КОПИРАЙТ

КОПИРАЙТ, АВТОРСКОЕ ПРАВО - раздел гражданского права , регулирующий отношения, связанные с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства.

т. е. результатов творческой деятельности; один из видов так называемых прав интеллектуальной собственности, или исключительных прав. Авторское право определяет права автора произведения, его правопреемников, основания возникновения и порядок осуществления субъективных авторских прав, их защиту от нарушений, базирующиеся на них обязательственные отношения.

Законодательство об авторском праве стало формироваться после изобретения в XV веке И. Гутенбергом печатного станка, однако первые нормы закрепляли исключительно права издателей и защищали их от недобросовестной конкуренции . С развитием книгоиздания и книготорговли авторы добились защиты своих интересов. Первый известный закон в этой сфере - Статут королевы Анны (1710 год, Великобритания). В XVIII-XIX веках большинство европейских стран приняли собственное авторское законодательство. Особенностью возникновения и развития авторского права в России являлась его тесная связь с цензурным законодательством. Первый закон, закрепивший права авторов на использование литературных произведений, появился в 1828 году в качестве специальной главы Цензурного устава.

В процессе формирования законодательства сложилось два основных подхода к сущности авторского права - континентальный (droit d’auteur) и англосаксонский (copyright). Для первого характерно признание личного характера авторских прав, что выражается в наличии широкого спектра неимущественных прав, а также в отсутствии требования соблюдения формальностей для возникновения охраны произведения; второй ориентирован на коммерческое использование результата творческого труда, признание прав на него не только у его создателя, но и у лиц, оказавших автору техническое, организационное и финансовое содействие, а также зависимость предоставления охраны произведения от выполнения формальностей (регистрации произведения, депонирования его экземпляров в специальных организациях и пр.).

Авторское право в России. Конституция Российской Федерации относит принятие норм авторского права к компетенции Федерации. В России действует Закон «Об авторском праве и смежных правах» 1993 года (в редакции 2004 года).

К объектам, охраняемым авторским правом, относятся существующие в объективной форме (дающей возможность восприятия третьими лицами) произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения, достоинств, способа выражения, а также от обнародования произведения. Охрана предоставляется не только «традиционным» произведениям (литературным, драматическим, аудиовизуальным, музыкальным, музыкально-драматическим; произведениям изобразительного искусства и тому подобное), но и производным (переводы, аранжировки, инсценировки, рефераты, резюме и т.п.) и составным (антологии, энциклопедии, компиляции и тому подобное) произведениям независимо от того, охраняются ли произведения, лёгшие в основу составных и производных результатов творческой деятельности. Закон содержит лишь примерный перечень видов объектов авторского права (среди них - программы для ЭВМ и базы данных); он полно перечисляет только виды произведений, не охраняемых авторским правом (произведения народного творчества, официальные документы, государственные символы и знаки, информационные сообщения). Авторское право не распространяется на идеи, принципы, системы, способы, методы, концепции, открытия и факты, которые могут охраняться при помощи норм патентного права или иных отраслей. Охрана не требует оформления или соблюдения каких-либо формальностей.

Первоначальным субъектом авторского права является автор - физическое лицо, творческим трудом которого произведение создано: только ему предоставляется полный объём прав. Юридическое лицо не может быть автором. Если произведение создано совместным творческим трудом нескольких лиц, они являются соавторами; им совместно принадлежат авторские права на произведение в целом, а их взаимоотношения могут определяться соглашением между ними. Права соавторов различаются в зависимости от того, образует ли произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых может быть использована самостоятельно. К субъектам авторского права относятся также правопреемники автора, в том числе по авторскому договору (ими могут быть и юридические лица); к ним переходит только часть прав автора - имущественные права. Субъектами авторского права являются и лицензиаты - лица, получившие по лицензии право использования произведения в определённых ею пределах.

Субъективные права авторов закон делит на неимущественные и имущественные. К неимущественным относятся: право авторства (право признаваться автором произведения); право на имя (право обозначать при использовании произведения своё подлинное имя, вымышленное имя - псевдоним или выступать без обозначения имени - анонимно); право на обнародование произведения (право открытия всеобщего доступа к нему); право на защиту репутации автора (на защиту произведения от искажения или иных посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству автора). Автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения (пока не доказано обратное). Автору принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом, к которым относятся права на: воспроизведение (изготовление одного или более экземпляров произведения или его части в любой материальной форме); распространение (продажа, сдача в прокат и пр.); импорт; публичный показ (экспонирование картины на выставке и т.п.); публичное исполнение (например, в театрах, концертных залах); передачу в эфир и сообщение для всеобщего сведения по кабелю; перевод; переработку; применение дизайнерского, архитектурного, градостроительного, садово-паркового проектов.

Автор может распорядиться своим произведением, передав право его использования другому лицу (правопреемнику) или предоставив такое право в определённых пределах и сохранив его в целом за собой (выдать лицензию). За разрешение на использование и за само использование произведения автор имеет право на вознаграждение. Действие прав автора ограничивается во времени: они возникают с момента создания произведения и действуют в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти (изъятия специально оговариваются в законе). По истечении срока охраны имущественных прав автора произведение попадает в так называемую сферу общественного достояния и может быть использовано любыми лицами без чьего-либо согласия, но при условии соблюдения личных неимущественных прав - права авторства и права на имя, а также прав на защиту репутации автора или неприкосновенность произведения (эти права охраняются бессрочно).

Закон может устанавливать исключения из имущественных прав в отношении, как правило, обнародованных произведений - случаи использования произведений без согласия автора и выплаты вознаграждения или использования произведения без согласия автора, но с выплатой вознаграждения. К первым относятся ситуации, обусловленные необходимостью удовлетворения потребностей в области образования, науки, информации и т.п., нужд органов суда и следствия, обеспечения доступа к культурным ценностям лиц с ограниченными возможностями, а также в официальных и религиозных целях. Вторая группа является, по сути, компромиссом в тех областях использования, где личный контроль автора за эксплуатацией произведения затруднён или невозможен - частное копирование, передача в эфир или по кабелю, механическое воспроизведение и тому подобное. Для упорядочения таких ситуаций, использования и сбора причитающегося вознаграждения создаются организации по коллективному управлению имущественными авторскими правами (первая известная авторская организация - Общество драматических авторов и композиторов было создано во Франции в 1777 году при непосредственном участии П. Бомарше).

Взаимоотношения автора (правообладателя) с пользователем произведения определяются, как правило, авторским договором. Один вид авторского договора - договор об уступке - предусматривает передачу прав на использование произведения, другой вид - лицензионный договор - предусматривает выдачу разрешения на использование произведения в определённых пределах (с сохранением прав автора). Закон выделяет разновидности лицензии - исключительную, по которой использование в обозначенных пределах разрешается только лицензиату, и неисключительную. Авторский договор считается передающим неисключительные права, если в нём не предусмотрено иное. Договор предполагается возмездным, за некоторыми исключениями (например, воспроизведение в личных целях), он должен быть заключён в письменной форме.

Особый порядок использования установлен для служебных произведений, к которым отнесены произведения, созданные в порядке выполнения служебной обязанности или служебного задания. Права на такие произведения принадлежат автору, но используются они без заключения авторского договора, при сохранении за автором права на обнародование произведения. Исключительное право их использования принадлежит, как правило, работодателю.

К авторским правам по действующему законодательству примыкают так называемые смежные права - права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания и др.

Международная охрана авторских прав. В первой половине XIX века многие страны заключили двусторонние соглашения о взаимной охране авторского права, но создание международной системы защиты прав творцов связано с появлением Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (1886 год). Конвенция не только закрепляла принципы международного авторского права (например, принцип предоставления иностранным авторам национального режима), но и содержала нормы фактически прямого действия, необходимые для включения в национальное законодательство страны-участницы, причём эти нормы не только устанавливали высокий уровень охраны интересов автора, но и были ориентированы на государства континентальной системы права. Это создавало препятствия для полноценного участия стран англосаксонской традиции в международной охране авторских прав. Задачу сближения двух подходов к авторскому праву и создания универсальной системы охраны интересов творцов выполнила Всемирная конвенция об авторском праве (1952 год), которая установила менее строгие требования для присоединяющихся стран.

Россия также участвует с 1995 года в Женевской конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного использования (1971 год). В 1996 году был заключён многосторонний Договор по авторскому праву, специально направленный на охрану авторского права в сети Интернет (Россия не участвует).

Главное содержание международноправовой охраны авторских прав:

а) преодоление территориального характера авторских прав: права автора на художественное или иное произведение, возникшее в одном из участвующих государств, признаются и охраняются на территории других государств;

б) охрана определённого объёма авторских прав. Авторам охраняемых произведений предоставляется национальный режим, то есть права, предусмотренные собственным законодательством, и сверх того права, предусмотренные договором. Наибольший объём авторских прав содержит Бернская конвенция;

в) ограничение действия авторских прав во времени. Права автора охраняются в течение всей его жизни и после смерти. Минимальный срок охраны произведения после смерти автора составляет 50 лет, однако во многих странах установлены иные сроки: например, 25 лет в Алжире, на Кубе, в Ливии; 30 - в Иране, Никарагуа; 60 - в Бразилии, Испании; 70 - во Франции (в отношении музыкальных произведений), Германии, Израиле; 75 в Мексике; 80 - в Колумбии и Гвинее; 99 - в Кот-д’Ивуаре. В некоторых странах установлены особые сроки охраны имущественных прав в определённых ситуациях. Так, в российском законодательстве особые сроки действуют в отношении произведений, созданных в соавторстве, впервые выпущенных в свет после смерти автора анонимных произведений, а также в случаях, если автор произведения был репрессирован и реабилитирован посмертно или работал во время Великой Отечественной войны, или участвовал в ней;

г) установление условий охраны авторских прав: охрана либо в силу самого факта создания (опубликования) произведения, без выполнения каких-либо формальностей, либо при условии выполнения определённых действий (например, регистрация, депонирование экземпляров и пр.). В государствах, где специальные требования к авторскому праву не установлены, на всех экземплярах произведения помещается так называемый знак охраны (состоящий из трёх элементов: первой буквы слова copyright в окружности ©, имени автора или наименования правообладателя и года первого выпуска произведения в свет), означающий, что любые формальности выполнены.

Авторские права граждан Российской Федерации за границей в подавляющем большинстве государств признаются лишь при участии Российской Федерации и этих государств в международных соглашениях или на началах взаимности. Авторские права иностранцев в Российской Федерации определяются внутренним российским законодательством и международными договорами Российской Федерации.

В сфере авторского права действуют несколько международных организаций, наиболее известными из которых являются Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и ЮНЕСКО. Содействие в защите прав российских авторов, оказание им консультационных услуг и правовой помощи по охране авторских и смежных прав за рубежом может оказывать Российское авторское общество.

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