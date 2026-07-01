КОРДЬЕ АНРИ
КОРДЬЕ АНРИ - французский синолог, библиограф.
В 1852 году переехал с матерью в г. Лизьё (Нормандия, Франция). Учился в Париже в лицее Шапталь и лицее Карла Великого.
В 1865 году совершил первое путешествие в Великобританию, где позднее провёл два года (1867-1869 годы). В 1869 году по настоянию отца переехал в Шанхай, работал в библиотеке северо-китайского отдела британского Королевского азиатского общества. В 1876 году вернулся во Францию, получил должность секретаря китайской образовательной миссии в Париже.
С 1881 годачитал лекции по истории, географии и законодательству стран Дальнего Востока в Специальной школе восточных языков в Париже (с 1914 года Национальная школа живых восточных языков).
В 1890-1925 годы главный редактор международного синологического журнала «T’oung рао».
Член Академии надписей и изящной словесности (1908 год).
Внёс значительный вклад в изучение политической истории Китая, автор ряда работ об исследовании европейцами стран Азии.
Составитель фундаментальной библиографий по истории Китая, Японии, Индокитая.
Кавалер ордена Почётного легиона.