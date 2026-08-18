КОПТСКОЕ ПИСЬМО

КОПТСКОЕ ПИСЬМО, Египет - алфавитное письмо, созданное переводчиками Библии с греческого языка на древнеегипетский язык для распространения христианства среди египетского населения.

Де­мо­тическое пись­мо, ко­то­рым в то вре­мя поль­зо­ва­лись егип­тя­не (см. Еги­пет­ское пись­мо), не мог­ло быть при­ме­не­но для этой це­ли в си­лу сво­ей слож­но­сти и не­при­спо­соб­лен­но­сти для пе­ре­во­да ино­языч­но­го тек­ста.

Соз­да­те­ли коптского письма взя­ли в ка­че­ст­ве его ос­но­вы греческий ал­фа­вит, что не бы­ло нов­ше­ст­вом, по­пыт­ки пи­сать текст на египетском язы­ке греческими бу­к­ва­ми де­ла­лись и рань­ше, ещё в III веке до н. э.

Греческий ал­фа­вит ис­поль­зо­вал­ся ещё в на­ча­ле н. э. для пе­ре­да­чи иностранных слов в египетских тек­стах. Греческими бу­к­ва­ми с до­бав­ле­ни­ем де­мо­тических зна­ков в I-V веках пи­са­лись ма­гич еские тек­сты (т. н. ста­ро­копт­ские).

Но для стан­дарт­но­го копт­ско­го ал­фа­ви­та, та­ко­го, ка­ким он про­су­ще­ст­во­вал ве­ка и со­хра­нил­ся до на­ших дней (на нём пе­ча­та­ют­ся копт­ские кни­ги), был за­им­ст­во­ван греческий ал­фа­вит с до­бав­ле­ни­ем вось­ми зна­ков египетского де­мо­тического пись­ма, сти­ли­зо­ван­ных под ха­рак­тер греческого ал­фа­ви­та и пе­ре­да­вав­ших в основные те зву­ки, для обо­зна­че­ния ко­то­рых не бы­ло греческих букв.

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