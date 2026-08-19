КОРЕЛА

КОРЕЛА - древний народ, предки карелов.

Из­вес­тен по древне-русским ле­то­пи­сям (со­об­ще­ния от 1143 года до XVI века) и нов­го­род­ским бе­ре­стя­ным гра­мо­там (конец XI - начало XV веков, в т. ч. за­кли­на­ние, на­пи­сан­ное русскими бу­к­ва­ми на ка­рель­ском язы­ке); по древне-исланским гео­гра­фическим со­чи­не­ни­ям, ан­на­лам, са­гам; ла­ти­ноя­зыч­ным хро­ни­ке «Ис­то­рия Нор­вегии» (1170 год), ано­ним­но­му гео­гра­фическом трак­та­ту «Опи­са­ние зе­мель» (вторая половина XIII века), по фраг­мен­ту до­го­во­ра Нор­ве­гии и Нов­го­ро­да (XIII век), бул­лам па­пы Рим­ско­го, швед. риф­мо­ван­ным «Хро­ни­ке Эри­ка» (XIII-XIV века) и «Хро­ни­ке» (XV век); по дан­ным ар­хео­ло­гии.

В первой - второй половине II тысячилетия жили в.-зап. по­бе­ре­жье Ла­дож­ско­го оз., Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке, северо-восточномпо­бе­ре­жье Фин­ско­го зал. На­род корела сфор­ми­ро­вал­ся на ос­но­ве ме­ст­но­го, западно-финского, и при­шед­ше­го из юго-восточного При­ла­до­жья на­се­ле­ния. К XII веку об­ра­зо­ва­лись груп­пы корела: при­вы­борг­ская, при­сай­мен­ская, при­бот­ний­ская, корелы центральной час­ти Ка­рель­ско­го пе­ре­шей­ка. С XI века скла­ды­ва­ют­ся тес­ные взаи­мо­от­но­ше­ния корелы и Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да, позд­нее корела на­хо­ди­лась в за­ви­си­мо­сти от не­го, со­хра­няя не­ко­то­рую са­мо­стоя­тель­ность в тор­гов­ле и др. и при­ни­мая ак­тив­ное уча­стие в жиз­ни Нов­го­ро­да.

В 1227 году нов­го­род­ский кн. Яро­слав Все­во­ло­до­вич в свя­зи с уг­ро­зой шведских втор­же­ний при­ну­ди­тель­но кре­стил корелов. По­сле ка­ра­тель­но­го по­хо­да 1277 года кн. Дмит­рия Алек­сан­д­ро­ви­ча тер­ри­то­рия корела, со­сто­яв­шая из 10 по­гос­тов, при­сое­ди­не­на к Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке как «Ко­рель­ская зем­ля», цен­тром ко­то­рой с начала XIV века стал го­ро­док Ко­ре­ла. Во гла­ве бы­ли по­став­ле­ны слу­жи­лый князь и вое­во­да. По Оре­хо­вец­ко­му мир­но­му до­го­во­ру (1323 год) но­вая русско-шведская гра­ни­ца про­шла от устья р. Се­ст­ра и че­рез 14 пунк­тов до «Кая­но мо­ря»; Шве­ции ото­шли Вы­борг и 3 ко­рель­ских по­гос­та, но Нов­го­род со­хра­нял за со­бой пра­ва на охот­ни­чьи и ры­бо­лов­ные уго­дья. Из за­хва­чен­ных по­гос­тов был соз­дан вы­борг­ский зам­ко­вый лен (гу­бер­ния). Основная часть корелы ос­та­лась под вла­стью Нов­го­ро­да, тес­но свя­зан­ная с ним эко­но­мич., по­ли­тич. и куль­тур­ны­ми уза­ми. Часть корелы, ока­зав­шая­ся на шведской сто­ро­не, вме­сте с емью об­ра­зо­ва­ла восточную груп­пу финского на­се­ле­ния (са­во­лак­сы), ко­то­рая при­ня­ла уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии фин­нов.

Ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки корелы пред­став­ле­ны се­ли­ща­ми, мо­гиль­ни­ка­ми, жерт­вен­ны­ми кам­ня­ми (из­вест­но около 20), 2 груп­па­ми ка­мен­ных куч, мо­нет­ны­ми и др. на­ход­ка­ми (в т. ч. кла­да­ми); изу­ча­лись и го­ро­ди­ща XII-XV веков, рас­по­ло­жен­ные на воз­вы­шен­но­стях по северо-западному бе­ре­гу Ла­дож­ско­го оз., на ост­ро­вах, бе­ре­гах впа­даю­щих в не­го рек. Ук­ре­п­ле­ния вклю­ча­ли ка­мен­ные сте­ны, ва­лы, рас­по­ло­жен­ные ли­ни­ей по­строй­ки. Мо­гиль­ни­ки най­де­ны в бас­сей­не р. Ву­ок­са. В основном тру­по­по­ло­же­ния, го­ло­вой ча­ще на се­вер с от­кло­не­ни­ем к за­па­ду или вос­то­ку, в опу­щен­ных в яму (глу­би­ной до 1,2 м) де­ревянных сру­бах с до­ща­тым на­сти­лом, по­кры­тым шку­ра­ми жи­вот­ных. Хо­ро­ни­ли в празд­нич­ной оде­ж­де, по­гре­бе­ние со­про­во­ж­да­лось ору­жи­ем, бы­то­вы­ми и др. пред­ме­та­ми (в т. ч. свя­зан­ны­ми с хри­сти­ан­ст­вом). Ос­тат­ки триз­ны (мог­ла быть ло­шадь, со­ба­ка, ов­ца, ко­ро­ва) скла­ды­ва­ли в по­су­ду и ста­ви­ли у мо­ги­лы .

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва зем­ле­де­лие, жи­вот­но­вод­ст­во, про­мыс­лы. В ме­тал­ло­об­ра­бот­ке пре­об­ла­да­ли тех­но­ло­гии, ха­рак­тер­ные для Нов­го­ро­да; бы­ла из­вест­на ху­дожественная ков­ка, ин­кру­ста­ция цвет­ным ме­тал­лом и др. Жен­ский кос­тюм (рис.) (в основных из шер­стя­ных тка­ней) вклю­чал: го­лов­ной пла­ток (ино­гда си­не­го цве­та), при­кре­п­ляв­ший­ся к во­ло­сам за­стёж­ка­ми; свет­лую одежду ти­па са­ра­фа­на, окаймлён­ную узор­ча­той тесь­мой, с оваль­ны­ми фи­бу­ла­ми в верх­ней час­ти гру­ди, от ко­то­рых спус­ка­лись Ф-об­раз­ные про­низ­ки с при­вес­ка­ми, це­педер­жа­те­ли и же­лез­ные це­пи, за­канчи­ваю­щие­ся с пра­вой сто­ро­ны ко­по­уш­кой, с левой - ножом с ор­на­мен­ти­ров. ру­коятью в нож­нах. Тон­кая льня­ная ру­ба­ха, от­де­лан­ная тесь­мой с се­реб­ря­ной ни­тью, за­стё­ги­ва­лась у во­ро­та коль­це­вид­ной за­стёж­кой. Тём­но-се­рый пе­ред­ник ук­ра­шал­ся ши­ро­кой по­ло­сой из мед­ных спи­ра­лек, на­плеч­ное по­кры­ва­ло тём­но-се­ро­го цве­та - ба­хро­мой. Муж­чи­ны но­си­ли шер­стя­ные или льня­ные ру­ба­хи с ма­лень­кой за­стёж­кой у во­ро­та, каф­тан из ва­ля­ной шер­сти, скре­п­ляв­ший­ся на гру­ди фи­бу­лой. К ко­жано­му поя­су с же­лез­ны­ми и мед­ны­ми пряж­ка­ми при­ве­ши­ва­лись нож в чех­ле, кре­са­ло, бру­сок.

С.И. Коч­кур­ки­на

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)