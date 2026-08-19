КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА 1950-1953

КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА 1950-1953 годов - война между КНДР, которую поддерживали КНР и СССР, и Республикой Корея, которую поддерживали США и их союзники.

После Второй мировой войны Корея оказалась разделена по 38 параллели на две зоны оккупации — советскую и американскую. После вывода иностранных войск в стране должны были состояться всеобщие выборы. Но в условиях начавшейся «Холодной войны» соглашения о демократическом объединении страны не были соблюдены. В 1948 году Корея раскололась на два государства: Корейскую народно-демократическую республику (КНДР) во главе с Ким Ир Сеном на севере и Республику Корея во главе с Ли Сын Маном на юге. Оба режима подавили оппозицию и стали готовиться к вооруженной схватке за весь полуостров. Корейская народная армия (КНА) КНДР имела численность до 188 тысяч солдат и офицеров, армия Республики Корея – до 161 тысяч. По танкам и САУ КНА имела превосходство в 5,9 раз.

25 июня 1950 года северокорейские войска вторглись на юг. Официально было объявлено, что они отражают удар войск южан. 28 июня КНА, нанеся поражение армии южан, взяла столицу Южной Кореи Сеул и устремились дальше. В августе в руках южнокорейских войск остался только небольшой плацдарм на юге полуострова в районе г. Пусан. Там высадились американские войска под командованием У. Уокера.

Действия КНДР было расценено большинством стран ООН как агрессия. 27 июня Совет безопасности ООН постановил применить силу против агрессора. Советский Союз не успел наложить вето на это решение, так как представитель СССР отсутствовал на заседаниях в знак протеста против непризнания нового коммунистического режима в Китае. В со­став мно­го­на­цио­наль­ных сил (МНС) во­шли кон­тин­ген­ты 15 го­су­дарств общей численностью около 45 тысяч солдат и офицеров, 600 ору­дий и ми­но­мё­тов, 200 тан­ков, 150 са­мо­лё­тов и 50 ко­раб­лей. В дальнейшем в Корее воевало более 300 тысяч американцев и европейцев.

15 сентября 1950 года войска ООН под командованием Д. Макартура, основную часть которых составляли американцы, высадились в Инчхоне (Чемульпо) в глубоком тылу северокорейских войск. Со стороны Пусанского плацдарма также началось контрнаступление, часть северокорейских войск была окружена, их остаткам пришлось спешно отступать. Они потеряли не только Сеул, но и свою столицу Пхеньян (20 октября). Передовые американские части вышли к северной границе Кореи. Почти вся территория страны оказалась под их контролем. И. Сталин и Мао Цзэдун не могли смириться с таким поражением коммунистических сил. 25 октября под видом «добровольцев» в Корею вошли 4 китайские армии под командованием Пэн Дэхуая. Они отбросили американцев к 38 параллели, с которой началась война. В 1951-1953 годах в центральной части Кореи шла кровопролитная позиционная война, в январе-марте 1951 года американо-южнокорейские войска даже теряли Сеул, но потом смогли вернуть его. Ни одна из сторон не могла прорвать фронт. Американская авиация подвергала разрушительным бомбардировкам Северную Корею и даже Китай. В отражении этих атак участвовали советские летчики 64-го осо­бого ис­тре­би­тель­но-авиационного кор­пуса (около 240 са­мо­лё­тов). Их миссия была секретной. Погибло 282 советских военнослужащих. Безвозвратные потери войск ООН (прежде всего США) составили более 40 тысяч человек, более 100 тысяч убитыми потеряли и северокорейская, и южнокорейская армии. Данные о потерях Китая разнятся от 60 тысяч до нескольких сотен тысяч человек.

27 июля 1953 года было подписано Паньмыньчжонское перемирие. Линия фронта стала демаркационной линией между «двумя Кореями», которые до сих пор формально остаются в состоянии войны.