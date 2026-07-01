КОРЧА
КОРЧА - город в Албании.
Административный центр одноименного округа (рети). Население 57,5 тыс. человек (2009 год). Расположен в юго-восточной части страны, в Корчинской котловине, между горными массивами Островица и Морава. Узел автодорог.
Впервые упоминается в 1280 году (под славянским назвнием Горице). Около 1440 года захвачен и полностью разрушен турками.
Датой основания современного Корча принято считать 1484 год, когда бей Ильяс Ходжа заложил первую мечеть на земле, подаренной ему султаном Мурадом II.
Экономического расцвета город достиг в конце XVIII века. С 1783 года во владении Али-паши Тепеленского. В середине XIX - начале XX веков Корча - самый крупный город албанских земель, один из основных центров их хозяйственной и культурной деятельности, а также центр албанского национально-освободительного движения. В ходе Балканских войн 1912-1913 годов оккупирован греческими войсками (1912 год), включён в состав греческих пров. Северный Эпир (после чего многие жители Корча эмигрировали; значительая часть албанской диаспоры в США составляют выходцы из Корча). В декабре 1913 года передан Албании. С октября 1914 года до лета 1916 года вновь оккупирован греческими войсками, в 1916-1918 годы под французским протекторатом, французской власти провозгласили в Корче республику. Возвращён Албании в 1920 году.
В 1939 году оккупирован итальянскими, в ноябре 1940 - апреле 1941 годов греческими войсками, затем (до 1943 года) вновь занят итальянской армией, которую в 1943-1944 годы сменили германксие войска. Освобождён албанскими партизанами в октябре 1944 года. Во второй половине XX века развивался как центр угледобывающей промышленности (лигниты месторождений Мборья и Дренова; сворачивание добычи в начале XXI века привело к острому дефициту электроэнергии в регионе) и сельско-хозяйственного района (в конце 1940-х годов на месте осушенного оз. Малики создана ирригационная система; посевы зерновых, сахарной свёклы, картофеля; садоводство).
В центральной части города прямые улицы, проложенные в XIX - начале XX веков (в т. ч. бульвар Республики с виллами 1900-1930-х годов), соседствуют с мусульманскими и христианскими кварталами, сохранившими узкие улицы и старую застройку (традиционные дома мизафирхане с гостевыми комнатами). В р-не Касабая: мечеть Ильяз-Бей-Мирахор (1496 или 1484 году, интерьер с росписями XIX века), турецкие бани, здания старого базара (XIX века), постоялые дворы (ханы) Эльбасана (начало XVIII века), Монастира (Битолы).
Также сохранились: Туран-текке мусульман-бекташей с башней XVII века, здания первых в Албании публичной библиотеки, школы для девочек (1891 год), французского лицея (1917 год; здесь учился и преподавал Э. Ходжа), архиепископии (1910-1930-е годы), городской стадион (1959 год). В 1990-2000-х годах построены: кафедральный собор Воскресения Христова (1992-2004 годы), церкви - Св. Георгия, Пророка Ильи, Св. Афанасия, Богоматери.
Памятники: «Народному борцу» (1932 год, скульптор О. Паскали), президенту Корчинской автономной республики Ф. Герменьи (1937 год, скульптор О. Паскали), Неизвестному солдату на кладбище героев, Народному восстанию 1946 года, поэту Н. Фрашери.
Университет им. Ф. Ноли (1971 год; современное название и статус с 1994 года). Публичная библиотека (1938 год). Музеи: албанского средне-векового искусства (1980 год; архитектурные детали, скульптура - IV-XIII веков, иконы - XII-XIX веков, в т. ч. корчинских мастеров XVIII века братев К. и А. Зограф; резной иконостас - XVIII века из корчинской церкви в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»), археологический (в 2 зданиях первой полвины XIX века), образования (1967 год; в здании первой албанской школы, 1887 год), азиатского искусства «Братко» (здание 2003 года); Дом-музей художника В. Мио. Национальный театр им. А.З. Чаюпи (1950 год).
Производство медного концентрата (находится в сложном положении из-за дефицита топлива и электроэнергии). Предприятия лёгкой (кожевенно-обувной, трикотажной, швейной) промышленности развиваются с преобладающим участием греческого капитала; сохраняется традиционное ковроткачество. Производсто стройматериалов, деревообработка. Переработка местного сельско-хозяйственного сырья - предприятия сахарной (единственный крупный центр в стране), мясной, молочной, мукомольной, плодоконсервной, пивоваренной (пивоварня «Birra Korça»), винодельческой, спиртовой, табачно-ферментационной пром-сти. Развивается как центр туризма, в т. ч. спортивно-оздоровительного (в окрестностях Корча - горнолыжные базы).
Близ Корчи (в с. Мборья, деревнях Голомбочи, Бобоштице, на о. Малиград на оз. Преспа) - византийские церкви (с росписями XIV века).