КОПИТАР ВАРФОЛОМЕЙ

КОПИТАР ВАРФОЛОМЕЙ (Ер­ней) - сло­венский фи­ло­лог-сла­вист, один из ос­но­ва­те­лей сла­вя­но­ве­де­ния .

дея­тель сла­вян­ско­го и сло­вен­ско­го нац. воз­рож­де­ния, иностранный чл.-корр. Пе­тербургской АН (1826 год). Изу­чал (с 1808 года) в Вен­ском университете пра­во . Хра­ни­тель, впо­след­ст­вии ди­рек­тор (с 1844 года) Вен­ской при­двор­ной библиотеки, цен­зор из­да­ний на славянском, но­во­греческом и румынского язы­ках.

Ав­тор пер­вой на­учной грам­ма­ти­ки сло­венского языка [«Грам­ма­ти­ка сла­вян­ско­го язы­ка Край­ны, Ка­рин­тии и Шти­рии» («Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark»), 1808 год]; в ней впер­вые уза­ко­не­ны в ка­чест­ве литературной нор­мы сло­венского языка осо­бен­но­сти во­ка­лиз­ма го­рень­ско­го диа­лек­та, дан крат­кий очерк ис­то­рии сло­венской литературы и грам­ма­тических опи­са­ний сло­венского языка на­чи­ная с XVI века.

В. Копитар был ини­циа­то­ром соз­да­ния ка­федр сло­венского языка в Люб­ля­не и Гра­це, пер­во­сте­пен­ны­ми за­да­ча­ми сло­ве­ни­сти­ки счи­тал ре­фор­ми­ро­ва­ние гра­фи­ки, борь­бу с гер­ма­низ­ма­ми и раз­ви­тие литературы для на­ро­да. От­ли­ча­ясь ши­ро­той на­учных ин­те­ре­сов, осо­бое вни­ма­ние уде­лял воп­ро­сам язы­ко­во­го строи­тель­ст­ва, проб­ле­мам лек­си­ко­ло­гии и эти­мо­ло­гии, изу­че­нию уст­но­го народного твор­чест­ва и ис­то­рии южных сла­вян. Уточ­нил ис­то­рические гра­ни­цы рас­про­стра­не­ния ка­ран­тан­ско­го (сло­вен­ско­го) эт­но­са.

Со­би­рал и ис­сле­до­вал древне-славянские па­мят­ни­ки. На ос­но­ва­нии лек­сических за­им­ство­ва­ний из немецкого языка в пер­вых славянских пе­ре­во­дах бо­го­слу­жеб­ных тек­стов и ис­то­рических сви­де­тель­ств об эта­пах хри­стиа­ни­за­ции сла­вян сде­лал вы­вод о пан­нон­ском про­ис­хож­де­нии ста­ро­сла­вян­ско­го языка. Пан­нон­ская тео­рия В. Копитара, под­дер­жан­ная в мо­ди­фи­ци­ро­ван­ной фор­ме Ф. Мик­ло­ши­чем, позд­нее бы­ла от­верг­ну­та сла­ви­ста­ми (В. Об­ла­ком и др.). В 1836 году В. Копитар из­дал с ком­мен­та­рия­ми 12 лис­тов (т. н. три­ент­скую часть) «Сбор­ни­ка Кло­ца» (гла­го­лич. па­мят­ни­ка ста­ро­сла­вян­ско­го языка XI век) и крат­кий очерк грам­ма­ти­ки ста­ро­сла­вян­ско­го языка. Вы­дви­нул по­ло­же­ние о том, что гла­го­ли­ца соз­да­на ра­нее ки­рил­ли­цы. В этом же из­да­нии опуб­ли­ко­вал все три тек­ста древ­ней­ше­го па­мят­ни­ка сло­венской пись­мен­но­сти конца X - начла XI веков «Фрей­зин­ген­ские (Бри­жин­ские) от­рыв­ки», изу­че­ни­ем ко­то­рых за­ни­мал­ся с 1809 года.

В. Копитар пер­вым от­ме­тил сход­ст­во ме­ж­ду не­род­ст­вен­ны­ми бал­кан­ски­ми язы­ка­ми (см. Бал­кан­ский язы­ко­вой со­юз, Бал­ка­ни­сти­ка). Ис­сле­до­вал лек­сич. за­им­ство­ва­ния из юж.-слав. язы­ков в алб., но­во­гре­чес­ком и румынском язы­ках.

Тес­но со­труд­ни­чал с Й. До­б­ров­ским, счи­тая его сво­им учи­те­лем. Ока­зал В. Ка­рад­жи­чу дейст­вен­ную по­мощь в раз­ра­бот­ке кон­цеп­ции серб. лит. яз. на жи­вой ре­че­вой ос­но­ве, в под­го­тов­ке грам­ма­ти­ки и сло­ва­ря сербского языка. Хо­тя В. Копитар раз­де­лял идеи славянской вза­им­но­сти, он от­ри­ца­тель­но оце­ни­вал кон­цеп­цию ил­ли­рий­ско­го (юж­но­сла­вян­ско­го) язы­ка Л. Гая, счи­тая не­об­хо­ди­мым учи­ты­вать при язы­ко­вом строи­тель­ст­ве фак­ты эво­лю­ции язы­ка и кон­крет­ной язы­ко­вой си­туа­ции. Вёл ак­тив­ную на­учную пе­ре­пис­ку с российскими учё­ны­ми Я. Грим­мом, П.И. Кеп­пе­ном, А.Х. Вос­то­ко­вым и др. Бу­ду­чи при­вер­жен­цем ав­ст­ро­сла­виз­ма, счи­тал, что Ве­на дол­жна стать цент­ром славянской куль­ту­ры, что спо­соб­ст­во­ва­ло бы, по его мне­нию, при­вле­че­нию сим­па­тий бал­кан­ских сла­вян к Ав­ст­рии. Вы­сту­пал за со­зда­ние в Ве­не Ака­де­мии на­ук и ка­фед­ры ста­ро­сла­вян­ско­го язы­ка в Вен­ском университете. В пос­лед­ние го­ды жиз­ни мно­го вре­ме­ни уде­лял сла­ви­стич. под­го­тов­ке Ф. Мик­ло­ши­ча.

Ста­тьи В. Копитара со­б­ра­ны Ф. Мик­ло­ши­чем в сборнике «Не­боль­шие ста­тьи лин­гвис­ти­че­ско­го, эт­но­гра­фи­че­ско­го и пра­во­во­го со­дер­жа­ния» («Kleinere Schriften sprach­wissenschaftli­chen, geschichtlichen... In­halts», 1857 год). Не во­шед­шие в не­го тру­ды В. Копитар бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны в двух­том­ни­ке под редакцией Р. Нах­ти­га­ла (1944-1945 годы).

Сочинения:

Anti-Tartar. Lpz., 1835;

Glagolita Clo­zianus. Vindobonæ, 1836;

Hesychii glosso­gra­phi discipulus. Vindobonæ, 1839