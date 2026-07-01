КОРЧА

КОРЧА - город в Албании.

Административный центр од­но­именного ок­ру­га (ре­ти). Население 57,5 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в юго-восточной час­ти стра­ны, в Кор­чин­ской кот­ло­ви­не, ме­ж­ду гор­ны­ми мас­си­ва­ми Ост­ро­ви­ца и Мо­ра­ва. Узел ав­то­до­рог.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1280 году (под славянским назвнием Го­ри­це). Около 1440 года за­хва­чен и пол­но­стью раз­ру­шен тур­ка­ми.

Да­той ос­но­ва­ния современного Корча при­ня­то счи­тать 1484 год, ко­гда бей Иль­яс Ход­жа за­ло­жил пер­вую ме­четь на зем­ле, по­да­рен­ной ему сул­та­ном Му­ра­дом II.

Эко­но­мического рас­цве­та го­род дос­тиг в конце XVIII века. С 1783 года во вла­де­нии Али-па­ши Те­пе­лен­ско­го. В середине XIX - начале XX веков Корча - са­мый круп­ный го­род албанских зе­мель, один из основных цен­тров их хо­зяйственной и куль­тур­ной дея­тель­но­сти, а так­же центр албанского национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния. В хо­де Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов ок­ку­пи­ро­ван греческими вой­ска­ми (1912 год), вклю­чён в со­став греческих пров. Северный Эпир (по­сле че­го многие жи­те­ли Корча эмиг­ри­ро­ва­ли; зна­чительая часть албанской ди­ас­по­ры в США со­став­ля­ют вы­ход­цы из Корча). В декабре 1913 года пе­ре­дан Ал­ба­нии. С октября 1914 года до ле­та 1916 года вновь ок­ку­пи­ро­ван греческими вой­ска­ми, в 1916-1918 годы под французским про­тек­то­ра­том, французской вла­сти про­воз­гла­си­ли в Корче рес­пуб­ли­ку. Воз­вра­щён Ал­ба­нии в 1920 году.

В 1939 году ок­ку­пи­ро­ван италь­ян­ски­ми, в но­ябре 1940 - апреле 1941 годов греческими вой­ска­ми, за­тем (до 1943 года) вновь за­нят итальянской ар­ми­ей, ко­то­рую в 1943-1944 годы сме­ни­ли германксие вой­ска. Ос­во­бо­ж­дён албанскими пар­ти­за­на­ми в октябре 1944 года. Во второй половине XX века раз­ви­вал­ся как центр уг­ле­до­бы­ваю­щей промышленности (лиг­ни­ты ме­сто­ро­ж­де­ний Мбо­рья и Дре­но­ва; сво­ра­чи­ва­ние до­бы­чи в начале XXI века при­ве­ло к ост­ро­му де­фи­ци­ту элек­тро­энер­гии в ре­гио­не) и сельско-хозяйственного рай­она (в конце 1940-х годов на мес­те осу­шен­но­го оз. Ма­ли­ки соз­да­на ир­ри­гационная сис­те­ма; по­се­вы зер­но­вых, са­хар­ной свёк­лы, кар­то­фе­ля; са­до­вод­ст­во).

В центральной час­ти го­ро­да пря­мые ули­цы, про­ло­жен­ные в XIX - начале XX веков (в т. ч. буль­вар Рес­пуб­ли­ки с вил­ла­ми 1900-1930-х годов), со­сед­ст­ву­ют с му­сульм анскими и хри­сти­ан­ски­ми квар­та­ла­ми, со­хра­нив­ши­ми уз­кие ули­цы и ста­рую за­строй­ку (тра­диционные до­ма ми­за­фир­ха­не с гос­те­вы­ми ком­на­та­ми). В р-не Ка­са­бая: ме­четь Иль­яз-Бей-Ми­ра­хор (1496 или 1484 году, ин­терь­ер с рос­пи­ся­ми XIX века), турецкие ба­ни, зда­ния ста­ро­го ба­за­ра (XIX века), по­стоя­лые дво­ры (ха­ны) Эль­ба­са­на (начало XVIII века), Мо­на­сти­ра (Би­то­лы).

Так­же со­хра­ни­лись: Ту­ран-тек­ке му­суль­ман-бек­та­шей с баш­ней XVII века, зда­ния пер­вых в Ал­ба­нии пуб­лич­ной библиотеки, шко­лы для де­во­чек (1891 год), французского ли­цея (1917 год; здесь учил­ся и пре­по­да­вал Э. Ход­жа), ар­хи­епи­ско­пии (1910-1930-е годы), городской ста­ди­он (1959 год). В 1990-2000-х годах по­строе­ны: ка­фед­раль­ный со­бор Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва (1992-2004 годы), церк­ви - Св. Ге­ор­гия, Про­ро­ка Ильи, Св. Афа­на­сия, Бо­го­ма­те­ри.

Па­мят­ни­ки: «На­родно­му бор­цу» (1932 год, скуль­птор О. Паскали), пре­зи­ден­ту Кор­чин­ской ав­то­ном­ной рес­пуб­ли­ки Ф. Гер­ме­ньи (1937 год, скульп­тор О. Пас­ка­ли), Не­известно­му сол­да­ту на клад­би­ще ге­ро­ев, Народному вос­ста­нию 1946 года, по­эту Н. Фра­ше­ри.

Университет им. Ф. Но­ли (1971 год; современное название и ста­тус с 1994 года). Пуб­лич­ная библиотека (1938 год). Му­зеи: ал­бан­ско­го средне-векового искусства (1980 год; ар­хитектурные де­та­ли, скульп­ту­ра - IV-XIII веков, ико­ны - XII-XIX веков, в т. ч. кор­чин­ских мас­те­ров XVIII века братев К. и А. Зо­граф; рез­ной ико­но­стас - XVIII века из кор­чин­ской церкви в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­вонос­ный Ис­точ­ник»), ар­хео­ло­ги­че­ский (в 2 зда­ни­ях первой полвины XIX века), об­ра­зо­ва­ния (1967 год; в зда­нии пер­вой албанской шко­лы, 1887 год), ази­ат­ско­го искусства «Брат­ко» (зда­ние 2003 года); Дом-му­зей художника В. Мио. Национальный те­атр им. А.З. Чаю­пи (1950 год).

Про­изводство мед­но­го кон­цен­тра­та (на­хо­дит­ся в слож­ном по­ло­же­нии из-за де­фи­ци­та то­п­ли­ва и элек­тро­энер­гии). Пред­при­ятия лёг­кой (ко­же­вен­но-обув­ной, три­ко­таж­ной, швей­ной) промышленности раз­ви­ва­ют­ся с пре­об­ла­даю­щим уча­сти­ем греческого ка­пи­та­ла; со­хра­ня­ет­ся тра­диционное ков­ро­тка­че­ст­во. Про­изводсто строй­ма­те­риа­лов, де­ре­во­об­ра­бот­ка. Пе­ре­ра­бот­ка ме­ст­но­го сельско-хозяйственного сы­рья - пред­при­ятия са­хар­ной (един­ст­вен­ный круп­ный центр в стра­не), мяс­ной, мо­лоч­ной, му­ко­моль­ной, пло­до­кон­серв­ной, пи­во­ва­рен­ной (пи­во­вар­ня «Birra Korça»), ви­но­дель­че­ской, спир­то­вой, та­бач­но-фер­мен­та­ци­он­ной пром-сти. Раз­ви­ва­ет­ся как центр ту­риз­ма, в т. ч. спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­но­го (в ок­ре­ст­но­стях Корча - гор­но­лыж­ные ба­зы).

Близ Корчи (в с. Мбо­рья, де­рев­нях Го­лом­бо­чи, Бо­бош­ти­це, на о. Ма­ли­град на оз. Пре­спа) - ви­зантийские церк­ви (с рос­пи­ся­ми XIV века).

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