводилась должность полицеймейстера (вскоре отменена указом Сената).
Поддержал заговор императрицы Екатерины II.
Сенатор (1762-1765 годы).