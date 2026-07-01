КОППЕРФИЛД ДЭВИД
КОППЕРФИЛД ДЭВИД (настоящие имя и фамилия Дэвид Сет Коткин) - американский иллюзионист.
С 12 лет выступал в концертных залах под псевдонимом Мальчик Давино. В 15 лет избран членом Общества американских магов. В 16 лет по приглашению Нью-Йоркского университета читал лекции по иллюзионному искусству на театральном факультете.
В 1974 году во время учёбы в колледже (Чикаго), взяв псевдонимом Д. Копперфилд, играл главную роль в мюзикле «Волшебник». В 1977 году ведущий телепрограммы «Волшебство Эй-Би-Си».
Создатель шоу и телешоу: «Магия Дэвида Копперфилда» (1978-2001 годы, 17 телепрограмм), «Магический проект Дэвида Копперфилда» (2007 год) и др.
Шоу Д. Копперфилда отличаются масштабностью иллюзионных трюков (разрабатывает их совместно с Д. Вейном), созданных с использованием новейших достижений науки и техники и представленных не как волшебство, а как плод интеллекта и мастерства человека: исчезновение статуи Свободы, Эйфелевой башни, самолёта или вагона Восточного экспресса, проход сквозь Великую Китайскую стену, прыжок в Ниагарский водопад, полёт над Большим Каньоном и т. п.
В 1991 году Д. Копперфилд основал в Лас-Вегасе Международный музей и библиотеку магических искусств с коллекцией реквизита великих иллюзионистов и фокусников. В 1982 году разработал реабилитационную программу «Проект Магия», направленную на улучшение моторных функций инвалидов.