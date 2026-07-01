КОППЕ ФРАНСУА ЭДУАР ЖОАКЕН
КОППЕ́ ФРАНСУА́ ЭДУА́Р ЖОАКЕ́Н - французский поэт, драматург.
Член Французской академии (1884 год).
Родился в семье служащего. Работал в библиотеке Сената; в 1878-1884 годы архивист в театре «Комеди Франсез».
Дебютировал поэтический сборник «Сокровищница» («Reliquaire», 1865 год), отразившим влияние Ш. Леконта де Лиля. В дальнейшем отходит от традиций парнасской поэзии.
Большую известность Ф.Э.Ж. Коппе принесли стихотворения о Париже и его жителях: отмеченные сентиментальностью поэма «Признания» («Intimités», 1867 год), поэтический сборник «Смиренные» («Les humbles», 1872 год) и др.
Э. Золя называл Ф.Э.Ж. Коппе одним из первых натуралистов во французской поэзии. Автор исторической драм «Госпожа де Ментенон» («Madame de Maintenon», 1881 год), «Якобинцы» («Les Jacobites», 1885 год), «За корону» («Pour la couronne», 1895 год) и др.
Среди произведений Ф.Э.Ж. Коппе - сказки, новеллы, публицистические статьи. В 1890-е годы в мировоззрении Ф.Э.Ж. Коппе усилились католические и националистические настроения; во время Дрейфуса дела выступал с откровенно шовинистических позиций.
Награждён орденом Почётного легиона (1888 год).