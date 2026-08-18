КОПТСКОЕ ПИСЬМО
КОПТСКОЕ ПИСЬМО, Египет - алфавитное письмо, созданное переводчиками Библии с греческого языка на древнеегипетский язык для распространения христианства среди египетского населения.
Демотическое письмо, которым в то время пользовались египтяне (см. Египетское письмо), не могло быть применено для этой цели в силу своей сложности и неприспособленности для перевода иноязычного текста.
Создатели коптского письма взяли в качестве его основы греческий алфавит, что не было новшеством, попытки писать текст на египетском языке греческими буквами делались и раньше, ещё в III веке до н. э.
Греческий алфавит использовался ещё в начале н. э. для передачи иностранных слов в египетских текстах. Греческими буквами с добавлением демотических знаков в I-V веках писались магические тексты (т. н. старокоптские).
Но для стандартного коптского алфавита, такого, каким он просуществовал века и сохранился до наших дней (на нём печатаются коптские книги), был заимствован греческий алфавит с добавлением восьми знаков египетского демотического письма, стилизованных под характер греческого алфавита и передававших в основные те звуки, для обозначения которых не было греческих букв.