КОППЕ ФРАНСУА ЭДУАР ЖОАКЕН

КОППЕ́ ФРАНСУА́ ЭДУА́Р ЖОАКЕ́Н - французский поэт , драматург .

Член Французской ака­де­мии (1884 год).

Ро­дил­ся в се­мье слу­жа­ще­го. Ра­бо­тал в биб­лио­те­ке Се­на­та; в 1878-1884 годы ар­хи­вист в те­ат­ре «Ко­ме­ди Фран­сез».

Де­бю­ти­ро­вал по­этический сборник «Со­кро­вищ­ни­ца» («Re­liquaire», 1865 год), от­ра­зив­шим влия­ние Ш. Ле­кон­та де Ли­ля. В даль­ней­шем от­хо­дит от тра­ди­ций пар­нас­ской по­эзии.

Боль­шую из­вест­ность Ф.Э.Ж. Коппе при­нес­ли сти­хо­тво­ре­ния о Па­ри­же и его жи­те­лях: от­ме­чен­ные сен­ти­мен­таль­но­стью по­эма «При­зна­ния» («Intimités», 1867 год), по­этический сборник «Сми­рен­ные» («Les humbles», 1872 год) и др.

Э. Зо­ля на­зы­вал Ф.Э.Ж. Коппе од­ним из пер­вых на­ту­ра­ли­стов во французской по­эзии. Ав­тор ис­то­рической драм «Гос­по­жа де Мен­те­нон» («Madame de Ma­in­tenon», 1881 год), «Яко­бин­цы» («Les Jaco­bites», 1885 год), «За ко­ро­ну» («Pour la couronne», 1895 год) и др.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Ф.Э.Ж. Коппе - сказ­ки, но­веллы, пуб­ли­ци­стические ста­тьи. В 1890-е годы в ми­ро­воз­зре­нии Ф.Э.Ж. Коппе уси­ли­лись ка­то­лические и на­цио­на­ли­стические на­строе­ния; во вре­мя Дрей­фу­са де­ла вы­сту­пал с от­кро­вен­но шо­ви­ни­стических по­зи­ций.

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1888 год).