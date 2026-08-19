КОРЕЛА
КОРЕЛА - древний народ, предки карелов.
Известен по древне-русским летописям (сообщения от 1143 года до XVI века) и новгородским берестяным грамотам (конец XI - начало XV веков, в т. ч. заклинание, написанное русскими буквами на карельском языке); по древне-исланским географическим сочинениям, анналам, сагам; латиноязычным хронике «История Норвегии» (1170 год), анонимному географическом трактату «Описание земель» (вторая половина XIII века), по фрагменту договора Норвегии и Новгорода (XIII век), буллам папы Римского, швед. рифмованным «Хронике Эрика» (XIII-XIV века) и «Хронике» (XV век); по данным археологии.
В первой - второй половине II тысячилетия жили в.-зап. побережье Ладожского оз., Карельском перешейке, северо-восточномпобережье Финского зал. Народ корела сформировался на основе местного, западно-финского, и пришедшего из юго-восточного Приладожья населения. К XII веку образовались группы корела: привыборгская, присайменская, приботнийская, корелы центральной части Карельского перешейка. С XI века складываются тесные взаимоотношения корелы и Великого Новгорода, позднее корела находилась в зависимости от него, сохраняя некоторую самостоятельность в торговле и др. и принимая активное участие в жизни Новгорода.
В 1227 году новгородский кн. Ярослав Всеволодович в связи с угрозой шведских вторжений принудительно крестил корелов. После карательного похода 1277 года кн. Дмитрия Александровича территория корела, состоявшая из 10 погостов, присоединена к Новгородской республике как «Корельская земля», центром которой с начала XIV века стал городок Корела. Во главе были поставлены служилый князь и воевода. По Ореховецкому мирному договору (1323 год) новая русско-шведская граница прошла от устья р. Сестра и через 14 пунктов до «Каяно моря»; Швеции отошли Выборг и 3 корельских погоста, но Новгород сохранял за собой права на охотничьи и рыболовные угодья. Из захваченных погостов был создан выборгский замковый лен (губерния). Основная часть корелы осталась под властью Новгорода, тесно связанная с ним экономич., политич. и культурными узами. Часть корелы, оказавшаяся на шведской стороне, вместе с емью образовала восточную группу финского населения (саволаксы), которая приняла участие в формировании финнов.
Археологические памятники корелы представлены селищами, могильниками, жертвенными камнями (известно около 20), 2 группами каменных куч, монетными и др. находками (в т. ч. кладами); изучались и городища XII-XV веков, расположенные на возвышенностях по северо-западному берегу Ладожского оз., на островах, берегах впадающих в него рек. Укрепления включали каменные стены, валы, расположенные линией постройки. Могильники найдены в бассейне р. Вуокса. В основном трупоположения, головой чаще на север с отклонением к западу или востоку, в опущенных в яму (глубиной до 1,2 м) деревянных срубах с дощатым настилом, покрытым шкурами животных. Хоронили в праздничной одежде, погребение сопровождалось оружием, бытовыми и др. предметами (в т. ч. связанными с христианством). Остатки тризны (могла быть лошадь, собака, овца, корова) складывали в посуду и ставили у могилы.
В основе хозяйства земледелие, животноводство, промыслы. В металлообработке преобладали технологии, характерные для Новгорода; была известна художественная ковка, инкрустация цветным металлом и др. Женский костюм (рис.) (в основных из шерстяных тканей) включал: головной платок (иногда синего цвета), прикреплявшийся к волосам застёжками; светлую одежду типа сарафана, окаймлённую узорчатой тесьмой, с овальными фибулами в верхней части груди, от которых спускались Ф-образные пронизки с привесками, цепедержатели и железные цепи, заканчивающиеся с правой стороны копоушкой, с левой - ножом с орнаментиров. рукоятью в ножнах. Тонкая льняная рубаха, отделанная тесьмой с серебряной нитью, застёгивалась у ворота кольцевидной застёжкой. Тёмно-серый передник украшался широкой полосой из медных спиралек, наплечное покрывало тёмно-серого цвета - бахромой. Мужчины носили шерстяные или льняные рубахи с маленькой застёжкой у ворота, кафтан из валяной шерсти, скреплявшийся на груди фибулой. К кожаному поясу с железными и медными пряжками привешивались нож в чехле, кресало, брусок.
С.И. Кочкуркина