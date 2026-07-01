КОПИТАР ВАРФОЛОМЕЙ
КОПИТАР ВАРФОЛОМЕЙ (Ерней) - словенский филолог-славист, один из основателей славяноведения.
деятель славянского и словенского нац. возрождения, иностранный чл.-корр. Петербургской АН (1826 год). Изучал (с 1808 года) в Венском университете право. Хранитель, впоследствии директор (с 1844 года) Венской придворной библиотеки, цензор изданий на славянском, новогреческом и румынского языках.
Автор первой научной грамматики словенского языка [«Грамматика славянского языка Крайны, Каринтии и Штирии» («Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark»), 1808 год]; в ней впервые узаконены в качестве литературной нормы словенского языка особенности вокализма гореньского диалекта, дан краткий очерк истории словенской литературы и грамматических описаний словенского языка начиная с XVI века.
В. Копитар был инициатором создания кафедр словенского языка в Любляне и Граце, первостепенными задачами словенистики считал реформирование графики, борьбу с германизмами и развитие литературы для народа. Отличаясь широтой научных интересов, особое внимание уделял вопросам языкового строительства, проблемам лексикологии и этимологии, изучению устного народного творчества и истории южных славян. Уточнил исторические границы распространения карантанского (словенского) этноса.
Собирал и исследовал древне-славянские памятники. На основании лексических заимствований из немецкого языка в первых славянских переводах богослужебных текстов и исторических свидетельств об этапах христианизации славян сделал вывод о паннонском происхождении старославянского языка. Паннонская теория В. Копитара, поддержанная в модифицированной форме Ф. Миклошичем, позднее была отвергнута славистами (В. Облаком и др.). В 1836 году В. Копитар издал с комментариями 12 листов (т. н. триентскую часть) «Сборника Клоца» (глаголич. памятника старославянского языка XI век) и краткий очерк грамматики старославянского языка. Выдвинул положение о том, что глаголица создана ранее кириллицы. В этом же издании опубликовал все три текста древнейшего памятника словенской письменности конца X - начла XI веков «Фрейзингенские (Брижинские) отрывки», изучением которых занимался с 1809 года.
В. Копитар первым отметил сходство между неродственными балканскими языками (см. Балканский языковой союз, Балканистика). Исследовал лексич. заимствования из юж.-слав. языков в алб., новогреческом и румынском языках.
Тесно сотрудничал с Й. Добровским, считая его своим учителем. Оказал В. Караджичу действенную помощь в разработке концепции серб. лит. яз. на живой речевой основе, в подготовке грамматики и словаря сербского языка. Хотя В. Копитар разделял идеи славянской взаимности, он отрицательно оценивал концепцию иллирийского (южнославянского) языка Л. Гая, считая необходимым учитывать при языковом строительстве факты эволюции языка и конкретной языковой ситуации. Вёл активную научную переписку с российскими учёными Я. Гриммом, П.И. Кеппеном, А.Х. Востоковым и др. Будучи приверженцем австрославизма, считал, что Вена должна стать центром славянской культуры, что способствовало бы, по его мнению, привлечению симпатий балканских славян к Австрии. Выступал за создание в Вене Академии наук и кафедры старославянского языка в Венском университете. В последние годы жизни много времени уделял славистич. подготовке Ф. Миклошича.
Статьи В. Копитара собраны Ф. Миклошичем в сборнике «Небольшие статьи лингвистического, этнографического и правового содержания» («Kleinere Schriften sprachwissenschaftlichen, geschichtlichen... Inhalts», 1857 год). Не вошедшие в него труды В. Копитар были опубликованы в двухтомнике под редакцией Р. Нахтигала (1944-1945 годы).
Сочинения:
Anti-Tartar. Lpz., 1835;
Glagolita Clozianus. Vindobonæ, 1836;
Hesychii glossographi discipulus. Vindobonæ, 1839