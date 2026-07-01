КОППЕРФИЛД ДЭВИД

КОППЕРФИЛД ДЭВИД (настоящие имя и фамилия Дэ­вид Сет Кот­кин) - американский ил­лю­зио­нист.

С 12 лет вы­сту­пал в кон­церт­ных за­лах под псевдонимом Маль­чик Да­ви­но. В 15 лет из­бран членом Общества американских ма­гов . В 16 лет по при­гла­ше­нию Нью-Йорк­ско­го университета чи­тал лек­ции по ил­лю­зи­он­но­му искусству на те­ат­раль­ном факультете.

В 1974 году во вре­мя учё­бы в кол­лед­же (Чи­ка­го), взяв псевдонимом Д. Копперфилд, иг­рал главную роль в мю­зик­ле «Вол­шеб­ник». В 1977 году ве­ду­щий те­ле­про­грам­мы «Вол­шеб­ст­во Эй-Би-Си».

Соз­да­тель шоу и те­ле­шоу: «Ма­гия Дэ­ви­да Коп­пер­фил­да» (1978-2001 годы, 17 те­ле­про­грамм), «Ма­ги­че­ский про­ект Дэ­ви­да Коп­пер­фил­да» (2007 год) и др.

Шоу Д. Копперфилда от­ли­ча­ют­ся мас­штаб­но­стью ил­лю­зи­он­ных трю­ков (раз­ра­ба­ты­ва­ет их совместно с Д. Вей­ном), соз­дан­ных с ис­поль­зо­ва­ни­ем но­вей­ших дос­ти­же­ний нау­ки и тех­ни­ки и пред­став­лен­ных не как вол­шеб­ст­во, а как плод ин­тел­лек­та и мас­тер­ст­ва че­ло­ве­ка: ис­чез­но­ве­ние ста­туи Сво­бо­ды, Эй­фе­ле­вой баш­ни , са­мо­лё­та или ва­го­на Вос­точ­но­го экс­прес­са, про­ход сквозь Ве­ли­кую Ки­тай­скую сте­ну, пры­жок в Ниа­гар­ский во­до­пад, по­лёт над Боль­шим Кань­о­ном и т. п.

В 1991 году Д. Копперфилд ос­но­вал в Лас-Ве­га­се Ме­ж­ду­народный му­зей и биб­лио­те­ку ма­гических ис­кусств с кол­лек­ци­ей ре­к­ви­зи­та ве­ли­ких ил­лю­зио­ни­стов и фо­кус­ни­ков. В 1982 году раз­ра­бо­тал реа­би­ли­та­ци­он­ную про­грам­му «Про­ект Ма­гия», на­прав­лен­ную на улуч­ше­ние мо­тор­ных функ­ций ин­ва­ли­дов.