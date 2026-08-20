КОПТСКОЕ ИСКУССТВО

КОПТСКОЕ ИСКУССТВО - искусство коптов .

Сло­жи­лось во II-IV веках на ос­но­ве тра­ди­ций ис­кус­ст­ва древ­не­го и эл­ли­ни­стического Егип­та. Пе­ре­жив рас­цвет в IV-VII веках, оно про­дол­жа­ло по­сле­до­ва­тель­но раз­ви­вать­ся и во вре­мя араб ского за­вое­ва­ния.

На ран­нем эта­пе, под воз­дей­ст­ви­ем идей хри­сти­ан­ско­го ас­ке­тиз­ма, а так­же под влия­ни­ем ран­не­хри­сти­ан­ско­го ис­кус­ст­ва си­ро-па­ле­стин­ско­го кру­га коптское искусство при­об­ре­та­ло чер­ты схе­ма­тиз­ма, ус­лов­но­сти, гру­бо­ва­той экс­прес­сии. Ран­ние мо­на­сты­ри - Св. Ан­то­ния (ос­но­ван в 305 году), Дейр-Абу-Ма­кар (Св. Ма­ка­рия, IV век, Св. Пав­ла (V век), а так­же мо­на­сты­ри Бау­ит, в Нит­рии, Ке­лии - пред­став­ля­ли со­бой конг­ло­ме­рат ин­ди­ви­ду­аль­ных мо­на­ше­ских ке­лий, на­по­ло­ви­ну вры­тых в зем­лю и пе­ре­кры­тых кир­пич­ны­ми сво­да­ми; все они не­од­но­крат­но пе­ре­ст­раи­ва­лись вплоть до XX века.

Для цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры [хра­мы мо­на­стыр­ских ком­плек­сов Бау­ит, Абу-Ми­на, Бе­ло­го и Крас­но­го мо­на­сты­рей (оба ос­но­ва­ны в IV веке); ка­ир­ские церк­ви - Св. Сер­гия (Абу-Сер­га), Св. Вар­ва­ры (обе - конец IV - начало V веков), Бо­го­ма­те­ри (аль-Му­ал­ла­ка, IV-VII века)] ха­рак­те­рен тип 3-не­фной, час­то 3-кон­хо­вой ба­зи­ли­ки из кам­ня (ред­ко из кир­пи­ча) с рез­ным де­ко­ром и на­стен­ны­ми фре­ска­ми. В эпо­ху Фа­ти­ми­дов (909-1171 годы) ши­ро­ко при­ме­ня­лись ку­поль­ные и свод­ча­тые кон­ст­рук­ции. Не­ред­ко цер­ков­ные по­строй­ки воз­во­ди­лись в ка­че­ст­ве над­гроб­ных па­мят­ни­ков (ба­зи­ли­ка в Ге­рак­ле­о­по­лис Маг­на, III-VII века). Мно­го­чис­лен­ны ку­поль­ные гроб­ни­цы (Ба­гау­ат); из­вест­ны жи­лые до­ма коп­тов (име­ли 2–4 эта­жа). Коп­ты не­ред­ко ис­поль­зо­ва­ли древне-египитские свя­ти­ли­ща для сво­их куль­то­вых це­лей, на­но­ся на сте­ны древ­них по­стро­ек хри­сти­ан­ские зна­ки: их мож­но встре­тить в хра­ме Иси­ды на о. Фи­ле, во дво­ре хра­ма в Ден­де­ре (Дан­да­ре), в хра­ме Хон­су и За­ле Тут­мо­са III в Кар­на­ке, хра­ме Хат­шеп­сут в Дейр-эль-Бах­ри и др.

В боль­шом ко­ли­че­ст­ве со­хра­ни­лись фраг­мен­ты копт­ской ар­хитектурной скульп­ту­ры, ут­ра­тив­шей свой пер­во­на­чаль­ный про­стран­ст­вен­ный кон­текст и хра­ня­щей­ся в му­зе­ях: рез­ные ка­пи­те­ли, ук­ра­шен­ные рель­е­фа­ми над­гроб­ные сте­лы, ни­ши, ор­на­мен­таль­ные фри­зы, кар­ни­зы, лю­не­ты и др. В них мо­ти­вы тра­ди­ци­он­но­го древне-египетского искусства (цве­ток ло­то­са, знак «анх») со­че­та­ют­ся с сю­же­та­ми древне-греческой ми­фо­ло­гии («Ор­фей и Эв­ри­ди­ка», «Ле­да и ле­бедь», «Дио­нис» и др.) и ран­не­хри­сти­ан­ски­ми сим­во­ла­ми (пав­ли­ны, ры­бы, хриз­мы, сбор ви­но­гра­да и др.). Ху­дожественный язык так­же де­мон­ст­ри­ру­ет тя­го­те­ние к приё­мам древне-египетских рель­е­фов, эл­ли­ни­стич. на­ту­ра­лиз­му или схе­ма­тиз­му восточного ран­не­хри­сти­ан­ско­го искусства; по­след­ний по­сте­пен­но ста­но­вит­ся до­ми­ни­рую­щей сти­ли­стических тен­ден­ци­ей.

Мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись, пред­став­лен­ная фраг­мен­та­ми фре­сок (в Бауи­те и др.) и мо­заи­ка­ми, а так­же копт­ская ико­но­пись («Спа­си­тель и Апа Ми­на», VI-VII века, Лувр, Па­риж) ис­пы­та­ли на се­бе влия­ние ви­зантийской ху­дожесктвенной тра­ди­ции. Ран­няя книж­ная ми­ниа­тю­ра от­ли­ча­ет­ся яр­ки­ми крас­ка­ми, де­ко­ра­тив­ны­ми фрон­тис­пи­са­ми с пе­ре­пле­таю­щи­ми­ся де­ко­ра­тив­ны­ми мо­ти­ва­ми, вы­де­лен­ны­ми за­го­лов­ка­ми и ини­циа­ла­ми, зоо­морф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми на по­лях («Ко­декс Гла­зье», около 400 года, Библиотека и му­зей П. Мор­га­на, Нью-Йорк).

Ком­по­зи­ции мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сей по­вто­ря­ют­ся на тка­нях - ма­лень­ких пан­но, вы­ткан­ных обыч­но цвет­ной шер­стью и ук­ра­шаю­щих оде­ж­ду или дра­пи­ров­ки. Ис­кус­ст­во копт­ских тка­ней, впи­тав­шее в се­бя тра­ди­ции ви­зант. и иран. шёл­ко­вых тка­ней, от­ра­зи­ло эво­лю­цию копт­ско­го иск-ва в це­лом: реа­ли­сти­че­ски трак­то­ван­ные ми­фо­ло­гич. или жан­ро­вые об­ра­зы на тка­нях IV - начало V векок сме­ня­ют­ся в V-VI веков схе­ма­ти­зи­ро­ван­ными хри­сти­ан­ски­ми сю­же­та­ми. Ин­те­рес­ны копт­ские об­раз­цы резь­бы по кос­ти и де­ре­ву (ук­ра­ше­ния две­рей, ме­бе­ли, лар­цов), из­де­лия из брон­зы, тер­ра­ко­ты (лам­пы, ва­зы, ут­варь).

В эпо­ху араб. за­вое­ва­ния (с середине VII века) коптское искусства про­дол­жа­ло раз­ви­вать­ся, со­хра­няя свои тра­ди­ции. В это вре­мя основными ис­точ­ни­ка­ми влия­ния вы­сту­па­ли, с од­ной сто­ро­ны, па­мят­ни­ки ви­зантийского искусства, а с дру­гой - ис­лам­ско­го. Наи­бо­лее пло­до­твор­ным был пе­ри­од XII - середина XIII веков, ко­гда, под влия­ни­ем кон­так­тов с ви­зантийской и си­рий­ской книж­ной ми­ниа­тю­рой, в ил­лю­ми­но­ван­ных ру­ко­пи­сях ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ют­ся изо­бра­же­ния еван­ге­ли­стов и другие но­во­за­вет­ные об­ра­зы. Со­хра­нив­шие­ся ико­ны XIII-XIV веков так­же об­на­ру­жи­ва­ют за­ви­си­мость от ви­зантийской жи­во­пи­си. В пе­ри­од прав­ле­ния мам­люк­ских ди­на­стий книж­ная ми­ниа­тю­ра ис­пы­ты­ва­ет влия­ние ис­лам­ско­го искусства: ан­тро­по­морф­ные изо­бра­же­ния пре­дель­но схе­ма­ти­зи­ру­ют­ся, рас­тво­ря­ясь в об­щей ор­на­мен­таль­ной схе­ме, ис­поль­зу­ют­ся приё­мы де­ко­ри­ро­ва­ния Ко­ра­нов.

На ру­бе­же XVII-XVIII веков ико­но­пись и мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись коп­тов пе­ре­жи­ва­ют но­вый рас­цвет. Многие ху­дож­ни­ки XVIII-XIX веков, прие­хав в Еги­пет из других ре­гио­нов, прив­нес­ли в копт­скую ико­но­пись свои национальные тра­ди­ции. Для искусства это­го вре­ме­ни ха­рак­тер­ны за­им­ст­во­ва­ния из все­го спек­тра дос­туп­ных ис­точ­ни­ков: ран­не­хри­сти­ан­ско­го ху­дожественного язы­ка, ви­зантийского и ис­лам­ско­го искусства. Копт­ские ху­дож­ни­ки Но­во­го и Но­вей­ше­го вре­ме­ни со­хра­ня­ют ста­рые тра­ди­ции во всех видах изо­бра­зительного искусства (мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись, ико­но­пись, тка­че­ст­во и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)