КОРДЬЕ АНРИ

КОРДЬЕ АНРИ - французский синолог, библиограф .

В 1852 году пе­ре­ехал с ма­те­рью в г. Ли­зьё (Нор­ман­дия, Фран­ция). Учил­ся в Па­ри­же в ли­цее Шап­таль и ли­цее Кар­ла Ве­ли­ко­го.

В 1865 году со­вер­шил пер­вое пу­те­ше­ст­вие в Ве­ли­ко­бри­та­нию, где по­зд­нее про­вёл два го­да (1867-1869 годы). В 1869 году по на­стоя­нию от­ца пе­ре­ехал в Шан­хай, ра­бо­тал в биб­лио­те­ке северо-китайского от­де­ла британского Ко­ро­лев­ско­го ази­атского общества. В 1876 году вер­нул­ся во Фран­цию, по­лу­чил долж­ность сек­ре­та­ря китайской об­ра­зо­вательной мис­сии в Па­ри­же.

С 1881 годачи­тал лек­ции по ис­то­рии, гео­гра­фии и за­ко­но­да­тель­ст­ву стран Даль­не­го Вос­то­ка в Специальной шко­ле восточных язы­ков в Па­риже (с 1914 года Национальная шко­ла жи­вых восточных язы­ков).

В 1890-1925 годы главный ре­дак­тор ме­ж­ду­народного си­но­ло­гического журнала «T’oung рао».

Член Ака­де­мии над­пи­сей и изящ­ной сло­вес­но­сти (1908 год).

Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние по­ли­тической ис­то­рии Ки­тая, ав­тор ря­да ра­бот об ис­сле­до­ва­нии ев­ро­пей­ца­ми стран Азии.

Со­ста­ви­тель фун­даментальной биб­лио­гра­фий по ис­то­рии Ки­тая, Япо­нии, Ин­до­ки­тая.

Ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на .